TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Broadcom, Crowdstrike, Home Depot

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Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Broadcom, Crowdstrike et Home Depot.
POINTS FORTS
* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $
* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 775 $ à 760 $
* Home Depot Inc HD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 361 $ à 360 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 194 $ à 233
$
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 235 $ à 220 $
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Absci Corp ABSI.O : Leerink Partners lance une couverture avec une note «
surperformer »; objectif de cours: 12 $
* Avista Corp. AVA.N : Barclays relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup reprend sa couverture avec une
note « acheter »; objectif de cours de 44 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 85 $ à
64 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Benchmark relève son objectif de cours de 485 $ à 545 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Bernstein relève son objectif de cours de 525 $ à 550 $
* Broadcom Inc AVGO.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 450 $
à 530 $
* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 430 $ à 515
$
* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 500 $ à 550 $
* Broadcom Inc AVGO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 500 $ à 580 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 485 $ à 502 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 450 $ à 535 $
* Broadcom Inc AVGO.O : RBC relève son objectif de cours de 360 $ à 400 $
* Claritev Corp CTEV.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 90 $ à 61 $
* Costar Group Inc CSGP.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation
« Achat »; objectif de 45 $
* Crowdstrike CRWD.O : Benchmark relève son objectif de cours de 700 $ à 780 $
* Crowdstrike CRWD.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 400 $ à 675 $
* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 775 $ à 760 $
* Crowdstrike CRWD.O : Needham relève son objectif de cours de 475 $ à 780 $
* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 520 $ à 750 $
* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 450 $ à 750 $
* Crowdstrike CRWD.O : RBC relève son objectif de cours de 650 $ à 755 $
* Crowdstrike CRWD.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 475 $ à 805 $
* Crowdstrike Holdings, Inc CRWD.O : Barclays relève son objectif de cours de 650
$ à 675 $
* Dollar General Corporation DG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 151
$ à 148 $
* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 223 $ à 210 $
* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 306 $ à 325 $
* Flex Ltd FLEX.O : Barclays relève son objectif de cours de 174 $ à 203 $
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 149 $ à 142 $
* Home Depot Inc HD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 361 $ à 360 $
* Macy's Inc M.N : Citigroup relève son objectif de cours de 18 $ à 22 $
* Macy's Inc M.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 27 $
* Macy's Inc M.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 20 $ à 23
$
* Murphy Oil Corp MUR.N : Keybanc passe de « pondération sectorielle » à «
surpondération »
* Netskope Inc NTSK.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $
* Nucor Corp NUE.N : BMO relève son objectif de cours de 250 $ à 285 $
* Okta Inc OKTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 194 $ à
233 $
* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 320 $ à 330 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 210 $
à 340 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC relève son objectif de cours de 114 $ à 207 $
* PVH Corp PVH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 79 $ à 70 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Citigroup reprend la couverture avec une
recommandation « acheter »; objectif de 355 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 272 $ à 285 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Benchmark relève son objectif de cours de 270 $ à 290 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 600 $ à 560
$
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 235 $ à 220
$
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 176 $ à 190
$
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 275 $ à 225 $
* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 250 $ à
235 $
* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
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