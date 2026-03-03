information fournie par Reuters • 03/03/2026 à 16:54

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Bloc, Sherwin-Williams, Union Pacific

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Block, Sherwin-Williams et Union Pacific.

FAITS MARQUANTS

* Block Inc XYZ.N : HSBC relève son objectif de cours de "hold" à "buy"

* MongoDB Inc MDB.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 455 $ à 375 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à "performer"

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Berenberg relève le cours cible de 385 $ à 400 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies augmente le prix cible de 285 $ à 300 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 90 à 95 dollars

* Apple Inc AAPL.O : Barclays relève l'objectif de cours à 248 $ contre 239 $ auparavant

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies relève le cours cible à 125 $ contre 110 $

* Asana Inc ASAN.N : Baird réduit le cours cible à 9 $ contre 16 $

* Asana Inc ASAN.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 8,00 $ contre 14,00 $

* Asana Inc ASAN.N : UBS réduit le prix cible à 9$ de 16

* Avient AVNT.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 46 $ contre 36 $

* AZZ Inc AZZ.N : Wells Fargo réduit le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* AZZ Inc AZZ.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 127 $ à 132 $

* Bain Capital Specialty Finance Inc BCSF.N : Wells Fargo réduit le PT à 13$ de 14

* Bath & Body Works Inc. BBWI.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 217 $ contre 187 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 200 $ contre 195 $

* Berkshire Hathaway BRKb.N : UBS réduit l'objectif de cours à 578 $ contre 587 $

* Bigbear.Ai Holdings Inc BBAI.N : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 8 $

* BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O : KBW réduit le prix cible de 7 $ à 3,5 $

* BlackRock TCP Capital Corp TCPC.O : KBW réduit l'objectif de cours de "market perform" à "underperform"

* Blackstone BX.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 122 $ contre 158 $

* Block Inc XYZ.N : HSBC augmente le prix cible de 70 $ à 77 $

* Block Inc XYZ.N : HSBC relève le cours cible de "hold" à "buy"

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 45 à 50 dollars

* Cactus Inc WHD.N : Citigroup relève le cours cible de 55 $ à 63 $

* California Resources Corp CRC.N : JP Morgan relève le cours cible de 63 $ à 72 $

* California Resources Corp. CRC.N : Barclays relève le cours cible de 65 $ à 67 $

* Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada CNI.N : Jefferies relève le cours cible de 115 $ à 130 $

* Canadien Pacifique Kansas City CP.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 105 $

* Century Aluminum Co CENX.O : B. Riley relève le cours cible de 24 $ à 68 $

* CF Industries CF.N : Barclays relève le cours cible de 100 à 120 dollars

* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC relève le cours cible de 240 à 250 dollars

* Cheniere Energy Inc LNG.N : UBS relève le cours cible de 277 $ à 301 $

* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Barclays relève le cours cible de 110 $ à 120 $

* Coherent Corp COHR.N : Barclays relève le cours cible à 350 $, contre 235 $ auparavant

* Commercial Metals Company CMC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 79 $ à 80 $

* Compass COMP.N : Deutsche Bank réduit le cours cible à 15 $ contre 16 $

* Core Natural Resources Inc CNR.N : B. Riley relève le cours cible de 110 à 119 dollars

* Core Scientific Inc CORZ.O : Needham relève le cours de l'action de "hold" à "buy" (acheter)

* Crowdstrike CRWD.O : Wells Fargo reprend la couverture avec une note de surpondération; PT 450

* CSX Corp CSX.O : Jefferies augmente le prix cible de 42 $ à 50 $

* Dave Inc DAVE.O : B. Riley augmente le prix cible de 297 $ à 303 $

* Dave Inc DAVE.O : KBW relève le cours cible de 250 à 295 dollars

* Draftkings Inc DKNG.O : BMO relève le cours cible de 42 $ à 50 $

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 50,00 $ à 47,00 $

* Echostar Corp SATS.O : UBS augmente le prix cible à 127 $ de 125 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Mizuho réduit le prix cible à 245 $ contre 270 $

* Fedex FDX.N : Jefferies relève le cours cible de 425 à 450 dollars

* First Solar FSLR.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 228 $ contre 279 $

* FIS FIS.N : Truist Securities abaisse le cours cible à 57 $ contre 69 $

* FS KKR Capital Corp FSK.N : B. Riley réduit le prix cible à 11 $ de 17,5 $

* GE Aerospace GE.N : Bernstein relève le cours cible à 405 $ contre 374 $

* Globalstar GSAT.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 63 $, contre 62 $ auparavant

* Hallador Energy Co HNRG.O : B. Riley ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Hallador Energy Co HNRG.O : B. Riley augmente le prix cible de 15 $ à 23 $

* Heartland Express, Inc. HTLD.O : Barclays relève l'objectif de cours de 9 $ à 10 $

* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 67 $ contre 59 $

* Ingram Micro INGM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 21,00 $ à 23,00 $

* Innovex International Inc. INVX.N : Barclays relève l'objectif de cours de 20 à 24 dollars

* Installed Building Products IBP.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 320 $, contre 255 $ auparavant

* Installed Building Products Inc IBP.N : Stephens relève le cours cible de 250 à 300 dollars

* Intellia Therapeutics, Inc. NTLA.O : Wells Fargo relève le cours cible de 12 à 15 dollars

* J&J JNJ.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 253 $ contre 227 $

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 80$ contre 100

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : UBS augmente le prix cible à 128 $ contre 90 $

* Lendingtree Inc TREE.O : Needham ramène le cours cible à 60 $, contre 85 $ auparavant

* Life360 Inc LIF.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible à 94 $, contre 115 $ auparavant

* Life360 Inc LIF.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 94 $ à 70 $

* Life360 Inc LIF.O : UBS réduit le prix cible à 75 $ de 110

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Barclays relève le cours cible de 475 $ à 750 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Truist Securities relève le prix cible de 81 $ à 97 $

* MongoDB Inc MDB.O : Barclays réduit le prix cible à 370 $ de 440

* MongoDB Inc MDB.O : Bernstein réduit le prix cible de 452 $ à 428 $

* MongoDB Inc MDB.O : BMO réduit le prix cible de 400 $ à 340

* MongoDB Inc MDB.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 400 $ de 500

* MongoDB Inc MDB.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 455 $ à 375 $

* MongoDB Inc MDB.O : Citigroup réduit le prix cible de 435 $ à 400 $

* MongoDB Inc MDB.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 385 $ à 315 $

* MongoDB Inc MDB.O : Mizuho réduit le prix cible à 290$ de 380

* MongoDB Inc MDB.O : Monness Crespi Hardt réduit le prix cible de 475 $ à 370 $

* MongoDB Inc MDB.O : Needham réduit le prix cible à 300 $ de 500

* MongoDB Inc MDB.O : RBC réduit le prix cible de 500 $ à 395

* MongoDB Inc MDB.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 415 $ à 275 $

* MongoDB Inc MDB.O : Stephens réduit le prix cible de 440 $ à 291 $

* MongoDB Inc MDB.O : Stifel réduit le prix cible à 330 $ de 450

* MongoDB Inc MDB.O : Truist Securities réduit le prix cible de 500 $ à 375 $

* MongoDB Inc MDB.O : UBS réduit le prix cible à 275 $ de 440

* MongoDB Inc MDB.O : Wedbush réduit le prix cible à 380 $ de 440

* MongoDB Inc MDB.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 450 $ à 375 $

* MongoDB Inc MDB.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 425 $ à 375 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Argus Research augmente le prix cible de 95 $ à 100 $

* Mosaic MOS.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Natera Inc NTRA.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 265,00 $ à 250,00 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 300 à 350 dollars

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 22$ contre 23

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 27 $ contre 30 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 33 $

* Novagold Resources Inc NG.N : B. Riley augmente le prix cible à 13 $ contre 9 $

* Novo Nordisk NVO.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 40 $ contre 42 $

* Novo Nordisk NVO.N : Morgan Stanley relève le cours de l'action de sous-pondéré à égal-pondéré

* Nucor Corp NUE.N : BMO relève le cours cible de 190 à 196 dollars

* Nucor Corp NUE.N : Wells Fargo relève le cours cible de 184 $ à 194 $

* Nutrien Ltd NTR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 80$ contre 70

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : UBS réduit le prix cible à 7$ de 10

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies relève le cours cible de 195 à 210 dollars

* Omada Health Inc OMDA.O : Barclays réduit le prix cible à 17 $ contre 22 $

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note de maintien

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : Deutsche Bank initie une couverture avec un objectif de prix de 25

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : Oppenheimer initie la couverture avec la note Outperform

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : Oppenheimer initie une couverture avec un objectif de prix de 35

* Ormat Technologies Inc ORA.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; PT 130

* Ormat Technologies Inc ORA.N : UBS réduit le prix cible de 148 $ à 143 $

* Peabody Energy Corp BTU.N : B. Riley augmente le prix cible à 43 $ de 18 $

* Perpetua Resources Corp PPTA.O : B. Riley augmente le prix cible de 17 $ à 30 $

* Qorvo Inc QRVO.O : Barclays augmente le prix cible de 90 $ à 95 $

* Ramaco Resources Inc METC.O : B. Riley relève le cours cible de 14 $ à 50 $

* Reliance Inc RS.N : Wells Fargo relève le cours cible à 323 $ contre 315 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 23$ contre 26

* Rubrik Inc RBRK.N : Barclays réduit le prix cible à 70 $ de 100

* Sabre Corp SABR.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 1,5 $ contre 3

* Sabre Corp SABR.O : Bernstein réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du marché"

* Saia Inc SAIA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 450 à 500 dollars

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Stifel relève l'objectif de cours à 79$ contre 70

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC réduit le prix cible de 19 $ à 16,5 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC ramène le cours de l'action de " surperformance " à " performance sectorielle "

* Septerna Inc SEPN.O : Wells Fargo relève le cours cible de 28 à 48 dollars

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 385 $ à 400 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Truist Securities réduit le prix cible de 71 $ à 50 $

* SLR Investment Corp SLRC.O : Wells Fargo ramène le cours cible de 13 à 12 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Argus Research réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* Spyglass Pharma SGP.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 42

* Spyglass Pharma Inc SGP.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance

* Spyglass Pharma Inc SGP.O : Leerink Partners initie la couverture avec un objectif de prix de 42

* Spyglass Pharma Inc SGP.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 42 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 190 $ à 210 $

* Stitch Fix Inc SFIX.O : UBS ramène le cours cible à 4 $, contre 6 $ auparavant

* Surgery Partners SGRY.O : Barclays réduit le cours cible à 14 $ contre 18 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève le cours cible à 260 $, contre 224 $ auparavant

* Teladoc Health TDOC.N : Oppenheimer ramène le cours cible à 7 $, contre 12 $ auparavant

* Tempus Ai Inc TEM.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 85,00 $ à 70,00 $

* The Campbell'S Company CPB.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 30 $ à 28 $

* Thredup Inc TDUP.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 10 $ contre 13 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Argus Research augmente le prix cible de 169 $ à 182 $

* Travel + Leisure Co TNL.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 88 $ contre 71 $

* U.S. Goldmining Inc. USGO.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 26,50 $ à 30,75 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies augmente le prix cible de 285 $ à 300 $

* Unity Software Inc U.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de sous-performance à neutre

* Unity Software Inc U.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 18 à 19 dollars

* UPS UPS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 à 135 dollars

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : B. Riley relève l'objectif de cours de 74 $ à 120 $

* Westlake Corp WLK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 115$ contre 82

* Whirlpool Corp WHR.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 68$ contre 75

* Williams Companies Inc WMB.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 84 $ contre 73 $

* Williams Companies Inc WMB.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 83,00 $ à 90,00 $

* XPO Inc XPO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 238 $ contre 214 $

* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 250 $ contre 215 $ auparavant

* XPO Inc XPO.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 228 $ contre 198 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : Stifel relève l'objectif de cours à 47$ contre 40