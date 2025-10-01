TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carvana, Marvell Technology, Wayfair

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Carvana, Marvell Technology et Wayfair, mercredi.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat
* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : Jonestrading initie une couverture avec un objectif de prix de 33 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : KBW réduit son objectif de cours à 51 $ contre 56 $
* American Express Co AXP.N : KBW relève l'objectif de cours à 394 $ contre 371 $
* Arcbest Corp ARCB.O : TD Cowen réduit le cours cible de 72 $ à 67 $
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Jefferies augmente le prix cible de 326 $ à 335 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 200 $
* Autodesk Inc ADSK.O : HSBC relève sa recommandation de 'conserver' à 'acheter'; augmente le prix cible de
343 $ à 388 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : B. Riley initie une couverture avec un objectif de prix de 179 $
* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 38 $
* BILL Holdings Inc BILL.N : KBW relève l'objectif de cours de 46 $ à 56 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : BTIG relève le cours cible de 127 $ à 132 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 131 $ à 132 $
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : KBW réduit le cours cible à 71 $ contre 88 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies augmente le prix cible de 104 $ à 106 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : KeyBanc initie la couverture avec une note de surpondération
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : KeyBanc initie une couverture avec un objectif de prix de 145 $
* Carvana CVNA.N : Jefferies relève sa recommandation de 'conserver' à 'acheter'
* Carvana CVNA.N : Jefferies augmente le prix cible de 385 $ à 475 $
* Chime Financial Inc CHYM.O : KBW réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 42 $
* Corpay Inc CPAY.N : KBW ramène le cours cible à 400 $, contre 445 $ auparavant
* Douglas Emmett Inc DEI.N : JP Morgan relève le cours cible à 18 $ contre 17 $
* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW ramène le cours cible à 100 $, contre 110 $ auparavant
* FIS FIS.N : KBW ramène l'objectif de cours à 85 $, contre 88 $ auparavant
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : RBC réduit le cours cible de 54 $ à 48 $
* Harrow Inc HROW.O : B. Riley relève le cours cible de 70 $ à 74 $
* Howard Hughes HHH.N : Piper Sandler relève le cours cible de 85 $ à 95 $
* Interpublic Group of Companies Inc IPG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 35 $ contre 33 $
auparavant
* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW ramène l'objectif de cours de 178 $ à 170 $
* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan augmente le prix cible de 57 $ à 62 $
* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : TD Cowen relève le prix cible à 60 $, contre 58 $ auparavant
* Life360 Inc LIF.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 90 $ à 115 $
* MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat
* MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de 150
$
* Marqeta Inc MQ.O : KBW réduit le prix cible de 6,5 $ à 6 $
* Marsh & Mclennan MMC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 224 $ contre 229 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de 'acheter' à 'conserver'
* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 90 $ à 85 $
* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC relève sa recommandation de 'performance sectorielle' à 'surperformer'
* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC augmente le prix cible de 55 $ à 90 $
* Navient Corp NAVI.O : KBW réduit l'objectif de cours à 14,5 $ contre 15 $
* Nike Inc NKE.N : Barclays relève l'objectif de cours à 70 $ contre 65 $ auparavant
* Nike Inc NKE.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 84 $ contre 80 $ auparavant
* Nike Inc NKE.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 86 $ contre 85 $
* Omnicom Group Inc OMC.N : JP Morgan relève le cours cible de 96 $ à 103 $
* Paychex Inc PAYX.O : Jefferies réduit le prix cible à 130 $ contre 140 $
* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 140 $ à 126 $
* Piedmont Realty Trust Inc PDM.N : JP Morgan relève le cours cible de 8 $ à 9 $
* Pool Corp POOL.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan relève le cours cible de 66 $ à 68 $
* QXO Inc QXO.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de surpondération; objectif de prix de 28 $
* Sallie Mae SLM.O : KBW réduit le prix cible de 37 $ à 31 $
* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 75 $
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : KBW réduit le prix cible de 100 $ à 90 $
* Synchrony Financial SYF.N : KBW relève le cours cible à 86 $, contre 82 $ auparavant
* Toast Inc TOST.N : KBW abaisse le cours cible à 42 $, contre 50 $ auparavant
* Upwork Inc UPWK.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 20 $ à 22 $
* Wayfair Inc W.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 84 $ à 100 $
* Western Union WU.N : KBW ramène le cours cible à 9 $, contre 10 $ auparavant
* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Canaccord Genuity relève le prix cible de 28 $ à 30 $
* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $
