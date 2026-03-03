TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Block, Sherwin-Williams, Union Pacific

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Block, Sherwin-Williams et Union Pacific.
FAITS MARQUANTS
* Block Inc XYZ.N : HSBC relève sa note de "hold" à "buy"
* Mongodb Inc MDB.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 455 $ à 375 $
* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance
sectorielle"
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Berenberg relève le cours cible de 385 $ à 400 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies augmente le prix cible de 285 $ à 300 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC réduit le prix cible de 375 $ à 325 $
* Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : CIBC augmente le prix cible de 296 $ à 312 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies relève le cours cible de 110 $ à 125 $
* Asana Inc ASAN.N : Baird réduit le cours cible à 9 $ contre 16 $
* Berkshire Hathaway BRKb.N : UBS réduit le prix cible à 578 $ contre 587 $
* BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O : KBW réduit le cours cible à 3,5 $, contre 7 $ auparavant
* BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O : KBW abaisse sa recommandation de "performance de marché" à "sous-performance"
* Block Inc XYZ.N : HSBC augmente le prix cible de 70 $ à 77 $
* Block Inc XYZ.N : HSBC relève sa note de "hold" à "buy"
* Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada CNI.N : Jefferies relève le cours cible de 115 $ à 130 $
* Canadien Pacifique Kansas City CP.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 105 $
* Crowdstrike CRWD.O : Wells Fargo reprend la couverture avec une note de surpondération; PT 450
* CSX Corp CSX.O : Jefferies augmente le prix cible de 42 $ à 50 $
* Dave Inc DAVE.O : KBW relève le cours cible de 250 $ à 295 $
* Fedex FDX.N : Jefferies relève le cours cible de 425 à 450 dollars
* Life360 Inc LIF.O : Canaccord Genuity ramène le cours cible de 115 $ à 94 $
* Life360 Inc LIF.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 94 $ à 70 $
* MongoDB Inc MDB.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 455 $ à 375 $
* MongoDB Inc MDB.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 385 $ à 315 $
* MongoDB Inc MDB.O : RBC réduit le prix cible de 500 $ à 395 $
* MongoDB Inc MDB.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 415 $ à 275 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Jefferies augmente le prix cible de 300 $ à 350 $
* Novo Nordisk NVO.N : Morgan Stanley relève sa recommandation de "sous-pondération" à "pondération égale"
* Novo Nordisk NVO.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 42 $ à 40 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 195 à 210 dollars
* Ormat Technologies Inc ORA.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; PT 130
* Sabre Corp SABR.O : Bernstein réduit la note de surperformance à performance du marché
* Sabre Corp SABR.O : Bernstein réduit le prix cible de 3 $ à 1,5 $
* Saia Inc SAIA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 450 à 500 dollars
* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC réduit le cours cible de 19 $ à 16,5 $
* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance sectorielle"
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Berenberg relève le cours cible de 385 $ à 400 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 260 $, contre 224 $ auparavant
* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies relève le cours cible de 285 $ à 300 $
* UPS UPS.N : Jefferies relève le cours cible de 130 à 135 dollars
* Williams Companies Inc WMB.N : JP Morgan relève le cours cible à 84 $ contre 73 $ auparavant
* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 250 $ contre 215 $
