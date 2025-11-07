TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Blackline, Carmax, Expedia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Blackline, Carmax et Expedia.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 13 à 15
dollars
* Air Products APD.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 260$ contre 275
* Air Products APD.N : RBC ramène le cours cible à 325 $, contre 350 $ auparavant
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève le cours cible de 83 $ à
86 $
* Aquestive Therapeutics Inc AQST.O : Piper Sandler relève le prix cible de 5 à 8
dollars
* Archer Aviation Inc ACHR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 8$ de 10
* BD BDX.N : Jefferies réduit le prix cible de 257 $ à 215 $
* BD BDX.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 200 $ à 190 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW réduit le cours cible à 48 $ contre 56 $
* Blackline Inc BL.O : Baird réduit la note à neutre
* Blackline Inc BL.O : Baird réduit le prix cible de 64 $ à 55 $
* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 85 $
* Block Inc XYZ.N : KBW réduit le prix cible à 90 $ de 95
* Block Inc XYZ.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 55 $ de 58
* Block Inc XYZ.N : Raymond James réduit le prix cible de 95 $ à 81 $
* Block Inc XYZ.N : TD Cowen réduit le prix cible de 94 $ à 91 $
* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW relève le cours cible à 70 $, contre 50 $
auparavant
* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de
sous-pondération
* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un prix
cible de 29
* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit la cote de surperformance à performance
sectorielle
* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit le prix cible de 59 $ à 34 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan réduit le prix cible de 76 $ à 68 $
* Centrus Energy Corp LEU.A : JP Morgan réduit le prix cible de 275 $ à 245 $
* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : TD Cowen réduit le prix cible de 62
$ à 55 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec
une note neutre
* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec
un objectif de prix de 153
* Datadog Inc DDOG.O : CIBC relève la cote de neutre à surperformant
* Datadog Inc DDOG.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de 170 $ à 240 $
* Datadog Inc DDOG.O : RBC augmente le prix cible de 182 $ à 216 $
* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Leerink Partners relève le cours cible de 5 $
à 7 $
* Enerflex Ltd EFXT.N : La Banque CIBC augmente le prix cible de 11,5 $ à 15,25 $
* Evercommerce Inc EVCM.O : Raymond James réduit le prix cible de 13 $ à 12 $
* Evertec Inc EVTC.N : Raymond James réduit le prix cible de 43 $ à 33 $
* Evolent Health Inc EVH.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 8 $ contre 14 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : HSBC relève le cours cible de 232 à 272 dollars
* Expedia Group Inc EXPE.O : JP Morgan relève le cours cible à 260 dollars,
contre 225 dollars auparavant
* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève le cours à neutre de
sous-pondéré
* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 190 à
250 dollars
* Extra Space Storage Inc EXR.N : RBC réduit le prix cible de 148 $ à 146 $
* First Advantage Corp FA.O : Jefferies ramène le cours cible à 16 $, contre 18 $
auparavant
* First Advantage Corp FA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 21 $ à 17 $
* Five9 Inc FIVN.O : Piper Sandler abaisse le cours cible à 26 $, contre 31 $
auparavant
* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler abaisse le prix cible de
surpondération à neutre
* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 30 $
à 45 $
* Freshworks Inc FRSH.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 25 $ à 20 $
* Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 18 $ à 14
$
* Globus Medical Inc GMED.N : Jefferies augmente le prix cible de 88 $ à 105 $
* Globus Medical Inc GMED.N : RBC augmente le prix cible de 88 $ à 92 $
* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de "hold"
à "buy
* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de 65 $ à
93 $
* Greif Inc GEF.N : Baird réduit le prix cible de 68 $ à 60 $
* Haemonetics Corp HAE.N : Needham relève le cours cible de 68 à 78 dollars
* Humana HUM.N : Mizuho ramène le cours cible à 310 $, contre 345 $ auparavant
* ICU Medical Inc ICUI.O : Piper Sandler relève le cours cible à 172 $, contre
153 $ auparavant
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Baird réduit le prix cible de 9 $ à 4 $
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à
sous-pondéré
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 5$
contre 12
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours
à 27 $ contre 30 $ auparavant
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : RBC réduit le prix cible à 9$ de 14
* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays augmente le cours cible à 67 $ contre 57 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 48 $ à 60 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Raymond James augmente le prix cible de 55 $ à 70 $
* Kennametal Inc KMT.N : JP Morgan relève le cours cible de 22 à 25 dollars
* Labcorp LH.N : JP Morgan relève le cours cible de 291 $ à 317 $
* Lendingclub Corp LC.N : KBW relève le cours cible de 20 à 22 dollars
* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen relève son objectif
de cours à 190 $, contre 150 $ auparavant
* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : JP Morgan relève le PT à 47$
de 41
* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 65 $ à 60 $
* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre
* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan réduit le cours cible de 140 à 125 dollars
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note
neutre
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec
un prix cible de 49
* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève le cours cible de 70 $ à 75 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève le cours cible de 74 $ à 75
$
* Natera Inc NTRA.O : Jefferies relève le cours cible de 200 $ à 230 $
* Nutrien Ltd NTR.N : La CIBC réduit le cours cible à 76 $, contre 77 $
auparavant
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève le cours cible de 723 $ à 850 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 110 $ contre
108 $
* Porch Group Inc PRCH.O : KBW ramène l'objectif de cours à 13 $, contre 16 $
auparavant
* Privia Health Group Inc PRVA.O : Leerink Partners relève le cours cible de 33 à
37 dollars
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg relève le cours cible de 84 à 88
dollars
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à
81$ contre 68
* Quidelortho Corp QDEL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 22$ contre
26
* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 11 $
contre 13 $
* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 8
$, contre 7 $ auparavant
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Daiwa Capital Markets relève le prix cible de
360 à 425 dollars
* Root Inc ROOT.O : KBW réduit le prix cible à 150 $ contre 165
* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 126 $, contre 131 $
auparavant
* Sight Sciences Inc SGHT.O : Piper Sandler relève le cours cible de 4 à 5
dollars
* Solventum Corp SOLV.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 75$ contre 80
* Solventum Corp SOLV.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 94 $ à 98 $
* Soundhound Ai Inc SOUN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 12 à 15
dollars
* Sweetgreen Inc SG.N : Piper Sandler ramène le prix cible de 12 $ à 9 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Jefferies relève le cours cible de 45 à 48
dollars
* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 142 à 147 dollars
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC réduit le prix cible à 175 $ contre 185 $
* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à
sous-pondéré
* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan réduit le prix cible de 8 $ à 5
$
* Trimble Inc TRMB.O : Berenberg augmente le prix cible de 95 $ à 99 $
* Vericel Corp VCEL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 50 $ contre
48 $
* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW réduit le cours cible à 92 $ contre 97 $
* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Stifel relève le cours cible de 300 à 320
dollars
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 138$ contre
136
