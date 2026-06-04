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L'Europe ouvre en légère hausse, avec l'annonce d'une trêve Israël-Liban
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 09:56

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes sont dans ‌le vert en début de séance jeudi, l'annonce d'un cessez-le-feu entre Israël et le Liban ​ravivant de façon modérée les espoirs chez les investisseurs d'un accord plus large pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,49% à 8.190,11 points vers 07h26 ​GMT. À Francfort, le Dax prend 0,40% tandis qu'à Londres, le FTSE 100 grappille 0,11%.

L'indice EuroStoxx 50 avance de ​0,39%, le FTSEurofirst 300 de 0,20% et le ⁠Stoxx 600 de 0,22%.

Alors que l'administration américaine a annoncé dans la nuit qu'Israël et ‌le Liban sont convenus de mettre en place un cessez-le-feu, les investisseurs modèrent leur enthousiasme, dans l'attente d'avancées entre Washington et Téhéran.

L'annonce entraîne une ​légère baisse des cours du ‌pétrole, bien qu'ils restent au dessus de la barre des 95 ⁠dollars le baril.

Le Brent cède 0,96% à 96,87 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,91% à 95,15 dollars.

Cette trêve est toutefois nuancée par les ⁠déclarations du ministre israélien ‌de la Défense Israël Katz, indiquant que les soldats israéliens continueraient pour ⁠l'instant leurs opérations sur le terrain dans le sud du Liban.

Israël va continuer de "démanteler ‌les infrastructures terroristes dans la région", ajoute-t-il, arguant qu'Israël a "la liberté d'agir, soutenu ⁠par les États-Unis, pour frapper Beyrouth en réponse aux attaques sur ⁠les communautés israéliennes sur ‌son territoire".

Du côté des indicateurs économiques, les ventes au détail de la zone euro en ​avril seront publiées à 09h00 GMT et ‌sont prévues en recul sur un mois comme sur un an.

Plus tard dans la journée, à 12h30 GMT, les ​opérateurs jetteront un regard sur les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, attendues en baisse.

Aux valeurs, Rémy Cointreau bondit de 12,3% à la suite de la publication de ⁠ses résultats annuels, le groupe de spiritueux français ayant annoncé viser une croissance du bénéfice avec la mise en place du plan de relance.

Dans le sillage du fabricant du cognac Rémy Martin et de la liqueur Cointreau, le groupe rival Pernod Ricard avance de 2,2%.

L'action Abivax prend 11,7%, se redressant après la chute de 43% de mardi.

(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Benoit Van Overstraeten)

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