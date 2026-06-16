 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-CAMP4 Therapeutics, Rockwell Automation, Zions Bancorporation
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment CAMP4 Therapeutics, Rockwell Automation et Zions Bancorporation.

POINTS FORTS

* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation « neutre

»

* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « neutre »

* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer

»

Voici un résumé des actions de recherche concernant des sociétés américaines rapportées par Reuters ce mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aktis Oncology Inc AKTS.O : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation « achat fort »

* Aktis Oncology Inc AKTS.O : Raymond James lance sa couverture avec un objectif de cours de 40 $

* Amgen Inc AMGN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 295 $ à 303 $

* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 380 $

* Belden Inc BDC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 155 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : BTIG lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 36 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 106 $ à 96 $

* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 5 $ à 9 $

* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Carmax Inc KMX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 37 $ à 47 $

* Carnival Corp CCL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Centerspace CSR.N : BTIG abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Citizens Financial CFG.N : Stephens reprend la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 67 $

* Cohu Inc COHU.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Stephens relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $

* Dave and Buster’s Entertainment Inc PLAY.O : Benchmark abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver »

* Dave and Buster's Entertainment Inc PLAY.O : BMO abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Domo Inc DOMO.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 6 $ à 3,25 $

* Dynatrace Inc DT.N : BMO relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $

* Dynatrace Inc DT.N : UBS relève son objectif de cours de 36 $ à 60 $

* Dynatrace Inc DT.N : UBS relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Elf Beauty Inc ELF.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 62 $ à 64 $

* Emerson EMR.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 145 $

* Equifax Inc EFX.N : UBS relève son objectif de cours de 212 $ à 215 $

* ESAB Corp ESAB.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 130 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Extra Space Storage Inc EXR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 147 $ à 156 $

* Exxon Mobil XOM.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Fair Isaac Corp FICO.N : UBS relève son objectif de cours de 1 110 $ à 1 250 $

* Fastenal Co FAST.O : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; cours: 46 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 58 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 138 $

* Fox Corp FOXA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 67 $ à 60 $

* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 6 $ à 8 $

* Genuine Parts Co GPC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; cours: 145 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 280 $ à 318 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer »

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Stephens reprend la couverture avec une recommandation « neutre »

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 19 $

* Insmed Inc INSM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 202 $ à 192 $

* Kennametal Inc KMT.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 34 $

* Keycorp KEY.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours à 26 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Kilroy Realty Corp KRC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 42 $ à 44 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 310 $ à 361 $

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $

* Lennar Corp LEN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 107 $ à 94 $

* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 145 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 21 $ à 25 $

* Onity Group Inc ONIT.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Pacs Group Inc PACS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $

* Payoneer Global Inc PAYO.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 10 $ à 7,4 $

* Payoneer Global Inc PAYO.O : Citigroup abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* Payoneer Global Inc PAYO.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Payoneer Global Inc PAYO.O : KBW relève son objectif de cours de 7 $ à 7,4 $

* Payoneer Global Inc PAYO.O : William Blair abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 150 $ à 105 $

* PNC Financial Services PNC.N : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* PNC Financial Services PNC.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 265 $

* Regions Financial RF.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « neutre »; cours: 31 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 143 $ à 151 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : BTIG abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « neutre »

* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 500 dollars

* Roku Inc ROKU.O : Jefferies abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »; relève son objectif de cours de 150 $ à 160

$

* Roku Inc ROKU.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Roku Inc ROKU.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Roku Inc ROKU.O : KeyBanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 148 $ à 160 $

* Roku Inc ROKU.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Roku Inc ROKU.O : Susquehanna passe de « positif » à « neutre »

* Roku Inc ROKU.O : Wedbush abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Roku Inc ROKU.O : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* Royal Caribbean Group RCL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 348 $ à 362 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 37 $ à 44 $

* SpaceX SPCX.O : Zephirin Group lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* SpaceX SPCX.O : Zephirin Group lance sa couverture avec un objectif de cours de 310 dollars

* Tanger Inc SKT.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Tractor Supply Co TSCO.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 44 $ à 32 $

* TransUnion TRU.N : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 72 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 59 $

* US Bancorp USB.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « neutre »; cours: 63 $

* Ventas Inc VTR.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* W.P. Carey Inc WPC.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* W.P. Carey Inc WPC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 73 $ à 83 $

* Watsco Inc WSO.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 385 $

* WW Grainger GWW.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours à 1 250 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 79 $

Valeurs associées

AKTIS ONCOLOGY
21,6300 USD NASDAQ +4,54%
AMGEN
349,7300 USD NASDAQ -0,23%
APPLIED IND TECH
323,370 USD NYSE +2,18%
BELDEN
116,430 USD NYSE +1,37%
BETTER HOME RG-A
28,8100 USD NASDAQ -0,07%
BRIDGEBIO PHARMA
66,2100 USD NASDAQ -2,63%
CAMP4 THERAP
4,5550 USD NASDAQ +15,03%
CARMAX
52,860 USD NYSE +1,17%
CARNIVAL CORP
30,520 USD NYSE +10,96%
CENTERS REIT-SBI
56,845 USD NYSE +0,65%
CITIZENS FINL GR
66,820 USD NYSE +0,26%
COHU
68,9500 USD NASDAQ +7,65%
COMMVAULT SYSTEM
125,7850 USD NASDAQ -1,22%
DAVE & BUSTER'S
11,8850 USD NASDAQ -3,53%
DOMO-B
2,0850 USD NASDAQ -36,04%
DYNATRACE
41,455 USD NYSE +0,62%
ELF BEAUTY
70,040 USD NYSE +9,30%
EMERSON ELECTRIC
150,290 USD NYSE +2,56%
EQUIFAX INC
163,965 USD NYSE -0,71%
ESAB
100,660 USD NYSE +4,03%
EXTRA SP ST REIT
148,210 USD NYSE +0,99%
EXXON MOBIL
141,735 USD NYSE +0,56%
FAIR ISAAC
1 174,250 USD NYSE -0,67%
FASTENAL
46,6700 USD NASDAQ +1,24%
FLUTTER ENTMT
109,350 USD NYSE +0,33%
FOX RG-A
51,9150 USD NASDAQ -5,20%
FUELCELL ENERGY
19,8879 USD NASDAQ +13,65%
GENUINE PARTS CO
107,800 USD NYSE +2,95%
HOWMET AEROSPACE
276,375 USD NYSE +2,19%
HUDSON PACIFIC
14,700 USD NYSE -2,94%
HUNTINGTON BANCS
17,4100 USD NASDAQ +1,16%
INSMED
94,7900 USD NASDAQ -2,74%
KENNAMETAL INC
36,550 USD NYSE +2,84%
KEYCORP
22,585 USD NYSE +0,74%
KILROY RLTY REIT
38,645 USD NYSE +0,68%
KRYSTAL BIOTECH
324,0000 USD NASDAQ -0,23%
LENNAR RG-A
90,330 USD NYSE +0,62%
MSC INDL DIRECT-A
117,300 USD NYSE +2,67%
NORW CRS LINE
20,385 USD NYSE +1,09%
PACS GROUP
36,020 USD NYSE -0,74%
PAYONEER GLOBAL
7,0300 USD NASDAQ 0,00%
PNC FINL SER
233,580 USD NYSE +1,34%
PNNYMC FINL SVC
82,650 USD NYSE +0,26%
REGIONS FINANCIA
28,820 USD NYSE +0,75%
RHYTHM PHARM
90,3300 USD NASDAQ +0,70%
ROCKET COS RG-A
13,635 USD NYSE -2,05%
ROCKWELL AUTOMAT
471,220 USD NYSE +1,62%
ROKU-A
138,9300 USD NASDAQ -1,40%
RYL CARIBBEAN CR
315,855 USD NYSE +0,68%
SOUTHWEST AIRLIN
48,130 USD NYSE +4,43%
SPACEX
204,5950 USD NASDAQ +6,28%
TANGER
40,300 USD NYSE -0,75%
TRACTOR SUPPLY
30,0600 USD NASDAQ -2,66%
TRANSUNION
66,350 USD NYSE -1,43%
TRUIST FINL
48,970 USD NYSE +1,00%
US BANCORP
58,450 USD NYSE +1,14%
VENTAS REIT
83,685 USD NYSE +0,28%
W.P. CAREY REIT
76,240 USD NYSE +1,00%
WATSCO INC
389,740 USD NYSE +1,37%
WW GRAINGER
1 329,090 USD NYSE +1,12%
ZIONS BANCORP
66,6600 USD NASDAQ +0,59%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/06/2026 à 16:08:47.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
79,95 -4,09%
CAC 40
8 453,29 +0,83%
WORLDLINE
13,264 +12,56%
2CRSI
45,72 -8,83%
SOCIETE GENERALE
77,19 +1,57%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank