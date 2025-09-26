 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carmax, Mirion Technologies, Valmont Industries
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 18:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Carmax, Mirion Technologies et Valmont Industries.

FAITS MARQUANTS

* Carmax Inc KMX.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performer"

* First Horizon Corp FHN.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une note neutre

* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Allarity Therapeutics ALLR.O : Ascendiant Capital Markets relève l'objectif de cours de 9 $ à

9,25 $

* Allegiant Travel Co ALGT.O : UBS relève l'objectif de cours à 65 $ contre 52 $

* American Airlines Group Inc AAL.O : UBS relève l'objectif de cours à 13 $ contre 12 $

auparavant

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 500 à 740 dollars

* Applovin Corp APP.O : UBS relève l'objectif de cours de 540 à 810 dollars

* Atmos Energy Corp ATO.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 164 $ à 170 $

* BNY BK.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 103 à 113 dollars

* BP BP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 35 $ contre 34 $

* CalMaine Foods Inc CALM.O : Stephens abaisse l'objectif de cours de 115 à 105 dollars

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 21 $ à 22 $

* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours de 65 $ à 50 $

* Carmax Inc KMX.N : Needham abaisse l'objectif de cours de 92 $ à 60 $

* Carmax Inc KMX.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performer"

* Carmax Inc KMX.N : RBC abaisse l'objectif de cours de 81 $ à 59 $

* Carmax Inc KMX.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 47 $ contre 74 $

* CG Oncology Inc CGON.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 47 $ contre 41 $

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 74 à 110

dollars

* Ciena Corp CIEN.N : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 127,5 $ à 175 $

* Ciena Corp CIEN.N : Rosenblatt Securities relève sa recommandation de "neutre" à "achat"

* Cipher Mining Inc CIFR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 6 à 12 dollars

* Cleanspark Inc CLSK.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 1 137 $ à 1 140 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours de 1 160 $ à 1 050 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours à 1 130 $ contre 1

225 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 1 033 $ contre

1 042 $

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : Baird relève l'objectif de cours de 58 $ à 62 $

* Dave Inc DAVE.O : Citizens relève l'objectif de cours à 300 $ contre 280 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 134 $, contre 141 $

auparavant

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies abaisse sa recommandation d'"achat" à "conserver"

* First Horizon Corp FHN.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une note neutre

* First Horizon Corp FHN.N : D.A. Davidson initie une couverture avec un objectif de cours de

24 $

* First Merchants Corp FRME.O : KBW relève l'objectif de cours de 49 $ à 50 $

* First Merchants Corp FRME.O : Raymond James abaisse sa recommandation de "surperformance" à

"performance en ligne avec le marché"

* Fox Corp FOXA.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Fox Corp FOXA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 61 $ contre 57 $

* FreeportMcmoran Inc FCX.N : Stifel abaisse l'objectif de cours à 48 $ contre 57 $

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : UBS relève l'objectif de cours de 3,5 $ à 5 $

* Guardant Health Inc GH.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 30 $

contre 28 $

* H.B. Fuller FUL.N : Deutsche Bank abaisse l'objectif de cours à 70 $ contre 72 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : Citigroup abaisse l'objectif de cours de 70 $ à 62 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : Seaport Research Partners relève sa recommandation de "neutre" à

"achat"

* Harmony Biosciences HRMY.O : Mizuho abaisse l'objectif de cours de 50 $ à 35 $

* Immuneering Corp IMRX.O : Chardan Capital Markets relève l'objectif de cours de 13 à 20

dollars

* Integral Ad Science Holding Corp IAS.O : Stifel abaisse l'objectif de cours de 14 $ à 10,3 $

* Integral Ad Science Holding Corp IAS.O : Stifel abaisse sa recommandation d'"achat" à

"conserver"

* Klaviyo Inc KVYO.N : Baird abaisse l'objectif de cours de 44 $ à 39 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 50 $, contre 55 $ auparavant

* Klaviyo Inc KVYO.N : Stephens abaisse l'objectif de cours à 43 $ contre 45 $

* Laureate Education Inc LAUR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 36 $ contre 28 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $

* Lightpath Technologies Inc LPTH.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 7 à 8

dollars

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Benchmark relève l'objectif de cours de 180 à 190

dollars

* Macerich Co MAC.N : BofA Global Research relève sa recommandation de "neutre" à

"achat"

* Macerich Co MAC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 19 $ à 23 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 20 $ contre 22

$

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 853 $ contre 821 $

* Microsoft MSFT.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 625,00 $ contre

582,00 $

* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de cours de

28 $

* Morgan Stanley MS.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 130 à 155 dollars

* One Gas Inc OGS.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 77 à 86 dollars

* One Gas Inc OGS.N : Mizuho relève sa recommandation de "neutre" à "surperformer"

* Oracle Corp ORCL.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 364 $ contre 363 $ auparavant

* Pure Storage Inc PSTG.N : Needham relève l'objectif de cours à 100 $ contre 85 $ auparavant

* Pure Storage Inc PSTG.N : Susquehanna relève l'objectif de cours de 75 $ à 100 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 423 à 430 dollars

* RAPT Therapeutics Inc RAPT.O : Leerink Partner relève l'objectif de cours de 16 à 37 dollars

* RAPT Therapeutics Inc RAPT.O : Leerink Partner relève sa recommandation de "performance en

ligne avec le marché" à "surperformer"

* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 15 $ à 19 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Rollins Inc ROL.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Rollins Inc ROL.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de cours de 70 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un objectif de cours

de 43 $

* TD Synnex SNX.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 160 à 175 dollars

* TD Synnex SNX.N : RBC relève l'objectif de cours de 165 $ à 180 $

* TD Synnex Corporation SNX.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 181,00 $

contre 173,00 $

* Tesla Inc TSLA.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 435 $ contre 345 $

* Tesla Inc TSLA.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 600 $ contre 500 $ auparavant

* Thor Industries Inc THO.N : BMO relève l'objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Thor Industries Inc THO.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 112 $ à 122 $

* Thor Industries Inc THO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $ contre 92 $

auparavant

* United Airlines Holdings Inc UAL.O : UBS relève l'objectif de cours à 131 $ contre 114 $

* United States Antimony Corp UAMY.A : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 4,5 à 8,5

dollars

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC initie une couverture avec un objectif de cours de 569

$

* UPS UPS.N : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours de 83 $ à 81 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de cours de

480 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : KeyBanc abaisse sa recommandation de "surpondérer" à

"pondération sectorielle"

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/09/2025 à 18:51:47.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

