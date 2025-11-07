Honda abaisse sa prévision de bénéfice annuel, les coûts des VE et le ralentissement des ventes en Asie pèsent

Le logo de Honda Motor

Honda Motor a abaissé vendredi sa prévision de bénéfice annuel de 21%, le constructeur automobile citant des coûts exceptionnels liés aux véhicules électriques, la détérioration des ventes en Chine et sur d'autres marchés asiatiques, et une pénurie de pièces équipées de puces Nexperia.

Le groupe japonais a réduit sa prévision de bénéfice d'exploitation pour l'année allant jusqu'à mars 2026 à 550 milliards de yens (3,13 milliards d'euros), contre 700 milliards de yens anticipés précédemment.

Pour le premier semestre de l'exercice en cours, l'activité automobile de Honda a enregistré une perte d'exploitation, due en grande partie à 224 milliards de yens de dépenses non récurrentes liées aux véhicules électriques.

L'entreprise s'attend désormais à ce que le ratio des ventes mondiales de véhicules électriques soit de 20% en 2030, contre 30% auparavant.

Honda s'attend désormais à vendre 925.000 véhicules en Asie - y compris en Chine - sur l'exercice en cours, soit une baisse de plus de 10% par rapport à l'objectif précédent de 1,09 million.

La concurrence sur le marché automobile en Asie du sud-est s'est intensifiée en raison de l'arrivée des constructeurs automobiles chinois, ce qui a entraîné les groupes de la région à offrir aux consommateurs des incitations plus importantes ou des prix plus bas, a déclaré vendredi le vice-président exécutif Noriya Kaihara.

"Nous reconnaissons qu'une révision fondamentale est nécessaire pour l'Asie", a déclaré Noriya Kaihara. "Toutefois, à partir de cette année fiscale et jusqu'à la suivante, il n'y aura pas de modèles particulièrement nouveaux."

IMPACT DE LA PÉNURIE DE PUCES ET DES DROITS DE DOUANE

La réduction de l'objectif de bénéfice annuel de Honda comprend un impact de 150 milliards de yens lié à une pénurie de puces de la société néerlandaise Nexperia.

Noriya Kaihara a déclaré que la société cherchait à reprendre une production normale dans la semaine du 21 novembre, après avoir suspendu la production dans une usine mexicaine la semaine dernière et ajusté les opérations aux États-Unis et au Canada.

L'interruption est due au fait que l'entreprise dépend d'un seul fournisseur pour certaines pièces, a déclaré Noriya Kaihara.

Honda s'attend également à subir un impact de 385 milliards de yens du fait des droits de douane américains, soit 65 milliards de yens de moins que ce qui avait été estimé précédemment.

