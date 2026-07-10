TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Pennant Group, Weyerhaeuser Co

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Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Pennant Group et Weyerhaeuser Co.
POINTS FORTS
* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1 240 $ à 1 275 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird relève son objectif de cours de 330 $ à 360 $
* Pennant Group Inc PNTG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 46 $
* SEI Investments Co SEIC.O : KBW relève son objectif de cours de 107 $ à 113 $
* Weyerhaeuser Co WY.N : Raymond James passe de « surperformer » à « achat fort »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Abbvie Inc ABBV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 260 $ à 295 $
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 37 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Stifel relève son objectif de cours de 450 $ à 635 $
* Aerovironment Inc AVAV.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 280 $ à 240 $
* Aerovironment Inc AVAV.O : Citizens abaisse son objectif de cours de 350 $ à 230 $
* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 400 $ à 458 $
* Alpha Metallurgical Resources AMR.N : UBS lance la couverture du titre avec une note « neutre »
* Alpha Metallurgical Resources AMR.N : UBS fixe son objectif de cours à 165 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Keybanc relève son objectif de cours de 425 $ à 445 $
* Ameriprise Financial AMP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 594 $ à 565 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Needham relève son objectif de cours de 530 $ à 740 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Stifel relève son objectif de cours de 530 $ à 650 $
* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 52 $ à 40 $
* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : UBS relève son objectif de cours de 202 $ à 221 $
* Azz Inc AZZ.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 138 $ à 144 $
* Blackbaud Inc BLKB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 45 $ à 30 $
* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1 240 $ à 1 275 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $
* Brightspring Health Services BTSG.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 84 $
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Raymond James fixe son objectif de cours à 80 $
* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 67 $ à 66 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Citizens relève son objectif de cours de 70 $ à 78 $
* Byrna Technologies Inc BYRN.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 21 $ à 12 $
* CBOE Global Markets CBOE.Z : BofA Global Research relève son objectif de cours de 340 $ à 359 $
* Ceva Inc CEVA.O : Stifel relève son objectif de cours de 42 $ à 50 $
* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Citigroup relève son objectif de cours de 76 $ à 90 $
* Chemed Corp CHE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $
* Chevron Corp CVX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 236 $ à 216 $
* Chevron Corp CVX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 224 $ à 190 $
* Chevron Corp CVX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 230 $ à 224 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : UBS abaisse son objectif de cours de 179 $ à 153 $
* Citizens Community Bancorp Inc CZWI.O : Hovde Group abaisse sa note à « en ligne avec le marché »
* Cloudflare NET.N : BTIG relève son objectif de cours de 269 $ à 314 $
* CME Group Inc CME.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 230 $ à 226 $
* Coca-Cola Co KO.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Cognizant Technology Solutionscorp. CTSH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 83 $ à 61 $
* Cohu Inc COHU.O : Stifel relève son objectif de cours de 50 $ à 70 $
* Coinbase Global COIN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 218 $ à 203 $
* CSX Corp CSX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 48 $ à 56 $
* CubeSmart CUBE.N : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $
* CubeSmart CUBE.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »
* CVS Health Corp CVS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 98 $ à 120 $
* Davita Inc DVA.N : UBS relève son objectif de cours de 235 $ à 270 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 215 $
* Dte Energy Co DTE.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 158 $ à 166 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $
* Eli Lilly LLY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1 251 $ à 1 334 $
* Enphase Energy Inc ENPH.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 32 $ à 45 $
* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 151 $ à 125 $
* Equinix Inc EQIX.O : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 1 210 dollars
* Evercore Inc EVR.N : KBW relève son objectif de cours de 375 $ à 390 $
* Excelerate Energy Inc EE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 37 $ à 41 $
* Expand Energy Corp EXE.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 134 $ à 117 $
* Expand Energy Corp EXE.O : UBS abaisse son objectif de cours de 135 $ à 127 $
* Extra Space Storage Inc (Maryland) EXR.N : UBS relève son objectif de cours de 158 $ à 163 $
* First Solar Inc FSLR.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $
* First Tracks Biotherapeutics, Inc. TRAX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 30 $ à 44 $
* Fortinet Inc FTNT.O : BTIG relève son objectif de cours de 150 $ à 186 $
* Gartner Inc. IT.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 183 $ à 173 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 338 $ à 330 $
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 219 $ à 190 $
* Hamilton Lane Inc HLNE.O : KBW abaisse son objectif de cours de 115 $ à 105 $
* Hanover Insurance Group Inc THG.N : Citizens relève son objectif de cours de 205 $ à 225 $
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de cours de 255 $
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « neutre »
* Houlihan Lokey Inc HLI.N : BofA Global Research lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Houlihan Lokey Inc HLI.N : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 164 $
* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 172 $ à 160 $
* Hycroft Mining Holding Corporation HYMC.O : B. Riley lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de
28 $
* IBM IBM.N : Susquehanna lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours à 303 $
* Ichor Holdings, Ltd ICHR.O : Stifel relève son objectif de cours de 76 $ à 115 $
* Independent Bank Corp IBCP.O : Hovde Group relève sa recommandation à « surperformer »
* Insulet Corp PODD.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $
* Intel INTC.O : Stifel relève son objectif de cours de 75 $ à 120 $
* Intercontinental Exchange ICE.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 251 $ à 240 $
* Ionis Pharmaceuticals IONS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 115 $ à 90 $
* Ionis Pharmaceuticals IONS.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 110 $ à 95 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 105 $ à 86 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 192 $ à 329 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Bernstein relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 227 $ à 280 $
* J&J JNJ.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 254 $ à 263 $
* KKR & Co. Inc. KKR.N : Barclays relève son objectif de cours de 122 $ à 124 $
* Kla Corp KLAC.O : Needham relève son objectif de cours de 200 $ à 270 $
* Kla Corp KLAC.O : Stifel relève son objectif de cours de 191 $ à 270 $
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 77 $
* Kraft Heinz KHC.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 21 $ à 23 $
* Lam Research LRCX.O : Needham relève son objectif de cours de 300 $ à 390 $
* Lam Research LRCX.O : Stifel relève son objectif de cours de 325 $ à 425 $
* Lamar Advertising Co LAMR.O : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $
* Landstar System Inc LSTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 179 $ à 198 $
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 78,50 $ à 73 $
* Lazard Inc LAZ.N : KBW abaisse son objectif de cours de 49 $ à 44 $
* Lear Corp LEA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 153 $ à 159 $
* Leidos LDOS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 195 $ à 160 $
* Levi Strauss & Co. LEVI.N : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $
* Lithia & Driveway LAD.N : UBS relève son objectif de cours de 348 $ à 370 $
* Madison Air Solutions Corporation MAIR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 47 $ à 46 $
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 32 $ à 29 $
* Marketaxess Holdings MKTX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 170 $ à 187 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève son objectif de cours de 125 $ à 127 $
* Meta META.O : Citizens abaisse son objectif de cours de 825 $ à 800 $
* Microsoft MSFT.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 620 $ à 510 $
* Microsoft MSFT.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 571 $ à 567 $
* Mongodb Inc MDB.O : Needham relève son objectif de cours de 400 $ à 430 $
* Moody's Corp. MCO.N : Barclays relève son objectif de cours de 550 $ à 575 $
* MSCI Inc MSCI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 715 $ à 730 $
* MSCI Inc. MSCI.N : Barclays relève son objectif de cours de 700 $ à 735 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 113 $ à 125 $
* Nextpower Inc NXT.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 180 $ à 168 $
* Nlight Inc LASR.O : Needham relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird relève son objectif de cours de 330 $ à 360 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 331 $ à 316 $
* Nurix Therapeutics, Inc. NRIX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $
* Okta Inc OKTA.O : Keybanc relève son objectif de cours de 130 $ à 175 $
* Owens Corning OC.N : RBC relève son objectif de cours de 148 $ à 172 $
* PDF Solutions Inc PDFS.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 52 $ à 63 $
* Pennant Group Inc PNTG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 46 $
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : UBS relève son objectif de cours de 167 $ à 192 $
* Pepsico PEP.O : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 170 $ à 145 $
* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 168 $ à 155 $
* Pepsico PEP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 178 $ à 176 $
* Pepsico PEP.O : RBC abaisse son objectif de cours de 163 $ à 161 $
* Pepsico PEP.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $
* Pepsico PEP.O : UBS abaisse son objectif de cours de 172 $ à 159 $
* Pepsico Inc PEP.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 180 $ à 160 $
* Pepsico Inc PEP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 150 $ à 140 $
* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW abaisse son objectif de cours de 23,5 $ à 19 $
* Pershing Square Inc PS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 42 $ à 48 $
* Pfizer PFE.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $
* PJT Partners Inc PJT.N : KBW relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $
* Polaris Inc. PII.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Public Storage PSA.N : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »
* Public Storage PSA.N : UBS relève son objectif de cours de 314 $ à 326 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 857 $ à 784 $
* Raymond James Financial Inc RJF.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 172 $ à 193 $
* Raymond James Financial Inc RJF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 168 $ à 175 $
* Regal Rexnord Corp RRX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 225 $ à 255 $
* Republic Services Inc RSG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 247 $ à 259 $
* ResMed Inc RMD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 240 $ à 225 $
* Robinhood Markets HOOD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 119 $ à 132 $
* Rollins Inc ROL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 67 $ à 52 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : BMO lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »
* Roper Technologies Inc ROP.O : BMO fixe son objectif de cours à 393 $
* Rubrik Inc RBRK.N : BMO relève son objectif de cours de 87 $ à 98 $
* Ryder System Inc R.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »; relève son objectif de cours de 276 $ à
280 $
* Ryder System Inc R.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 259 $
* S&P Global Inc SPGI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 575 $ à 550 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 245 $ à 210 $
* SEI Investments Co SEIC.O : KBW relève son objectif de cours de 107 $ à 113 $
* Sonic Automotive Inc SAH.N : UBS relève son objectif de cours de 90 $ à 109 $
* Stifel Financial Corp SF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 87 $ à 80 $
* T Rowe Price Group Inc TROW.O : KBW relève son objectif de cours de 107 $ à 120 $
* The Procter & Gamble Company PG.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 170,00 $ à 166,00 $
* Toll Brothers Inc TOL.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 146 $ à 176 $
* Travelers TRV.N : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 395 $
* UMB Financial Corp UMBF.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 140 $ à 161 $
* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 275 $ à 304 $
* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 38 $ à 46 $
* United Therapeutics Corp UTHR.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 620 $ à 613 $
* Victory Capital Holdings VCTR.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 92 $ à 110 $
* Virtu Financial Inc VIRT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 62 $ à 73 $
* Voya Financial Inc VOYA.N : UBS relève son objectif de cours de 95 $ à 125 $
* Western Digital Corp. WDC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 575 $ à 730 $
* Weyerhaeuser Co WY.N : Raymond James passe de « surperformer » à « achat fort »
* Weyerhaeuser Co WY.N : Raymond James relève sa recommandation de « surperformer » à « achat fort »
* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 170 $ à 183 $
* X4 Pharmaceuticals Inc XFOR.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »
* X4 Pharmaceuticals Inc XFOR.O : Wells Fargo fixe son objectif de cours à 11 dollars