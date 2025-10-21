information fournie par Reuters • 21/10/2025 à 13:26

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Block, Morgan Stanley, W R Berkley

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées américaines, notamment Block, Morgan Stanley et W R Berkley, mardi.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT $33

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Barclays réduit le prix cible de 42 $ à 40 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 36 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT $105

* Apple Inc AAPL.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 245 $ à 290 $

* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : Needham relève le cours cible de 32 à 38 dollars

* Arista Networks Inc ANET.N : Needham relève le prix cible de 160 à 165 dollars

* Array Technologies Inc ARRY.O : Citigroup relève le cours cible de 8,50 $ à 12,50 $

* Beta Bionics Inc BBNX.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 26

* Block Inc XYZ.N : Jefferies augmente le prix cible de 90 $ à 95 $

* Bloom Energy Corp BE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 65 $ à 95 $

* Booking Holdings BKNG.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 6723 à 6790 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Mizuho relève le cours cible de 430 à 435 dollars

* Bunge BG.N : Barclays relève le cours cible de 85 $ à 105 $

* Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 48 $

* Centerpoint Energy Inc CNP.N : Barclays augmente le prix cible de 40 $ à 41 $

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 34,00 $ contre 35,00 $

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 52 $ à 47 $

* Claritev Corp CTEV.N : Citigroup passe de neutre à achat

* Clearway Energy Inc CWENa.N : La Banque CIBC augmente le prix cible de 35 $ à 37 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Wells Fargo passe de la même pondération à la sous-pondération

* CNX Resources Corp CNX.N : Stephens réduit le prix cible de 42 $ à 40 $

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : JP Morgan relève le cours cible à 44 $, contre 30 $ auparavant

* Coherent Corp COHR.N : Needham relève le cours cible de 120 à 135 dollars

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Stephens réduit le prix cible à 33 $ contre 34 $

* Crocs Inc CROX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 98 $ contre 99

* Crown Holdings Inc CCK.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 120 $ contre 116 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 62 $ contre 56 $

* Cytomx Therapeutics CTMX.O : Barclays relève l'objectif de cours de 3,5 $ à 6 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 85

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 13 $ à 10 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 5 $ à 55 $

* Elevance Health ELV.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 310 $ à 370 $

* Energy Fuels Inc UUUU.A : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 27,5 $ contre 16,25 $ auparavant

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Citigroup augmente le prix cible à 32$ de 30

* Entergy ETR.N : Jefferies relève le cours cible de 109 à 116 dollars

* EOG Resources Inc EOG.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 129 $, contre 136 $ auparavant

* Eversource Energy ES.N : BofA Global Research augmente le prix cible de neutre à achat

* Eversource Energy ES.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 85 $ contre 73 $ auparavant

* Exelixis Inc EXEL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Exelixis Inc EXEL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 48 $ contre 38 $ auparavant

* Exelixis Inc EXEL.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 36 $ auparavant

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 113 $ contre 116 $

* Franklin Resources Inc. BEN.N : Barclays réduit le prix cible à 20 $ contre 23 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 16 $ à 20 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Canaccord Genuity initie une couverture avec une note d'achat; PT 155 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup réduit le prix cible de 219 $ à 217 $

* Goldman Sachs GS.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre; augmente le cours cible de 625 $ à 750 $

* HBT Financial Inc HBT.O : KBW relève le cours cible de 30 à 32 dollars

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Keybanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle

* Ibio Inc IBIO.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de prix de 5

* IBM IBM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 280 à 300 dollars

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : RBC relève le cours cible de 38 $ à 41 $

* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : KBW relève le cours cible de 80 $ à 83 $

* Independent Bank Corp (Massachusetts) INDB.O : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Stephens réduit l'objectif de cours à 24$ contre 29

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Stephens réduit le prix cible de 29 $ à 24 $

* Insulet Corp PODD.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix de 370

* Inventrust Properties Corp IVT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 34 $ à 33 $

* Invesco Ltd IVZ.N : Barclays augmente le prix cible de 22 $ à 24 $

* Invitation Homes Inc INVH.N : Mizuho ramène le cours cible à 30 $, contre 32 $ auparavant

* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays augmente le prix cible de 52 $ à 57 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Wells Fargo relève le cours cible de 23 à 25 dollars

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Wells Fargo relève le prix cible à 25 $ contre 23 $ auparavant

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 81 $

* Lexeo Therapeutics Inc LXEO.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 15 $ à 13 $

* Liberty Energy LBRT.N : Barclays relève l'objectif de cours à 14$ contre 12

* Liberty Energy Inc LBRT.N : Citigroup relève le cours de l'action de neutre à achat; augmente le prix cible de 12 $ à 21 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham relève l'objectif de cours à 180 $ contre 145 $ auparavant

* McDonald's MCD.N : Citigroup réduit le prix cible de 381 $ à 375 $

* Metrocity Bankshares Inc MCBS.O : KBW réduit le prix cible de 33 $ à 31 $

* Mister Car Wash Inc MCW.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 7 $ contre 8 $

* Morgan Stanley MS.N : JP Morgan relève le cours cible à 157 $, contre 122 $ auparavant

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 175

* Nextera Energy Inc NEE.N : Barclays relève le prix cible de 72 $ à 87 $

* Nextracker Inc NXT.O : Citigroup augmente le prix cible de 66 $ à 114 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de prix de 24 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Citigroup réduit le prix cible de 46 $ à 37,50 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 47 $ contre 50 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 44 $ à 45 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 225 $, contre 250 $ auparavant

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Barclays réduit le prix cible à 175 $ contre 195 $

* Planet Labs PL.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 10 à 16 dollars

* PPL Corp PPL.N : BMO relève le cours cible de 40 à 41 dollars

* Pure Storage Inc PSTG.N : Citigroup relève le cours cible à 110 $, contre 81 $ auparavant

* Rani Therapeutics Holdings Inc RANI.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT 11 $

* Rapt Therapeutics Inc RAPT.O : Barclays augmente le prix cible de 35 $ à 58 $

* Rapt Therapeutics Inc RAPT.O : JP Morgan relève le prix cible de 13 $ à 55 $

* Rapt Therapeutics Inc RAPT.O : JP Morgan augmente la pondération de neutre à surpondérer

* Reddit RDDT.N : Citigroup augmente le prix cible de 220 à 250 $

* Regency Centers Corp REG.O : Wells Fargo relève le cours cible de 81 $ à 82 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre

* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler relève le PT de 8 à 13 dollars

* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler augmente la pondération de neutre à surpondéré

* Republic Services Inc RSG.N : Jefferies réduit le prix cible de 290 à 260 dollars

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT $90

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 122 $ contre 104 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : BMO relève la note de performance du marché à surperformance; augmente le prix cible de 201 $ à

* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 21 $ à 20 $

* Senseonics Holdings Inc SENS.A : Stifel reprend la couverture avec une note de maintien; objectif de prix 9

* Slb SLB.N : Barclays relève l'objectif de cours de 46 $ à 48 $

* Slb SLB.N : Citigroup relève le prix cible de 46 $ à 47 $

* Slb SLB.N : HSBC réduit le prix cible de 54 $ à 50 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLSV.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; PT 70

* Spire Inc SR.N : Mizuho augmente le prix cible de 83 $ à 93 $

* Summit Therapeutics SMMT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 16 $ contre 13 $

* Summit Therapeutics SMMT.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 50 $ à 40 $

* Sunrun Inc RUN.O : Citigroup augmente le prix cible à 26$ de 11

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Barclays relève le cours cible de 95 $ à 103 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Stifel reprend la couverture avec une note de maintien; objectif de prix de 15

* Tempus Ai Inc TEM.O : TD Cowen ramène la cote d'achat à conserver; augmente le prix cible de 72 $ à 88 $

* Travelers TRV.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 287 $ à 297 $

* under Armour Inc UAA.N : Citigroup réduit le prix cible à 5 $ contre 5,5

* Valvoline Inc VVV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 44 $ à 42 $

* Ventas Inc VTR.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 80 $ contre 77 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 563 $ contre 565 $

* Viant Technology Inc DSP.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; PT 14,5

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Needham augmente le prix cible de 15 $ à 16 $

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : Barclays réduit le prix cible de 72 $ à 68 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays réduit le prix cible de 190 à 175 dollars

* Vital Energy Inc VTLE.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 16 $ à 30 $

* W R Berkley Corp WRB.N : Jefferies réduit le prix cible de 76 $ à 75 $

* W R Berkley Corp WRB.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 69 $ à 66 $

* Waste Connections Inc WCN.N : Jefferies réduit le prix cible de 227 $ à 200 $

* Waste Management Inc WM.N : Jefferies réduit le prix cible à 244 $ contre 268 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : BMO augmente le prix cible de 114 $ à 120 $

* Welltower Inc WELL.N : Wells Fargo relève le cours cible de 185 $ à 200 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies réduit le prix cible à 160 $ de 165 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 95 $ contre 105

* Zions Bancorporation Na ZION.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 62$ contre 58