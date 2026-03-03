information fournie par Reuters • 03/03/2026 à 10:54

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Block, Sherwin-Williams, Union Pacific

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Block, Sherwin-Williams et Union Pacific.

FAITS MARQUANTS

* Block Inc XYZ.N : HSBC relève sa note de "hold" à "buy"

* Mongodb Inc MDB.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 455 $ à 375 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance

sectorielle"

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Berenberg relève le cours cible de 385 $ à 400 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies augmente le prix cible de 285 $ à 300 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit le prix cible de 375 $ à 325 $

* Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : CIBC augmente le prix cible de 296 $ à 312 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies relève le cours cible de 110 $ à 125 $

* Asana Inc ASAN.N : Baird réduit le cours cible à 9 $ contre 16 $

* Berkshire Hathaway BRKb.N : UBS réduit le prix cible à 578 $ contre 587 $

* BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O : KBW réduit le cours cible à 3,5 $, contre 7 $ auparavant

* BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O : KBW abaisse sa recommandation de "performance de marché" à "sous-performance"

* Block Inc XYZ.N : HSBC augmente le prix cible de 70 $ à 77 $

* Block Inc XYZ.N : HSBC relève sa note de "hold" à "buy"

* Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada CNI.N : Jefferies relève le cours cible de 115 $ à 130 $

* Canadien Pacifique Kansas City CP.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 105 $

* Crowdstrike CRWD.O : Wells Fargo reprend la couverture avec une note de surpondération; PT 450

* CSX Corp CSX.O : Jefferies augmente le prix cible de 42 $ à 50 $

* Dave Inc DAVE.O : KBW relève le cours cible de 250 $ à 295 $

* Fedex FDX.N : Jefferies relève le cours cible de 425 à 450 dollars

* Life360 Inc LIF.O : Canaccord Genuity ramène le cours cible de 115 $ à 94 $

* Life360 Inc LIF.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 94 $ à 70 $

* MongoDB Inc MDB.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 455 $ à 375 $

* MongoDB Inc MDB.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 385 $ à 315 $

* MongoDB Inc MDB.O : RBC réduit le prix cible de 500 $ à 395 $

* MongoDB Inc MDB.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 415 $ à 275 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Jefferies augmente le prix cible de 300 $ à 350 $

* Novo Nordisk NVO.N : Morgan Stanley relève sa recommandation de "sous-pondération" à "pondération égale"

* Novo Nordisk NVO.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 42 $ à 40 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 195 à 210 dollars

* Ormat Technologies Inc ORA.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; PT 130

* Sabre Corp SABR.O : Bernstein réduit la note de surperformance à performance du marché

* Sabre Corp SABR.O : Bernstein réduit le prix cible de 3 $ à 1,5 $

* Saia Inc SAIA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 450 à 500 dollars

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC réduit le cours cible de 19 $ à 16,5 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance sectorielle"

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Berenberg relève le cours cible de 385 $ à 400 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 260 $, contre 224 $ auparavant

* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies relève le cours cible de 285 $ à 300 $

* UPS UPS.N : Jefferies relève le cours cible de 130 à 135 dollars

* Williams Companies Inc WMB.N : JP Morgan relève le cours cible à 84 $ contre 73 $ auparavant

* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 250 $ contre 215 $