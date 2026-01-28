information fournie par Reuters • 28/01/2026 à 08:24

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Boeing, Carvana, UnitedHealth

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Boeing, Carvana et UnitedHealth, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Boeing BA.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 270 dollars contre 245 dollars

auparavant

* Carvana CVNA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 510 dollars contre 490 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève le cours cible de 535 à 590 dollars

* Roper Technologies Inc ROP.O : TD Cowen ramène le cours cible à 550 $, contre 625 $

auparavant

* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 410,00 dollars à 345,00

dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters, mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aflac Inc AFL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 102 à 100 dollars

* Albemarle ALB.N : Jefferies augmente le prix cible de 210 $ à 230 $

* Albemarle ALB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 195 dollars contre 80 dollars

* American Airlines AAL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 à 22 dollars

* Avista Corp AVA.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 39 $ contre 41 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Leerink Partners relève le cours cible de 150 à 205 dollars

* Baker Hughes Co BKR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 52 $ à 61 $

* Banner Corp BANR.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 70 $ à 67 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Leerink Partners relève le cours cible de 140 à 185 dollars

* Bellring Brands Inc BRBR.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 38 $

* Birkenstock Holding Plc BIRK.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 47 $ contre 57 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies réduit le prix cible de 120 $ à 90 $

* Boeing BA.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 270 $ contre 245 $ auparavant

* Boeing BA.N : RBC relève son objectif de cours à 275 $ contre 265 $ auparavant

* Boeing BA.N : TD Cowen relève le cours cible à 270 $, contre 260 $ auparavant

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 66 dollars contre 62 dollars

* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 84 $ contre 89 $

* Capital City Bank Group Inc CCBG.O : KBW abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performer en

ligne avec le marché"

* Capital City Bank Group Inc CCBG.O : KBW réduit le prix cible de 47 $ à 45 $

* Carvana CVNA.N : JP Morgan relève le cours cible de 490 $ à 510 $

* Chemung Financial Corp CHMG.O : KBW relève le cours cible de 60 $ à 64 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : RBC réduit le cours cible de 282 $ à 271 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève le cours cible de 102 à 106 dollars

* Cms Energy Corp CMS.N : Jefferies relève le prix cible à 81 $ contre 79 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 185 $ à 135 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : RBC réduit le prix cible à 100 $ contre 167 $ auparavant

* Corning GLW.N : JP Morgan relève le cours cible de 100 à 115 dollars

* DTE Energy Co DTE.N : Jefferies relève le cours cible de 150 $ à 153 $

* Edison International EIX.N : Jefferies réduit le prix cible de 59 $ à 54 $

* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen relève le cours cible de 180 à 185 dollars

* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler relève le cours cible de 295 à 325 dollars

* F5 Inc FFIV.O : RBC augmente le prix cible de 325 $ à 345 $

* GM GM.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible de 65 $ à 82 $

* GM GM.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 98 $ à 105 $

* GM GM.N : RBC augmente le prix cible de 92 $ à 107 $

* GM GM.N : TD Cowen augmente le prix cible à 122 $ contre 110 $ auparavant

* Graco Inc GGG.N : Jefferies relève le cours cible de 100 $ à 105 $

* Halliburton Co HAL.N : Piper Sandler relève le cours cible de 30 à 34 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève le cours cible de 535 à 590 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : RBC relève le cours cible à 555 $ contre 525 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen relève le cours cible de 490 $ à 529 $

* Hecla Mining Co HL.N : La Banque CIBC augmente le cours cible de 27 $ à 32 $

* Idacorp Inc IDA.N : Jefferies ramène le cours cible de 152 $ à 150 $

* JetBlue Airways JBLU.O : JP Morgan relève le cours cible de 5 $ à 6 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 250 à 240 dollars

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Raymond James réduit le prix cible de 240 à 230 dollars

* Nano Nuclear Energy NNE.O : Texas Capital Securities initie avec une note d'achat et un objectif de

cours de 49 dollars

* Nextera Energy Inc NEE.N : BTIG augmente le prix cible de 100 $ à 103 $

* Nextpower Inc NXT.O : TD Cowen relève le prix cible de 88 $ à 105 $

* Northrop Grumman NOC.N : RBC relève le cours cible de 715 $ à 750 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Texas Capital Securities initie avec une note d'achat et un objectif de cours

de 23 dollars

* Oklo Inc OKLO.N : Texas Capital Securities initie la couverture avec une note d'achat et un objectif de

cours de 138 dollars

* PG&E Corp PCG.N : Jefferies réduit le prix cible de 21 $ à 20 $

* Pinnacle Financial Partners Tennessee PNFP.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours à 122 $ contre

120 $

* Popular Inc BPOP.O : KBW augmente le prix cible à 155 $ contre 146 $

* Popular Inc BPOP.O : RBC augmente le prix cible à 141 $ contre 137 $

* Primerica Inc PRI.N : TD Cowen relève le cours cible à 326 $ contre 322 $

* Qorvo QRVO.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 90 $ contre 110 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : JP Morgan réduit le prix cible de 457 $ à 397 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le prix cible de 539 $ à 398 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 625 $ à 550 $

* RTX Corp RTX.N : JP Morgan augmente le prix cible à 215 dollars contre 200 dollars

* RTX Corp RTX.N : RBC relève le cours cible de 220 à 230 dollars

* RTX Corp RTX.N : TD Cowen relève le cours cible de 210 $ à 225 $

* Shattuck Labs Inc STTK.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération et un objectif de cours

de 15 dollars

* SLB SLB.N : Piper Sandler relève le prix cible de 45 $ à 53 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 21,5 $ contre 28 $

* Synchrony Financial SYF.N : BTIG réduit le prix cible de 100 $ à 96 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan réduit le prix cible à 84 $ contre 86 $

* Synchrony Financial SYF.N : RBC réduit le prix cible de 91 $ à 85 $

* Synchrony Financial SYF.N : TD Cowen réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* Sysco SYY.N : Jefferies relève le cours cible de 90 à 95 dollars

* Sysco SYY.N : JP Morgan relève le cours cible de 85 $ à 87 $

* Sysco SYY.N : Piper Sandler relève le cours cible de 80 $ à 83 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Jefferies relève le cours cible de 180 à 210 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : JP Morgan relève le cours cible de 210 à 227 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 175 à 180 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen relève le cours cible de 225 à 240 dollars

* Triumph Financial Inc TFIN.N : KBW relève le cours cible de 66 $ à 70 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan ramène le cours cible de 270 à 265 dollars

* UnitedHealth UNH.N : Jefferies ramène le cours cible à 340 $, contre 418 $ auparavant

* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 410,00 $ à 345,00 $

* UnitedHealth UNH.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 385 $ contre 415 $

* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 396 $ contre 417 $

* UnitedHealth UNH.N : RBC réduit le prix cible à 361 $ contre 408 $

* UPS UPS.N : Jefferies relève le cours cible à 130 $ contre 115 $

* UPS UPS.N : TD Cowen relève le cours cible de 101 à 115 dollars

* Wec Energy Group Inc WEC.N : Jefferies ramène le cours cible de 124 $ à 121 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève le prix cible à 110 $ contre 105 $ auparavant

* Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre", contre "surpondérer"

auparavant

* Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 100 à 105 dollars

* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW relève l'objectif de cours à 101 $ contre 98 dollars