TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Blackline, Carmax, Expedia

Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Blackline, Carmax et Expedia.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 13 à 15

dollars

* Air Products APD.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 260$ contre 275

* Air Products APD.N : RBC ramène le cours cible à 325 $, contre 350 $ auparavant

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève le cours cible de 83 $ à

86 $

* Aquestive Therapeutics Inc AQST.O : Piper Sandler relève le prix cible de 5 à 8

dollars

* Archer Aviation Inc ACHR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 8$ de 10

* BD BDX.N : Jefferies réduit le prix cible de 257 $ à 215 $

* BD BDX.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 200 $ à 190 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW réduit le cours cible à 48 $ contre 56 $

* Blackline Inc BL.O : Baird réduit la note à neutre

* Blackline Inc BL.O : Baird réduit le prix cible de 64 $ à 55 $

* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 85 $

* Block Inc XYZ.N : KBW réduit le prix cible à 90 $ de 95

* Block Inc XYZ.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 55 $ de 58

* Block Inc XYZ.N : Raymond James réduit le prix cible de 95 $ à 81 $

* Block Inc XYZ.N : TD Cowen réduit le prix cible de 94 $ à 91 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW relève le cours cible à 70 $, contre 50 $

auparavant

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de

sous-pondération

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un prix

cible de 29

* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit la cote de surperformance à performance

sectorielle

* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit le prix cible de 59 $ à 34 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan réduit le prix cible de 76 $ à 68 $

* Centrus Energy Corp LEU.A : JP Morgan réduit le prix cible de 275 $ à 245 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : TD Cowen réduit le prix cible de 62

$ à 55 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec

une note neutre

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec

un objectif de prix de 153

* Datadog Inc DDOG.O : CIBC relève la cote de neutre à surperformant

* Datadog Inc DDOG.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de 170 $ à 240 $

* Datadog Inc DDOG.O : RBC augmente le prix cible de 182 $ à 216 $

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Leerink Partners relève le cours cible de 5 $

à 7 $

* Enerflex Ltd EFXT.N : La Banque CIBC augmente le prix cible de 11,5 $ à 15,25 $

* Evercommerce Inc EVCM.O : Raymond James réduit le prix cible de 13 $ à 12 $

* Evertec Inc EVTC.N : Raymond James réduit le prix cible de 43 $ à 33 $

* Evolent Health Inc EVH.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 8 $ contre 14 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : HSBC relève le cours cible de 232 à 272 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : JP Morgan relève le cours cible à 260 dollars,

contre 225 dollars auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève le cours à neutre de

sous-pondéré

* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 190 à

250 dollars

* Extra Space Storage Inc EXR.N : RBC réduit le prix cible de 148 $ à 146 $

* First Advantage Corp FA.O : Jefferies ramène le cours cible à 16 $, contre 18 $

auparavant

* First Advantage Corp FA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 21 $ à 17 $

* Five9 Inc FIVN.O : Piper Sandler abaisse le cours cible à 26 $, contre 31 $

auparavant

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler abaisse le prix cible de

surpondération à neutre

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 30 $

à 45 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 25 $ à 20 $

* Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 18 $ à 14

$

* Globus Medical Inc GMED.N : Jefferies augmente le prix cible de 88 $ à 105 $

* Globus Medical Inc GMED.N : RBC augmente le prix cible de 88 $ à 92 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de "hold"

à "buy

* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de 65 $ à

93 $

* Greif Inc GEF.N : Baird réduit le prix cible de 68 $ à 60 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Needham relève le cours cible de 68 à 78 dollars

* Humana HUM.N : Mizuho ramène le cours cible à 310 $, contre 345 $ auparavant

* ICU Medical Inc ICUI.O : Piper Sandler relève le cours cible à 172 $, contre

153 $ auparavant

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Baird réduit le prix cible de 9 $ à 4 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à

sous-pondéré

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 5$

contre 12

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours

à 27 $ contre 30 $ auparavant

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : RBC réduit le prix cible à 9$ de 14

* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays augmente le cours cible à 67 $ contre 57 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 48 $ à 60 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Raymond James augmente le prix cible de 55 $ à 70 $

* Kennametal Inc KMT.N : JP Morgan relève le cours cible de 22 à 25 dollars

* Labcorp LH.N : JP Morgan relève le cours cible de 291 $ à 317 $

* Lendingclub Corp LC.N : KBW relève le cours cible de 20 à 22 dollars

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen relève son objectif

de cours à 190 $, contre 150 $ auparavant

* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : JP Morgan relève le PT à 47$

de 41

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan réduit le cours cible de 140 à 125 dollars

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note

neutre

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec

un prix cible de 49

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève le cours cible de 70 $ à 75 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève le cours cible de 74 $ à 75

$

* Natera Inc NTRA.O : Jefferies relève le cours cible de 200 $ à 230 $

* Nutrien Ltd NTR.N : La CIBC réduit le cours cible à 76 $, contre 77 $

auparavant

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève le cours cible de 723 $ à 850 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 110 $ contre

108 $

* Porch Group Inc PRCH.O : KBW ramène l'objectif de cours à 13 $, contre 16 $

auparavant

* Privia Health Group Inc PRVA.O : Leerink Partners relève le cours cible de 33 à

37 dollars

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg relève le cours cible de 84 à 88

dollars

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à

81$ contre 68

* Quidelortho Corp QDEL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 22$ contre

26

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 11 $

contre 13 $

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 8

$, contre 7 $ auparavant

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Daiwa Capital Markets relève le prix cible de

360 à 425 dollars

* Root Inc ROOT.O : KBW réduit le prix cible à 150 $ contre 165

* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 126 $, contre 131 $

auparavant

* Sight Sciences Inc SGHT.O : Piper Sandler relève le cours cible de 4 à 5

dollars

* Solventum Corp SOLV.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 75$ contre 80

* Solventum Corp SOLV.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 94 $ à 98 $

* Soundhound Ai Inc SOUN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 12 à 15

dollars

* Sweetgreen Inc SG.N : Piper Sandler ramène le prix cible de 12 $ à 9 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Jefferies relève le cours cible de 45 à 48

dollars

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 142 à 147 dollars

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC réduit le prix cible à 175 $ contre 185 $

* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à

sous-pondéré

* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan réduit le prix cible de 8 $ à 5

$

* Trimble Inc TRMB.O : Berenberg augmente le prix cible de 95 $ à 99 $

* Vericel Corp VCEL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 50 $ contre

48 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW réduit le cours cible à 92 $ contre 97 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Stifel relève le cours cible de 300 à 320

dollars

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 138$ contre

136