Pays-Bas: le centriste Jetten vainqueur des élections, l'extrême droite progresse

Rob Jetten le 5 novembre 2025, à La Hague, aux Pays-Bas ( ANP / Remko de Waal )

Le Conseil électoral néerlandais a déclaré Rob Jetten vainqueur des élections parlementaires de la semaine dernière, ouvrant ainsi la voie au centriste de 38 ans pour devenir le plus jeune Premier ministre que le pays ait jamais connu.

Selon le Conseil, M. Jetten a remporté une victoire très serrée avec 29.668 voix d'avance sur le leader d'extrême droite Geert Wilders, à l'issue d'un scrutin considéré comme un indicateur de la montée de l'extrême droite en Europe.

"Nous avons maintenant montré au reste de l'Europe et au monde entier qu'il est possible de vaincre les mouvements populistes si vous faites campagne avec un message positif pour votre pays", avait déclaré M. Jetten à l'AFP vendredi dernier.

Avant de prendre les rênes de la cinquième économie de l'Union européenne, M. Jetten devra d'abord former une coalition, un processus qui pourrait prendre des mois et l'amener à inclure y compris un parti d'extrême droite.

Dans le système politique néerlandais, aucun parti ne dispose à lui seul d'un nombre de sièges suffisant au sein du parlement de 150 membres pour gouverner seul, ce qui rend les compromis et les négociations indispensables.

Le parti centriste D66 de Rob Jetten a remporté 26 sièges, selon le Conseil électoral, soit le nombre le plus bas jamais enregistré pour un vainqueur d'élection.

Le parti d'extrême droite PVV, dirigé par M. Wilders, en a également obtenu 26.

Bien que M. Wilders ait perdu 11 sièges par rapport à sa victoire électorale surprise en 2023, l'extrême droite reste forte aux Pays-Bas et progresse en nombre de parlementaires élus.

Le Forum pour la démocratie, parti d'extrême droite, est passé de trois à sept sièges, tandis qu'un autre parti d'extrême droite JA21 a remporté neuf sièges, contre un seul lors des élections de 2023.

Au total, 15 partis ont remporté des sièges au parlement.

- Quelle coalition ?

M. Jetten privilégie une coalition quadripartite réunissant des partis de plusieurs horizons politiques.

Il souhaite en priorité travailler avec le CDA (18 sièges, parti de centre-droit), le VVD (22 sièges, parti libéral de droite), et le groupe Verts/Parti travailliste (20 sièges, parti de gauche).

Cela lui donnerait une confortable majorité de 86 sièges, mais la dirigeante du VVD, Dilan Yesilgoz, a exclu toute coalition avec les Verts/Travaillistes. Celle-ci privilégie une coalition de droite avec le CDA, l'extrême-droite du JA21 et le D66 de M. Jetten.

Une telle coalition disposerait de 75 sièges exactement, ce qui la rendrait potentiellement instable.

Une autre possibilité serait une coalition minoritaire, mais M. Jetten a souligné que ce n'était pas son choix préféré.

Pour tenter de surmonter ces divergences, un "éclaireur" a été désigné, dont la mission est de déterminer quels partis sont prêts à travailler ensemble.

M. Jetten a nommé Wouter Koolmees, directeur de la société nationale des chemins de fer NS, pour mener les négociations. Il devrait rendre compte de ses progrès mardi.

M. Wilders a concédé sa défaite à contrecœur, félicitant M. Jetten, mais partageant également sur les réseaux sociaux des allégations sans fondement d'irrégularités électorales.

"Le Conseil électoral conclut qu'aucune irrégularité susceptible de remettre en cause la fiabilité des résultats électoraux n'a été constatée au cours des différentes étapes du processus électoral", a déclaré le président du Conseil électoral, Wim Kuijken.

Le nombre d'erreurs de dépouillement est passé de 14.000 en 2021 à environ 8.000, a-t-il souligné.

"Aux Pays-Bas, il existe une procédure bien pensée et solide pour le vote et la proclamation des résultats", a affirmé M. Kuijken.

Si M. Wilders a proposé de rejoindre la coalition, tous les partis traditionnels ont exclu de travailler avec lui.

M. Wilders avait provoqué la tenue de ces élections anticipées en retirant son parti PVV du gouvernement, déplorant la lenteur des progrès dans la mise en œuvre de la "politique d'immigration la plus stricte jamais vue".