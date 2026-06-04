TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Broadcom, Crowdstrike, Home Depot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Broadcom, Crowdstrike et Home Depot.

POINTS FORTS

* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 775 $ à 760 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 361 $ à 360 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 194 $ à 233

$

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 235 $ à 220 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Absci Corp ABSI.O : Leerink Partners lance une couverture avec une note «

surperformer »; objectif de cours: 12 $

* Avista Corp. AVA.N : Barclays relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup reprend sa couverture avec une

note « acheter »; objectif de cours de 44 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 85 $ à

64 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Benchmark relève son objectif de cours de 485 $ à 545 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Bernstein relève son objectif de cours de 525 $ à 550 $

* Broadcom Inc AVGO.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 450 $

à 530 $

* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 430 $ à 515

$

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 500 $ à 550 $

* Broadcom Inc AVGO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 500 $ à 580 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 485 $ à 502 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 450 $ à 535 $

* Broadcom Inc AVGO.O : RBC relève son objectif de cours de 360 $ à 400 $

* Claritev Corp CTEV.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 90 $ à 61 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation

« Achat »; objectif de 45 $

* Crowdstrike CRWD.O : Benchmark relève son objectif de cours de 700 $ à 780 $

* Crowdstrike CRWD.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 400 $ à 675 $

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 775 $ à 760 $

* Crowdstrike CRWD.O : Needham relève son objectif de cours de 475 $ à 780 $

* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 520 $ à 750 $

* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 450 $ à 750 $

* Crowdstrike CRWD.O : RBC relève son objectif de cours de 650 $ à 755 $

* Crowdstrike CRWD.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 475 $ à 805 $

* Crowdstrike Holdings, Inc CRWD.O : Barclays relève son objectif de cours de 650

$ à 675 $

* Dollar General Corporation DG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 151

$ à 148 $

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 223 $ à 210 $

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 306 $ à 325 $

* Flex Ltd FLEX.O : Barclays relève son objectif de cours de 174 $ à 203 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 149 $ à 142 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 361 $ à 360 $

* Macy's Inc M.N : Citigroup relève son objectif de cours de 18 $ à 22 $

* Macy's Inc M.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 27 $

* Macy's Inc M.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 20 $ à 23

$

* Murphy Oil Corp MUR.N : Keybanc passe de « pondération sectorielle » à «

surpondération »

* Netskope Inc NTSK.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $

* Nucor Corp NUE.N : BMO relève son objectif de cours de 250 $ à 285 $

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 194 $ à

233 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 320 $ à 330 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 210 $

à 340 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC relève son objectif de cours de 114 $ à 207 $

* PVH Corp PVH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 79 $ à 70 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Citigroup reprend la couverture avec une

recommandation « acheter »; objectif de 355 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 272 $ à 285 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Benchmark relève son objectif de cours de 270 $ à 290 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 600 $ à 560

$

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 235 $ à 220

$

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 176 $ à 190

$

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 275 $ à 225 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 250 $ à

235 $

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »