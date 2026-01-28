TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Boeing, Carvana, UnitedHealth

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Boeing, Carvana et UnitedHealth, mercredi.
FAITS MARQUANTS
* Boeing BA.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 270 dollars contre 245 dollars
auparavant
* Carvana CVNA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 510 dollars contre 490 dollars
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève le cours cible de 535 à 590 dollars
* Roper Technologies Inc ROP.O : TD Cowen ramène le cours cible à 550 $, contre 625 $
auparavant
* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 410,00 dollars à 345,00
dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters, mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aflac Inc AFL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 102 à 100 dollars
* Albemarle ALB.N : Jefferies augmente le prix cible de 210 $ à 230 $
* Albemarle ALB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 195 dollars contre 80 dollars
* American Airlines AAL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 à 22 dollars
* Avista Corp AVA.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 39 $ contre 41 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Leerink Partners relève le cours cible de 150 à 205 dollars
* Baker Hughes Co BKR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 52 $ à 61 $
* Banner Corp BANR.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 70 $ à 67 $
* Belite Bio Inc BLTE.O : Leerink Partners relève le cours cible de 140 à 185 dollars
* Bellring Brands Inc BRBR.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 38 $
* Birkenstock Holding Plc BIRK.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 47 $ contre 57 $
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies réduit le prix cible de 120 $ à 90 $
* Boeing BA.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 270 $ contre 245 $ auparavant
* Boeing BA.N : RBC relève son objectif de cours à 275 $ contre 265 $ auparavant
* Boeing BA.N : TD Cowen relève le cours cible à 270 $, contre 260 $ auparavant
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 66 dollars contre 62 dollars
* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 84 $ contre 89 $
* Capital City Bank Group Inc CCBG.O : KBW abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performer en
ligne avec le marché"
* Capital City Bank Group Inc CCBG.O : KBW réduit le prix cible de 47 $ à 45 $
* Carvana CVNA.N : JP Morgan relève le cours cible de 490 $ à 510 $
* Chemung Financial Corp CHMG.O : KBW relève le cours cible de 60 $ à 64 $
* Cheniere Energy Inc LNG.N : RBC réduit le cours cible de 282 $ à 271 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève le cours cible de 102 à 106 dollars
* Cms Energy Corp CMS.N : Jefferies relève le prix cible à 81 $ contre 79 $
* Commvault Systems Inc CVLT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 185 $ à 135 $
* Commvault Systems Inc CVLT.O : RBC réduit le prix cible à 100 $ contre 167 $ auparavant
* Corning GLW.N : JP Morgan relève le cours cible de 100 à 115 dollars
* DTE Energy Co DTE.N : Jefferies relève le cours cible de 150 $ à 153 $
* Edison International EIX.N : Jefferies réduit le prix cible de 59 $ à 54 $
* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen relève le cours cible de 180 à 185 dollars
* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler relève le cours cible de 295 à 325 dollars
* F5 Inc FFIV.O : RBC augmente le prix cible de 325 $ à 345 $
* GM GM.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible de 65 $ à 82 $
* GM GM.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 98 $ à 105 $
* GM GM.N : RBC augmente le prix cible de 92 $ à 107 $
* GM GM.N : TD Cowen augmente le prix cible à 122 $ contre 110 $ auparavant
* Graco Inc GGG.N : Jefferies relève le cours cible de 100 $ à 105 $
* Halliburton Co HAL.N : Piper Sandler relève le cours cible de 30 à 34 dollars
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève le cours cible de 535 à 590 dollars
* HCA Healthcare Inc HCA.N : RBC relève le cours cible à 555 $ contre 525 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen relève le cours cible de 490 $ à 529 $
* Hecla Mining Co HL.N : La Banque CIBC augmente le cours cible de 27 $ à 32 $
* Idacorp Inc IDA.N : Jefferies ramène le cours cible de 152 $ à 150 $
* JetBlue Airways JBLU.O : JP Morgan relève le cours cible de 5 $ à 6 $
* Manhattan Associates Inc MANH.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 250 à 240 dollars
* Manhattan Associates Inc MANH.O : Raymond James réduit le prix cible de 240 à 230 dollars
* Nano Nuclear Energy NNE.O : Texas Capital Securities initie avec une note d'achat et un objectif de
cours de 49 dollars
* Nextera Energy Inc NEE.N : BTIG augmente le prix cible de 100 $ à 103 $
* Nextpower Inc NXT.O : TD Cowen relève le prix cible de 88 $ à 105 $
* Northrop Grumman NOC.N : RBC relève le cours cible de 715 $ à 750 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : Texas Capital Securities initie avec une note d'achat et un objectif de cours
de 23 dollars
* Oklo Inc OKLO.N : Texas Capital Securities initie la couverture avec une note d'achat et un objectif de
cours de 138 dollars
* PG&E Corp PCG.N : Jefferies réduit le prix cible de 21 $ à 20 $
* Pinnacle Financial Partners Tennessee PNFP.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours à 122 $ contre
120 $
* Popular Inc BPOP.O : KBW augmente le prix cible à 155 $ contre 146 $
* Popular Inc BPOP.O : RBC augmente le prix cible à 141 $ contre 137 $
* Primerica Inc PRI.N : TD Cowen relève le cours cible à 326 $ contre 322 $
* Qorvo QRVO.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 90 $ contre 110 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : JP Morgan réduit le prix cible de 457 $ à 397 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le prix cible de 539 $ à 398 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 625 $ à 550 $
* RTX Corp RTX.N : JP Morgan augmente le prix cible à 215 dollars contre 200 dollars
* RTX Corp RTX.N : RBC relève le cours cible de 220 à 230 dollars
* RTX Corp RTX.N : TD Cowen relève le cours cible de 210 $ à 225 $
* Shattuck Labs Inc STTK.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération et un objectif de cours
de 15 dollars
* SLB SLB.N : Piper Sandler relève le prix cible de 45 $ à 53 $
* Staar Surgical Co STAA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 21,5 $ contre 28 $
* Synchrony Financial SYF.N : BTIG réduit le prix cible de 100 $ à 96 $
* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan réduit le prix cible à 84 $ contre 86 $
* Synchrony Financial SYF.N : RBC réduit le prix cible de 91 $ à 85 $
* Synchrony Financial SYF.N : TD Cowen réduit le prix cible de 100 $ à 95 $
* Sysco SYY.N : Jefferies relève le cours cible de 90 à 95 dollars
* Sysco SYY.N : JP Morgan relève le cours cible de 85 $ à 87 $
* Sysco SYY.N : Piper Sandler relève le cours cible de 80 $ à 83 $
* Texas Instruments Inc TXN.O : Jefferies relève le cours cible de 180 à 210 dollars
* Texas Instruments Inc TXN.O : JP Morgan relève le cours cible de 210 à 227 dollars
* Texas Instruments Inc TXN.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 175 à 180 dollars
* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen relève le cours cible de 225 à 240 dollars
* Triumph Financial Inc TFIN.N : KBW relève le cours cible de 66 $ à 70 $
* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan ramène le cours cible de 270 à 265 dollars
* UnitedHealth UNH.N : Jefferies ramène le cours cible à 340 $, contre 418 $ auparavant
* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 410,00 $ à 345,00 $
* UnitedHealth UNH.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 385 $ contre 415 $
* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 396 $ contre 417 $
* UnitedHealth UNH.N : RBC réduit le prix cible à 361 $ contre 408 $
* UPS UPS.N : Jefferies relève le cours cible à 130 $ contre 115 $
* UPS UPS.N : TD Cowen relève le cours cible de 101 à 115 dollars
* Wec Energy Group Inc WEC.N : Jefferies ramène le cours cible de 124 $ à 121 $
* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève le prix cible à 110 $ contre 105 $ auparavant
* Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre", contre "surpondérer"
auparavant
* Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 100 à 105 dollars
* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW relève l'objectif de cours à 101 $ contre 98 dollars
