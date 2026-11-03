TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Bright Minds Biosciences, Marvell Technology, Oracle Corporation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Bright Minds Biosciences, Marvell Technology et Oracle Corporation.
POINTS FORTS
* Bright Minds Biosciences Inc. DRUG.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 147 $
à 37 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation
de « acheter » à « neutre »
* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de «
acheter » à « sous-performer »
* Oracle Corporation ORCL.N : Stephens relève sa recommandation de « neutre » à «
surpondérer »
* Tempus AI, Inc. TEM.O : Jefferies relève sa recommandation de « sous-performance »
à « neutre »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* ACI Worldwide, Inc. ACIW.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $
* Advanced Energy Industries, Inc. AEIS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 370 $ à
275 $
* Aehr Test Systems AEHR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 140 $
* Alliancebernstein Holding LP AB.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 35
$ à 34 $
* Alphatec Holdings, Inc. ATEC.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 15 $ à 9 $
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 445 $ à
447 $
* Appian Corp APPN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 30 $ à 50 $
* Apple Inc. AAPL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 360 $ à 355 $
* Apple Inc. AAPL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 355 $ à 350 $
* Apple Inc. AAPL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 400 $ à 390 $
* Ares Management Corporation ARES.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 156
$ à 164 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 319 $
* Avidbank Holdings Inc AVBH.O : Stephens relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Baird abaisse son objectif de cours de 246 $ à 220 $
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 276
$ à 264 $
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 380 $ à 305 $
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 245 $ à
225 $
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 247 $ à 249
$
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 238 $ à 235
$
* Bright Minds Biosciences Inc. DRUG.N : Baird abaisse son objectif de cours de 126 $ à 107 $
* Bright Minds Biosciences Inc. DRUG.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 147 $ à 37 $
* Bright Minds Biosciences Inc. DRUG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 220 $ à
115 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 57 $ à 68 $
* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 62 $ à 64 $
* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : BofA Global Research relève son objectif de cours de 329 $
à 350 $
* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 352 $
* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : HSBC relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 97 $ à 115 $
* Cipher Digital Inc CIFR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 22 $ à 18 $
* Circle Internet Group, Inc CRCL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Clorox CLX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 83 $ à 86 $
* Cohen & Steers Inc CNS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 53 $ à 46 $
* Coinbase Global, Inc. COIN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 203 $ à
177 $
* Coinbase Global, Inc. COIN.O : KBW abaisse son objectif de cours de 237 $ à 221 $
* Crowdstrike CRWD.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »; relève son
objectif de cours de 240 $ à 300 $
* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 1
$, le ramenant à 244 $
* Emerson EMR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 145 $ à 140 $
* Estée Lauder EL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $
* Estée Lauder EL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $
* Everquote, Inc. EVER.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $
* Exxon Mobil XOM.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 1 dollar, le
portant à 162 dollars
* Fox Corp FOXA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 82 $ à 83 $
* Halozyme Therapeutics, Inc. HALO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 78 $ à 79 $
* Hii HII.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 370 $ à 375 $
* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 105 $ à 134 $
* Hippo Holdings Inc. HIPO.N : KBW relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $
* Ichor Holdings, Ltd. ICHR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 100 $ à 55 $
* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 4 $ à 8 $
* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 60 $ à
70 $
* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de
243 $ à 245 $
* Invesco Ltd IVZ.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 34 $ à 37 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC relève son objectif de cours de 296 $ à 305 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 286 $ à
291 $
* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 6,5 $ à 5,5 $
* Krystal Biotech, Inc. KRYS.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 400 $ à
390 $
* Krystal Biotech, Inc. KRYS.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 416 $ à 412 $
* Krystal Biotech, Inc. KRYS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $
* Krystal Biotech, Inc. KRYS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 403 $ à 380 $
* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 325
$ à 375 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 820 $ à 685 $
* Manpowergroup Inc. MAN.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 56 $ à 52,5 $
* Manpowergroup Inc. MAN.N : Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation de « surperformer » à «
neutre »
* Marriott MAR.O : HSBC relève son objectif de cours de 417 $ à 458 $
* Marriott MAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 429 $ à 478 $
* Marriott MAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 406 $ à 423 $
* Marriott MAR.O : Macquarie relève son objectif de cours de 372 $ à 401 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 400 $
à 225 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter
» à « neutre »
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 300 $ à
250 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : RBC abaisse son objectif de cours de 425 $ à 250 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 350 $ à 175 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à «
conserver »
* Match Group MTCH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $
* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 132 $ à 145 $
* Napco Security Technologies, Inc. NSSC.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 52
$ à 45 $
* Napco Security Technologies, Inc. NSSC.O : Needham abaisse son objectif de cours de 49 $ à 43
$
* Nasdaq Inc NDAQ.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 133 $ à 135 $
* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 210
$ à 220 $
* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 210 $ à
215 $
* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : RBC relève son objectif de cours de 187 $ à 190 $
* NiSource NI.N : HSBC relève son objectif de cours de 49,5 $ à 51,5 $
* Nov Inc. NOV.N : Zephirin Group relève son objectif de cours de 3 $ à 20 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : Wedbush lance la couverture du titre avec un objectif de cours de
5 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « sous-performance »
* Once Upon a Farm PBC OFRM.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 21 $ à 10
$
* Once Upon a Farm PBC OFRM.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Achat » à «
Sous-performance »
* Once Upon a Farm PBC OFRM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 26 $ à 13 $
* Opendoor Technologies Inc. OPEN.O : KBW abaisse son objectif de cours de 2,65 $ à 1,75 $
* Oracle Corporation ORCL.N : Stephens relève son objectif de cours de 185 $ à 213 $
* Oracle Corporation ORCL.N : Stephens passe de « neutre » à « surpondérer »
* Orange County Bancorp Inc OBT.O : Stephens relève son objectif de cours de 42 $ à 45 $
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 205 $ à
233 $
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 231 $ à 235
$
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 130 $
* Pcb Bancorp PCB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $
* Piper Sandler PIPR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 75 $ à 69 $
* Primis Financial Corp FRST.O : KBW abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 106 $ à 105
$
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 156 $
à 151 $
* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 44 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 229 $ à 239 $
* Sierra Bancorp BSRR.O : KBW relève son objectif de cours de 42 $ à 44 $
* Sirius XM Holdings Inc. SIRI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $
* Stepstone Group Inc. STEP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 73 $ à 72 $
* Syndax Pharmaceuticals, Inc. SNDX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 17 $
* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 90 $
à 93 $
* Tempus AI, Inc. TEM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $
* Tempus AI, Inc. TEM.O : BTIG relève son objectif de cours de 80 $ à 100 $
* Tempus AI, Inc. TEM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 35 $ à 70 $
* Tempus AI, Inc. TEM.O : Jefferies passe de « sous-performance » à « conserver »
* Tempus AI, Inc. TEM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $
* Tempus AI, Inc. TEM.O : Needham relève son objectif de cours de 75 $ à 89 $
* Textron Inc TXT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
* The Ensign Group, Inc. ENSG.O : RBC relève son objectif de cours de 228 $ à 239 $
* The Progressive Corporation PGR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 238 $ à 261
$
* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 48 $ à 46 $
* Townebank TOWN.O : KBW relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $
* TPG Inc TPG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 182 $ à 186
$
* V2X, Inc. VVX.N : RBC relève son objectif de cours de 81 $ à 88 $
* Verra Mobility Corporation VRRM.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 560 $
à 570 $
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : RBC relève son objectif de cours de 576 $ à 600
$
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : La Scotiabank relève son objectif de cours de
558 $ à 660 $
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 550 $
à 575 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 320 $ à 335 $
* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $
* Waystar Holding Corp. WAY.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $
* Waystar Holding Corp. WAY.O : Raymond James relève son objectif de cours de 32 $ à 35 $
* Waystar Holding Corp. WAY.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 42 $ à 39 $
* Xcel Energy XEL.O : HSBC relève son objectif de cours de 89 $ à 96,5 $
* Zillow Group, Inc. ZG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $
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