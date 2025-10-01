 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vers un tandem Vittorio Grilli/ Alessandro Melzi d'Eril à la tête de Mediobanca, selon des sources
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 12:04

Siège de Mediobanca à Milan, en Italie

La banque italienne Monte dei Paschi di Siena devrait nommer Vittorio Grilli, ancien ministre italien des Finances et actuel président de la banque de financement et d'investissement de JPMorgan en Europe au Moyen-Orient et en Afrique, au poste de président de Mediobanca, selon deux sources proches du dossier.

Monte dei Paschi (MPS) planche sur la nouvelle gouvernance de Mediobanca dont il détient 86,3% du capital après son offre de rachat de 16 milliards d'euros à l'issue de laquelle le conseil d'administration a démissionné.

La banque italienne, qui compte encore à son capital l'Etat italien à hauteur de 6%, doit choisir un nouveau directeur général et un nouveau président pour Mediobanca d'ici le 3 octobre avant un vote des actionnaires pour nommer un nouveau conseil d'administration le 28 octobre.

Vittorio Grilli serait prêt à accepter le poste, ont déclaré les deux sources à Reuters alors que JPMorgan, qui a conseillé MPS dans le cadre de cette transaction aux côtés d'UBS, n'a pas souhaité faire de commentaire.

L'une des deux sources et une troisième source ont indiqué qu'Alessandro Melzi d'Eril, qui dirige le gestionnaire de fonds Anima récemment racheté par Banco BPM est le favori pour le poste de directeur général. Riccardo Mulone, directeur d'UBS en Italie, fait également partie des candidats ciblés pour le poste, ont ajouté ces deux sources.

L'enjeu pour MPS est de constituer une équipe susceptible de plaire aux deux principaux actionnaires -le magnat italien Francesco Gaetano Caltagirone et Delfin, la société holding de feu Leonardo Del Vecchio-, tout en minimisant les risques de fuites de talents.

MPS devrait finaliser les propositions lors d'une réunion du conseil d'administration jeudi ou vendredi.

(Reportage Valentina Za et Giuseppe Fonte ; version française Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)

