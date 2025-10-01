 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 962,40
+0,84%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ubisoft lance "Vantage Studios", nouvelle filiale réunissant ses plus grosses marques
information fournie par Boursorama avec AFP 01/10/2025 à 16:33

Le géant français des jeux vidéo Ubisoft a amorcé mercredi sa réorganisation avec le lancement opérationnel de "Vantage Studios", une nouvelle filiale regroupant ses plus grosses marques, a-t-il indiqué à l'AFP.

( AFP / PASCAL GUYOT )

( AFP / PASCAL GUYOT )

Cette structure exploitera sous licence avec Ubisoft la saga "Assassin's Creed", qui totalise plus de 158 millions de joueurs depuis 2007, ainsi que les séries "Far Cry" et "Rainbow Six".

Elle "disposera d'une autonomie totale en matière de direction créative et de projets d'investissements (...) tout en restant intégrée au groupe", a précisé l'entreprise.

Créée fin mars avec un apport de 1,16 milliard d'euros du groupe chinois Tencent, qui en détient 25%, "Vantage Studios" a été valorisée à plus de 4 milliards d'euros.

La finalisation de la transaction, prévue pour la fin de l'année 2025 sous réserve de validation des autorités réglementaires, permettra également à Ubisoft de se désendetter.

Cette nouvelle filiale intègre les équipes travaillant sur les trois sagas de ses studios canadiens de Montréal, Québec, Sherbrooke et Saguenay, ainsi que celles d'Ubisoft Barcelone en Espagne et Sofia en Bulgarie.

Dirigée par Charlie Guillemot, fils du PDG Yves Guillemot, et Christophe Derennes, "Vantage Studios" — dont le nom est issu d'un vote interne des salariés — devrait réunir plus de 2.300 des quelque 17.000 employés du groupe.

Il s'agit de la première "creative houses" ("maisons de création", en français) d'Ubisoft, son nouveau modèle opérationnel dévoilé l'été dernier et censé mieux répartir les nombreuses marques du groupe.

L'entreprise doit donner plus de détails sur la forme que prendront ces nouvelles unités d'affaires d'ici la fin de l'année.

Avec cette réorganisation, le groupe espère trouver un second souffle après un premier trimestre en dessous de ses attentes, malgré le succès de son blockbuster "Assassin's Creed Shadows".

Il a également souffert de plusieurs lancements en demi-teinte ces dernières années, ainsi que l'arrêt précoce de son jeu de tir en ligne XDefiant.

Cette annonce intervient alors que Yves Guillemot est cité à comparaître mercredi devant le tribunal de Bobigny, avec la société Ubisoft, en tant que personne morale.

Ce rendez-vous s'inscrit dans la procédure judiciaire qui a vu, début juillet, trois des anciens cadres d'Ubisoft condamnés pour des faits de harcèlement moral et sexuel au sein de l'entreprise survenus avant 2020, ainsi que d'une tentative d'agression sexuelle pour l'un d'eux, à l'issue d'un procès très médiatisé.

Valeurs associées

UBISOFT
9,9620 EUR Euronext Paris +2,34%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Intentions de vote à la présidentielle 2027 : la gauche présente au second tour ?
    Intentions de vote à la présidentielle 2027 : la gauche présente au second tour ?
    information fournie par France 24 01.10.2025 16:31 

    Un nouveau sondage réveille la classe politique française, encore endormie par l'attente d'un nouveau gouvernement. Le Rassemblement national (RN) devancerait ses rivaux avec 33 à 35 % des intentions de vote, devant Édouard Philippe (entre 16 et 19 %) et Raphaël ... Lire la suite

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    BTP: le groupe français NGE achète le leader du secteur en Uruguay, Saceem
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.10.2025 16:23 

    Le groupe français de BTP Nouvelles générations d'entrepreneurs (NGE) doit réaliser sa plus grosse opération de croissance externe à l'international en acquérant le leader du marché uruguayen de la construction, Saceem, pour un montant non dévoilé, selon un communiqué ... Lire la suite

  • Le Journal des biotechs : Pascal Prigent (Genfit) Marc de Garidel (Abivax)
    Le Journal des biotechs : Pascal Prigent (Genfit), Marc de Garidel (Abivax)
    information fournie par Boursorama 01.10.2025 16:20 

    Numéro un peu particulier du Journal des biotechs, sans point d'actualité mais avec deux entretiens. Le premier est consacré à Pascal Prigent qui revient notamment sur l'arrêt du programme VS-01 dans l'ACLF et réaffirme la stratégie de Genfit dans cette indication. ... Lire la suite

  • La patronne des Ecologistes Marine Tondelier lors de la 5e édition des "Rencontres de la Gauche" à Bram, dans le sud-ouest de la France le 27 septembre 2025 ( AFP / Idriss BIGOU-GILLES )
    Marine Tondelier, plus que jamais en campagne pour 2027
    information fournie par AFP 01.10.2025 16:16 

    La patronne des Écologistes, Marine Tondelier, qui porte en étendard l'union de la gauche pour la présidentielle de 2027, se dévoile dans un livre, laissant peu de doute sur son intention d'être candidate, même si dans son parti, certains ne cachent pas leur scepticisme. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank