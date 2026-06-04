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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Broadcom, Crowdstrike, Home Depot
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 12:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Broadcom, Crowdstrike et Home Depot.

POINTS FORTS

* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 775 $ à 760 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 361 $ à 360 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 194 $ à 233

$

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 235 $ à 220 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Absci Corp ABSI.O : Leerink Partners lance une couverture avec une note «

surperformer »; objectif de cours: 12 $

* Avista Corp. AVA.N : Barclays relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup reprend sa couverture avec une

note « acheter »; objectif de cours de 44 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 85 $ à

64 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Benchmark relève son objectif de cours de 485 $ à 545 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Bernstein relève son objectif de cours de 525 $ à 550 $

* Broadcom Inc AVGO.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 450 $

à 530 $

* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 430 $ à 515

$

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 500 $ à 550 $

* Broadcom Inc AVGO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 500 $ à 580 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 485 $ à 502 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 450 $ à 535 $

* Broadcom Inc AVGO.O : RBC relève son objectif de cours de 360 $ à 400 $

* Claritev Corp CTEV.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 90 $ à 61 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation

« Achat »; objectif de 45 $

* Crowdstrike CRWD.O : Benchmark relève son objectif de cours de 700 $ à 780 $

* Crowdstrike CRWD.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 400 $ à 675 $

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 775 $ à 760 $

* Crowdstrike CRWD.O : Needham relève son objectif de cours de 475 $ à 780 $

* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 520 $ à 750 $

* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 450 $ à 750 $

* Crowdstrike CRWD.O : RBC relève son objectif de cours de 650 $ à 755 $

* Crowdstrike CRWD.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 475 $ à 805 $

* Crowdstrike Holdings, Inc CRWD.O : Barclays relève son objectif de cours de 650

$ à 675 $

* Dollar General Corporation DG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 151

$ à 148 $

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 223 $ à 210 $

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 306 $ à 325 $

* Flex Ltd FLEX.O : Barclays relève son objectif de cours de 174 $ à 203 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 149 $ à 142 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 361 $ à 360 $

* Macy's Inc M.N : Citigroup relève son objectif de cours de 18 $ à 22 $

* Macy's Inc M.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 27 $

* Macy's Inc M.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 20 $ à 23

$

* Murphy Oil Corp MUR.N : Keybanc passe de « pondération sectorielle » à «

surpondération »

* Netskope Inc NTSK.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $

* Nucor Corp NUE.N : BMO relève son objectif de cours de 250 $ à 285 $

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 194 $ à

233 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 320 $ à 330 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 210 $

à 340 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC relève son objectif de cours de 114 $ à 207 $

* PVH Corp PVH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 79 $ à 70 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Citigroup reprend la couverture avec une

recommandation « acheter »; objectif de 355 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 272 $ à 285 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Benchmark relève son objectif de cours de 270 $ à 290 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 600 $ à 560

$

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 235 $ à 220

$

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 176 $ à 190

$

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 275 $ à 225 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 250 $ à

235 $

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

Valeurs associées

ABSCI
5,9400 USD NASDAQ -6,46%
AVISTA
41,075 USD NYSE -1,88%
AXALTA COAT SYST
31,190 USD NYSE +2,65%
BOSTON SCIENTIFI
47,700 USD NYSE +0,02%
BROADCOM
479,2300 USD NASDAQ -0,49%
COSTAR GROUP
33,4000 USD NASDAQ -0,77%
CROWDSTRIKE
747,6100 USD NASDAQ -2,78%
DOLLAR GENERAL
105,100 USD NYSE -1,06%
FIVE BELOW
222,8900 USD NASDAQ +1,14%
FLEX
161,9400 USD NASDAQ +1,57%
Gaz naturel
3,21 USD NYMEX 0,00%
HARTFORD INS GRP
125,995 USD NYSE -0,94%
HOME DEPOT
313,020 USD NYSE +0,44%
MACY'S
21,810 USD NYSE +0,55%
MURPHY OIL
39,190 USD NYSE +3,24%
NETSKOPE RG-A
12,4000 USD NASDAQ +2,56%
NUCOR
257,870 USD NYSE -0,27%
OKTA-A
124,6500 USD NASDAQ -7,89%
OLD DOMINION FRE
236,0600 USD NASDAQ +3,05%
ORACLE
230,500 USD NYSE -5,75%
PALO ALTO NETWORKS
280,4300 USD NASDAQ -5,64%
PVH
98,070 USD NYSE +0,85%
Pétrole Brent
96,26 USD Ice Europ -1,16%
Pétrole WTI
94,75 USD Ice Europ -1,12%
SHERWIN-WILLIAMS
296,610 USD NYSE +1,29%
SNOWFLAKE
241,270 USD NYSE -7,61%
ULTA BEAUTY
471,2100 USD NASDAQ -4,78%
VEEVA SYSTEMS RG-A
178,690 USD NYSE -2,33%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/06/2026 à 12:47:19.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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