Aucun résultat pour cette recherche.
A lire aussi
-
Pour les centaines de personnes récemment expulsées d’un centre social à Rome, la canicule s’avère particulièrement éprouvante, dans un contexte de conflit qui met en lumière la crise du logement dans la capitale italienne. Ce centre, occupé depuis 2013, a été ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Wall Street est attendue en légère hausse mercredi à l'ouverture, tandis que les Bourses européennes sont sur de faibles variations à la mi-séance, la prudence l'emportant globalement avant la publication des chiffres mensuels des prix à la ... Lire la suite
-
Le fonds souverain de la Norvège, le plus important au monde, a enregistré au premier semestre les plus gros gains de son histoire, tirés en grande partie par ses investissements dans les fabricants de puces au coeur de la révolution de l'IA. Alimenté par les revenus ... Lire la suite
-
Les primaires tenues mardi ont livré un verdict partagé dans la lutte agitant le parti démocrate américain, avec un nouveau succès pour l'aile gauche dans le Minnesota mais une défaite inattendue au profit d'un centriste dans le Wisconsin. A l'approche des élections ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|0,652
|+9,40%
|8 706,77
|-0,09%
|2,115
|+11,32%
|89,02
|-0,31%
|27,8
|-1,28%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer