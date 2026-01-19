Le FMI révise à la hausse ses prévisions de croissance mondiale en 2026 malgré les tensions persistantes

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, lors d'une conférence de presse à Pékin, le 10 décembre 2025 ( AFP / ADEK BERRY )

La croissance économique mondiale continue de résister aux tensions géopolitiques et commerciales persistantes et devrait faire mieux qu'attendu en 2026, puis rester à des niveaux proches l'année suivante, selon les données publiées lundi par le Fonds monétaire international (FMI).

Selon la dernière actualisation de son rapport annuel sur l'économie mondiale (WEO), qui a été publiée à Bruxelles, l'institution prévoit une croissance de 3,3% pour 2026 (+0,2 point par rapport à l'estimation initiale), parfaitement alignée sur la tendance des deux dernières années, avant un très léger ralentissement à 3,2% en 2027.

"L'économie mondiale est sortie plus rapidement que nous ne l'anticipions des perturbations commerciales du fait des droits de douane", a pointé auprès de la presse le chef économiste du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, "cela ne signifie pas qu'elles n'ont pas eu d'effet, mais qu'il y a eu d'autres forces qui ont poussé dans l'autre direction".

Dans le même temps, l'inflation devrait continuer à ralentir au niveau mondial, pour s'établir à 3,8% cette année (+0,1 point) et 3,4% l'année prochaine, et même être tout proche de 2% dans les économies avancées.

Pour autant, les incertitudes restent nombreuses, à commencer par les tensions commerciales et géopolitiques, illustrées par les menaces de Donald Trump qui veut imposer des droits de douane à huit pays européens qui s'opposent à l'annexion du Groenland par les Etats-Unis.

"Nous avons observé les développements des derniers jours. On s'attendait peut‑être à ce que la situation se stabilise et se normalise, mais nous voyons bien que nous vivons dans un monde où des tensions commerciales peuvent surgir, tout comme des tensions géopolitiques. Et cela constitue un risque baissier pour l’économie mondiale", a mis en garde M. Gourinchas, dans un entretien à l'AFP.

En effet, la mise en place de droits de douane "peut entraîner un regain de prudence des entreprises, une éventelle baisse de la consommation des ménages et des employés qui auraient des craintes pour leurs carrières", a-t-il prévenu, appelant à restaurer "un environnement commercial clair et prévisible".

Autre risque majeur selon le FMI, la potentielle bulle spéculative autour de l'intelligence artificielle (IA), en particulier "si les promesses de gains de productivité et de rentabilité ne se réalisent pas", a indiqué à la presse M. Gourinchas.

En l'état, l'économie mondiale devrait réussir à se maintenir grâce à une évolution meilleure qu'attendu de la croissance attendue aux Etats-Unis et en Chine ainsi que, dans une moindre mesure, au sein de l'Union européenne (UE).

La croissance américaine devrait, en particulier, connaître un léger rebond, comparé à 2025, étant désormais attendue à 2,4% (+0,3 point), après avoir terminé 2025 à 2,1% selon les premières données du FMI.

"Il y a bien entendu un rôle important joué par les investissements dans l'IA qui viennent tirer la croissance" américaine, a pointé le chef économiste du Fonds.

- L'Allemagne à la relance -

En Chine, la croissance prévue pour 2026 est également revue à la hausse, à 4,5% (+0,3 point) mais montre des signes de ralentissement, après deux années à 5%, un ralentissement qui devrait même se poursuivre en 2027 (4% attendu), prévient le FMI.

Croissance annuelle du PIB de la Chine en pourcentage par rapport à l'année précédente depuis 2000 ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

L'UE continue pour sa part à montrer des signes de solidité, malgré un contexte qui reste compliqué pour le vieux continent.

La croissance européenne devrait être un peu inférieure à celle de 2025, à 1,3% contre 1,4%, mais la prévision pour 2026 est revue en légère hausse par rapport à l'estimation initiale d'octobre (+0,1 point), grâce en particulier aux économies allemande et espagnole, actuels moteurs de l'Europe.

L'Espagne devrait ainsi être de nouveau l'économie européenne la plus dynamique, avec une croissance attendue à 2,3% (+0,3 point).

L'Allemagne de son côté, semble enfin sur le point de sortir de plusieurs années post-Covid difficiles - 0,25% de croissance seulement en 2025 après deux années de récession - , pour repasser au-dessus de 1% cette année (1,1% attendu, +0,2 point).

Une accélération qui s'explique par "des dépenses militaires et investissements publics en hausse, ainsi que les effets décalés de la détente de la politique monétaire", a détaillé auprès de la presse la directrice adjointe à la recherche du FMI, Petya Koeva Brooks.

La France devrait voir son activité économique progresser de 1% cette année (+0,1 point) et accélérer légèrement en 2027, à 1,2%, malgré une instabilité politique persistante, sans doute au moins jusqu'à l'élection présidentielle de 2027.