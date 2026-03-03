 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Block, Sherwin-Williams, Union Pacific
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 10:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Block, Sherwin-Williams et Union Pacific.

FAITS MARQUANTS

* Block Inc XYZ.N : HSBC relève sa note de "hold" à "buy"

* Mongodb Inc MDB.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 455 $ à 375 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance

sectorielle"

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Berenberg relève le cours cible de 385 $ à 400 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies augmente le prix cible de 285 $ à 300 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit le prix cible de 375 $ à 325 $

* Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : CIBC augmente le prix cible de 296 $ à 312 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies relève le cours cible de 110 $ à 125 $

* Asana Inc ASAN.N : Baird réduit le cours cible à 9 $ contre 16 $

* Berkshire Hathaway BRKb.N : UBS réduit le prix cible à 578 $ contre 587 $

* BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O : KBW réduit le cours cible à 3,5 $, contre 7 $ auparavant

* BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O : KBW abaisse sa recommandation de "performance de marché" à "sous-performance"

* Block Inc XYZ.N : HSBC augmente le prix cible de 70 $ à 77 $

* Block Inc XYZ.N : HSBC relève sa note de "hold" à "buy"

* Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada CNI.N : Jefferies relève le cours cible de 115 $ à 130 $

* Canadien Pacifique Kansas City CP.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 105 $

* Crowdstrike CRWD.O : Wells Fargo reprend la couverture avec une note de surpondération; PT 450

* CSX Corp CSX.O : Jefferies augmente le prix cible de 42 $ à 50 $

* Dave Inc DAVE.O : KBW relève le cours cible de 250 $ à 295 $

* Fedex FDX.N : Jefferies relève le cours cible de 425 à 450 dollars

* Life360 Inc LIF.O : Canaccord Genuity ramène le cours cible de 115 $ à 94 $

* Life360 Inc LIF.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 94 $ à 70 $

* MongoDB Inc MDB.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 455 $ à 375 $

* MongoDB Inc MDB.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 385 $ à 315 $

* MongoDB Inc MDB.O : RBC réduit le prix cible de 500 $ à 395 $

* MongoDB Inc MDB.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 415 $ à 275 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Jefferies augmente le prix cible de 300 $ à 350 $

* Novo Nordisk NVO.N : Morgan Stanley relève sa recommandation de "sous-pondération" à "pondération égale"

* Novo Nordisk NVO.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 42 $ à 40 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 195 à 210 dollars

* Ormat Technologies Inc ORA.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; PT 130

* Sabre Corp SABR.O : Bernstein réduit la note de surperformance à performance du marché

* Sabre Corp SABR.O : Bernstein réduit le prix cible de 3 $ à 1,5 $

* Saia Inc SAIA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 450 à 500 dollars

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC réduit le cours cible de 19 $ à 16,5 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance sectorielle"

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Berenberg relève le cours cible de 385 $ à 400 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 260 $, contre 224 $ auparavant

* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies relève le cours cible de 285 $ à 300 $

* UPS UPS.N : Jefferies relève le cours cible de 130 à 135 dollars

* Williams Companies Inc WMB.N : JP Morgan relève le cours cible à 84 $ contre 73 $ auparavant

* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 250 $ contre 215 $

Valeurs associées

AEROVIRONMENT
208,3200 USD NASDAQ -17,42%
AGNICO EAGLE MIN
252,190 USD NYSE +0,22%
ARCBEST
106,5500 USD NASDAQ +3,79%
ASANA RG-A
7,300 USD NYSE +2,74%
BLACKRCK TCP CAP
4,1050 USD NASDAQ +0,37%
BLOCK RG-A
64,425 USD NYSE +1,19%
CANADIAN NATL RL
112,990 USD NYSE +0,72%
CANADIAN PACIFIC
89,390 USD NYSE +2,08%
CROWDSTRIKE
384,8600 USD NASDAQ +3,47%
CSX
43,1700 USD NASDAQ +1,12%
DAVE
199,0100 USD NASDAQ +2,97%
FEDEX
387,490 USD NYSE +0,12%
LIFE360
53,7900 USD NASDAQ +2,17%
MONGODB-A
325,0100 USD NASDAQ -1,05%
NORDISK SP ADR-B
37,750 USD NYSE +0,75%
NORFOLK SOUTHERN
317,370 USD NYSE +0,88%
OLD DOMINION FRE
207,7500 USD NASDAQ +2,31%
ORMAT TECHNOLOGI
107,170 USD NYSE +3,36%
SABRE
1,6100 USD NASDAQ +36,44%
SAIA
407,7900 USD NASDAQ +0,59%
SELCT MED HLDGS
15,005 USD NYSE +0,30%
SHERWIN-WILLIAMS
356,035 USD NYSE -1,80%
TARGA RESOURCES
239,550 USD NYSE +1,57%
UNION PACIFIC
266,980 USD NYSE +0,76%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
114,400 USD NYSE -1,35%
WILLIAMS COMPANI
76,240 USD NYSE +1,99%
XPO
215,150 USD NYSE +2,26%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/03/2026 à 10:54:01.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

