 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SpaceX envisage une introduction en bourse en juin, selon la presse
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 10:48

Illustration du logo de SpaceX et d'Elon Musk

Illustration du logo de SpaceX et d'Elon Musk

SpaceX envisage une introduction en bourse ‍mi-juin, avec pour objectif de lever jusqu'à 50 milliards de ‌dollars et d'accroître sa valorisation à environ 1.500 milliards ​de dollars, a rapporté mercredi ⁠le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Cette ⁠levée ‍de fonds doublerait les ⁠estimations précédentes, faisant de l'introduction en bourse de la société ​d'Elon Musk la plus importante de l'histoire depuis celle de ⁠Saudi Aramco, qui avait ​réussi à lever 29,4 milliards ​de dollars ​en 2019.

Le directeur financier de ​SpaceX, Bret ⁠Johnsen, a également tenu des discussions et des visioconférences avec des investisseurs privés depuis la ‌mi-décembre au sujet une possible introduction en bourse à la mi-2026, a ajouté le journal.

(Ananya Palyekar à Bangalore; version française ‌Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank