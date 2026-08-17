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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Berkshire Hathaway, Exxon Mobil, Honeywell Technologies
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 10:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Berkshire Hathaway, Exxon Mobil et Honeywell Technologies.

POINTS FORTS

* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 721.000 $ à 792.000 $

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 184 $ à 200 $

* Honeywell Technologies HON.O : Jefferies relève son objectif de cours de 240 $ à 255 $

* JLL JLL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 383 $ à 437 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 335 $ à

413 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Amentum Holdings, Inc. AMTM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $

* Bain Capital Specialty Finance Inc BCSF.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en

ligne avec le marché »

* Bain Capital Specialty Finance Inc BCSF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 721.000 $ à 792.000 $

* Berkshire Hathaway BRKb.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 481 $ à 529 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 82 $ à 88 $

* CBRE Group, Inc. CBRE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Chevron Corporation CVX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 216 $ à 233 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 129 $ à 133 $

* Climb Bio Inc CLYM.O : Baird initie la couverture avec une note « surperformance »; objectif de cours:

21 $

* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le marché »

* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : KBW abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Dave Inc. DAVE.O : Piper Sandler lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif

de cours: 390 $

* Dianthus Therapeutics DNTH.O : Baird lance la couverture avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 132 $

* Enliven Therapeutics ELVN.O : Baird lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 75 $

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 184 $ à 200 $

* Harley-Davidson, Inc. HOG.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* Honeywell Technologies HON.O : Jefferies relève son objectif de cours de 240 $ à 255 $

* Incyte INCY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Baird initie la couverture avec une note « neutre »; objectif de

cours: 6 $

* JLL JLL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 383 $ à 437 $

* Lineage, Inc. LINE.O : RBC relève son objectif de cours de 44 $ à 48 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 335 $ à 413 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 38 $ à 32 $

* Ocular Therapeutix, Inc. OCUL.O : Baird initie la couverture avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 30 $

* PayPal PYPL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 42 $ à 59 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 207 $ à 242 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 129 $ à 131 $

* Rigel Pharmaceuticals, Inc. RIGL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 40 $ à 49 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 310 $ à 385 $

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 22 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Baird lance la couverture avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 120 $

* Target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 155 $ à 170 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 49 $ à 68 $

* York Space Systems Inc YSS.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* York Space Systems Inc YSS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 17 $

Valeurs associées

BAIN CAP SPC FIN
12,5450 USD NYSE -0,83%
BERKSHIRE HATH RG-A
758 333,000 USD NYSE -0,59%
BIOMARIN PHARM
67,3600 USD NASDAQ -1,71%
CBRE GROUP RG-A
152,860 USD NYSE +0,63%
CHEVRON
200,020 USD NYSE +1,17%
CHORD ENERGY
137,3200 USD NASDAQ +2,13%
CLIMB BIO
16,3300 USD NASDAQ +10,86%
CRESCENT CAP
11,1500 USD NASDAQ -1,59%
DAVE
334,5700 USD NASDAQ +0,24%
DIANTHUS
115,9600 USD NASDAQ +5,80%
ELIEM THERAPEUT
5,1000 USD NASDAQ -0,20%
ENLIVEN THERP
58,8200 USD NASDAQ +1,31%
EXXONMOBIL HLDG
160,105 USD NYSE +0,90%
Gaz naturel
2,73 USD NYMEX -0,69%
HARLEY-DAVIDSON
27,770 USD NYSE -0,32%
HONEYWELL TECH
233,9600 USD NASDAQ -0,01%
INCYTE
120,1600 USD NASDAQ -0,30%
IOVANCE BTHRPTCS
6,9800 USD NASDAQ +7,06%
JONES LANG LASAL
374,970 USD NYSE +1,47%
LINEAGE
41,7500 USD NASDAQ -2,97%
MARATHON PETRO
355,410 USD NYSE -0,31%
MURPHY OIL
34,580 USD NYSE -0,58%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
OCULAR THERAPEUT
10,0400 USD NASDAQ -0,59%
PAYPAL HOLDINGS
61,6600 USD NASDAQ +1,77%
PHILLIPS 66
233,630 USD NYSE +0,43%
PRUDENTIAL FINAN
125,140 USD NYSE +0,29%
Pétrole Brent
89,64 USD Ice Europ +3,03%
Pétrole WTI
82,92 USD Ice Europ +0,42%
RIGEL PHARM
42,5800 USD NASDAQ +4,39%
SNOWFLAKE
328,915 USD NYSE -2,56%
SOFI TECH
18,2900 USD NASDAQ -0,76%
SPYRE THERAP
14,5000 USD NASDAQ +20,73%
SPYRE THERAP
103,6300 USD NASDAQ +1,75%
TARGET
154,480 USD NYSE -0,66%
TRAVERE THERAPET
62,1400 USD NASDAQ +1,16%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/08/2026 à 10:17:47.

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Pétrole Brent
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