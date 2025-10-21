Sarkozy: Macron favorable à l'ouverture d'un débat sur l'exécution provisoire, la gauche soutient l'institution judiciaire

Emmanuel Macron (g) et Nicolas Sarkozy lors de l'inauguration du terminus de la ligne 14 du métro parisien, à Saint-Denis, le 24 juin 2024 ( POOL / Yves Herman )

Emmanuel Macron a jugé mardi, premier jour de détention de Nicolas Sarkozy, que la question de l'exécution provisoire pour les personnalités politiques était "un débat légitime", la gauche défendant l'indépendance de la justice et l'égalité devant la loi.

La question de l'exécution provisoire est "un débat légitime dans une démocratie, parce que tout le monde souhaite qu'il puisse y avoir des voies d'appel et de recours", a souligné le président depuis la Slovénie. "Mais c'est un débat qui doit être mené dans le calme pour que notre justice puisse se faire et puisse évoluer dans la sérénité qui convient."

Si le mandat de dépôt à la barre est ancien, la possibilité de prononcer son exécution provisoire avec un effet différé pour laisser le temps au condamné de s'organiser, comme dans le cas de Nicolas Sarkozy, a été introduite en 2019 dans une loi soutenue, à l'époque, par les parlementaires du camp présidentiel.

Egalité devant la loi, remise en cause de l'indépendance de la justice, à gauche, les réactions ont été multiples.

La patronne des Ecologistes, Marine Tondelier, a appelé à "en finir avec cette monarchie présidentielle et les privilèges de classe de la Ve République", dénonçant sur X le "cirque" autour de l'incarcération de l'ex-chef de l'Etat.

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a, lui, déploré sur RTL qu'il ait été reçu par Emmanuel Macron quelques jours avant son incarcération, y voyant "une pression sur la justice", une rencontre qui donne "le sentiment qu'il existe des prévenus de nature différente".

Le président de la République a reçu son prédécesseur vendredi à l'Elysée, estimant par la suite qu'il était "normal", "sur le plan humain", de le recevoir.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, proche de l'ex-chef de l'Etat, a, de son côté, annoncé qu'il lui rendrait visite à la prison parisienne de la Santé pour faire un point sur les "conditions de sécurité".

"S'assurer de la sécurité d'un ancien président de la République en prison (...) relève du devoir de vigilance du chef d'administration que je suis", s'est justifié le garde des Sceaux.

Pas suffisant pour convaincre le procureur général près la Cour de cassation, Rémy Heitz, qui s'est inquiété d'un risque "d'atteinte à l'indépendance des magistrats".

- "Pas un détenu comme un autre" -

Cela "ne correspond pas au respect des institutions", a dit Olivier Faure, ajoutant que Nicolas Sarkozy a été "condamné pour des faits extrêmement graves" dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

De g. à d.: le dirigeant du Parti socialiste, Olivier Faure, celui du Parti communiste, Fabien Roussel, et celle des Ecologistes, Marine Tondelier, à Paris le 17 juin 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Jamais les médias n'ont été aussi soucieux des droits des prisonniers ! Ça fait chaud au coeur", a ironisé de son côté le patron du PCF Fabien Roussel.

La visite annoncée de Gérald Darmanin "participe à une remise en question de l'autorité judiciaire", a abondé le député LFI Eric Coquerel. "Je ne vois pas pourquoi Nicolas Sarkozy aurait droit à plus d'égard", a-t-il estimé sur France 2.

L'ancien patron de la droite, qui a longtemps été un épouvantail pour la gauche, est rentré dans la matinée à la prison de la Santé. Il a été condamné à cinq ans de prison pour avoir sciemment laissé ses collaborateurs rencontrer à Tripoli un dignitaire du régime de Mouammar Kadhafi afin de discuter d'un financement occulte de sa campagne présidentielle de 2007.

M. Sarkozy a fait appel et se dit innocent. "La vérité triomphera. Mais que le prix à payer aura été écrasant...", a écrit sur ses réseaux sociaux le premier ancien chef d'Etat de l'Union européenne à aller en prison.

A l'inverse de la gauche, le Rassemblement national - dont la patronne Marine Le Pen a elle-même fait l'objet, en première instance, d'une condamnation à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire dans le dossier des assistants au Parlement européen - a défendu la rencontre entre MM. Macron et Sarkozy.

"Nicolas Sarkozy n'est pas un détenu comme un autre", a fait valoir le vice-président du parti d'extrême droite, Sébastien Chenu, sur Public Sénat. "Qu'il soit reçu par le président de la République actuel, je trouve que c'est bien le minimum (...) de la marque de considération qu'on peut avoir".