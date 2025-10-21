Basketball: L'Euroligue va relocaliser en Israël les matches des équipes israéliennes

Basketball - EuroLeague - Paris Basketball contre Maccabi Tel Aviv

PARIS - L'Euroligue, la meilleure compétition européenne de basket, a annoncé mardi qu'elle allait relocaliser en Israël les matches des équipes israéliennes à partir du 1er décembre ainsi que ceux d'Eurocoupe (C2) à la suite du récent accord de cessez-le-feu dans la région.

Les rencontres d'Euroligue (C1) et d'Eurocup (C2) impliquant des équipes israéliennes étaient disputées sur terrain neutre depuis octobre 2023 en raison du conflit dans la bande de Gaza.

Le Maccabi Tel Aviv, six fois vainqueur de la C1, et l'Hapoël Tel Aviv jouent actuellement leurs rencontres d'Euroligue respectivement à Belgrade (Serbie) et à Sofia (Bulgarie). L'Hapoël Jerusalem reçoit ses adversaires d'Eurocoupe également à Belgrade.

"Après mûre réflexion, les clubs de l'ECA (Euroleague commercial assets) ont accepté la proposition de fixer au 1er décembre 2025 la date de reprise des matches en Israël. D'ici là, l'Euroligue continuera à suivre attentivement l'évolution de la situation, à rester en contact étroit avec les autorités locales et étrangères, les équipes en visite et toutes les organisations concernées (...) et à veiller à ce que la sécurité et le bien-être de toutes les personnes concernées restent la priorité absolue", a déclaré l'instance dans un communiqué.

"L'Euroligue et ses clubs participants accueillent le récent plan de paix avec optimisme et espoir. L'organisation réaffirme sa conviction que le basketball a le pouvoir de rassembler les personnes et les communautés, ainsi que son engagement à contribuer à la paix grâce aux valeurs communes du sport, du respect et de l'unité."

Le Maccabi Tel Aviv a salué, dans un communiqué, "une réussite très importante pour le sport israélien et pour l'État d'Israël, également d'un point de vue diplomatique".

"Les efforts discrets déployés en coulisses par le Maccabi, tant auprès des équipes de l'Euroligue que du PDG, ont porté leurs fruits", a ajouté le club israélien.

Le président israélien Isaac Herzog a également accueilli favorablement la décision de l'Euroligue.

"Je salue la décision de ramener les matchs en Israël. C'est la bonne décision. C'est une décision importante", a-t-il déclaré sur X.

"J'en appelle à toutes les organisations sportives du monde entier, dans tous les sports : c'est le moment de renforcer l'esprit commun du sport et le message selon lequel il rassemble les gens plutôt que de les diviser. Le sport est un pont d'espoir, d'équité et de fraternité."

Le club français de l'Asvel Lyon-Villeurbanne devrait être le premier concerné par un déplacement en Israël puisqu'il doit se déplacer chez l'Hapoël Tel Aviv le 4 décembre prochain.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)