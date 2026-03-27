information fournie par Reuters • 27/03/2026 à 15:59

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Brown-Forman, Chord Energy, Olaplex Holdings

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Brown-Forman, Chord Energy et Olaplex Holdings.

FAITS MARQUANTS

* Argan Inc AGX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 370 à 550 dollars

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research passe de "acheter" à "neutre

* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies réduit le prix cible de 210 $ à 200 $

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity ramène le cours de l'action d'acheter à

conserver

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Wells Fargo relève le cours cible de 387 dollars à 397 dollars

* Argan Inc AGX.N : JP Morgan relève le prix cible de 370 $ à 550 $

* Argan Inc AGX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Ataibeckley Inc ATAI.O : Deutsche Bank initie avec une note d'achat et un prix cible de

12

* Automatic Data Processing ADP.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 262 $ à 214 $

* Bally's Corp BALY.N : Truist Securities réduit le prix cible à 13 $, contre 18 $

* Bank of America BAC.N : Oppenheimer réduit le cours cible à 58 $ contre 63 $

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

de 50

* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 17 $ à 15 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : Citigroup augmente le prix cible de 24 $ à 28 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : Citigroup relève le prix cible de vente à neutre

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 27 $ contre 25 $

auparavant

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre

* Carnival Corp CCL.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 39 $ contre 38 $ auparavant

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 5 $ à 155 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de neutre à achat

* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies réduit le prix cible de 210 $ à 200 $

* Citigroup Inc. C.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 144 $ à 132 $

* Commercial Metals Company CMC.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 77 $ contre 80 $

* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research ramène le prix cible de "acheter" à

"neutre

* EOG Resources Inc EOG.N : Raymond James augmente le prix cible de 157 $ à 185 $

* Fiserv Inc. FISV.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 72 $ à 62 $

* Fox Corporation FOXA.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 75 $ à 67 $

* FuboTV Inc FUBO.N : Needham réduit le prix cible à 15$ de 36

* Gartner Inc. IT.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 140 $ contre 150 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 228 $ contre 213 $

* Halliburton Co HAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 40$ contre 35

* Immix Biopharma Inc. IMMX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 12 à 15

dollars

* Iperionx Ltd IPX.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 40

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève le prix cible de 39 $ à 56 $

* Kodiak Sciences Inc. KOD.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 58 $ contre 38

$

* Kyivstar Group Ltd KYIV.O : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat;

objectif 20

* LB Pharmaceuticals Inc LBRX.O : Stifel relève le prix cible de 35 $ à 40 $

* Legence Corp LGN.O : BTIG relève l'objectif de cours de 45 $ à 75 $

* Masimo Corp MASI.O : Raymond James ramène le cours de l'action de "surperformer" à

"performer" sur le marché

* MeiraGTx Holdings Plc MGTX.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 30 $ à 26 $

* National Health Investors Inc. NHI.N : Wells Fargo relève l'objectif à 86 $ contre 85 $

auparavant

* Netflix, Inc. NFLX.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 125 à 135

dollars

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research réduit le cours de l'action à

neutre, au lieu d'acheter

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity passe d'acheter à conserver

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de 2,06 $ à 2 $

* Oxford Industries Inc OXM.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 36$

contre 40

* Oxford Industries Inc OXM.N : Truist Securities réduit le prix cible de 38 $ à 32 $

* Phathom Pharmaceuticals Inc. PHAT.O : Barclays augmente le prix cible de 16 $ à 18 $

* Phathom Pharmaceuticals Inc. PHAT.O : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à

égal

* Planet Labs PL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 38 $ contre 17 $

auparavant

* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 284 $ à 263 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : Jefferies augmente le prix cible de 24 $ à 25 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : Jefferies augmente le prix cible à 25 $ à partir de 24 $

Primo Brands Corp

* SPX Technologies Inc SPXC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de "hold" à

"buy"

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Mizuho passe de surperformer à neutre

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Mizuho réduit le prix cible de 54 $ à 53 $

* the Walt Disney Company DIS.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 132$ de 135

* the Walt Disney Company DIS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 148 $ contre 150 $

* Tripadvisor Inc TRIP.O : BofA Global Research augmente le prix à acheter de

neutre

* Tripadvisor Inc TRIP.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 15$

de 14

* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 71 $ contre 77 $

* Unity Software Inc U.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 32$

contre 30

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 19$ contre 11

* Viasat Inc VSAT.O : Needham relève le cours cible de 45 à 58 dollars

* Vital Farms Inc VITL.O : Telsey Advisory Group réduit son objectif de cours à 26$ contre

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