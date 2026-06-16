Renseignement: Palantir assure que son contrat avec la France reste "pleinement en vigueur"

( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'entreprise américaine d'analyse de données Palantir a assuré mardi que son contrat avec la DGSI restait pour l'heure "pleinement en vigueur", après que le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé que le groupe français ChapsVision avait été choisi pour lui succéder.

"A la suite des annonces faites ce matin par le Premier ministre français, Palantir tient à confirmer que le contrat de long terme qui lie l'entreprise à la DGSI, et renouvelé fin 2025 pour plusieurs années, demeure pleinement en vigueur", a-t-elle réagi dans un communiqué transmis à l'AFP.

Fondée en 2002, cette société est spécialisée dans l'analyse de données, qui peuvent servir lors de missions critiques, dans le contre-terrorisme par exemple.

En 2016, elle avait noué un contrat avec la DGSI après la vague d'attentats qui avaient touché le pays l'année précédente et a depuis vu celui-ci être régulièrement renouvelé.

En décembre, Palantir avait précisé que son contrat avait été prolongé pour une durée de trois ans.

Mardi matin, Sébastien Lecornu a annoncé que "la société française ChapsVision avait été retenue (...) pour se substituer au géant américain Palantir", dans une volonté de soutenir "les solutions françaises et européennes chaque fois qu'elles existent et qu'elles répondent aux besoins de l'État".

Sollicité par l'AFP, Matignon a précisé que "le choix de ChapsVision est le résultat d'un processus de sélection, qui n'était pas achevé" au moment du renouvellement du contrat avec Palantir.

Cette reconduction avait été effectuée afin de "ne pas souffrir d'un trou capacitaire dans ce domaine sensible essentiel pour notre sécurité nationale". "Cette phase permettra le temps nécessaire de former les équipes et préparer la migration vers la solution de ChapsVision", a poursuivi l'exécutif, sans préciser le calendrier de cette migration.

"Le Premier ministre l'a annoncé ce matin: on débranche Palantir — c'est le cas de le dire — de la DGSI et ce sera désormais une entreprise française, ChapsVision, qui s'occupera de la cybersécurité de la DGSI", a pour sa part relevé mardi le ministre de l’Économie Roland Lescure interrogé à l'Assemblée nationale dans le cadre des questions au gouvernement.