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USA: Le moral des ménages se dégrade plus que prévu en mars - Michigan
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 15:28

Les prix de l'essence sont visibles dans une station-service, alors que les prix du pétrole et du gaz ont grimpé dans le contexte du conflit israélo-américain avec l'Iran, à Washington

Les prix de l'essence sont visibles dans une station-service, alors que les prix du pétrole et du gaz ont grimpé dans le contexte du conflit israélo-américain avec l'Iran, à Washington

Le ‌moral des ménages américains ​s'est dégradé plus que prévu en mars, montrent vendredi les ​résultats définitifs de l'enquête mensuelle de ​l'Université du Michigan.

Son ⁠indice de confiance a ‌reculé à 53,3 ce mois-ci après 56,6 en ​février ‌et une première estimation à ⁠55,5. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient ⁠en moyenne ‌un chiffre de 54,0.

La ⁠composante du jugement ‌des consommateurs sur leur ⁠situation actuelle a diminué à ⁠55,8 ‌après une première estimation à ​57,8.

Celle des ‌perspectives a également reculé, à 51,7, contre ​54,1 prévu auparavant.

Les anticipations d'inflation à un ⁠an sont pour leur part ressorties à 3,8%, contre 3,4% en première estimation.

(Rédigé par Diana Mandiá, edité par Benoit ​Van Overstraeten)

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1 commentaire

  • 15:35

    ils commenceraient pas à se lasser de l'orang-outan orange qu'ils ont élu ?

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