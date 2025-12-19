TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carmax, Cintas, Nike

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Carmax, Cintas et Nike.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Agco Corp AGCO.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 123 $ contre 127 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies augmente le prix cible de 90 $ à 95 $
* Ardent Health Inc ARDT.N : RBC réduit le cours cible à 14 $ contre 16 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies réduit le prix cible à 283 $ de 296 $
* Assurant Inc AIZ.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 264 $ contre 252 $
* ATI Inc ATI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 135 $ contre 118 $
* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 105 $ contre 100
* Bain Capital Specialty Finance BCSF.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"
* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 25$ contre 28
* Banc of California Inc BANC.N : Jefferies augmente l'objectif de cours à 25$ contre 23
* Boeing BA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 245 $, contre 240 $ auparavant
* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève le cours cible de 140 à 145 dollars
* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies réduit le prix cible de 91 $ à 89 $
* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan réduit le prix cible à 28 $ contre 30 $
* Carmax Inc KMX.N : RBC augmente le prix cible de 34 $ à 37 $
* Carmax Inc KMX.N : Wedbush ramène le cours cible à 36 $, contre 40 $ auparavant
* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies relève le cours cible de 60 $ à 65 $
* CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCC.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 9,5 $ à 8 $
* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies augmente le prix cible de 150 à 160 $
* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies réduit le prix cible à 215 $ de 226 $
* Cintas Corp CTAS.O : JP Morgan réduit le prix cible à 225 $ de 230 $
* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève le cours cible de 65 à 70 dollars
* Cogent Biosciences Inc COGT.O : JP Morgan relève le cours cible de 65 à 67 dollars
* Comerica Inc CMA.N : Jefferies relève le prix cible de 81 $ à 90 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève le prix cible de 100 à 105 dollars
* Deere & Co DE.N : JP Morgan ramène le cours cible de 480 à 460 dollars
* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies relève le cours cible de 135 à 140 dollars
* Factset FDS.N : Jefferies ramène le cours cible de 315 $ à 305 $
* Fedex FDX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 326 $ contre 315 $ auparavant
* Fedex FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 294 dollars contre 285 dollars
* Fedex FDX.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 210 dollars contre 200 dollars
* Fedex FDX.N : TD Cowen relève le cours cible de 271 $ à 313 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : Jefferies relève le cours cible de 55 $ à 60 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève le cours cible de 2 100 $ à 2 200 $
* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies relève le prix cible de 28 $ à 30 $
* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : TD Cowen relève le cours cible de 7 $ à 9 $
* General Dynamics Corp GD.N : JP Morgan relève le cours cible de 380 $ à 385 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies relève le cours cible de 93 $ à 101 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : RBC relève le cours cible de 482 $ à 525 $
* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève le cours cible de 180 à 193 dollars
* Hippo Holdings Inc HIPO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 43 $
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies augmente le prix cible de 20 $ à 22 $
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : RBC relève le cours cible de 19 $ à 20 $
* Hut 8 Corp HUT.O : KBW relève le cours cible de 30 $ à 55 $
* Insmed Inc INSM.O : Truist Securities prend en charge la couverture avec une note d'achat
* Insmed Inc INSM.O : Truist Securities prend en charge la couverture avec un prix cible de 205 $ contre 214 $
* Landstar System Inc LSTR.O : Jefferies relève le prix cible à 140 $ contre 130 $
* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 43 $ contre 42 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré
* Lockheed Martin Corp LMT.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 515 $ contre 465 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 285 $ contre 280 $
* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève le cours cible de 235 à 250 dollars
* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 540 $ à 900 $
* Marsh & Mclennan MMC.N : Jefferies réduit le prix cible de 212 à 206 $
* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le cours cible à 300 $, contre 275 $ auparavant
* Nike Inc NKE.N : Barclays ramène le cours cible à 64 $, contre 70 $ auparavant
* Nike Inc NKE.N : Jefferies réduit le prix cible à 110 $, contre 115 $ auparavant
* Nike Inc NKE.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 84
* Nuvalent Inc NUVL.O : JP Morgan réduit le prix cible à 145 $ contre 147 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies augmente le PT à 160$ de 150
* Old National Bancorp ONB.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 22 à 25 dollars
* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 133 $ contre 108 $
* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Pacs Group Inc PACS.N : RBC relève le cours cible de 33 $ à 47 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies relève le prix cible de 100 $ à 105 $
* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Jefferies relève le prix cible de 85 $ à 90 $
* Regions Financial RF.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 27 à 30 dollars
* Root Inc ROOT.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 118 $, contre 127 $ auparavant
* Rtx Corp RTX.N : JP Morgan relève le cours cible à 200 $ contre 195 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 60 $ contre 64 $
* Saia Inc SAIA.O : Jefferies relève le cours cible de 375 à 400 dollars
* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies relève le cours cible de 110 à 120 dollars
* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies relève le cours cible de 81 $ à 88 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies relève le prix cible de 95 $ à 100 $
* Trupanion Inc TRUP.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 67 $ à 60 $
* Uranium Energy Corp UEC.A : La Banque Nationale du Canada augmente le PT à 16,5$ de 15,5
* Vera Therapeutics Inc VERA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 99 $ à 96 $
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies augmente le prix cible à 65$ de 57
* Vor Biopharma Inc VOR.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 40$ contre 43
* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 80 $ contre 75
* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève le cours cible de 100 à 105 dollars
* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève le cours cible de 165 $ à 175 $
* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève le cours cible de 160 à 180 dollars
* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 65 à 75 dollars
