TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Bright Minds Biosciences, Marvell Technology, Oracle Corporation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Bright Minds Biosciences, Marvell Technology et Oracle Corporation.
POINTS FORTS
* Bright Minds Biosciences Inc. DRUG.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 147 $ à 37 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter » à «
neutre »
* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter » à «
sous-performer »
* Oracle Corporation ORCL.N : Stephens relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* Tempus AI, Inc. TEM.O : Jefferies relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* ACI Worldwide, Inc. ACIW.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $
* Advanced Energy Industries Inc. AEIS.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 375,00 $ à 368,00 $
* Advanced Energy Industries, Inc. AEIS.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 460 $ à 450 $
* Advanced Energy Industries, Inc. AEIS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 370 $ à 275 $
* Advanced Energy Industries, Inc. AEIS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 360 $ à 310 $
* Aehr Test Systems AEHR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 140 $
* AEP AEP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 146 $ à 153 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : UBS relève son objectif de cours de 172 $ à 181 $
* Alliancebernstein Holding LP AB.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $
* Alliant Energy Corp LNT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 82 $
* Alphatec Holdings, Inc. ATEC.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 15 $ à 9 $
* Alpine Income Property Trust Inc PINE.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 445 $ à 447 $
* Appian Corp APPN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 30 $ à 50 $
* Apple Inc AAPL.O : UBS relève son objectif de cours de 296 $ à 340 $
* Apple Inc. AAPL.O : Argus Research relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $
* Apple Inc. AAPL.O : Barclays relève son objectif de cours de 245 $ à 261 $
* Apple Inc. AAPL.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 270 $ à 295 $
* Apple Inc. AAPL.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 366 $ à 360 $
* Apple Inc. AAPL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 360 $ à 355 $
* Apple Inc. AAPL.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 355 $ à 360 $
* Apple Inc. AAPL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 355 $ à 350 $
* Apple Inc. AAPL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 355,00 $ à 350,00 $
* Apple Inc. AAPL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 400 $ à 390 $
* Ares Management Corporation ARES.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 156 $ à 164 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : BMO relève son objectif de cours de 255 $ à 295 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 319 $
* Arvinas, Inc. ARVN.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 18 $ à 13 $
* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : UBS abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $
* Associated Banc-Corp ASB.N : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $
* Autonation, Inc. AN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 230 $ à 220 $
* Avidbank Holdings Inc AVBH.O : Stephens relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $
* Avita Medical Inc RCEL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 14 $ à 20 $
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Baird abaisse son objectif de cours de 246 $ à 220 $
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : BMO abaisse son objectif de cours de 310 $ à 300 $
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 276 $ à 264 $
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 267 $ à 245 $
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 380 $ à 305 $
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 245 $ à 225 $
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 247 $ à 249 $
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 238 $ à 235 $
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : UBS abaisse son objectif de cours de 256 $ à 239 $
* Backblaze Inc BLZE.O : Needham abaisse son objectif de cours de 23 $ à 15 $
* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : BMO relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $
* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 97 $ à 94 $
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 122,00 $ à 119,00 $
* Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 70 $ à 66 $
* Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 94 $ à 89 $
* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 21 $ à 14 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 274 $ à 265 $
* Bright Minds Biosciences Inc. DRUG.N : Baird abaisse son objectif de cours de 126 $ à 107 $
* Bright Minds Biosciences Inc. DRUG.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 147 $ à 37 $
* Bright Minds Biosciences Inc. DRUG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 220 $ à 115 $
* Builders Firstsource Inc. BLDR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 57 $ à 68 $
* BWX Technologies BWXT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 196 $ à 190 $
* Cabot Corp CBT.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $
* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 62 $ à 64 $
* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : BofA Global Research relève son objectif de cours de 329 $ à 350 $
* Celanese Corp CE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 50 $ à 53 $
* Century Aluminum Company CENX.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 72 $ à 64 $
* Chain Bridge Bancorp Inc CBNA.N : Raymond James relève son objectif de cours de 53 $ à 57 $
* Charter Communications, Inc. CHTR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 180 $ à 140 $
* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 311 $ à 327 $
* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 352 $
* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : Barclays relève son objectif de cours de 103 $ à 107 $
* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : HSBC relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $
* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 106 $ à 110 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 97 $ à 115 $
* Church & Dwight Co., Inc. CHD.N : Barclays relève son objectif de cours de 83 $ à 89 $
* Cipher Digital Inc CIFR.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 32 $ à 23 $
* Cipher Digital Inc CIFR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 22 $ à 18 $
* Cipher Digital Inc CIFR.O : Needham abaisse son objectif de cours de 25 $ à 15 $
* Cipher Digital Inc CIFR.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 30 $ à 19 $
* Cipher Digital Inc. CIFR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 15 $
* Circle Internet Group, Inc CRCL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Civeo Corp CVEO.N : Stifel relève son objectif de cours de 37 $ à 42 $
* Clorox CLX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 83 $ à 86 $
* Clorox CLX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $
* Clorox CLX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 88 $
* Cloudflare NET.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* CNO Financial Group, Inc. CNO.N : BMO relève son objectif de cours de 52 $ à 58 $
* Cognizant CTSH.O : Mizuho relève son objectif de cours de 64 $ à 69 $
* Cohen & Steers Inc CNS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 53 $ à 46 $
* Coinbase Global, Inc. COIN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 203 $ à 177 $
* Coinbase Global, Inc. COIN.O : KBW abaisse son objectif de cours de 237 $ à 221 $
* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève son objectif de cours de 87 $ à 95 $
* Columbia Banking System, Inc. COLB.O : Barclays relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $
* Community Health Systems Inc CYH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 3,25 $ à 2,5 $
* Community Health Systems, Inc. CYH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 2 $ à 1 $
* Crowdstrike CRWD.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 240 $ à 300 $
* D.R. Horton, Inc. DHI.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 151 $ à 130 $
* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 1 $, le ramenant à 244 $
* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 240 $ à 254 $
* Draftkings Inc. DKNG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $
* Dropbox Inc DBX.O : Stephens lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 39 $
* DT Midstream, Inc. DTM.N : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 165 $ à 161 $
* Dynatrace, Inc DT.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 73 $ à 63 $
* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : Barclays relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $
* Eastern Bankshares, Inc. EBC.O : Barclays relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $
* Emerson EMR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 145 $ à 140 $
* Entergy ETR.N : BTIG relève son objectif de cours de 117 $ à 124 $
* Entergy ETR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 121 $ à 122 $
* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 64 $ à 63 $
* Estée Lauder EL.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 114 $ à 109 $
* Estée Lauder EL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $
* Estée Lauder EL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 117 $ à 124 $
* Estée Lauder EL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $
* Estée Lauder EL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 112,00 $ à 118,00 $
* Estée Lauder EL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $
* Estée Lauder EL.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 108 $ à 116 $
* Estee Lauder Companies Inc EL.N : UBS relève son objectif de cours de 104 $ à 112 $
* Ethos Technologies LIFE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 40 $ à 60 $
* Ethos Technologies Inc. LIFE.O : Barclays relève son objectif de cours de 37 $ à 44 $
* Everquote, Inc. EVER.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $
* Everquote, Inc. EVER.O : Needham relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $
* Exelixis Inc EXEL.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 55 $ à 58 $
* Expedia Group, Inc. EXPE.O : UBS abaisse son objectif de cours de 351 $ à 328 $
* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : Baird relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
* Exxon Mobil XOM.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 1 dollar, le portant à 162 dollars
* Exzeo Group Inc XZO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $
* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 165 $ à 162 $
* Figs, Inc. FIGS.N : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $
* FMC Corp FMC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 10 $ à 6,5 $
* Ford F.N : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $
* Fox FOXA.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $
* Fox Corp FOXA.O : Bernstein relève son objectif de cours de 73 $ à 74 $
* Fox Corp FOXA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 82 $ à 83 $
* GE Healthcare Technologies Inc. GEHC.O : UBS relève son objectif de cours de 73 $ à 80 $
* General Dynamics Corp GD.N : Bernstein relève son objectif de cours de 365 $ à 386 $
* General Dynamics Corp. GD.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 465,00 $ à 480,00 $
* GFL Environmental Inc. GFL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $
* Halozyme Therapeutics, Inc. HALO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 78 $ à 79 $
* Harmonic Inc. HLIT.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $
* Harmonic, Inc. HLIT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $
* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 495 $ à 510 $
* HII HII.N : Bernstein relève son objectif de cours de 304 $ à 352 $
* Hii HII.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 370 $ à 375 $
* Hilton Grand Vacations Inc. HGV.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 74 $ à 60 $
* Hinge Health Inc HNGE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 117,00 $ à 131,00 $
* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 105 $ à 134 $
* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Needham relève son objectif de cours de 115 $ à 135 $
* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 92 $ à 138 $
* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Stifel relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $
* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 112 $ à 145 $
* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 103 $ à 132 $
* Hippo Holdings Inc. HIPO.N : KBW relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $
* Howmet Aerospace Inc. HWM.N : KeyBanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »
* Ibotta, Inc. IBTA.N : Needham relève son objectif de cours de 45 $ à 65 $
* Ibotta, Inc. IBTA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 40 $ à 49 $
* Ichor Holdings, Ltd. ICHR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $
* Ichor Holdings, Ltd. ICHR.O : Needham abaisse son objectif de cours de 88 $ à 55 $
* Ichor Holdings, Ltd. ICHR.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 115 $ à 93 $
* Ichor Holdings, Ltd. ICHR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 100 $ à 55 $
* Idacorp Inc IDA.N : Barclays relève son objectif de cours de 149 $ à 163 $
* Ideaya Biosciences, Inc. IDYA.O : Wedbush relève son objectif de cours de 60 $ à 63 $
* Idexx Laboratories, Inc. IDXX.O : UBS relève son objectif de cours de 627 $ à 700 $
* Independent Bank Corp. INDB.O : Barclays relève son objectif de cours de 82 $ à 86 $
* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 4 $ à 8 $
* Insmed Incorporated INSM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 154 $ à 158 $
* Inspire Medical INSP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 62 $
* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 67 $ à 68 $
* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $
* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 78 $ à 76 $
* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 56 $ à 69 $
* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 243 $ à 245 $
* Invesco Ltd IVZ.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 34 $ à 37 $
* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : UBS relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC relève son objectif de cours de 296 $ à 305 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 286 $ à 291 $
* KB Home KBH.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $
* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 6,5 $ à 5,5 $
* Krystal Biotech, Inc. KRYS.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 400 $ à 390 $
* Krystal Biotech, Inc. KRYS.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 416 $ à 412 $
* Krystal Biotech, Inc. KRYS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $
* Krystal Biotech, Inc. KRYS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 403 $ à 380 $
* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 325 $ à 375 $
* Lattice Semiconductor LSCC.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $
* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $
* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $
* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Stifel relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $
* Lennar Corporation LEN.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 65 $ à 58 $
* LSB Industries, Inc. LXU.N : UBS relève son objectif de cours de 12 $ à 12,5 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 1 142 $ à 770 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : B. Riley passe de « acheter » à « neutre »
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 1 220 $ à 900 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 140 $ à 1 132 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Needham abaisse son objectif de cours de 1 040 $ à 800 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 1 300 $ à 900 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 820 $ à 685 $
* Manpowergroup Inc. MAN.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 56 $ à 52,5 $
* Manpowergroup Inc. MAN.N : Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »
* Marriott MAR.O : BMO relève son objectif de cours de 420 $ à 440 $
* Marriott MAR.O : HSBC relève son objectif de cours de 417 $ à 458 $
* Marriott MAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 429 $ à 478 $
* Marriott MAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 406 $ à 423 $
* Marriott MAR.O : Macquarie relève son objectif de cours de 372 $ à 401 $
* Marriott MAR.O : Mizuho relève son objectif de cours de 374 $ à 428 $
* Marriott International MAR.O : Barclays relève son objectif de cours de 363 $ à 409 $
* Marriott International Inc. MAR.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 392 $ à 420 $
* Marriott International, Inc. MAR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 426 $ à 463 $
* Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH.N : BMO relève son objectif de cours de 204 $ à 230 $
* Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 365 $ à 275 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 400 $ à 225 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Needham abaisse son objectif de cours de 400 $ à 300 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : RBC abaisse son objectif de cours de 425 $ à 250 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 350 $ à 175 $
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 365 $ à 285 $
* Mastec Inc MTZ.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 352 $ à 338 $
* Match Group MTCH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $
* Match Group MTCH.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $
* Match Group MTCH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $
* Match Group MTCH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 41 $ à 44 $
* Match Group, Inc. MTCH.O : Barclays relève son objectif de cours de 51 $ à 52 $
* Match Group, Inc. MTCH.O : UBS relève son objectif de cours de 38 $ à 43 $
* Match Group, Inc. MTCH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $
* Meridian Corp MRBK.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $
* Meridian Corp MRBK.O : D.A. Davidson abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Mohawk MHK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 118 $ à 154 $
* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 132 $ à 145 $
* Nano Nuclear Energy Inc. NNE.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
* Nano Nuclear Energy Inc. NNE.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 18 $
* Napco Security Technologies, Inc. NSSC.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 52 $ à 45 $
* Napco Security Technologies, Inc. NSSC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 48 $ à 42 $
* Napco Security Technologies, Inc. NSSC.O : Needham abaisse son objectif de cours de 49 $ à 43 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 133 $ à 135 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 183,00 $ à 185,00 $
* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $
* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $
* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 210 $ à 215 $
* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : RBC relève son objectif de cours de 187 $ à 190 $
* Nextpower Inc NXT.O : GLJ Research relève son objectif de cours de 149 $ à 158 $
* NiSource NI.N : HSBC relève son objectif de cours de 49,5 $ à 51,5 $
* Nlight, Inc. LASR.O : Needham abaisse son objectif de cours de 90 $ à 50 $
* Nov Inc. NOV.N : Zephirin Group relève son objectif de cours de 3 $, le portant à 20 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : Wedbush lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 5 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « sous-performance »
* NVR, Inc. NVR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 5 058 $ à 4 864 $
* Oklo Inc. OKLO.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformance »; objectif de cours de 36 $ contre 110 $
* Olin Corporation OLN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $
* Once Upon a Farm OFRM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 20 $ à 13 $
* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 21 $ à 10 $
* Once Upon a Farm PBC OFRM.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Acheter » à « Sous-performer »
* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 26 $ à 13 $
* Onemain Holdings, Inc. OMF.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 71 $ à 70 $
* Oneok, Inc. OKE.N : Scotiabank relève son objectif de cours de 96 $ à 97 $
* Onsemi ON.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 105 $ à 97 $
* Onsemi ON.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $
* Onsemi ON.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 95 $ à 87 $
* Onsemi ON.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* Onsemi ON.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 75 $ à 76 $
* Opendoor Technologies Inc. OPEN.O : KBW abaisse son objectif de cours de 2,65 $ à 1,75 $
* Oracle Corporation ORCL.N : Stephens relève son objectif de cours de 185 $ à 213 $
* Oracle Corporation ORCL.N : Stephens passe de « neutre » à « surpondérer »
* Orange County Bancorp Inc OBT.O : Stephens relève son objectif de cours de 42 $ à 45 $
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 250 $ à 265 $
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 225 $ à 240 $
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 205,00 $ à 233,00 $
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 205 $ à 233 $
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 231 $ à 235 $
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 130 $
* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 223 $ à 250 $
* Paymentus Holdings Inc PAY.N : Raymond James relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $
* Pcb Bancorp PCB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays relève son objectif de cours de 210 $ à 212 $
* Pershing Square Inc PS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 58 $ à 51 $
* Philip Morris PM.N : Stifel relève son objectif de cours de 205 $ à 232 $
* Piper Sandler PIPR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 75 $ à 69 $
* Powerus Corporation PUSA.O : Northland Capital lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
* Powerus Corporation PUSA.O : Northland Capital lance sa couverture avec un objectif de cours de 5 dollars
* Primis Financial Corp FRST.O : KBW abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 106 $ à 105 $
* PSEG PEG.N : BMO relève son objectif de cours de 77 $ à 80 $
* Public Service Enterprise Group Incorporated PEG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 89 $ à 87 $
* Pultegroup, Inc. PHM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 128 $ à 120 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 684 $ à 712 $
* Republic Services Inc RSG.N : Bernstein relève son objectif de cours de 227 $ à 230 $
* Retension Pharmaceuticals Inc. RTSN.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer
»
* Retension Pharmaceuticals Inc. RTSN.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 50 dollars
* Retension Pharmaceuticals Inc. RTSN.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une note « surperformer »
* Retension Pharmaceuticals Inc. RTSN.O : Oppenheimer lance sa couverture avec un objectif de cours de 50 $
* Rexford Industrial Realty, Inc. REXR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 39 $ à 42 $
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 156 $ à 151 $
* Roku, Inc. ROKU.O : Rosenblatt Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »
* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 44 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 235 $ à 225 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 271 $ à 233 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 229 $ à 239 $
* SI-Bone, Inc. SIBN.O : Needham abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $
* Si-Bone, Inc. SIBN.O : UBS relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $
* Sierra Bancorp BSRR.O : KBW relève son objectif de cours de 42 $ à 44 $
* Sirius XM Holdings Inc. SIRI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $
* Sitime Corporation SITM.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 750 $ à 900 $
* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
* Southstate Bank Corporation SSB.N : Barclays relève son objectif de cours de 120 $ à 128 $
* Stepstone Group Inc. STEP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 73 $ à 72 $
* Strategy MSTR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 195 $ à 180 $
* Sun Communities Inc SUI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 136 $ à 129 $
* Syndax Pharmaceuticals, Inc. SNDX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 38 $ à 36 $
* Syndax Pharmaceuticals, Inc. SNDX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 17 $
* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 90 $ à 93 $
* Tempus AI, Inc. TEM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $
* Tempus AI, Inc. TEM.O : BTIG relève son objectif de cours de 80 $ à 100 $
* Tempus AI, Inc. TEM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 68 $ à 85 $
* Tempus AI, Inc. TEM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 35 $ à 70 $
* Tempus AI, Inc. TEM.O : Jefferies passe de « sous-performer » à « conserver »
* Tempus AI, Inc. TEM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $
* Tempus AI, Inc. TEM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $
* Tempus AI, Inc. TEM.O : Needham relève son objectif de cours de 75 $ à 89 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 290 $ à 305 $
* Terrestrial Energy Inc IMSR.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « neutre »
* Terrestrial Energy Inc IMSR.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 4 $
* Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI.N : Barclays relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Textron Inc TXT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
* The Clorox Company CLX.N : UBS relève son objectif de cours de 91 $ à 96 $
* The Clorox Company CLX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* The Ensign Group, Inc. ENSG.O : RBC relève son objectif de cours de 228 $ à 239 $
* The Estee Lauder Companies Inc. EL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 95 $ à 110 $
* The Gap, Inc. GAP.N : BMO relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $
* The Progressive Corporation PGR.N : BMO relève son objectif de cours de 216 $ à 221 $
* The Progressive Corporation PGR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 238 $ à 261 $
* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 48 $ à 46 $
* Toll Brothers Inc TOL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 159 $ à 170 $
* Townebank TOWN.O : KBW relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $
* TPG Inc TPG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 182 $ à 186 $
* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 78 $ à 67 $
* Trex Bio, Inc. TRXB.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours:
20 dollars
* Trex Bio, Inc. TRXB.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 39 dollars
* Tripadvisor, Inc. TRIP.O : UBS abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $
* Twilio Inc. TWLO.N : HSBC passe de « réduire » à « conserver »; relève son objectif de cours de 211 $ à 215 $
* UMB Financial Corporation UMBF.O : Barclays relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $
* Upwork Inc. UPWK.O : Needham relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $
* Upwork Inc. UPWK.O : La Scotiabank relève son objectif de cours de 8 $ à 10 $
* Upwork Inc. UPWK.O : UBS relève son objectif de cours de 9 $ à 10 $
* V2X, Inc. VVX.N : RBC relève son objectif de cours de 81 $ à 88 $
* V2X, Inc. VVX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 85 $ à 87 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 434 $ à 436 $
* Valley National Bancorp VLY.O : Barclays relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $
* Veralto Corporation VLTO.N : BMO relève son objectif de cours de 123 $ à 130 $
* Verra Mobility Corporation VRRM.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : BMO relève son objectif de cours de 600 $ à 620 $
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 560 $ à 570 $
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 665,00 $ à 660,00 $
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : RBC relève son objectif de cours de 576 $ à 600 $
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 558 $ à 660 $
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : Stifel relève son objectif de cours de 500 $ à 563 $
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 550 $ à 575 $
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : UBS relève son objectif de cours de 615 $ à 640 $
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 550 $ à 650 $
* Victoria's Secret & Co. VSXY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 320 $ à 335 $
* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $
* Waystar Holding Corp. WAY.O : BMO relève son objectif de cours de 30 $ à 34 $
* Waystar Holding Corp. WAY.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $
* Waystar Holding Corp. WAY.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 39 $ à 42 $
* Waystar Holding Corp. WAY.O : Raymond James relève son objectif de cours de 32 $ à 35 $
* Waystar Holding Corp. WAY.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 42 $ à 39 $
* Wealthfront Corporation WLTH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 11,50 $ à 12 $
* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Barclays relève son objectif de cours de 93 $ à 95 $
* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Barclays relève son objectif de cours de 190 $ à 195 $
* Xcel Energy XEL.O : HSBC relève son objectif de cours de 89 $ à 96,5 $
* X-Energy Inc XE.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 17
dollars
* Zillow Group, Inc. ZG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $
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