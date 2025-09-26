Selon Bloomberg News, le conseil du travail américain retire ses allégations de violation des droits des salariés par le directeur général d'Apple

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du deuxième paragraphe)

Le conseil du travail américain a retiré ses allégations selon lesquelles Tim Cook, directeur général d'Apple AAPL.O , aurait violé le droit du travail fédéral et plusieurs autres allégations, a rapporté Bloomberg News vendredi.

Le bureau de l'avocat général du National Labor Relations Board a déclaré qu'il retirait de nombreuses allégations contenues dans une plainte qu'il avait déposée contre Apple en janvier, a indiqué le rapport, citant une lettre.

Les allégations retirées comprennent des allégations selon lesquelles Cook aurait violé les droits des travailleurs lorsqu'il a envoyé un courriel en septembre 2021, affirmant qu'Apple mettait tout en œuvre pour retrouver ceux qui avaient divulgué des informations lors d'une réunion confidentielle, a déclaré Bloomberg.

Ce courriel faisait suite à des articles de presse concernant une réunion interne au cours de laquelle la direction a répondu à des questions sur des sujets tels que l'équité salariale et la réponse d'Apple à une loi anti-avortement du Texas.

Le conseil du travail retire également les allégations selon lesquelles le fabricant de l'iPhone aurait enfreint la loi en imposant des règles de confidentialité , en licenciant Janneke Parrish et en surveillant les travailleurs ou en leur faisant croire qu'ils étaient sous surveillance, selon le rapport.

Le NLRB et Apple n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Apple faisait face à au moins trois plaintes du conseil du travail, l'accusant d'avoir illégalement dissuadé les employés de discuter entre eux et avec les médias de questions telles que la discrimination fondée sur le sexe et la discrimination salariale, notamment en limitant leur utilisation des médias sociaux et de l'application de messagerie Slack sur le lieu de travail. L'entreprise a nié tout acte répréhensible.