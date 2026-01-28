 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Boeing, Carvana, UnitedHealth
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 08:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Boeing, Carvana et UnitedHealth, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Boeing BA.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 270 dollars contre 245 dollars

auparavant

* Carvana CVNA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 510 dollars contre 490 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève le cours cible de 535 à 590 dollars

* Roper Technologies Inc ROP.O : TD Cowen ramène le cours cible à 550 $, contre 625 $

auparavant

* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 410,00 dollars à 345,00

dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters, mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aflac Inc AFL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 102 à 100 dollars

* Albemarle ALB.N : Jefferies augmente le prix cible de 210 $ à 230 $

* Albemarle ALB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 195 dollars contre 80 dollars

* American Airlines AAL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 à 22 dollars

* Avista Corp AVA.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 39 $ contre 41 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Leerink Partners relève le cours cible de 150 à 205 dollars

* Baker Hughes Co BKR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 52 $ à 61 $

* Banner Corp BANR.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 70 $ à 67 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Leerink Partners relève le cours cible de 140 à 185 dollars

* Bellring Brands Inc BRBR.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 38 $

* Birkenstock Holding Plc BIRK.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 47 $ contre 57 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies réduit le prix cible de 120 $ à 90 $

* Boeing BA.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 270 $ contre 245 $ auparavant

* Boeing BA.N : RBC relève son objectif de cours à 275 $ contre 265 $ auparavant

* Boeing BA.N : TD Cowen relève le cours cible à 270 $, contre 260 $ auparavant

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 66 dollars contre 62 dollars

* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 84 $ contre 89 $

* Capital City Bank Group Inc CCBG.O : KBW abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performer en

ligne avec le marché"

* Capital City Bank Group Inc CCBG.O : KBW réduit le prix cible de 47 $ à 45 $

* Carvana CVNA.N : JP Morgan relève le cours cible de 490 $ à 510 $

* Chemung Financial Corp CHMG.O : KBW relève le cours cible de 60 $ à 64 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : RBC réduit le cours cible de 282 $ à 271 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève le cours cible de 102 à 106 dollars

* Cms Energy Corp CMS.N : Jefferies relève le prix cible à 81 $ contre 79 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 185 $ à 135 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : RBC réduit le prix cible à 100 $ contre 167 $ auparavant

* Corning GLW.N : JP Morgan relève le cours cible de 100 à 115 dollars

* DTE Energy Co DTE.N : Jefferies relève le cours cible de 150 $ à 153 $

* Edison International EIX.N : Jefferies réduit le prix cible de 59 $ à 54 $

* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen relève le cours cible de 180 à 185 dollars

* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler relève le cours cible de 295 à 325 dollars

* F5 Inc FFIV.O : RBC augmente le prix cible de 325 $ à 345 $

* GM GM.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible de 65 $ à 82 $

* GM GM.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 98 $ à 105 $

* GM GM.N : RBC augmente le prix cible de 92 $ à 107 $

* GM GM.N : TD Cowen augmente le prix cible à 122 $ contre 110 $ auparavant

* Graco Inc GGG.N : Jefferies relève le cours cible de 100 $ à 105 $

* Halliburton Co HAL.N : Piper Sandler relève le cours cible de 30 à 34 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève le cours cible de 535 à 590 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : RBC relève le cours cible à 555 $ contre 525 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen relève le cours cible de 490 $ à 529 $

* Hecla Mining Co HL.N : La Banque CIBC augmente le cours cible de 27 $ à 32 $

* Idacorp Inc IDA.N : Jefferies ramène le cours cible de 152 $ à 150 $

* JetBlue Airways JBLU.O : JP Morgan relève le cours cible de 5 $ à 6 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 250 à 240 dollars

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Raymond James réduit le prix cible de 240 à 230 dollars

* Nano Nuclear Energy NNE.O : Texas Capital Securities initie avec une note d'achat et un objectif de

cours de 49 dollars

* Nextera Energy Inc NEE.N : BTIG augmente le prix cible de 100 $ à 103 $

* Nextpower Inc NXT.O : TD Cowen relève le prix cible de 88 $ à 105 $

* Northrop Grumman NOC.N : RBC relève le cours cible de 715 $ à 750 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Texas Capital Securities initie avec une note d'achat et un objectif de cours

de 23 dollars

* Oklo Inc OKLO.N : Texas Capital Securities initie la couverture avec une note d'achat et un objectif de

cours de 138 dollars

* PG&E Corp PCG.N : Jefferies réduit le prix cible de 21 $ à 20 $

* Pinnacle Financial Partners Tennessee PNFP.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours à 122 $ contre

120 $

* Popular Inc BPOP.O : KBW augmente le prix cible à 155 $ contre 146 $

* Popular Inc BPOP.O : RBC augmente le prix cible à 141 $ contre 137 $

* Primerica Inc PRI.N : TD Cowen relève le cours cible à 326 $ contre 322 $

* Qorvo QRVO.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 90 $ contre 110 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : JP Morgan réduit le prix cible de 457 $ à 397 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le prix cible de 539 $ à 398 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 625 $ à 550 $

* RTX Corp RTX.N : JP Morgan augmente le prix cible à 215 dollars contre 200 dollars

* RTX Corp RTX.N : RBC relève le cours cible de 220 à 230 dollars

* RTX Corp RTX.N : TD Cowen relève le cours cible de 210 $ à 225 $

* Shattuck Labs Inc STTK.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération et un objectif de cours

de 15 dollars

* SLB SLB.N : Piper Sandler relève le prix cible de 45 $ à 53 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 21,5 $ contre 28 $

* Synchrony Financial SYF.N : BTIG réduit le prix cible de 100 $ à 96 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan réduit le prix cible à 84 $ contre 86 $

* Synchrony Financial SYF.N : RBC réduit le prix cible de 91 $ à 85 $

* Synchrony Financial SYF.N : TD Cowen réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* Sysco SYY.N : Jefferies relève le cours cible de 90 à 95 dollars

* Sysco SYY.N : JP Morgan relève le cours cible de 85 $ à 87 $

* Sysco SYY.N : Piper Sandler relève le cours cible de 80 $ à 83 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Jefferies relève le cours cible de 180 à 210 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : JP Morgan relève le cours cible de 210 à 227 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 175 à 180 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen relève le cours cible de 225 à 240 dollars

* Triumph Financial Inc TFIN.N : KBW relève le cours cible de 66 $ à 70 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan ramène le cours cible de 270 à 265 dollars

* UnitedHealth UNH.N : Jefferies ramène le cours cible à 340 $, contre 418 $ auparavant

* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 410,00 $ à 345,00 $

* UnitedHealth UNH.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 385 $ contre 415 $

* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 396 $ contre 417 $

* UnitedHealth UNH.N : RBC réduit le prix cible à 361 $ contre 408 $

* UPS UPS.N : Jefferies relève le cours cible à 130 $ contre 115 $

* UPS UPS.N : TD Cowen relève le cours cible de 101 à 115 dollars

* Wec Energy Group Inc WEC.N : Jefferies ramène le cours cible de 124 $ à 121 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève le prix cible à 110 $ contre 105 $ auparavant

* Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre", contre "surpondérer"

auparavant

* Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 100 à 105 dollars

* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW relève l'objectif de cours à 101 $ contre 98 dollars

Valeurs associées

AFLAC
108,380 USD NYSE -0,53%
ALBEMARLE
194,285 USD NYSE +2,41%
AMERICAN AIRLINE
13,5500 USD NASDAQ -7,00%
AVISTA
40,960 USD NYSE +1,79%
AXSOME THERAPEUT
188,1100 USD NASDAQ +1,95%
BAKER HUGHES RG-A
56,5100 USD NASDAQ +0,39%
BANNER
61,3600 USD NASDAQ +0,41%
BELITE BIO SP ADR
167,2100 USD NASDAQ +2,92%
BELLRNG BRNDS
26,050 USD NYSE +1,86%
BIRKEN
38,380 USD NYSE -2,96%
BJ WHSL CL HLDG
95,450 USD NYSE -2,24%
BOEING CO
244,540 USD NYSE -1,49%
BRISTOL-MYERSSQU
55,540 USD NYSE +1,72%
BROWN & BROWN
74,140 USD NYSE -6,88%
CAPITAL CITY BK
42,3600 USD NASDAQ -5,11%
CARVANA-A
477,820 USD NYSE +0,85%
CHEMUNG FINANCIA
59,1100 USD NASDAQ +2,48%
CHENIERE ENERGY
205,590 USD NYSE -0,39%
CHURCH & DWIGHT
92,330 USD NYSE +0,45%
CMS ENERGY CORP
72,050 USD NYSE +0,73%
COMMVAULT SYSTEM
89,1600 USD NASDAQ -31,08%
CORNING INC
109,660 USD NYSE +15,47%
DTE ENERGY
136,740 USD NYSE +0,91%
EDISON INTL
62,630 USD NYSE +1,57%
ENOVA INTL
157,900 USD NYSE -0,35%
F5
270,4300 USD NASDAQ +1,11%
GENERAL MOTORS
86,380 USD NYSE +8,76%
GRACO
87,640 USD NYSE +1,06%
Gaz naturel
6,95 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
34,245 USD NYSE +0,25%
HCA HEALTHCARE
505,730 USD NYSE +7,03%
HECLA MINING
28,320 USD NYSE -5,43%
IDACORP
134,140 USD NYSE +1,31%
JETBLUE AIRWAYS
4,7300 USD NASDAQ -6,89%
MANHATTAN ASSOC
169,7100 USD NASDAQ -4,26%
NANO NUCLEAR
35,0700 USD NASDAQ +6,95%
NEXTERA ENERGY
87,180 USD NYSE +2,01%
NEXTPOWER RG-A
105,8550 USD NASDAQ -1,33%
NORTHROP GRUMMAN
677,800 USD NYSE +2,59%
NUSCALE POWER
19,200 USD NYSE +4,49%
OKLO RG-A
85,250 USD NYSE +3,63%
PG&E
15,145 USD NYSE -0,33%
POPULAR
130,6000 USD NASDAQ +6,29%
PRIMERICA
256,270 USD NYSE -0,16%
Pétrole Brent
67,57 USD Ice Europ -0,19%
Pétrole WTI
62,45 USD Ice Europ -0,18%
QORVO
82,8300 USD NASDAQ +0,40%
ROPER TECHNOLOGI
369,2700 USD NASDAQ -9,64%
RTX
201,240 USD NYSE +3,71%
SHATTUCK LABS
4,0200 USD NASDAQ -0,99%
SLB
50,680 USD NYSE +1,99%
STAAR SURGICAL
19,0400 USD NASDAQ -0,37%
SYNCHRONY FINANC
72,990 USD NYSE -5,81%
SYSCO
83,930 USD NYSE +10,93%
TEXAS INSTRUMENT
196,6300 USD NASDAQ +0,02%
UNION PACIFIC
232,640 USD NYSE +0,74%
UNITEDHEALTH GRO
282,830 USD NYSE -19,55%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
107,200 USD NYSE +0,23%
WEC ENERGY GROUP
110,400 USD NYSE +0,64%
WESTERN ALLIANCE
89,540 USD NYSE +1,51%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/01/2026 à 08:24:13.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

