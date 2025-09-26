information fournie par Reuters • 26/09/2025 à 18:51

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carmax, Mirion Technologies, Valmont Industries

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Carmax, Mirion Technologies et Valmont Industries.

FAITS MARQUANTS

* First Horizon Corp FHN.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une note neutre

* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Allarity Therapeutics ALLR.O : Ascendiant Capital Markets relève l'objectif de cours de 9 $ à

9,25 $

* Allegiant Travel Co ALGT.O : UBS relève l'objectif de cours à 65 $ contre 52 $

* American Airlines Group Inc AAL.O : UBS relève l'objectif de cours à 13 $ contre 12 $

auparavant

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 500 à 740 dollars

* Applovin Corp APP.O : UBS relève l'objectif de cours de 540 à 810 dollars

* Atmos Energy Corp ATO.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 164 $ à 170 $

* BNY BK.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 103 à 113 dollars

* BP BP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 35 $ contre 34 $

* CalMaine Foods Inc CALM.O : Stephens abaisse l'objectif de cours de 115 à 105 dollars

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 21 $ à 22 $

* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours de 65 $ à 50 $

* Carmax Inc KMX.N : Needham abaisse l'objectif de cours de 92 $ à 60 $

* Carmax Inc KMX.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performer"

* Carmax Inc KMX.N : RBC abaisse l'objectif de cours de 81 $ à 59 $

* Carmax Inc KMX.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 47 $ contre 74 $

* CG Oncology Inc CGON.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 47 $ contre 41 $

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 74 à 110

dollars

* Ciena Corp CIEN.N : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 127,5 $ à 175 $

* Ciena Corp CIEN.N : Rosenblatt Securities relève sa recommandation de "neutre" à "achat"

* Cipher Mining Inc CIFR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 6 à 12 dollars

* Cleanspark Inc CLSK.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 1 137 $ à 1 140 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours de 1 160 $ à 1 050 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours à 1 130 $ contre 1

225 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 1 033 $ contre

1 042 $

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : Baird relève l'objectif de cours de 58 $ à 62 $

* Dave Inc DAVE.O : Citizens relève l'objectif de cours à 300 $ contre 280 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 134 $, contre 141 $

auparavant

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies abaisse sa recommandation d'"achat" à "conserver"

* First Horizon Corp FHN.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une note neutre

* First Horizon Corp FHN.N : D.A. Davidson initie une couverture avec un objectif de cours de

24 $

* First Merchants Corp FRME.O : KBW relève l'objectif de cours de 49 $ à 50 $

* First Merchants Corp FRME.O : Raymond James abaisse sa recommandation de "surperformance" à

"performance en ligne avec le marché"

* Fox Corp FOXA.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Fox Corp FOXA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 61 $ contre 57 $

* FreeportMcmoran Inc FCX.N : Stifel abaisse l'objectif de cours à 48 $ contre 57 $

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : UBS relève l'objectif de cours de 3,5 $ à 5 $

* Guardant Health Inc GH.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 30 $

contre 28 $

* H.B. Fuller FUL.N : Deutsche Bank abaisse l'objectif de cours à 70 $ contre 72 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : Citigroup abaisse l'objectif de cours de 70 $ à 62 $

* H.B. Fuller Company FUL.N : Seaport Research Partners relève sa recommandation de "neutre" à

"achat"

* Harmony Biosciences HRMY.O : Mizuho abaisse l'objectif de cours de 50 $ à 35 $

* Immuneering Corp IMRX.O : Chardan Capital Markets relève l'objectif de cours de 13 à 20

dollars

* Integral Ad Science Holding Corp IAS.O : Stifel abaisse l'objectif de cours de 14 $ à 10,3 $

* Integral Ad Science Holding Corp IAS.O : Stifel abaisse sa recommandation d'"achat" à

"conserver"

* Klaviyo Inc KVYO.N : Baird abaisse l'objectif de cours de 44 $ à 39 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 50 $, contre 55 $ auparavant

* Klaviyo Inc KVYO.N : Stephens abaisse l'objectif de cours à 43 $ contre 45 $

* Laureate Education Inc LAUR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 36 $ contre 28 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $

* Lightpath Technologies Inc LPTH.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 7 à 8

dollars

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Benchmark relève l'objectif de cours de 180 à 190

dollars

* Macerich Co MAC.N : BofA Global Research relève sa recommandation de "neutre" à

"achat"

* Macerich Co MAC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 19 $ à 23 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 20 $ contre 22

$

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 853 $ contre 821 $

* Microsoft MSFT.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 625,00 $ contre

582,00 $

* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de cours de

28 $

* Morgan Stanley MS.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 130 à 155 dollars

* One Gas Inc OGS.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 77 à 86 dollars

* One Gas Inc OGS.N : Mizuho relève sa recommandation de "neutre" à "surperformer"

* Oracle Corp ORCL.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 364 $ contre 363 $ auparavant

* Pure Storage Inc PSTG.N : Needham relève l'objectif de cours à 100 $ contre 85 $ auparavant

* Pure Storage Inc PSTG.N : Susquehanna relève l'objectif de cours de 75 $ à 100 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 423 à 430 dollars

* RAPT Therapeutics Inc RAPT.O : Leerink Partner relève l'objectif de cours de 16 à 37 dollars

* RAPT Therapeutics Inc RAPT.O : Leerink Partner relève sa recommandation de "performance en

ligne avec le marché" à "surperformer"

* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 15 $ à 19 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Rollins Inc ROL.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Rollins Inc ROL.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de cours de 70 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un objectif de cours

de 43 $

* TD Synnex SNX.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 160 à 175 dollars

* TD Synnex SNX.N : RBC relève l'objectif de cours de 165 $ à 180 $

* TD Synnex Corporation SNX.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 181,00 $

contre 173,00 $

* Tesla Inc TSLA.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 435 $ contre 345 $

* Tesla Inc TSLA.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 600 $ contre 500 $ auparavant

* Thor Industries Inc THO.N : BMO relève l'objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Thor Industries Inc THO.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 112 $ à 122 $

* Thor Industries Inc THO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $ contre 92 $

auparavant

* United Airlines Holdings Inc UAL.O : UBS relève l'objectif de cours à 131 $ contre 114 $

* United States Antimony Corp UAMY.A : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 4,5 à 8,5

dollars

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC initie une couverture avec un objectif de cours de 569

$

* UPS UPS.N : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours de 83 $ à 81 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de cours de

480 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : KeyBanc abaisse sa recommandation de "surpondérer" à

"pondération sectorielle"