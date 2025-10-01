Ubisoft lance "Vantage Studios", nouvelle filiale réunissant ses plus grosses marques

information fournie par Boursorama avec AFP • 01/10/2025 à 16:33

Le géant français des jeux vidéo Ubisoft a amorcé mercredi sa réorganisation avec le lancement opérationnel de "Vantage Studios", une nouvelle filiale regroupant ses plus grosses marques, a-t-il indiqué à l'AFP.

( AFP / PASCAL GUYOT )

Cette structure exploitera sous licence avec Ubisoft la saga "Assassin's Creed", qui totalise plus de 158 millions de joueurs depuis 2007, ainsi que les séries "Far Cry" et "Rainbow Six".

Elle "disposera d'une autonomie totale en matière de direction créative et de projets d'investissements (...) tout en restant intégrée au groupe", a précisé l'entreprise.

Créée fin mars avec un apport de 1,16 milliard d'euros du groupe chinois Tencent, qui en détient 25%, "Vantage Studios" a été valorisée à plus de 4 milliards d'euros.

La finalisation de la transaction, prévue pour la fin de l'année 2025 sous réserve de validation des autorités réglementaires, permettra également à Ubisoft de se désendetter.

Cette nouvelle filiale intègre les équipes travaillant sur les trois sagas de ses studios canadiens de Montréal, Québec, Sherbrooke et Saguenay, ainsi que celles d'Ubisoft Barcelone en Espagne et Sofia en Bulgarie.

Dirigée par Charlie Guillemot, fils du PDG Yves Guillemot, et Christophe Derennes, "Vantage Studios" — dont le nom est issu d'un vote interne des salariés — devrait réunir plus de 2.300 des quelque 17.000 employés du groupe.

Il s'agit de la première "creative houses" ("maisons de création", en français) d'Ubisoft, son nouveau modèle opérationnel dévoilé l'été dernier et censé mieux répartir les nombreuses marques du groupe.

L'entreprise doit donner plus de détails sur la forme que prendront ces nouvelles unités d'affaires d'ici la fin de l'année.

Avec cette réorganisation, le groupe espère trouver un second souffle après un premier trimestre en dessous de ses attentes, malgré le succès de son blockbuster "Assassin's Creed Shadows".

Il a également souffert de plusieurs lancements en demi-teinte ces dernières années, ainsi que l'arrêt précoce de son jeu de tir en ligne XDefiant.

Cette annonce intervient alors que Yves Guillemot est cité à comparaître mercredi devant le tribunal de Bobigny, avec la société Ubisoft, en tant que personne morale.

Ce rendez-vous s'inscrit dans la procédure judiciaire qui a vu, début juillet, trois des anciens cadres d'Ubisoft condamnés pour des faits de harcèlement moral et sexuel au sein de l'entreprise survenus avant 2020, ainsi que d'une tentative d'agression sexuelle pour l'un d'eux, à l'issue d'un procès très médiatisé.