USA: Le moral des ménages se dégrade plus que prévu en mars - Michigan

Les prix de l'essence sont visibles dans une station-service, alors que les prix du pétrole et du gaz ont grimpé dans le contexte du conflit israélo-américain avec l'Iran, à Washington
Le moral des ménages américains s'est dégradé plus que prévu en mars, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.
Son indice de confiance a reculé à 53,3 ce mois-ci après 56,6 en février et une première estimation à 55,5. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 54,0.
La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a diminué à 55,8 après une première estimation à 57,8.
Celle des perspectives a également reculé, à 51,7, contre 54,1 prévu auparavant.
Les anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 3,8%, contre 3,4% en première estimation.
(Rédigé par Diana Mandiá, edité par Benoit Van Overstraeten)
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