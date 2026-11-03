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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Bright Minds Biosciences, Marvell Technology, Oracle Corporation
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 18:56

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Bright Minds Biosciences, Marvell Technology et Oracle Corporation.

POINTS FORTS

* Bright Minds Biosciences Inc. DRUG.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 147 $ à 37 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter » à «

neutre »

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter » à «

sous-performer »

* Oracle Corporation ORCL.N : Stephens relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Tempus AI, Inc. TEM.O : Jefferies relève sa recommandation de « sous-performance » à « neutre »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* ACI Worldwide, Inc. ACIW.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $

* Advanced Energy Industries Inc. AEIS.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 375,00 $ à 368,00 $

* Advanced Energy Industries, Inc. AEIS.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 460 $ à 450 $

* Advanced Energy Industries, Inc. AEIS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 370 $ à 275 $

* Advanced Energy Industries, Inc. AEIS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 360 $ à 310 $

* Aehr Test Systems AEHR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 140 $

* AEP AEP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 146 $ à 153 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : UBS relève son objectif de cours de 172 $ à 181 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 82 $

* Alphatec Holdings, Inc. ATEC.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 15 $ à 9 $

* Alpine Income Property Trust Inc PINE.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 445 $ à 447 $

* Appian Corp APPN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 30 $ à 50 $

* Apple Inc AAPL.O : UBS relève son objectif de cours de 296 $ à 340 $

* Apple Inc. AAPL.O : Argus Research relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $

* Apple Inc. AAPL.O : Barclays relève son objectif de cours de 245 $ à 261 $

* Apple Inc. AAPL.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 270 $ à 295 $

* Apple Inc. AAPL.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 366 $ à 360 $

* Apple Inc. AAPL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 360 $ à 355 $

* Apple Inc. AAPL.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 355 $ à 360 $

* Apple Inc. AAPL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 355 $ à 350 $

* Apple Inc. AAPL.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 355,00 $ à 350,00 $

* Apple Inc. AAPL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 400 $ à 390 $

* Ares Management Corporation ARES.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 156 $ à 164 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : BMO relève son objectif de cours de 255 $ à 295 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 319 $

* Arvinas, Inc. ARVN.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 18 $ à 13 $

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : UBS abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Autonation, Inc. AN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 230 $ à 220 $

* Avidbank Holdings Inc AVBH.O : Stephens relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $

* Avita Medical Inc RCEL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 14 $ à 20 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Baird abaisse son objectif de cours de 246 $ à 220 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : BMO abaisse son objectif de cours de 310 $ à 300 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 276 $ à 264 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 267 $ à 245 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 380 $ à 305 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 245 $ à 225 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 247 $ à 249 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 238 $ à 235 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : UBS abaisse son objectif de cours de 256 $ à 239 $

* Backblaze Inc BLZE.O : Needham abaisse son objectif de cours de 23 $ à 15 $

* Bath & Body Works, Inc. BBWI.N : BMO relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 97 $ à 94 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 122,00 $ à 119,00 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 70 $ à 66 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 94 $ à 89 $

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 21 $ à 14 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 274 $ à 265 $

* Bright Minds Biosciences Inc. DRUG.N : Baird abaisse son objectif de cours de 126 $ à 107 $

* Bright Minds Biosciences Inc. DRUG.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 147 $ à 37 $

* Bright Minds Biosciences Inc. DRUG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 220 $ à 115 $

* Builders Firstsource Inc. BLDR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 57 $ à 68 $

* BWX Technologies BWXT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 196 $ à 190 $

* Cabot Corp CBT.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 62 $ à 64 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : BofA Global Research relève son objectif de cours de 329 $ à 350 $

* Celanese Corp CE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 50 $ à 53 $

* Century Aluminum Company CENX.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 72 $ à 64 $

* Chain Bridge Bancorp Inc CBNA.N : Raymond James relève son objectif de cours de 53 $ à 57 $

* Charter Communications, Inc. CHTR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 180 $ à 140 $

* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 311 $ à 327 $

* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 352 $

* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : Barclays relève son objectif de cours de 103 $ à 107 $

* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : HSBC relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Choice Hotels International, Inc. CHH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 106 $ à 110 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 97 $ à 115 $

* Church & Dwight Co., Inc. CHD.N : Barclays relève son objectif de cours de 83 $ à 89 $

* Cipher Digital Inc CIFR.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 32 $ à 23 $

* Cipher Digital Inc CIFR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 22 $ à 18 $

* Cipher Digital Inc CIFR.O : Needham abaisse son objectif de cours de 25 $ à 15 $

* Cipher Digital Inc CIFR.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 30 $ à 19 $

* Cipher Digital Inc. CIFR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 15 $

* Circle Internet Group, Inc CRCL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Civeo Corp CVEO.N : Stifel relève son objectif de cours de 37 $ à 42 $

* Clorox CLX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 83 $ à 86 $

* Clorox CLX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* Clorox CLX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 88 $

* Cloudflare NET.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* CNO Financial Group, Inc. CNO.N : BMO relève son objectif de cours de 52 $ à 58 $

* Cognizant CTSH.O : Mizuho relève son objectif de cours de 64 $ à 69 $

* Cohen & Steers Inc CNS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 53 $ à 46 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 203 $ à 177 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : KBW abaisse son objectif de cours de 237 $ à 221 $

* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève son objectif de cours de 87 $ à 95 $

* Columbia Banking System, Inc. COLB.O : Barclays relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Community Health Systems Inc CYH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 3,25 $ à 2,5 $

* Community Health Systems, Inc. CYH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 2 $ à 1 $

* Crowdstrike CRWD.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 240 $ à 300 $

* D.R. Horton, Inc. DHI.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 151 $ à 130 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 1 $, le ramenant à 244 $

* Diamondback Energy, Inc. FANG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 240 $ à 254 $

* Draftkings Inc. DKNG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $

* Dropbox Inc DBX.O : Stephens lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 39 $

* DT Midstream, Inc. DTM.N : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 165 $ à 161 $

* Dynatrace, Inc DT.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 73 $ à 63 $

* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : Barclays relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Eastern Bankshares, Inc. EBC.O : Barclays relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* Emerson EMR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 145 $ à 140 $

* Entergy ETR.N : BTIG relève son objectif de cours de 117 $ à 124 $

* Entergy ETR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 121 $ à 122 $

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 64 $ à 63 $

* Estée Lauder EL.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 114 $ à 109 $

* Estée Lauder EL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 115 $ à 121 $

* Estée Lauder EL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 117 $ à 124 $

* Estée Lauder EL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Estée Lauder EL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 112,00 $ à 118,00 $

* Estée Lauder EL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Estée Lauder EL.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 108 $ à 116 $

* Estee Lauder Companies Inc EL.N : UBS relève son objectif de cours de 104 $ à 112 $

* Ethos Technologies LIFE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 40 $ à 60 $

* Ethos Technologies Inc. LIFE.O : Barclays relève son objectif de cours de 37 $ à 44 $

* Everquote, Inc. EVER.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Everquote, Inc. EVER.O : Needham relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 55 $ à 58 $

* Expedia Group, Inc. EXPE.O : UBS abaisse son objectif de cours de 351 $ à 328 $

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : Baird relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Exxon Mobil XOM.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 1 dollar, le portant à 162 dollars

* Exzeo Group Inc XZO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Fedex Freight Holding Company Inc FDXF.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 165 $ à 162 $

* Figs, Inc. FIGS.N : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $

* FMC Corp FMC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 10 $ à 6,5 $

* Ford F.N : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Fox FOXA.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $

* Fox Corp FOXA.O : Bernstein relève son objectif de cours de 73 $ à 74 $

* Fox Corp FOXA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 82 $ à 83 $

* GE Healthcare Technologies Inc. GEHC.O : UBS relève son objectif de cours de 73 $ à 80 $

* General Dynamics Corp GD.N : Bernstein relève son objectif de cours de 365 $ à 386 $

* General Dynamics Corp. GD.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 465,00 $ à 480,00 $

* GFL Environmental Inc. GFL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* Halozyme Therapeutics, Inc. HALO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 78 $ à 79 $

* Harmonic Inc. HLIT.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* Harmonic, Inc. HLIT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 495 $ à 510 $

* HII HII.N : Bernstein relève son objectif de cours de 304 $ à 352 $

* Hii HII.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 370 $ à 375 $

* Hilton Grand Vacations Inc. HGV.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 74 $ à 60 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 117,00 $ à 131,00 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 105 $ à 134 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Needham relève son objectif de cours de 115 $ à 135 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 92 $ à 138 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Stifel relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 112 $ à 145 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 103 $ à 132 $

* Hippo Holdings Inc. HIPO.N : KBW relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Howmet Aerospace Inc. HWM.N : KeyBanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »

* Ibotta, Inc. IBTA.N : Needham relève son objectif de cours de 45 $ à 65 $

* Ibotta, Inc. IBTA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 40 $ à 49 $

* Ichor Holdings, Ltd. ICHR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Ichor Holdings, Ltd. ICHR.O : Needham abaisse son objectif de cours de 88 $ à 55 $

* Ichor Holdings, Ltd. ICHR.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 115 $ à 93 $

* Ichor Holdings, Ltd. ICHR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 100 $ à 55 $

* Idacorp Inc IDA.N : Barclays relève son objectif de cours de 149 $ à 163 $

* Ideaya Biosciences, Inc. IDYA.O : Wedbush relève son objectif de cours de 60 $ à 63 $

* Idexx Laboratories, Inc. IDXX.O : UBS relève son objectif de cours de 627 $ à 700 $

* Independent Bank Corp. INDB.O : Barclays relève son objectif de cours de 82 $ à 86 $

* Inovio Pharmaceuticals Inc INO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 4 $ à 8 $

* Insmed Incorporated INSM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 154 $ à 158 $

* Inspire Medical INSP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 62 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 67 $ à 68 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 78 $ à 76 $

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 56 $ à 69 $

* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 243 $ à 245 $

* Invesco Ltd IVZ.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 34 $ à 37 $

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : UBS relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC relève son objectif de cours de 296 $ à 305 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 286 $ à 291 $

* KB Home KBH.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 6,5 $ à 5,5 $

* Krystal Biotech, Inc. KRYS.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 400 $ à 390 $

* Krystal Biotech, Inc. KRYS.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 416 $ à 412 $

* Krystal Biotech, Inc. KRYS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $

* Krystal Biotech, Inc. KRYS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 403 $ à 380 $

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 325 $ à 375 $

* Lattice Semiconductor LSCC.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* Lattice Semiconductor Corporation LSCC.O : Stifel relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $

* Lennar Corporation LEN.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 65 $ à 58 $

* LSB Industries, Inc. LXU.N : UBS relève son objectif de cours de 12 $ à 12,5 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 1 142 $ à 770 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : B. Riley passe de « acheter » à « neutre »

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 1 220 $ à 900 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 140 $ à 1 132 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Needham abaisse son objectif de cours de 1 040 $ à 800 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 1 300 $ à 900 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 820 $ à 685 $

* Manpowergroup Inc. MAN.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 56 $ à 52,5 $

* Manpowergroup Inc. MAN.N : Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Marriott MAR.O : BMO relève son objectif de cours de 420 $ à 440 $

* Marriott MAR.O : HSBC relève son objectif de cours de 417 $ à 458 $

* Marriott MAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 429 $ à 478 $

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 406 $ à 423 $

* Marriott MAR.O : Macquarie relève son objectif de cours de 372 $ à 401 $

* Marriott MAR.O : Mizuho relève son objectif de cours de 374 $ à 428 $

* Marriott International MAR.O : Barclays relève son objectif de cours de 363 $ à 409 $

* Marriott International Inc. MAR.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 392 $ à 420 $

* Marriott International, Inc. MAR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 426 $ à 463 $

* Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH.N : BMO relève son objectif de cours de 204 $ à 230 $

* Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 365 $ à 275 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 400 $ à 225 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Needham abaisse son objectif de cours de 400 $ à 300 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : RBC abaisse son objectif de cours de 425 $ à 250 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 350 $ à 175 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 365 $ à 285 $

* Mastec Inc MTZ.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 352 $ à 338 $

* Match Group MTCH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $

* Match Group MTCH.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Match Group MTCH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $

* Match Group MTCH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 41 $ à 44 $

* Match Group, Inc. MTCH.O : Barclays relève son objectif de cours de 51 $ à 52 $

* Match Group, Inc. MTCH.O : UBS relève son objectif de cours de 38 $ à 43 $

* Match Group, Inc. MTCH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $

* Meridian Corp MRBK.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Meridian Corp MRBK.O : D.A. Davidson abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Mohawk MHK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 118 $ à 154 $

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 132 $ à 145 $

* Nano Nuclear Energy Inc. NNE.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Nano Nuclear Energy Inc. NNE.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 18 $

* Napco Security Technologies, Inc. NSSC.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 52 $ à 45 $

* Napco Security Technologies, Inc. NSSC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 48 $ à 42 $

* Napco Security Technologies, Inc. NSSC.O : Needham abaisse son objectif de cours de 49 $ à 43 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 133 $ à 135 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 183,00 $ à 185,00 $

* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $

* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $

* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 210 $ à 215 $

* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : RBC relève son objectif de cours de 187 $ à 190 $

* Nextpower Inc NXT.O : GLJ Research relève son objectif de cours de 149 $ à 158 $

* NiSource NI.N : HSBC relève son objectif de cours de 49,5 $ à 51,5 $

* Nlight, Inc. LASR.O : Needham abaisse son objectif de cours de 90 $ à 50 $

* Nov Inc. NOV.N : Zephirin Group relève son objectif de cours de 3 $, le portant à 20 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Wedbush lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 5 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « sous-performance »

* NVR, Inc. NVR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 5 058 $ à 4 864 $

* Oklo Inc. OKLO.N : Wedbush lance sa couverture avec une note « surperformance »; objectif de cours de 36 $ contre 110 $

* Olin Corporation OLN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Once Upon a Farm OFRM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 20 $ à 13 $

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 21 $ à 10 $

* Once Upon a Farm PBC OFRM.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Acheter » à « Sous-performer »

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 26 $ à 13 $

* Onemain Holdings, Inc. OMF.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 71 $ à 70 $

* Oneok, Inc. OKE.N : Scotiabank relève son objectif de cours de 96 $ à 97 $

* Onsemi ON.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 105 $ à 97 $

* Onsemi ON.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Onsemi ON.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 95 $ à 87 $

* Onsemi ON.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Onsemi ON.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 75 $ à 76 $

* Opendoor Technologies Inc. OPEN.O : KBW abaisse son objectif de cours de 2,65 $ à 1,75 $

* Oracle Corporation ORCL.N : Stephens relève son objectif de cours de 185 $ à 213 $

* Oracle Corporation ORCL.N : Stephens passe de « neutre » à « surpondérer »

* Orange County Bancorp Inc OBT.O : Stephens relève son objectif de cours de 42 $ à 45 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 250 $ à 265 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 225 $ à 240 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 205,00 $ à 233,00 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 205 $ à 233 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 231 $ à 235 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 130 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 223 $ à 250 $

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : Raymond James relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $

* Pcb Bancorp PCB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays relève son objectif de cours de 210 $ à 212 $

* Pershing Square Inc PS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 58 $ à 51 $

* Philip Morris PM.N : Stifel relève son objectif de cours de 205 $ à 232 $

* Piper Sandler PIPR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 75 $ à 69 $

* Powerus Corporation PUSA.O : Northland Capital lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Powerus Corporation PUSA.O : Northland Capital lance sa couverture avec un objectif de cours de 5 dollars

* Primis Financial Corp FRST.O : KBW abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 106 $ à 105 $

* PSEG PEG.N : BMO relève son objectif de cours de 77 $ à 80 $

* Public Service Enterprise Group Incorporated PEG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 89 $ à 87 $

* Pultegroup, Inc. PHM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 128 $ à 120 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 684 $ à 712 $

* Republic Services Inc RSG.N : Bernstein relève son objectif de cours de 227 $ à 230 $

* Retension Pharmaceuticals Inc. RTSN.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer

»

* Retension Pharmaceuticals Inc. RTSN.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 50 dollars

* Retension Pharmaceuticals Inc. RTSN.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Retension Pharmaceuticals Inc. RTSN.O : Oppenheimer lance sa couverture avec un objectif de cours de 50 $

* Rexford Industrial Realty, Inc. REXR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 39 $ à 42 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 156 $ à 151 $

* Roku, Inc. ROKU.O : Rosenblatt Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 44 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 235 $ à 225 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 271 $ à 233 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 229 $ à 239 $

* SI-Bone, Inc. SIBN.O : Needham abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Si-Bone, Inc. SIBN.O : UBS relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : KBW relève son objectif de cours de 42 $ à 44 $

* Sirius XM Holdings Inc. SIRI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $

* Sitime Corporation SITM.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 750 $ à 900 $

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Southstate Bank Corporation SSB.N : Barclays relève son objectif de cours de 120 $ à 128 $

* Stepstone Group Inc. STEP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 73 $ à 72 $

* Strategy MSTR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 195 $ à 180 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 136 $ à 129 $

* Syndax Pharmaceuticals, Inc. SNDX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 38 $ à 36 $

* Syndax Pharmaceuticals, Inc. SNDX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 17 $

* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 90 $ à 93 $

* Tempus AI, Inc. TEM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $

* Tempus AI, Inc. TEM.O : BTIG relève son objectif de cours de 80 $ à 100 $

* Tempus AI, Inc. TEM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 68 $ à 85 $

* Tempus AI, Inc. TEM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 35 $ à 70 $

* Tempus AI, Inc. TEM.O : Jefferies passe de « sous-performer » à « conserver »

* Tempus AI, Inc. TEM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Tempus AI, Inc. TEM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Tempus AI, Inc. TEM.O : Needham relève son objectif de cours de 75 $ à 89 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 290 $ à 305 $

* Terrestrial Energy Inc IMSR.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « neutre »

* Terrestrial Energy Inc IMSR.O : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 4 $

* Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI.N : Barclays relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Textron Inc TXT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* The Clorox Company CLX.N : UBS relève son objectif de cours de 91 $ à 96 $

* The Clorox Company CLX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* The Ensign Group, Inc. ENSG.O : RBC relève son objectif de cours de 228 $ à 239 $

* The Estee Lauder Companies Inc. EL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 95 $ à 110 $

* The Gap, Inc. GAP.N : BMO relève son objectif de cours de 23 $ à 24 $

* The Progressive Corporation PGR.N : BMO relève son objectif de cours de 216 $ à 221 $

* The Progressive Corporation PGR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 238 $ à 261 $

* Third Coast Bancshares Inc TCBX.N : KBW abaisse son objectif de cours de 48 $ à 46 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 159 $ à 170 $

* Townebank TOWN.O : KBW relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $

* TPG Inc TPG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 182 $ à 186 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 78 $ à 67 $

* Trex Bio, Inc. TRXB.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours:

20 dollars

* Trex Bio, Inc. TRXB.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 39 dollars

* Tripadvisor, Inc. TRIP.O : UBS abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Twilio Inc. TWLO.N : HSBC passe de « réduire » à « conserver »; relève son objectif de cours de 211 $ à 215 $

* UMB Financial Corporation UMBF.O : Barclays relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $

* Upwork Inc. UPWK.O : Needham relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Upwork Inc. UPWK.O : La Scotiabank relève son objectif de cours de 8 $ à 10 $

* Upwork Inc. UPWK.O : UBS relève son objectif de cours de 9 $ à 10 $

* V2X, Inc. VVX.N : RBC relève son objectif de cours de 81 $ à 88 $

* V2X, Inc. VVX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 85 $ à 87 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 434 $ à 436 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Barclays relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $

* Veralto Corporation VLTO.N : BMO relève son objectif de cours de 123 $ à 130 $

* Verra Mobility Corporation VRRM.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : BMO relève son objectif de cours de 600 $ à 620 $

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 560 $ à 570 $

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 665,00 $ à 660,00 $

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : RBC relève son objectif de cours de 576 $ à 600 $

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 558 $ à 660 $

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : Stifel relève son objectif de cours de 500 $ à 563 $

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 550 $ à 575 $

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : UBS relève son objectif de cours de 615 $ à 640 $

* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 550 $ à 650 $

* Victoria's Secret & Co. VSXY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 320 $ à 335 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Waystar Holding Corp. WAY.O : BMO relève son objectif de cours de 30 $ à 34 $

* Waystar Holding Corp. WAY.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Waystar Holding Corp. WAY.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 39 $ à 42 $

* Waystar Holding Corp. WAY.O : Raymond James relève son objectif de cours de 32 $ à 35 $

* Waystar Holding Corp. WAY.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 42 $ à 39 $

* Wealthfront Corporation WLTH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 11,50 $ à 12 $

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Barclays relève son objectif de cours de 93 $ à 95 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Barclays relève son objectif de cours de 190 $ à 195 $

* Xcel Energy XEL.O : HSBC relève son objectif de cours de 89 $ à 96,5 $

* X-Energy Inc XE.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 17

dollars

* Zillow Group, Inc. ZG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
273,785 USD NYSE -1,89%
ACI WORLDWIDE
59,2200 USD NASDAQ +1,40%
ADVANCED ENERGY
240,7900 USD NASDAQ +10,87%
AEHR TEST SYSTEM
65,1950 USD NASDAQ +26,67%
AIRBNB
168,2200 USD NASDAQ -1,69%
AL INM PROP REIT
16,630 USD NYSE -1,83%
ALLIANCEBERNSTEIN
35,195 USD NYSE +0,28%
ALLIANT ENERGY
72,8900 USD NASDAQ -0,18%
ALPHATEC HOLDING
7,5650 USD NASDAQ +3,49%
AM ELECTRIC
130,3800 USD NASDAQ +0,04%
AMERIPRISE FINCL
505,258 USD NYSE +0,17%
APPIAN-A
48,8100 USD NASDAQ +0,12%
APPLE
331,8500 USD NASDAQ -1,91%
ARES MGT RG-A
129,525 USD NYSE -2,56%
ARVINAS
6,9900 USD NASDAQ -7,05%
ASSD BANC-CORP
31,195 USD NYSE +0,19%
ASSEMBLY BIO
19,8600 USD NASDAQ +1,79%
AUTONATION
182,710 USD NYSE -1,67%
AVIDBANK HLDGS
34,8000 USD NASDAQ -0,43%
AVITA MEDICAL
15,9840 USD NASDAQ +3,72%
AXSOME THERAPEUT
142,6150 USD NASDAQ +4,86%
BACKBLAZE RG-A
7,8188 USD NASDAQ +5,66%
BATH&BODY WORKS
22,830 USD NYSE -1,55%
BIOMARIN PHARM
55,2000 USD NASDAQ -3,90%
BLACKSTON REIT RG-A
11,050 USD NYSE -2,21%
BOOKING HOLDINGS
152,2800 USD NASDAQ -0,96%
BUILDERS FIRSTSO
64,020 USD NYSE -5,73%
BWX TECHNOLOGIES
133,270 USD NYSE +2,17%
CABOT CORP
74,690 USD NYSE -1,39%
CELANESE
50,210 USD NYSE +4,67%
CENTURY ALUMINUM
33,4700 USD NASDAQ -0,18%
CHARTER COMM RG-A
114,1700 USD NASDAQ -1,19%
CHENIERE ENERGY
313,990 USD NYSE +0,73%
CHOICE HOTELS
118,120 USD NYSE -0,36%
CHURCH & DWIGHT
109,745 USD NYSE -0,62%
CIPHER DIGITAL
7,9400 USD NASDAQ +15,74%
CLOROX CO.
92,602 USD NYSE +2,97%
CLOUDFLARE RG-A
276,750 USD NYSE +4,43%
CNO FINCL GROUP
57,790 USD NYSE -1,20%
COGNIZANT TECH SO-A
63,9700 USD NASDAQ -1,72%
COHEN & STEERS
73,555 USD NYSE -1,10%
COINBASE GLB RG-A
146,7150 USD NASDAQ +6,45%
COLGATE-PALMOLIV
95,920 USD NYSE -1,55%
COLUMBIA BANKING SYS.
31,0550 USD NASDAQ -0,59%
COMM HEALTH SYST
2,095 USD NYSE 0,00%
CROWDSTRIKE
244,7400 USD NASDAQ +1,21%
D R HORTON
146,380 USD NYSE -4,28%
DIAMONDBACK ENG
195,0400 USD NASDAQ -2,35%
DRAFTKINGS RG-A
21,8400 USD NASDAQ +0,14%
DROPBOX-A
35,3350 USD NASDAQ -0,86%
DT MIDSTREAM
123,970 USD NYSE +2,48%
DYNATRACE
49,220 USD NYSE -10,78%
EAST-WEST BANCOR
133,5900 USD NASDAQ +0,33%
EASTERN BANKSHAR
22,9350 USD NASDAQ +0,02%
EMERSON ELECTRIC
166,180 USD NYSE +0,14%
ENSIGN GROUP
184,2950 USD NASDAQ +2,92%
ENTERGY
109,400 USD NYSE -0,43%
EQUITY LIFE REIT
60,165 USD NYSE -0,45%
ESTEE LAUDER RG-A
105,790 USD NYSE +0,96%
ETHOS TECH RG-A
42,5750 USD NASDAQ -0,11%
EVERQUOTE-A
28,6000 USD NASDAQ +17,84%
EXELIXIS
73,2000 USD NASDAQ +4,38%
EXPEDIA GROUP
287,4150 USD NASDAQ -3,87%
EXPEDIT INTL WAS
204,965 USD NYSE +2,25%
EXXONMOBIL
178,180 USD NYSE -0,87%
FIGS RG-A
21,060 USD NYSE -1,08%
FLUTTER ENTMT
83,960 USD NYSE -4,19%
FMC CORP
6,215 USD NYSE -4,46%
FORD MOTOR
12,385 USD NYSE -1,71%
FOX RG-A
67,4900 USD NASDAQ +7,54%
GENL DYNAMICS CO
374,755 USD NYSE +0,37%
GFL ENVIRON RG-SV
45,780 USD NYSE -0,43%
HALOZYME THERAPE
130,1500 USD NASDAQ +0,93%
HARMONIC
10,4800 USD NASDAQ +2,85%
HCA HEALTHCARE
467,690 USD NYSE -0,02%
HILTON GRAND
41,500 USD NYSE +1,22%
HIPPO HOLDINGS
35,540 USD NYSE -0,53%
HOWMET AEROSPACE
224,370 USD NYSE +5,37%
HUNTGTN INGLS IN
316,630 USD NYSE +0,93%
IBOTTA
62,880 USD NYSE +25,33%
ICHOR
36,8115 USD NASDAQ -0,08%
IDACORP
146,180 USD NYSE -0,58%
IDEAYA BIOSCIENC
31,7350 USD NASDAQ +0,30%
IDEXX LABS
680,9650 USD NASDAQ +1,39%
INDEPENDENT BANK
84,6400 USD NASDAQ -0,32%
INOVIO PHARMA
1,6928 USD NASDAQ -10,43%
INSMED
105,2100 USD NASDAQ -3,75%
INSPIRE MED SYS
61,860 USD NYSE -7,88%
INTERCON EXCHANG
171,640 USD NYSE -0,38%
INVESCO
28,155 USD NYSE +1,30%
IOVANCE BTHRPTCS
8,7600 USD NASDAQ +9,23%
JAZZ PHARMACEUTI
229,8250 USD NASDAQ +7,17%
KB HOME
49,220 USD NYSE -2,81%
KKR REAL ES REIT
5,035 USD NYSE -4,46%
KRYSTAL BIOTECH
302,7400 USD NASDAQ +2,31%
L3HARRIS TECH
279,230 USD NYSE +0,10%
LATTICE SEMICOND
106,6800 USD NASDAQ +11,78%
LENNAR RG-A
87,080 USD NYSE -4,34%
LSB INDUSTRIES
11,240 USD NYSE +1,77%
LUMENTUM HLDNGS
679,7400 USD NASDAQ -0,68%
MANPOWERGROUP
45,810 USD NYSE -3,71%
MARRIOTT INTL RG-A
418,5325 USD NASDAQ +0,54%
MARVELL
171,4900 USD NASDAQ +0,05%
MASTEC
197,750 USD NYSE +2,15%
MATCH GROUP
38,9200 USD NASDAQ -7,49%
MERIDIAN
17,2000 USD NASDAQ -7,38%
MOHAWK INDUSTRIE
146,655 USD NYSE -1,28%
NANO NUCLEAR
11,3600 USD NASDAQ +3,65%
NAPCO SEC TECH
31,9700 USD NASDAQ -0,42%
NASDAQ
108,3000 USD NASDAQ -0,29%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
168,2200 USD NASDAQ +15,73%
NEXTPOWER
96,9884 USD NASDAQ +6,43%
NISOURCE
44,810 USD NYSE -0,11%
NLIGHT
37,0600 USD NASDAQ +3,61%
NOV
18,825 USD NYSE +0,75%
NUSCALE POWER
5,375 USD NYSE +0,56%
NVR
6 092,050 USD NYSE -2,75%
OKLO RG-A
23,495 USD NYSE -0,11%
OLIN
17,715 USD NYSE -2,45%
ON SEMICONDUCTOR
72,1900 USD NASDAQ +2,97%
ONEMAIN HOLDINGS
57,170 USD NYSE -0,24%
ONEOK
92,940 USD NYSE +0,45%
OPENDOOR TECH
1,7730 USD NASDAQ -1,50%
ORACLE
126,885 USD NYSE +6,54%
ORANGE CNTY BNC
39,6250 USD NASDAQ -1,21%
PALANTIR TECHNOLOGIES
175,9400 USD NASDAQ -1,35%
PAYMNTS HLDGS RG-A
32,075 USD NYSE -8,44%
PCB BANCORP
30,3800 USD NASDAQ +1,47%
PENSKE AUTO GROU
212,900 USD NYSE -0,29%
PHILIP MORRIS
208,630 USD NYSE +0,14%
PIPER SANDLER
66,670 USD NYSE -1,04%
PRIMIS FINANCIAL
14,9000 USD NASDAQ -0,67%
PRINCIPAL FINANC
112,4250 USD NASDAQ -0,34%
PROGRESSIVE (OHI
229,680 USD NYSE -1,90%
PUBL SVCS ENTERP
73,180 USD NYSE -1,61%
PULTEGROUP
128,030 USD NYSE -2,51%
QUANTA SERVICES
653,080 USD NYSE +5,15%
REPUBLIC SERVICE
243,793 USD NYSE -0,88%
REXFORD IND REIT
38,360 USD NYSE -0,60%
ROBINHOOD MARKETS
85,0700 USD NASDAQ +1,47%
ROKU-A
160,7400 USD NASDAQ +3,36%
RYAN SPEC HLDG RG-A
46,000 USD NYSE +1,14%
SBA CMMNS REIT-A
183,4050 USD NASDAQ -0,79%
SI-BONE
23,8300 USD NASDAQ +17,85%
SIERRA BANCP
42,0600 USD NASDAQ -1,41%
SIRIUSXM HOLD
30,7200 USD NASDAQ +3,89%
SITIME
447,4300 USD NASDAQ +7,07%
SOFI TECH
16,7450 USD NASDAQ +0,87%
STEPSTONE GRP RG-A
44,3500 USD NASDAQ -1,07%
STRATEGY RG-A
136,2850 USD NASDAQ +4,23%
SUN COMMUN REIT
115,810 USD NYSE -0,87%
SYNDAX PHARMACEU
14,3100 USD NASDAQ +9,24%
T ROWE PRICE GRP
105,6700 USD NASDAQ -0,17%
TEMPUS AI RG-A
80,5700 USD NASDAQ +2,66%
TENET HEALTHCARE
273,630 USD NYSE +1,82%
TERRESTRIL ENE
2,9350 USD NASDAQ -1,84%
TEXTRON INC
87,730 USD NYSE -0,89%
THE CARLYLE GRP
40,4500 USD NASDAQ -1,49%
TOLL BROTHERS IN
149,770 USD NYSE -2,33%
TOWNE BANK
36,8100 USD NASDAQ -0,84%
TPG RG-A
47,9600 USD NASDAQ -0,46%
TRADEWEB MKTS RG-A
126,8450 USD NASDAQ +2,28%
TRAVERE THERAPET
47,9900 USD NASDAQ -2,58%
TRIPADVISOR
9,3750 USD NASDAQ -0,69%
TWILIO-A
215,560 USD NYSE +3,86%
UMB FINANCIAL
137,0900 USD NASDAQ -0,27%
UPWORK
10,1000 USD NASDAQ +3,91%
V2X
82,825 USD NYSE -0,64%
VALERO ENERGY
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2026 à 18:56:02.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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