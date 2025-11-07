 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Blackline, Carmax, Expedia
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 07:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Blackline, Carmax et Expedia.

FAITS MARQUANTS

* Blackline Inc BL.O : Baird réduit sa note à neutre

* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit sa note de "surperformance" à "performance

du secteur

* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève la note de neutre à

sous-pondéré

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler passe de surpondérer à

neutre

* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan passe de neutre à

sous-pondéré

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 13 à 15

dollars

* Air Products APD.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 260$ contre 275

* Air Products APD.N : RBC ramène le cours cible à 325 $, contre 350 $ auparavant

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève le cours cible de 83 $ à

86 $

* Aquestive Therapeutics Inc AQST.O : Piper Sandler relève le prix cible de 5 à 8

dollars

* Archer Aviation Inc ACHR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 8$ de 10

* BD BDX.N : Jefferies réduit le prix cible de 257 $ à 215 $

* BD BDX.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 200 $ à 190 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW réduit le cours cible à 48 $ contre 56 $

* Blackline Inc BL.O : Baird réduit la note à neutre

* Blackline Inc BL.O : Baird réduit le prix cible de 64 $ à 55 $

* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 85 $

* Block Inc XYZ.N : KBW réduit le prix cible à 90 $ de 95

* Block Inc XYZ.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 55 $ de 58

* Block Inc XYZ.N : Raymond James réduit le prix cible de 95 $ à 81 $

* Block Inc XYZ.N : TD Cowen réduit le prix cible de 94 $ à 91 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW relève le cours cible à 70 $, contre 50 $

auparavant

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de

sous-pondération

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un prix

cible de 29

* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit la cote de surperformance à performance

sectorielle

* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit le prix cible de 59 $ à 34 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan réduit le prix cible de 76 $ à 68 $

* Centrus Energy Corp LEU.A : JP Morgan réduit le prix cible de 275 $ à 245 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : TD Cowen réduit le prix cible de 62

$ à 55 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec

une note neutre

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec

un objectif de prix de 153

* Datadog Inc DDOG.O : CIBC relève la cote de neutre à surperformant

* Datadog Inc DDOG.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de 170 $ à 240 $

* Datadog Inc DDOG.O : RBC augmente le prix cible de 182 $ à 216 $

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Leerink Partners relève le cours cible de 5 $

à 7 $

* Enerflex Ltd EFXT.N : La Banque CIBC augmente le prix cible de 11,5 $ à 15,25 $

* Evercommerce Inc EVCM.O : Raymond James réduit le prix cible de 13 $ à 12 $

* Evertec Inc EVTC.N : Raymond James réduit le prix cible de 43 $ à 33 $

* Evolent Health Inc EVH.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 8 $ contre 14 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : HSBC relève le cours cible de 232 à 272 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : JP Morgan relève le cours cible à 260 dollars,

contre 225 dollars auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève le cours à neutre de

sous-pondéré

* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 190 à

250 dollars

* Extra Space Storage Inc EXR.N : RBC réduit le prix cible de 148 $ à 146 $

* First Advantage Corp FA.O : Jefferies ramène le cours cible à 16 $, contre 18 $

auparavant

* First Advantage Corp FA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 21 $ à 17 $

* Five9 Inc FIVN.O : Piper Sandler abaisse le cours cible à 26 $, contre 31 $

auparavant

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler abaisse le prix cible de

surpondération à neutre

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 30 $

à 45 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 25 $ à 20 $

* Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 18 $ à 14

$

* Globus Medical Inc GMED.N : Jefferies augmente le prix cible de 88 $ à 105 $

* Globus Medical Inc GMED.N : RBC augmente le prix cible de 88 $ à 92 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de "hold"

à "buy

* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de 65 $ à

93 $

* Greif Inc GEF.N : Baird réduit le prix cible de 68 $ à 60 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Needham relève le cours cible de 68 à 78 dollars

* Humana HUM.N : Mizuho ramène le cours cible à 310 $, contre 345 $ auparavant

* ICU Medical Inc ICUI.O : Piper Sandler relève le cours cible à 172 $, contre

153 $ auparavant

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Baird réduit le prix cible de 9 $ à 4 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à

sous-pondéré

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 5$

contre 12

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours

à 27 $ contre 30 $ auparavant

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : RBC réduit le prix cible à 9$ de 14

* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays augmente le cours cible à 67 $ contre 57 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 48 $ à 60 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Raymond James augmente le prix cible de 55 $ à 70 $

* Kennametal Inc KMT.N : JP Morgan relève le cours cible de 22 à 25 dollars

* Labcorp LH.N : JP Morgan relève le cours cible de 291 $ à 317 $

* Lendingclub Corp LC.N : KBW relève le cours cible de 20 à 22 dollars

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen relève son objectif

de cours à 190 $, contre 150 $ auparavant

* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : JP Morgan relève le PT à 47$

de 41

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan réduit le cours cible de 140 à 125 dollars

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note

neutre

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec

un prix cible de 49

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève le cours cible de 70 $ à 75 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève le cours cible de 74 $ à 75

$

* Natera Inc NTRA.O : Jefferies relève le cours cible de 200 $ à 230 $

* Nutrien Ltd NTR.N : La CIBC réduit le cours cible à 76 $, contre 77 $

auparavant

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève le cours cible de 723 $ à 850 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 110 $ contre

108 $

* Porch Group Inc PRCH.O : KBW ramène l'objectif de cours à 13 $, contre 16 $

auparavant

* Privia Health Group Inc PRVA.O : Leerink Partners relève le cours cible de 33 à

37 dollars

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg relève le cours cible de 84 à 88

dollars

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à

81$ contre 68

* Quidelortho Corp QDEL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 22$ contre

26

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 11 $

contre 13 $

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 8

$, contre 7 $ auparavant

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Daiwa Capital Markets relève le prix cible de

360 à 425 dollars

* Root Inc ROOT.O : KBW réduit le prix cible à 150 $ contre 165

* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 126 $, contre 131 $

auparavant

* Sight Sciences Inc SGHT.O : Piper Sandler relève le cours cible de 4 à 5

dollars

* Solventum Corp SOLV.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 75$ contre 80

* Solventum Corp SOLV.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 94 $ à 98 $

* Soundhound Ai Inc SOUN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 12 à 15

dollars

* Sweetgreen Inc SG.N : Piper Sandler ramène le prix cible de 12 $ à 9 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Jefferies relève le cours cible de 45 à 48

dollars

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 142 à 147 dollars

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC réduit le prix cible à 175 $ contre 185 $

* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à

sous-pondéré

* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan réduit le prix cible de 8 $ à 5

$

* Trimble Inc TRMB.O : Berenberg augmente le prix cible de 95 $ à 99 $

* Vericel Corp VCEL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 50 $ contre

48 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW réduit le cours cible à 92 $ contre 97 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Stifel relève le cours cible de 300 à 320

dollars

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 138$ contre

136

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/11/2025 à 07:59:50.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

