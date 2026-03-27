 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Brown-Forman, Chord Energy, Olaplex Holdings
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Brown-Forman, Chord Energy et Olaplex Holdings.

FAITS MARQUANTS

* Argan Inc AGX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 370 à 550 dollars

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research passe de "acheter" à "neutre

* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies réduit le prix cible de 210 $ à 200 $

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity ramène le cours de l'action d'acheter à

conserver

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Wells Fargo relève le cours cible de 387 dollars à 397 dollars

* Argan Inc AGX.N : JP Morgan relève le prix cible de 370 $ à 550 $

* Argan Inc AGX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Ataibeckley Inc ATAI.O : Deutsche Bank initie avec une note d'achat et un prix cible de

12

* Automatic Data Processing ADP.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 262 $ à 214 $

* Bally's Corp BALY.N : Truist Securities réduit le prix cible à 13 $, contre 18 $

* Bank of America BAC.N : Oppenheimer réduit le cours cible à 58 $ contre 63 $

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

de 50

* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 17 $ à 15 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : Citigroup augmente le prix cible de 24 $ à 28 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : Citigroup relève le prix cible de vente à neutre

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 27 $ contre 25 $

auparavant

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre

* Carnival Corp CCL.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 39 $ contre 38 $ auparavant

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 5 $ à 155 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de neutre à achat

* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies réduit le prix cible de 210 $ à 200 $

* Citigroup Inc. C.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 144 $ à 132 $

* Commercial Metals Company CMC.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 77 $ contre 80 $

* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research ramène le prix cible de "acheter" à

"neutre

* EOG Resources Inc EOG.N : Raymond James augmente le prix cible de 157 $ à 185 $

* Fiserv Inc. FISV.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 72 $ à 62 $

* Fox Corporation FOXA.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 75 $ à 67 $

* FuboTV Inc FUBO.N : Needham réduit le prix cible à 15$ de 36

* Gartner Inc. IT.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 140 $ contre 150 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 228 $ contre 213 $

* Halliburton Co HAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 40$ contre 35

* Immix Biopharma Inc. IMMX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 12 à 15

dollars

* Iperionx Ltd IPX.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 40

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève le prix cible de 39 $ à 56 $

* Kodiak Sciences Inc. KOD.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 58 $ contre 38

$

* Kyivstar Group Ltd KYIV.O : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat;

objectif 20

* LB Pharmaceuticals Inc LBRX.O : Stifel relève le prix cible de 35 $ à 40 $

* Legence Corp LGN.O : BTIG relève l'objectif de cours de 45 $ à 75 $

* Masimo Corp MASI.O : Raymond James ramène le cours de l'action de "surperformer" à

"performer" sur le marché

* MeiraGTx Holdings Plc MGTX.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 30 $ à 26 $

* National Health Investors Inc. NHI.N : Wells Fargo relève l'objectif à 86 $ contre 85 $

auparavant

* Netflix, Inc. NFLX.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 125 à 135

dollars

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research réduit le cours de l'action à

neutre, au lieu d'acheter

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity passe d'acheter à conserver

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de 2,06 $ à 2 $

* Oxford Industries Inc OXM.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 36$

contre 40

* Oxford Industries Inc OXM.N : Truist Securities réduit le prix cible de 38 $ à 32 $

* Phathom Pharmaceuticals Inc. PHAT.O : Barclays augmente le prix cible de 16 $ à 18 $

* Phathom Pharmaceuticals Inc. PHAT.O : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à

égal

* Planet Labs PL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 38 $ contre 17 $

auparavant

* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 284 $ à 263 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : Jefferies augmente le prix cible de 24 $ à 25 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : Jefferies augmente le prix cible à 25 $ à partir de 24 $

Primo Brands Corp

* SPX Technologies Inc SPXC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de "hold" à

"buy"

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Mizuho passe de surperformer à neutre

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Mizuho réduit le prix cible de 54 $ à 53 $

* the Walt Disney Company DIS.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 132$ de 135

* the Walt Disney Company DIS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 148 $ contre 150 $

* Tripadvisor Inc TRIP.O : BofA Global Research augmente le prix à acheter de

neutre

* Tripadvisor Inc TRIP.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 15$

de 14

* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 71 $ contre 77 $

* Unity Software Inc U.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 32$

contre 30

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 19$ contre 11

* Viasat Inc VSAT.O : Needham relève le cours cible de 45 à 58 dollars

* Vital Farms Inc VITL.O : Telsey Advisory Group réduit son objectif de cours à 26$ contre

35

Valeurs associées

ALPHABET-A
278,7400 USD NASDAQ -0,79%
ARGAN
541,295 USD NYSE +31,46%
ATAI BECKLEY
3,4000 USD NASDAQ -4,09%
AUTOMATIC DATA P
202,4600 USD NASDAQ -1,00%
BALLY'S
10,920 USD NYSE -3,45%
BANK OF AMERICA
47,640 USD NYSE -1,26%
BIOAGE LABS
16,4600 USD NASDAQ +1,29%
CARNIVAL
24,300 USD NYSE -3,95%
CHORD ENERGY
146,1150 USD NASDAQ +1,50%
CINTAS
167,9400 USD NASDAQ -0,53%
CITIGROUP
110,570 USD NYSE -1,63%
COMMERCIAL METAL
59,005 USD NYSE -0,82%
CONOCOPHILLIPS
134,075 USD NYSE +0,65%
EOG RESOURCES
149,340 USD NYSE +1,27%
FISERV INC
53,9000 USD NASDAQ -2,95%
FOX RG-A
58,8600 USD NASDAQ +0,38%
FUBOTV RG-A
9,795 USD NYSE +790,45%
GARTNER
153,170 USD NYSE -2,19%
GENERAC HLDGS
197,440 USD NYSE -0,21%
HALLIBURTON
40,085 USD NYSE +3,31%
IMMIX BIOPHARMA
8,3700 USD NASDAQ -4,01%
KODIAK SCIENCES
44,3100 USD NASDAQ +11,44%
KYIVSTAR GROUP
10,2900 USD NASDAQ +0,98%
LB PHARM
24,5300 USD NASDAQ 0,00%
LEGENCE RG-A
55,5000 USD NASDAQ +4,64%
MASIMO
177,3600 USD NASDAQ +0,27%
MEIRAGTX
7,4700 USD NASDAQ -0,86%
NATL HEALTH REIT
83,255 USD NYSE +0,62%
NETFLIX
93,6600 USD NASDAQ +0,36%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
OCCIDENTAL PETROLEUM
65,571 USD NYSE +1,89%
OLAPLEX HLDG
2,0200 USD NASDAQ +0,50%
OXFORD IND
35,605 USD NYSE +11,51%
PHATHOM PHARMA
10,6500 USD NASDAQ -1,30%
PLANET LABS RG-A
31,285 USD NYSE -3,47%
PNC FINL SER
204,255 USD NYSE -0,58%
SPX TECHNOLOGIES
196,923 USD NYSE -1,82%
TERNS PHARMA
53,0000 USD NASDAQ -0,30%
TRIPADVISOR
10,4100 USD NASDAQ +4,52%
UNITY SOFTWARE
18,680 USD NYSE +9,24%
US BANCORP
51,055 USD NYSE -1,06%
VIASAT
47,6350 USD NASDAQ -0,41%
VITAL FARMS
12,9200 USD NASDAQ -0,69%
WALT DISNEY
93,720 USD NYSE -1,07%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/03/2026 à 15:59:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Raffinerie de Petron Bataan Refinery (PBR) aux Philippines qui a déclaré l'état d'urgence énergétique à Limay dans la province de Bataan (nord-est) le 26 mars 2026 ( AFP / Ted ALJIBE )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 27.03.2026 16:20 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales jeudi vers 15H00 GMT alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans son 28e jour. Le pétrole toujours à des niveaux élevés Vers 14H45 GMT, le prix du Brent de la mer du Nord, référence du brut, grimpait ... Lire la suite

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Le Journal de Mickey et Picsou Magazine bientôt édités par Panini en France
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.03.2026 15:41 

    Le Journal de Mickey et Picsou Magazine seront édités en France à partir du 1er avril 2027 par l'Italien Panini, qui en reprend la licence, a annoncé vendredi Disney. "The Walt Disney Company France a confirmé aujourd'hui Panini comme son nouveau licencié pour ... Lire la suite

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Le chinois BYD a vu son bénéfice net chuter de 19% en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.03.2026 15:33 

    Le géant chinois des véhicules électriques BYD a annoncé vendredi une chute de 19% de son bénéfice net en 2025, confronté à une faible demande intérieure, tout en cherchant à se développer à l'étranger. Premier constructeur mondial de voitures électriques devant ... Lire la suite

  • Les prix de l'essence sont visibles dans une station-service, alors que les prix du pétrole et du gaz ont grimpé dans le contexte du conflit israélo-américain avec l'Iran, à Washington
    USA: Le moral des ménages se dégrade plus que prévu en mars - Michigan
    information fournie par Reuters 27.03.2026 15:28 

    Le ‌moral des ménages américains ​s'est dégradé plus que prévu en mars, montrent vendredi les ​résultats définitifs de l'enquête mensuelle de ​l'Université du Michigan. Son ⁠indice de confiance a ‌reculé à 53,3 ce mois-ci après 56,6 en ​février ‌et une première ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank