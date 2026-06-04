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Santé: l'américain Eli Lilly réduit de moitié son investissement dans une usine en Allemagne
information fournie par Boursorama avec AFP 04/06/2026 à 14:10

Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly va réduire de moitié son investissement de 2,3 milliards d'euros dans un nouveau site en Allemagne, en réaction à un projet de réforme décrié par le secteur de la santé, a-t-il annoncé dans la presse.

( AFP / ANGELA WEISS )

( AFP / ANGELA WEISS )

Cela concerne le futur site d'Alzey (ouest), qui devait devenir l'un des plus importants d'Eli Lilly dans le monde avec la fabrication du médicament anti-diabète et obésité Mounjaro.

Même s'il entrera comme prévu en service en 2027, sa capacité de 1.000 employés devrait être nettement revue à la baisse.

"Cela aurait été un projet sur 20 ans. L’opportunité pour l’Allemagne d’en profiter à long terme est perdue", a déclaré mercredi Dave Ricks, patron du groupe, dans une interview au journal Handelsblatt.

C'est un nouveau revers pour l'industrie de la première économie européenne, qui peine à rester compétitive face à la concurrence chinoise, les droits de douane américains et les coûts élevés de l'énergie.

Eli Lilly fustige un projet de loi présenté en avril par la ministre de la Santé Nina Warken, qui veut contenir les dépenses de santé pour éviter une nouvelle hausse des cotisations.

Le texte prévoit entre autres une contribution accrue des entreprises pharmaceutiques, notamment via des remises plus élevées à l'assurance maladie sur la vente de médicaments.

"L’Allemagne va se retrouver à la dernière place des marchés européens en matière de soutien à notre industrie" avec cette réforme, dénonce M. Ricks.

Interrogé par l'AFP, le ministère allemand de la Santé n'a pas répondu dans l'immédiat.

Avant l'examen du projet de loi au Bundestag mi-juin, le secteur fait pression sur le gouvernement, du spécialiste suédo-britannique des vaccins AstraZeneca au géant allemand Bayer.

Mercredi, l'allemand Boehringer Ingelheim a aussi annoncé renoncer à 900 millions d'euros d'investissement dans le pays.

Pour le site de Alzey, Eli Lilly a déjà investi plus d’un milliard de dollars et recruté près de 300 personnes, selon les informations du Handelsblatt.

Le groupe pourrait investir la somme restante en Pennsylvanie, aux États-Unis, ou dans un autre site à construire, selon Dave Ricks.

Eli Lilly n'a pour l'instant qu'un site en Allemagne: un siège administratif à Bad Hombourg, près de Francfort.

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