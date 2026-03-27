TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Brown-Forman, Chord Energy, Olaplex Holdings

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Brown-Forman, Chord Energy et Olaplex Holdings.
FAITS MARQUANTS
* Argan Inc AGX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 370 $ à 550 $
* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre
* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research passe d'acheter à neutre
* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 210 $ à 200 $
* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity passe d'acheter à conserver
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Alphabet Inc. GOOGL.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 387 dollars à
397 dollars
* Argan Inc AGX.N : JP Morgan passe de neutre à surpondérer
* Argan Inc AGX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 370 $ à 550 $
* Ataibeckley Inc ATAI.O : Deutsche Bank initie avec une note d'achat et un
objectif de cours de 12 dollars
* Automatic Data Processing ADP.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 262 $
à 214 $
* Bally's Corp BALY.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 18 $ à 13
$
* Bioage Labs Inc BIOA.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat;
objectif de cours de 50 dollars
* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours de
17 $ à 15 $
* Brown-Forman Corp BFb.N : Citigroup passe de vendre à neutre
* Brown-Forman Corp BFb.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 24 $ à 28 $
* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 25 $ à 27 $
* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre
* Carnival Corp CCL.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 38 $ à 39 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research réduit l'objectif de cours de 5 $ à 155
$
* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research passe d'acheter à neutre
* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 210 $ à 200 $
* Commercial Metals Company CMC.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 80 $ à 77 $
* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research passe d'acheter à neutre
* EOG Resources Inc EOG.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 157 $ à
185 $
* Fiserv, Inc. FISV.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 72 $ à 62 $
* Fox Corporation FOXA.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 75 $ à 67 $
* Gartner, Inc. IT.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 150 à 140 dollars
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 213 $ à 228
$
* Halliburton Co HAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Immix Biopharma, Inc. IMMX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 12
$ à 15 $
* Iperionx Ltd IPX.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif
de cours de 40 dollars
* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 39 $ à 56 $
* Kodiak Sciences Inc. KOD.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 38 $
à 58 $
* Kyivstar Group Ltd KYIV.O : Benchmark initie la couverture avec une note
d'achat; objectif de cours de 20 dollars
* LB Pharmaceuticals Inc LBRX.O : Stifel relève l'objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Masimo Corp MASI.O : Raymond James abaisse la note de surperformance à
performance du marché
* MeiraGTx Holdings Plc MGTX.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 30 $ à 26 $
* National Health Investors, Inc. NHI.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours
de 85 $ à 86 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research passe d'acheter à neutre
* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity passe d'acheter à conserver
* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de 2 $ à
2,06 $
* Oxford Industries Inc OXM.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours
de 40 $ à 36 $
* Oxford Industries Inc OXM.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 38
$ à 32 $
* Phathom Pharmaceuticals Inc. PHAT.O : Barclays relève l'objectif de cours de 16
$ à 18 $
* Phathom Pharmaceuticals Inc. PHAT.O : Barclays passe de pondération égale à
surpondérer
* Planet Labs PL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 17 $ à 38 $
* Primo Brands Corp PRMB.N : Jefferies passe de conserver à acheter
* Primo Brands Corp PRMB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 24 $ à 25 $
* SPX Technologies Inc SPXC.N : Truist Securities passe de conserver à acheter
* the Walt Disney Company DIS.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 135
$ à 132 $
* the Walt Disney Company DIS.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 150 à
148 dollars
* Unity Software, Inc. U.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 38 $ à 29 $
* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 11 $ à 19 $
* Viasat Inc VSAT.O : Needham relève l'objectif de cours de 45 $ à 58 $
* Vital Farms Inc VITL.O : Telsey Advisory Group réduit son objectif de cours de
35 $ à 26 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer