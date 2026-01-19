information fournie par Reuters • 19/01/2026 à 12:01

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Boeing, Goldman Sachs, PNC Financial Services

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Boeing, Goldman Sachs et PNC Financial Services.

FAITS MARQUANTS

* Boeing BA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 275 à 290 dollars

* Goldman Sachs GS.N : RBC relève l'objectif de cours à 1030 $, contre 900 $ auparavant

* Helios Technologies Inc HLIO.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* PNC Financial Services PNC.N : Raymond James relève le cours cible de 225 $ à 245 $

* Service Corporation International SCI.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de

surpondération

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 189 à 206 dollars

* Barrick Mining B.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 55 à 64 dollars

* Bellring Brands BRBR.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 30 $, contre 32 $ auparavant

* Boeing BA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 290 dollars: Jefferies relève l'objectif de cours

de 275 à 290 dollars

* Campbell's Co CPB.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 27 $, contre 30 $ auparavant

* Clorox Company CLX.N : Barclays relève le prix cible de 108 à 109 dollars

* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève le cours cible de 80 à 83 dollars

* Coty Inc COTY.N : Barclays ramène le cours cible à 3 dollars contre 3,5 dollars

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Jefferies relève le cours cible à 84 $, contre 72 $ auparavant

* Energizer Holdings Inc ENR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21 $

* Goldman Sachs GS.N : RBC relève le cours cible à 1030 $, contre 900 $ auparavant

* Helios Technologies Inc HLIO.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Helios Technologies Inc HLIO.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 80

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays relève l'objectif de cours de 75 à 78

dollars

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : Barclays réduit le prix cible de 132 $ à 102 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : Jefferies réduit le prix cible de 91 $ à 69 $

* M&T Bank Corp MTB.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 234 $ à 236 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève le prix cible de 250 à 255 dollars

* M&T Bank Corp MTB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 235 $, contre 225 $ auparavant

* M&T Bank Corp MTB.N : RBC augmente le prix cible de 210 $ à 220 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays relève le cours cible de 45 à 49 dollars

* Newmont NEM.N : Jefferies relève le cours cible de 120 à 136 $

* Oatly Group AB (Publ) OTLY.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 18 $

* Olaplex Holdings Inc OLPX.O : Barclays augmente le prix cible de 1,25 $ à 1,75 $

* Pepsico Inc PEP.O : Barclays relève le prix cible à 148 $ contre 144 $

* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 235 $ contre 222 $

auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Raymond James relève le cours cible à 245 $, contre 225 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : RBC relève le cours cible à 235 $, contre 222 $ auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Stephens relève le cours cible à 230 $, contre 220 $ auparavant

* Procter & Gamble PG.N : Barclays relève le cours cible de 151 à 155 dollars

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève le cours cible de 270 à 320 dollars

* Service Corporation International SCI.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de

surpondération

* Service Corporation International SCI.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de

110

* the Estée Lauder Companies EL.N : Barclays relève le prix cible de 91 $ à 100 $

* hershey Company HSY.N : Barclays relève le prix cible à 210 $, contre 188 $ auparavant

* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Jefferies relève le cours cible à 160 $, contre 145 $

auparavant