SpaceX envisage une introduction en bourse en juin, selon la presse

Illustration du logo de SpaceX et d'Elon Musk

SpaceX envisage une introduction en bourse ‍mi-juin, avec pour objectif de lever jusqu'à 50 milliards de ‌dollars et d'accroître sa valorisation à environ 1.500 milliards ​de dollars, a rapporté mercredi ⁠le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Cette ⁠levée ‍de fonds doublerait les ⁠estimations précédentes, faisant de l'introduction en bourse de la société ​d'Elon Musk la plus importante de l'histoire depuis celle de ⁠Saudi Aramco, qui avait ​réussi à lever 29,4 milliards ​de dollars ​en 2019.

Le directeur financier de ​SpaceX, Bret ⁠Johnsen, a également tenu des discussions et des visioconférences avec des investisseurs privés depuis la ‌mi-décembre au sujet une possible introduction en bourse à la mi-2026, a ajouté le journal.

(Ananya Palyekar à Bangalore; version française ‌Camille Raynaud)