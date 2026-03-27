TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Brown-Forman, Chord Energy, Olaplex Holdings
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 12:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Brown-Forman, Chord Energy et Olaplex Holdings.

FAITS MARQUANTS

* Argan Inc AGX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 370 $ à 550 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research passe d'acheter à neutre

* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 210 $ à 200 $

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity passe d'acheter à conserver

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 387 dollars à

397 dollars

* Argan Inc AGX.N : JP Morgan passe de neutre à surpondérer

* Argan Inc AGX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 370 $ à 550 $

* Ataibeckley Inc ATAI.O : Deutsche Bank initie avec une note d'achat et un

objectif de cours de 12 dollars

* Automatic Data Processing ADP.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 262 $

à 214 $

* Bally's Corp BALY.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 18 $ à 13

$

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat;

objectif de cours de 50 dollars

* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours de

17 $ à 15 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : Citigroup passe de vendre à neutre

* Brown-Forman Corp BFb.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 24 $ à 28 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre

* Carnival Corp CCL.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 38 $ à 39 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research réduit l'objectif de cours de 5 $ à 155

$

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research passe d'acheter à neutre

* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 210 $ à 200 $

* Commercial Metals Company CMC.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 80 $ à 77 $

* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research passe d'acheter à neutre

* EOG Resources Inc EOG.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 157 $ à

185 $

* Fiserv, Inc. FISV.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 72 $ à 62 $

* Fox Corporation FOXA.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 75 $ à 67 $

* Gartner, Inc. IT.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 150 à 140 dollars

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 213 $ à 228

$

* Halliburton Co HAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Immix Biopharma, Inc. IMMX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 12

$ à 15 $

* Iperionx Ltd IPX.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif

de cours de 40 dollars

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 39 $ à 56 $

* Kodiak Sciences Inc. KOD.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 38 $

à 58 $

* Kyivstar Group Ltd KYIV.O : Benchmark initie la couverture avec une note

d'achat; objectif de cours de 20 dollars

* LB Pharmaceuticals Inc LBRX.O : Stifel relève l'objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Masimo Corp MASI.O : Raymond James abaisse la note de surperformance à

performance du marché

* MeiraGTx Holdings Plc MGTX.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 30 $ à 26 $

* National Health Investors, Inc. NHI.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours

de 85 $ à 86 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research passe d'acheter à neutre

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Canaccord Genuity passe d'acheter à conserver

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de 2 $ à

2,06 $

* Oxford Industries Inc OXM.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours

de 40 $ à 36 $

* Oxford Industries Inc OXM.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 38

$ à 32 $

* Phathom Pharmaceuticals Inc. PHAT.O : Barclays relève l'objectif de cours de 16

$ à 18 $

* Phathom Pharmaceuticals Inc. PHAT.O : Barclays passe de pondération égale à

surpondérer

* Planet Labs PL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 17 $ à 38 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : Jefferies passe de conserver à acheter

* Primo Brands Corp PRMB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 24 $ à 25 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : Truist Securities passe de conserver à acheter

* the Walt Disney Company DIS.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de 135

$ à 132 $

* the Walt Disney Company DIS.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 150 à

148 dollars

* Unity Software, Inc. U.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 38 $ à 29 $

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 11 $ à 19 $

* Viasat Inc VSAT.O : Needham relève l'objectif de cours de 45 $ à 58 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Telsey Advisory Group réduit son objectif de cours de

35 $ à 26 $

Valeurs associées

ALPHABET-A
280,9650 USD NASDAQ -3,43%
ARGAN
411,750 USD NYSE -5,77%
ATAI BECKLEY
3,5450 USD NASDAQ +0,14%
AUTOMATIC DATA P
204,5100 USD NASDAQ +1,19%
BALLY'S
11,310 USD NYSE -5,00%
BIOAGE LABS
16,2500 USD NASDAQ -0,98%
CARNIVAL
25,300 USD NYSE -1,75%
CHORD ENERGY
143,9500 USD NASDAQ +4,12%
CINTAS
168,8400 USD NASDAQ -4,53%
COMMERCIAL METAL
59,490 USD NYSE -4,77%
CONOCOPHILLIPS
133,210 USD NYSE +3,32%
EOG RESOURCES
147,470 USD NYSE +2,95%
FISERV INC
55,5400 USD NASDAQ -1,94%
FOX RG-A
58,6400 USD NASDAQ +0,26%
GARTNER
156,595 USD NYSE +4,24%
GENERAC HLDGS
197,850 USD NYSE -3,63%
HALLIBURTON
38,800 USD NYSE +0,36%
IMMIX BIOPHARMA
8,7200 USD NASDAQ -2,13%
KODIAK SCIENCES
39,7600 USD NASDAQ +74,77%
KYIVSTAR GROUP
10,1900 USD NASDAQ -4,32%
LB PHARM
24,5300 USD NASDAQ +1,32%
MASIMO
176,8900 USD NASDAQ -0,67%
MEIRAGTX
7,5350 USD NASDAQ -1,12%
NATL HEALTH REIT
82,740 USD NYSE -0,42%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
OCCIDENTAL PETROLEUM
64,355 USD NYSE +4,03%
OLAPLEX HLDG
2,0100 USD NASDAQ +51,13%
OXFORD IND
31,930 USD NYSE -3,01%
PHATHOM PHARMA
10,7900 USD NASDAQ +3,06%
PLANET LABS RG-A
32,410 USD NYSE -8,36%
SPX TECHNOLOGIES
200,580 USD NYSE -0,40%
UNITY SOFTWARE
17,100 USD NYSE -3,88%
VIASAT
47,8300 USD NASDAQ -4,26%
VITAL FARMS
13,0100 USD NASDAQ -3,91%
WALT DISNEY
94,730 USD NYSE -1,29%
  Raffinerie de Petron Bataan Refinery (PBR) aux Philippines qui a déclaré l'état d'urgence énergétique à Limay dans la province de Bataan (nord-est) le 26 mars 2026
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 27.03.2026 13:14 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales jeudi vers 12h00 GMT alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans son 28e jour. Le pétrole monte A la mi-journée en Europe, le prix du Brent de la mer du Nord, référence du brut, repassait la barre des ... Lire la suite

  Les valeurs de la journée sur les marchés américains
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 27.03.2026 13:12 

    (Actualisé avec contrats à terme, Brown-Forman, Tesla et Rocket Pharmaceuticals) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,28% pour le Dow Jones .DJI , de 0,43% ... Lire la suite

  L'autorité italienne de la concurrence a annoncé l'ouverture d'une enquête contre LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu l'utilisation de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents
    Promotion de cosmétiques auprès des adolescents: l'Italie enquête sur LVMH
    information fournie par AFP 27.03.2026 13:03 

    L'autorité italienne de la concurrence a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête contre le géant français du luxe LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu "l'utilisation précoce de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents", ... Lire la suite

  Des Iraniennes à des funérailles de victimes de la guerre dans le cimetière de Behesht Zahra dans le sud de Téhéran, le 26 mars 2026
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 27.03.2026 13:02 

    Voici les derniers événements en liaison avec la guerre au Moyen-Orient, à son 28e jour vendredi: . Israël va "intensifier" ses frappes sur l'Iran Le ministre de la Défense Israël Katz a prévenu qu'Israël allait "intensifier" ses frappes sur l'Iran pour faire cesser ... Lire la suite

