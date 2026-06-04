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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Broadcom, Crowdstrike, Home Depot
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 08:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Broadcom, Crowdstrike et Home Depot.

POINTS FORTS

* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 775 $ à 760 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 361 $ à 360 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 194 $ à 233

$

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 235 $ à 220 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 85 $

à 64 $

* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 500 $ à 550 $

* Broadcom Inc AVGO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 500 $ à 580 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 485 $ à 502 $

* Broadcom Inc AVGO.O : RBC relève son objectif de cours de 360 $ à 400 $

* Claritev Corp CTEV.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 90 $ à 61 $

* Crowdstrike CRWD.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 400 $ à 675 $

* Crowdstrike CRWD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 775 $ à 760 $

* Crowdstrike CRWD.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 520 $ à 750 $

* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 450 $ à 750 $

* Crowdstrike CRWD.O : RBC relève son objectif de cours de 650 $ à 755 $

* Crowdstrike CRWD.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 475 $ à 805 $

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 223 $ à 210 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 149 $ à 142

$

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 361 $ à 360 $

* Macy's Inc M.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 21 $ à 27 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 194 $

à 233 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC relève son objectif de cours de 114 $ à 207 $

* PVH Corp PVH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 79 $ à 70 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 235 $ à

220 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 275 $ à 225

$

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

Valeurs associées

ANALOG DEVICES
437,6700 USD NASDAQ +3,42%
AVALYN PHARMA
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588,600 USD NYSE +1,58%
DORIAN LPG
40,770 USD NYSE -0,31%
FIVE BELOW
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FORTINET
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Gaz naturel
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HARTFORD INS GRP
125,985 USD NYSE -0,95%
HEICO
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HOME DEPOT
313,020 USD NYSE +0,44%
MACY'S
21,810 USD NYSE +0,55%
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PALO ALTO NETWORKS
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/06/2026 à 08:56:56.

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