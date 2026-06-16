TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-CAMP4 Therapeutics, Rockwell Automation, Zions Bancorporation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment CAMP4 Therapeutics, Rockwell Automation et Zions Bancorporation.

POINTS FORTS

* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation « neutre

»

* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « neutre »

* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer

»

Voici un résumé des actions de recherche concernant des sociétés américaines rapportées par Reuters ce mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aktis Oncology Inc AKTS.O : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation « achat fort »

* Aktis Oncology Inc AKTS.O : Raymond James lance sa couverture avec un objectif de cours de 40 $

* Amgen Inc AMGN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 295 $ à 303 $

* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 380 $

* Belden Inc BDC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 155 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : BTIG lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 36 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 106 $ à 96 $

* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 5 $ à 9 $

* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Carmax Inc KMX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 37 $ à 47 $

* Carnival Corp CCL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Centerspace CSR.N : BTIG abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Citizens Financial CFG.N : Stephens reprend la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 67 $

* Cohu Inc COHU.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Stephens relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $

* Dave and Buster’s Entertainment Inc PLAY.O : Benchmark abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver »

* Dave and Buster's Entertainment Inc PLAY.O : BMO abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Domo Inc DOMO.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 6 $ à 3,25 $

* Dynatrace Inc DT.N : BMO relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $

* Dynatrace Inc DT.N : UBS relève son objectif de cours de 36 $ à 60 $

* Dynatrace Inc DT.N : UBS relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Elf Beauty Inc ELF.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 62 $ à 64 $

* Emerson EMR.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 145 $

* Equifax Inc EFX.N : UBS relève son objectif de cours de 212 $ à 215 $

* ESAB Corp ESAB.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 130 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* Extra Space Storage Inc EXR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 147 $ à 156 $

* Exxon Mobil XOM.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Fair Isaac Corp FICO.N : UBS relève son objectif de cours de 1 110 $ à 1 250 $

* Fastenal Co FAST.O : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; cours: 46 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 58 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 138 $

* Fox Corp FOXA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 67 $ à 60 $

* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 6 $ à 8 $

* Genuine Parts Co GPC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; cours: 145 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 280 $ à 318 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer »

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Stephens reprend la couverture avec une recommandation « neutre »

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 19 $

* Insmed Inc INSM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 202 $ à 192 $

* Kennametal Inc KMT.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 34 $

* Keycorp KEY.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours à 26 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Kilroy Realty Corp KRC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 42 $ à 44 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 310 $ à 361 $

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $

* Lennar Corp LEN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 107 $ à 94 $

* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 145 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 21 $ à 25 $

* Onity Group Inc ONIT.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Pacs Group Inc PACS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $

* Payoneer Global Inc PAYO.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 10 $ à 7,4 $

* Payoneer Global Inc PAYO.O : Citigroup abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* Payoneer Global Inc PAYO.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Payoneer Global Inc PAYO.O : KBW relève son objectif de cours de 7 $ à 7,4 $

* Payoneer Global Inc PAYO.O : William Blair abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 150 $ à 105 $

* PNC Financial Services PNC.N : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* PNC Financial Services PNC.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 265 $

* Regions Financial RF.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « neutre »; cours: 31 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 143 $ à 151 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : BTIG abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « neutre »

* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 500 dollars

* Roku Inc ROKU.O : Jefferies abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »; relève son objectif de cours de 150 $ à 160

$

* Roku Inc ROKU.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Roku Inc ROKU.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Roku Inc ROKU.O : KeyBanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 148 $ à 160 $

* Roku Inc ROKU.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Roku Inc ROKU.O : Susquehanna passe de « positif » à « neutre »

* Roku Inc ROKU.O : Wedbush abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Roku Inc ROKU.O : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* Royal Caribbean Group RCL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 348 $ à 362 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 37 $ à 44 $

* SpaceX SPCX.O : Zephirin Group lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* SpaceX SPCX.O : Zephirin Group lance sa couverture avec un objectif de cours de 310 dollars

* Tanger Inc SKT.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Tractor Supply Co TSCO.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 44 $ à 32 $

* TransUnion TRU.N : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 72 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 59 $

* US Bancorp USB.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « neutre »; cours: 63 $

* Ventas Inc VTR.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* W.P. Carey Inc WPC.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

* W.P. Carey Inc WPC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 73 $ à 83 $

* Watsco Inc WSO.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 385 $

* WW Grainger GWW.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours à 1 250 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 79 $