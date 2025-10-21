Warner Bros Discovery dit envisager de se mettre en vente, le titre grimpe

Le logo de Warner Bros lors du marché annuel des programmes de télévision MIPCOM à Cannes

L'action Warner Bros Discovery (WBD) grimpe mardi après que le géant américain du divertissement a déclaré envisager la possibilité de se mettre en vente, en raison de l'intérêt manifesté par plusieurs acheteurs potentiels, alors même que le groupe poursuit sa scission en deux sociétés annoncée précédemment.

A la Bourse de New York, vers 13h30 GMT, le titre prend 8,02% à 19,79 dollars.

Il n'y a pas de date limite ou de calendrier définitif pour l'achèvement du processus d'examen des alternatives stratégiques, a déclaré WBD.

Selon les médias, le PDG de Paramount Skydance David Ellison est en pourparlers pour acquérir la société combinée, avant sa séparation prévue entre Warner Bros et Discovery Global.

Le déclin des médias traditionnels, dû à l'abandon de la télévision linéaire, ainsi que le déplacement du public et des annonceurs vers les plateformes de diffusion en continu, ont contraint les entreprises de médias traditionnelles à repenser leurs structures commerciales.

Warner Bros Discovery - qui abrite CNN, HBO Max et la franchise "Harry Potter" - a procédé à des suppressions d'emplois et prévoit de scinder ses unités câble et streaming d'ici à l'année prochaine afin de libérer la valeur de ses actifs.

(Rédigé par Harshita Mary Varghese à Bangalore; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)