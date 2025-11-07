La Chine prépare un nouveau régime de licences pour les terres rares, disent sources

Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping

La Chine prépare un nouveau régime de licences pour les terres rares susceptible de permettre une accélération des exportations mais un démantèlement complet des restrictions espéré par Washington semble peu probable, selon des sources industrielles.

Le ministère chinois du Commerce a indiqué à certains exportateurs de terres rares qu'ils pourront à l'avenir demander des licences simplifiées, selon deux sources au fait du dossier, ajoutant que les autorités ont présenté les documents requis.

Les terres rares sont devenues le plus puissant levier de Pékin dans le cadre de la guerre commerciale avec Washington, la Chine étant à l'origine de plus de 90% de la production mondiale de terres rares transformées et des aimants en terres rares utilisés notamment pour la fabrication de moteurs de véhicules électriques.

La Chine a confirmé vendredi suspendre pour un an les restrictions élargies qu'elle avait imposées en octobre, à la suite d'une réunion entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

La suspension ne concerne pas toutefois une série plus large de contrôles introduits en avril qui ont fortement perturbé la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Des responsables chinois ont dit travailler sur de nouvelles licences, selon trois autres sources proches du dossier, l'une indiquant que le processus pourrait prendre des mois.

D'autres initiés de l'industrie ont aussi dit que les nouvelles licences ne signifiaient pas que les vastes contrôles à l'exportation de terres rares introduits en avril avaient été supprimés.

Le ministère chinois du Commerce n'a pas répondu dans l'immédiat aux questions de Reuters.

Les nouvelles licences seraient valables pour un an et pourraient permettre d'exporter des volumes plus importants, ont indiqué les deux premières sources. Les entreprises préparent actuellement les documents nécessaires, qui exigeront davantage d'informations de la part des clients, ont-elles précisé.

Ces mêmes sources ont indiqué s'attendre à obtenir plus de précisions d'ici la fin de l'année.

(Reportage Reuters ; Nathan Vifflin pour la version française, édité par Blandine Hénault)