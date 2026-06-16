Ile-de-France: d'ici 2030, les billets de transport payables à l'unité en carte bancaire, à tarif majoré

Un bus en circulation à Paris le 9 janvier 2026 ( AFP / Julie SEBADELHA )

Après les bus parisiens cet été, l’Ile-de-France va installer d'ici 2030 des valideurs de carte bancaire dans tous les transports en commun, ce qui permettra de voyager avec une simple carte bancaire, mais à un tarif légèrement plus élevé que via l'application ou le passe Liberté +, a annoncé mardi Ile-de-France Mobilités (IDFM).

Cette solution de paiement vise à remplacer le billet cartonné vendu à l'unité, qui est en voie d'extinction.

"C'est un service complémentaire pour faciliter la vie des voyageurs hyper-occasionnels", a indiqué la présidente d'IDFM, l'autorité organisatrice des transports de la région parisienne, Valérie Pécresse, lors d'une conférence de presse.

Ce service concerne une partie des quelque 500.000 déplacements de touristes par jour en Ile-de-France et vise ceux qui n'utilisent ni l'appli IDFM pour acheter des billets dématérialisés à l'unité (Liberté +), ni les diverses formules d'abonnements Navigo proposées par IDFM aux Franciliens, ni les portefeuilles numériques - "wallets" - d'Apple, Samsungjor et bientôt Google, et cherchent à quitter rapidement les gares et aéroports où ils sont arrivés.

Cet outil de billettique en paiement direct, déjà répandu sur de nombreux réseaux, en province et à l'étranger, devrait à terme permettre d'éviter les longues files d'attente devant les guichets RATP ou SNCF, en particulier dans les gares et aéroports, espère IDFM.

Pour le bus et le funiculaire, le tarif sera supérieur de 50 centimes à celui d'un ticket acheté avec Liberté +. Pour le métro, le RER, le train ou le tramway, le tarif sera 80 centimes plus élevé de même que pour un ticket aéroport.

Une même carte bancaire pourra payer jusqu'à cinq trajets uniques d'un coup.

Ainsi cet été, le ticket de bus acheté par ce moyen coûtera 2,55 euros. Le ticket aéroport pour Orly coûtera 14,80 euros au lieu de 14 euros.

IDFM a publié un calendrier de déploiement des valideurs ligne par ligne jusqu'en 2030, à commencer par celles les plus utilisées par les touristes (1, 4, 14, 7, 12 ainsi que les deux lignes du Grand Paris Express 15 et 18).

Chaque jour, quelque 9,5 millions de déplacements en transport en commun sont effectués en région parisienne, dont 9 millions par des Franciliens et 500.000 par des touristes, a précisé Mme Pécresse.