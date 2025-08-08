information fournie par Reuters • 08/08/2025 à 15:44

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Bd, Caci International, Caterpillar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Bd, Caci International et Caterpillar.

FAITS MARQUANTS

* Bd BDX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 200 dollars contre 185 dollars

* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 523 à 575 dollars

* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 408 $ contre 388 $ auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 330 à 340 dollars

* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 440,00 $ contre 398,00 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 13 à 15 dollars

* 10X Genomics TXG.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 10 à 14 $

* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève le prix cible de 9 $ à 13 $

* 10X Genomics Inc TXG.O : UBS relève le prix cible de 12 $ à 13 $

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : UBS relève le cours cible de 32 à 36 dollars

* Acuren Corp TIC.N : UBS ramène le cours cible à 11 dollars, contre 11,5 dollars auparavant

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : JP Morgan augmente le prix cible de 57,00 $ à 67,00 $

* Advanced Drainage Systems WMS.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 130 à 144 dollars

* Advanced Drainage Systems WMS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 160 à 165 dollars

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : UBS relève le prix cible de 146 $ à 167 $

* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays relève le cours cible de 135 $ à 160 $

* Agco Corp AGCO.N : UBS relève le prix cible de 100 à 119 dollars

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Raymond James réduit le prix cible de 110 à 84 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 105 $ à 95 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 92 $ à 98 $

* AMN Healthcare Services Inc AMN.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 20 $ contre

25 $ auparavant

* Amprius Technologies AMPX.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 17 $, contre 15 $

auparavant

* Amprius Technologies, Inc. AMPX.N : H.C. Wainwright relève l'objectif de prix à 18 $ contre 10 $

* Apa Corporation APA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21 $

* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 25 $ contre 18 $

* Arlo Technologies Inc ARLO.N : Raymond James relève le prix cible de 15 $ à 22 $

* Arlo Technologies Inc ARLO.N : Raymond James relève le prix cible de 15 à 22 dollars

* Artivion Inc AORT.N : Needham relève le cours cible de 32 à 45 dollars

* Artivion Inc AORT.N : Stifel relève le prix cible à 40 $, contre 36 $ auparavant

* Artivion, Inc. AORT.N : Oppenheimer relève le prix cible de 32 $ à 40 $

* Arvinas Inc ARVN.O : Truist Securities réduit le prix cible à 10 $ contre 11 $

* Avadel Pharmaceuticals Plc AVDL.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 24 $ contre 22 $

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 6,5 $

contre 5

* Avidity Biosciences RNA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 62 $ contre 59 $

* Avidity Biosciences, Inc. RNA.O : Wells Fargo relève le prix cible de 70 $ à 75 $

* Avista Corp AVA.N : Mizuho réduit le prix cible de 42 $ à 39 $

* Bd BDX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 200 $ contre 185 $

* Becton, Dickinson and Company BDX.N : Wells Fargo augmente l'objectif à 184 $ de 172 $

* Biolife Solutions, Inc. BLFS.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 30 à 32 dollars

* Blend Labs Inc BLND.N : UBS réduit le prix cible à 3,5 $ de 4

* Block XYZ.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 95 $ contre 82 $

* Block Inc XYZ.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 94$ de 88

* Block Inc XYZ.N : BTIG relève l'objectif de cours à 90 $ contre 80

* Block Inc XYZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Block Inc XYZ.N : JP Morgan relève le cours cible à 100 $, contre 90 $ auparavant

* Block Inc XYZ.N : KBW relève le cours cible de 80 $ à 95 $

* Block Inc XYZ.N : Monness Crespi Hardt relève le cours cible de 95 $ à 105 $

* Block Inc XYZ.N : Needham relève le prix cible de 80 $ à 100 $

* Block Inc XYZ.N : Piper Sandler relève le cours cible de 50 à 58 dollars

* Block Inc XYZ.N : Raymond James augmente le prix cible de 79 $ à 95 $

* Block Inc XYZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de 85 $ à 95 $

* Block, Inc. XYZ.N : Oppenheimer relève le cours cible de 71 $ à 92 $

* Brighthouse Financial Inc. BHF.O : Barclays réduit le prix cible de 70 $ à 65 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : UBS relève le prix cible de 250 à 280 dollars

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 64 à 68

dollars

* Cabaletta Bio, Inc. CABA.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 2$ contre 3

* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan augmente le prix cible à 575 $ contre 523 $

* Caci International Inc CACI.N : Stifel relève le cours cible de 576 $ à 600 $

* Caci International Inc CACI.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 550 à 575

dollars

* Caci International Inc CACI.N : UBS augmente le prix cible de 562 $ à 614 $

* California Resources Corp CRC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 64 $ contre 61 $

* California Resources Corp CRC.N : UBS relève le cours cible de 58 à 61 dollars

* Caredx, Inc. CDNA.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 14 $ contre 19 $

* Cargurus Inc CARG.O : Needham augmente le prix cible de 39 $ à 44 $

* Cargurus Inc CARG.O : UBS relève le cours cible de 33 à 36 dollars

* Cars.Com Inc CARS.N : UBS ramène l'objectif de cours à 11$ contre 12

* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 388 à 408 dollars

* Celsius Holdings CELH.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 36 $ à 48 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 40 $ à partir de 35

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Citigroup augmente l'objectif de cours à 60 $ contre 55 $ auparavant

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Jefferies augmente le prix cible de 54 $ à 64 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan augmente le prix cible de 54 $ à 68 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Stifel augmente le prix cible de 50 $ à 56 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : UBS augmente le prix cible de 57 $ à 64 $

* Century Aluminum Co CENX.O : BMO relève le cours cible de 21 $ à 26 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : TD Cowen relève le cours cible de 265 $ à 270 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : UBS relève le cours cible de 35 à 37 dollars

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : Needham relève le cours cible de 54 à 74 dollars

* Cidara Therapeutics, Inc. CDTX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 74 $ contre 53 $

* Civitas Resources Inc CIVI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 48 $ contre 47 $

* Clearwater Analytics Holdings, Inc. CWAN.N : Morgan Stanley réduit le PT à 27,00 $ de 36,00 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 30$ de 50

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : Oppenheimer réduit l'objectif de prix à 75 $ contre

90 $

* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : Truist Securities relève l'objectif à 45 $ contre 42 $

auparavant

* Composecure Inc CMPO.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $

* Consolidated Edison Inc ED.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 112 $ contre 107 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Citigroup relève le cours cible à 337 $ contre 318 $

* Construction Partners Inc ROAD.O : Raymond James augmente le prix cible de 111 $ à 120 $

* Core Natural Resources Inc CNR.N : UBS relève le cours cible de 78 $ à 86 $

* Corning GLW.N : Mizuho relève le cours cible à 74 $ contre 63 $

* Corteva CTVA.N : Deutsche Bank abaisse le cours cible à 83 $ contre 85 $

* Corteva CTVA.N : JP Morgan augmente le prix cible de 65,00 $ à 70,00 $

* Corteva, Inc. CTVA.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 82 $ à 83 $

* Corvus Pharmaceuticals CRVS.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 15 $ contre 17 $

* Crocs Inc CROX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 99 $ contre 135 $

* Crocs Inc CROX.O : Monness Crespi Hardt réduit l'objectif de cours à 92 $ contre 140 $

* Crocs Inc CROX.O : Stifel passe de "acheter" à "conserver"; baisse le prix cible de 127 à 85

dollars

* Crocs, Inc. CROX.O : Barclays réduit le prix cible de 119 $ à 81 $

* Crocs, Inc. CROX.O : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Csg Systems International Inc CSGS.O : Stifel augmente le prix cible de 66 $ à 70 $

* CubeSmart CUBE.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 45 $, contre 48 $ auparavant

* Curtiss-Wright CW.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 572 $ contre 570 $

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Stifel augmente le prix cible à 457 $ de 450

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Truist Securities augmente le prix cible de 443 $ à 463 $

* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein augmente le prix cible de 145 à 147 dollars

* Datadog Inc DDOG.O : BMO augmente le prix cible de 130 $ à 150 $

* Datadog Inc DDOG.O : Mizuho augmente le prix cible de 145 $ à 155 $

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen augmente le prix cible à 175$ contre 170

* Datadog Inc DDOG.O : Truist Securities relève le cours cible de 120 à 140 dollars

* Davita Inc DVA.N : Truist Securities réduit le prix cible à 148 $ contre 164 $

* Definitive Healthcare Corp DH.O : Stifel relève le cours cible de 5 à 6 dollars

* Delek US Holdings Inc DK.N : TD Cowen réduit le prix cible à 15 $ contre 18 $

* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Stifel réduit le prix cible à 17 $ contre 19 $

* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : UBS réduit le prix cible à 24 $ de 25

* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 15 $ contre 16 $

* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities augmente le prix cible de 43 $ à 54 $

* Doximity Inc DOCS.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 50 à 59 dollars

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 60,00 $ à 62,00 $

* Doximity Inc DOCS.N : Leerink Partners augmente le prix cible de 73 $ à 79 $

* Doximity Inc DOCS.N : Leerink Partners augmente le prix cible de 73 $ à 79 $

* Doximity Inc DOCS.N : Raymond James augmente le prix cible de 65 $ à 75 $

* Doximity Inc DOCS.N : Truist Securities relève le prix cible de 61 $ à 62 $

* Doximity, Inc. DOCS.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 60,00 $ à 62,00 $

* Doximity, Inc. DOCS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 62 $ à 65 $

* Draftkings DKNG.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 47 $ contre 37 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Barclays relève le cours cible à 54 $ contre 51 $

* Dropbox Inc DBX.O : UBS réduit le cours cible à 29 $ contre 31 $

* Ducommun Inc DCO.N : Truist Securities relève le cours cible à 107 $, contre 95 $ auparavant

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : UBS relève le cours cible à 19 $ contre 18 $

* Eli Lilly & Co. LLY.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 1028,00 $ contre 1135,00

* Eli Lilly LLY.N : Jefferies réduit le prix cible de 1 057 $ à 905 $

* Eli Lilly and Co LLY.N : UBS réduit le prix cible à 895$ de 1050

* Emerson EMR.N : Jefferies relève le cours cible de 140 à 160 dollars

* Energy Fuels Inc. UUUU.A : H.C. Wainwright relève le cours cible de 10 à 12 dollars

* Enersys ENS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 101 à 120 $

* Enhabit Inc EHAB.N : UBS réduit l'objectif de cours à 8,5 $ contre 10

* Enovis Corp ENOV.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 70 $ à 58 $

* Enovis Corp ENOV.N : UBS réduit le prix cible de 65 $ à 57 $

* Enovis Corporation ENOV.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 41 $ contre 48 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Mizuho augmente le prix cible à 140 $ de 134 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : HSBC relève le prix cible de 240 à 245 dollars

* Equitable Holdings, Inc. EQH.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 66 $ à 63 $

* Esab Corp ESAB.N : Jefferies réduit le prix cible de 150 $ à 140 $

* Evergy Inc EVRG.O : Mizuho augmente le cours cible à 77 $ contre 74 $

* Expedia EXPE.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 185 $ contre 170 $

* Expedia Group EXPE.O : Oppenheimer relève le cours cible à 250 $, contre 210 $ auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.O : Benchmark relève le cours cible de 215 à 265 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : BMO relève le cours cible à 205 $, contre 160 $ auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 240 $ contre 211 $

auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.O : BTIG relève l'objectif de cours à 250 $ contre 210 $ auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 225 $ contre 170 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : RBC relève le cours cible de 180 à 200 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : TD Cowen relève le cours cible de 195 $ à 205 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : UBS relève le cours cible à 209 dollars, contre 182 dollars

auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.O : Wedbush relève le prix cible de 175 à 220 dollars

* Expedia Group, Inc. EXPE.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 178 $ à 211 $

* Expedia Inc. EXPE.O : Barclays relève le prix cible de 190 à 197 dollars

* Extra Space Storage EXR.N : Barclays ramène le cours cible à 169 $, contre 178 $ auparavant

* Factset FDS.N : RBC réduit le cours cible de 503 $ à 395 $

* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW relève le cours cible à 217 $ contre 215 $

* Flutter Entertainment Plc FLTRF.L : Peel Hunt ramène le cours de l'action de "add" à "hold"

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Benchmark relève l'objectif de cours à 365$ contre 300

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 340$ contre 325

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG relève l'objectif de cours à 357 $ contre 302 $

auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Canaccord Genuity relève l'objectif à 340 $ contre 330 $ auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Needham relève l'objectif de cours à 355,00 $ contre 340,00 $

* Formula One Group FWONK.O : UBS relève le cours cible à 107 $, contre 98 $ auparavant

* FS KKR Capital Corp FSK.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 21 $

* FS KKR Capital Corp. FSK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 15 $ contre 18 $

* Gen Digital Inc. GEN.O : Barclays relève le prix cible de 32 à 33 dollars

* Gen Digital, Inc. GEN.O : Wells Fargo relève le prix cible de 37 à 40 dollars

* Genco Shipping GNK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 18$ contre 17

* Gilead GILD.O : BMO relève le cours cible de 120 $ à 130 $

* Gilead GILD.O : JP Morgan relève le cours cible à 135,00 $ contre 130,00 $ auparavant

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le prix cible de 110 à 115 dollars

* Gilead GILD.O : Truist Securities passe d'une position d'attente à une position d'achat;

augmente le prix cible de 108 $ à 127 $

* Gilead Sciences Inc GILD.O : UBS augmente le prix cible à 112 $ contre 108 $

* Gilead Sciences Inc. GILD.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 135,00 $ à 143,00 $

* Gilead Sciences, Inc. GILD.O : Oppenheimer relève le prix cible à 128 $, contre 125 $ auparavant

* Global Payments Inc GPN.N : Mizuho relève le prix cible de 114 à 118 dollars

* Globus Medical, Inc. GMED.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 76 $ à 66 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies réduit le prix cible à 170$ de 180

* GoDaddy Inc GDDY.N : JP Morgan réduit le prix cible de 240,00 $ à 222,00 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 182 $ de 180 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* GoDaddy Inc GDDY.N : Raymond James réduit le prix cible de 225 $ à 175 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Barclays réduit le prix cible à 200$ de 235

* GoDaddy Inc. GDDY.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 157 $ de 198 $

* Golden Entertainment Inc GDEN.O : Truist Securities réduit le prix cible de 34 $ à 30 $

* Goodrx Holdings Inc. GDRX.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 6,00 $ à 5,00 $

* Grindr Inc GRND.N : Raymond James réduit le prix cible de 26 $ à 20 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Barrington Research réduit le prix cible de 95 $ à 86 $

* Haemonetics Corp HAE.N : BTIG réduit le prix cible à 85 $ de 105

* Haemonetics Corp HAE.N : JP Morgan réduit le prix cible de 85,00 $ à 62,00 $

* Haemonetics Corp HAE.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho réduit le prix cible à 70$ de 90

* HanesBrands Inc HBI.N : UBS relève le cours cible de 8 à 9 dollars

* Holley Inc HLLY.N : Benchmark relève le cours de l'action à "acheter" contre "conserver"

auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 650$ contre 700

* Hyatt Hotels Corp. H.N : Barclays réduit le prix cible à 156 $ contre 158 $

* ICU Medical Inc ICUI.O : Raymond James réduit le prix cible à 180 $ contre 187 $

* Insmed Inc INSM.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 121 $ contre 116 $ auparavant

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 129 $, contre 123 $ auparavant

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 115 à 125 dollars

* Insmed Inc INSM.O : Mizuho relève le cours cible de 110 à 130 dollars

* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 108,00 $ à 112,00 $

* Insmed Inc INSM.O : Truist Securities augmente le prix cible à 126$ de 108

* Insmed Inc INSM.O : UBS augmente le prix cible à 133 $ contre 124 $

* Instacart CART.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 41 à 56 dollars

* Installed Building Products IBP.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 183 $ à 203 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Benchmark relève le cours cible de 185 $ à 275 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Truist Securities augmente le prix cible de 180,00 $ à 230,00 $

* Insulet Corp PODD.O : Bernstein augmente le prix cible de 375 $ à 400 $

* Insulet Corp PODD.O : BTIG augmente le prix cible de 350 $ à 370 $

* Insulet Corp PODD.O : Jefferies augmente le prix cible de 360 à 375 $

* Insulet Corp. PODD.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 355,00 $ à 370,00 $

* Insulet Corporation PODD.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 330 $ à 350 $

* Integral Ad Science Holding Corp. IAS.O : Barclays relève l'objectif de cours à 10$ contre 9

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 25$ de 30

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Truist Securities réduit le prix cible à 25 $ contre 33 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 45$ de 50

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays réduit le prix cible à 78 $ contre 84 $

* Ionq Inc IONQ.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 30,00 $ à 32,00 $

* Iovance Biotherapeutics IOVA.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 14 $ contre 18 $

* IPG Photonics Corp IPGP.O : Bernstein augmente le prix cible de 75 $ à 97 $

* IPG Photonics Corp IPGP.O : Bernstein relève le prix cible de "market perform" à "outperform"

* Jack In the Box Inc. JACK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 25,00 $ à 23,00 $

* Jamf Holding Corp JAMF.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 19 $ à 15 $

* Janus International Group Inc JBI.N : UBS relève le cours cible à 10 $, contre 9 $ auparavant

* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays relève le cours cible de 45 à 52 dollars

* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 45 $ à 52 $

* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan augmente le prix cible de 42 $ à 48 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Needham relève le cours cible de 46 à 55 dollars

* Jfrog Ltd FROG.O : Piper Sandler relève le cours cible de 40 à 48 dollars

* Jfrog Ltd FROG.O : Raymond James augmente le prix cible de 50 $ à 55 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Stifel relève le cours cible de 45 à 53 dollars

* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen augmente le prix cible de 50 $ à 55 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Truist Securities augmente le prix cible de 45 $ à 55 $

* Kenvue Inc KVUE.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 29 $ à 26 $

* Kenvue Inc KVUE.N : RBC réduit le prix cible de 24 $ à 22 $

* Kenvue Inc. KVUE.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 22 $ à 21 $

* Keros Therapeutics, Inc. KROS.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 20$ contre 25

* Kontoor Brands Inc KTB.N : UBS augmente le prix cible de 92 $ à 99 $

* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : Barclays relève le prix cible à 91 $ contre 86 $

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 62$ contre 48

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : RBC relève l'objectif de 50 $ à 65 $

* Landbridge Co Llc LB.N : Raymond James réduit le prix cible de 85 $ à 75 $

* Lifestance Health Group Inc LFST.O : UBS augmente le prix cible de 8,5 $ à 9 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : RBC relève le cours cible de 155 $ à 185 $

* Light & Wonder Inc LNW.O : Benchmark réduit le cours cible de 100 à 90 dollars

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan relève le cours cible à 180 $ contre 165 $

* Lyft Inc LYFT.O : Bernstein réduit le prix cible à 16 $ contre 18 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 15 $ contre 14 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Truist Securities augmente le PT à 158 $ de 154

$

* Maplebear Inc CART.O : Benchmark passe de "hold" à "buy

* Maplebear Inc CART.O : Bernstein augmente le prix cible de 60 $ à 63 $

* Maplebear Inc CART.O : BMO augmente le prix cible de 49 $ à 58 $

* Maplebear Inc CART.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 53 $ à 58 $ Maplebear Inc

CART.O : BMO relève l'objectif de cours de 49 $ à 58

* Maplebear Inc CART.O : Citizens augmente le prix cible de 55 $ à 60 $

* Maplebear Inc CART.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 50 $ à 65 $

* Maplebear Inc CART.O : Needham relève le cours cible de 56 $ à 66 $

* Maplebear Inc CART.O : Oppenheimer relève le cours cible de 60 $ à 65 $ Maplebear Inc CART.O :

Needham relève le cours cible de 56 $ à 66

* Maplebear Inc CART.O : Stifel relève le prix cible de 55 $ à 64 $

* Maplebear, Inc. CART.O : Barclays relève le prix cible de 61 $ à 65 $

* Maplebear, Inc. CART.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 47 $ à 55 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Raymond James relève le prix cible de 600 à 645 dollars

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Truist Securities relève l'objectif à 665 $ contre 610 $

* Match Group MTCH.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 37 $ contre 33 $

* Mesa Laboratories, Inc. MLAB.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 100 $ à 67 $

* Mesa Laboratories, Inc. MLAB.O : Wells Fargo augmente le prix cible de sous-pondéré à égal

pondéré

* Microchip Technology MCHP.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 75 $ à 70 $

* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 80 $ contre 70

* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 70 à 77 dollars

* Microchip Technology MCHP.O : Needham relève le cours cible de 66 à 77 dollars

* Microchip Technology MCHP.O : Piper Sandler relève le cours cible de 65 à 80 dollars

* Microchip Technology MCHP.O : Raymond James relève le prix cible de 65 $ à 75 $

* Microchip Technology MCHP.O : Susquehanna réduit le prix cible à 85 $, contre 90 $ auparavant

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen réduit le prix cible à 60 $ de 75

* Microchip Technology Inc. MCHP.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 63,00 $ contre 61,00 $

* Middleby Corp MIDD.O : Jefferies réduit le prix cible de 150 $ à 130 $

* MKS Inc. MKSI.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 120 $ à 125 $

* MKS Inc. MKSI.O : Wells Fargo relève le cours cible de 100 à 108 dollars

* Monster Beverage Corp MNST.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 72 $ contre 66 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 74 $ contre 70 $ auparavant

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève le prix cible de 64,00 $ à 68,00 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 70,00 $ à 74,00 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 54 $ à 74 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC augmente le prix cible de 64 $ à 68 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : UBS relève le prix cible de 64 $ à 67 $

* Monster Beverage Corp. MNST.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 71 $ contre 69 $

auparavant

* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 73 $, contre 70 $

auparavant

* Motorola Solutions Inc MSI.N : UBS relève le prix cible de 490 à 510 dollars

* Motorola Solutions, Inc. MSI.N : Barclays réduit le prix cible à 509 $ de 511

* Natera NTRA.O : Barclays augmente le prix cible de 190 $ à 210 $

* Natera Inc NTRA.O : Bernstein relève le cours cible de 200 $ à 205 $

* Natera Inc NTRA.O : BTIG relève le cours cible de 195 $ à 200 $

* Natera Inc NTRA.O : JP Morgan relève le cours cible de 200 $ à 210 $

* Natera Inc NTRA.O : Leerink Partners relève le cours cible de 220 à 235 dollars

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Barclays réduit le prix cible à 36 $ contre 41 $

* NCR Atleos Corp NATL.N : Stifel relève le prix cible à 37 $, contre 32 $ auparavant

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Oppenheimer relève le prix cible de 90 $ à 98 $

* Nerdwallet, Inc. NRDS.O : Barclays réduit le prix cible à 14 $ contre 17 $

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Benchmark augmente le prix cible de 220 $ à 225 $

* Nexstar Media Group, Inc. NXST.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 206 $ à 250 $

* Nlight Inc LASR.O : Benchmark relève le prix cible de 15 à 25 dollars

* Nlight Inc LASR.O : Needham relève le cours cible de 18 $ à 28 $

* Nlight Inc LASR.O : Raymond James relève le prix cible de 20 $ à 28 $

* Omada Health, Inc. OMDA.O : Barclays relève le cours cible de 21 $ à 24 $

* Onestream Inc OS.O : BMO ramène le cours cible de 33 $ à 28 $

* Onestream Inc OS.O : Mizuho réduit le prix cible à 30$ de 33

* Onestream Inc OS.O : Wedbush réduit le prix cible à 25$ de 35

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Benchmark ramène le cours cible à 160 $, contre 190 $ auparavant

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies ramène le cours cible à 100 $, contre 110 $ auparavant

* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Barclays réduit le prix cible de 90 à 89 dollars

* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Oppenheimer relève le prix cible à 100 $ contre 95 $

* Owens & Minor Inc OMI.N : Baird relève la note à surperformance

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW réduit l'objectif de cours à 172 $ contre 204 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 45$ contre 41

* Paramount Skydance Corporation PSKY.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 8$ contre 12

* Park Hotels & Resorts PK.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 18 $

* Parker Hannifin PH.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 809 $ contre 722 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Barclays relève l'objectif de cours à 776 $ contre 750 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Mizuho relève le prix cible de 785 $ à 800 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Raymond James relève le prix cible de 735 $ à 845 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel augmente le prix cible de 717 $ à 726 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Truist Securities augmente le prix cible de 770 $ à 822 $

* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 770 $ à 800 $

* Paychex Inc PAYX.O : RBC réduit le prix cible de 165 $ à 150 $

* PDF Solutions Inc PDFS.O : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note neutre

* PDF Solutions Inc PDFS.O : Objectif de prix de D.A. Davidson: 24

* Peloton PTON.O : JP Morgan augmente le prix cible de 7 $ à 8 $

* Peloton Interactive PTON.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 7,8 $ à 8,2 $

* Peloton Interactive, Inc. PTON.O : Morgan Stanley relève l'objectif de 5,75 $ à 6,00 $

* Penn Entertainment PENN.O : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à 18$ contre 17

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Needham réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 25 $ auparavant

* Pinterest PINS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 44 $ contre 41 $

* Pinterest PINS.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 50 $ contre 44 $ auparavant

* Pinterest PINS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 44 $ contre 40 $

* Pinterest PINS.N : Monness Crespi Hardt relève l'objectif de cours à 46 $ contre 40 $ auparavant

* Pinterest PINS.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 44 $ contre 40 $

* Pinterest PINS.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 35 $ contre 34 $

* Pinterest PINS.N : Stifel relève l'objectif de cours à 47 $ contre 46 $

* Pinterest PINS.N : Susquehanna relève l'objectif de cours à 42 $ contre 40 $

* Pinterest PINS.N : Wedbush relève l'objectif de cours à 44 $ contre 42 $ auparavant

* Pinterest PINS.N : zephirin Group relève l'objectif de cours de 1 $ à 26 $

* Pinterest, Inc. PINS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 40 $ contre 38 $

* Prestige Consumer Healthcare Inc PBH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 75$ contre 80

* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan réduit le prix cible à 37 $ contre 41 $

* Primo Brands Corporation PRMB.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 26 $ de 38

* Primo Brands Corporation PRMB.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 26$ de 38$ Primo Brands

Corporation

* PTC Therapeutics PTCT.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 76,00 $ contre 70,00

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 50 $ à 54 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 52 $ à 56 $

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 78 $ à 79 $

* Public Storage PSA.N : Barclays réduit le prix cible à 349 $ contre 351 $

* Pursuit Attractions and Hospitality PRSU.N : Oppenheimer relève l'objectif à 45 $ contre 41 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 340 $ à 360 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 354 $, contre 340 $ auparavant

* Ralph Lauren Corp RL.N : UBS augmente le prix cible de 385 $ à 404 $

* Ralph Lauren Corporation RL.N : Barclays augmente le prix cible de 321 $ à 360 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Jefferies réduit le prix cible à 27 $ de 35

* Rapid7 Inc RPD.O : Raymond James réduit le prix cible à 30$ de 40

* Rapid7 Inc RPD.O : RBC réduit le prix cible de 27 $ à 23 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Stephens réduit le prix cible à 25 $ de 33

* Rapid7 Inc RPD.O : Stifel réduit le prix cible à 22 $ de 29

* Rapid7 Inc RPD.O : Truist Securities réduit le prix cible à 22 $ de 28

* Rapid7 Inc RPD.O : UBS réduit le prix cible à 34 $ de 39

* Rapt Therapeutics, Inc. RAPT.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 51 $ à 38 $

* Rayonier Inc RYN.N : RBC augmente le prix cible de 26 $ à 27 $

* Realreal Inc REAL.O : UBS relève le cours cible de 7 à 8 dollars

* Redwire Corp RDW.N : Jefferies ramène le cours cible à 16 $, contre 21 $ auparavant

* Redwire Corp RDW.N : Truist Securities réduit le prix cible à 13 $ contre 16 $

* Redwire Corporation RDW.N : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 22 $ contre 26 $

* Regenxbio Inc. RGNX.O : Barclays réduit le prix cible à 37 $ contre 50 $

* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : Raymond James réduit le prix cible à 19$ de 29

* Rivian RIVN.O : Stifel réduit le cours cible à 16 $ contre 18 $

* Rocket Lab USA Inc RKLB.O : Needham relève l'objectif de cours de 45 à 55 dollars

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies relève le prix cible de 350 à 380 dollars

* Rockwell Automation, Inc. ROK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 345 $ de 365 $

* Rockwell Automation, Inc. ROK.N : Wells Fargo réduit la pondération à égalité de poids de

surpondération

* Root Inc ROOT.O : KBW ramène le cours cible de 170 à 165 dollars

* Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N : UBS relève le cours cible de 311 à 353 dollars

* Rxo Inc RXO.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 21,00 $ à 20,00 $

* Rxo Inc RXO.N : UBS augmente le prix cible de 14 $ à 15 $

* Rxsight Inc RXST.O : JP Morgan réduit le prix cible de 17,00 $ à 8,00 $

* Rxsight Inc RXST.O : Needham réduit le prix cible de 22 $ à 11 $

* Rxsight Inc RXST.O : Stifel réduit le prix cible de 9 $ à 8 $

* Rxsight Inc RXST.O : UBS réduit le prix cible à 8$ de 16

* Sharkninja Inc SN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 130 à 140 dollars

* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 142 $ contre 144 $

* Six Flags Entertainment Corporation FUN.N : Morgan Stanley réduit le PT à 30,00 $ de 43,00 $

* Solventum Corporation SOLV.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 75 $ à 79 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 73 $ contre 60 $ auparavant

* Somnigroup International Inc SGI.N : UBS relève l'objectif de cours à 91 $ contre 84 $

* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 95$ de 105

* Starz Entertainment Corp STRZ.O : JP Morgan augmente le prix cible de 9,00 $ à 16,00 $

* Stepstone Group, Inc STEP.O : Barclays augmente le prix cible de 62 $ à 63 $

* Sunrun RUN.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 9,5 $ à 11 $

* Sunrun Inc RUN.O : Mizuho augmente le prix cible à 25 $ contre 21 $

* Sunrun Inc RUN.O : UBS relève le cours cible de 15 à 16 dollars

* Sweetgreen Inc SG.N : JP Morgan ramène le cours cible à 10 $, contre 16 $ auparavant

* Sweetgreen Inc SG.N : RBC ramène le cours cible à 13 $, contre 25 $ auparavant

* Sweetgreen Inc SG.N : UBS réduit le prix cible à 13$ de 19

* Sweetgreen Inc SG.N : Barclays réduit le prix cible à 10 $ de 17

* Sweetgreen, Inc. SG.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 18 $ de 29

* System1 Inc SST.N : Benchmark relève le cours cible à 10 $ contre 5

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 250 à 275

dollars

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : BMO relève l'objectif de prix à 252 $ contre 236 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : JP Morgan relève le prix cible à 275,00 $ contre 250,00 $

auparavant

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Raymond James relève le prix cible de 250 à 260

dollars

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 259 $ contre

249 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : UBS relève l'objectif de cours à 285 $ contre 275 $

auparavant

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 275 $ contre 269

$ auparavant

* Tandem Diabetes TNDM.O : Barclays réduit le prix cible de 53 $ à 51 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 198 $ à 205 $

* Texas Roadhouse TXRH.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 209 à 211 dollars

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : BMO augmente le prix cible de 165 $ à 170 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Truist Securities réduit le prix cible de 212 $ à 210 $

* the Trade Desk, Inc. TTD.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 110 $ à 70 $

* the Williams Companies, Inc. WMB.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 67 $ à 70 $

* Topbuild Corp BLD.N : JP Morgan augmente le prix cible de 398,00 $ à 440,00 $

* Trade Desk Inc TTD.O : BMO réduit le prix cible de 115 $ à 98 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 65 $ à 64 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Stifel réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : Stifel réduit le prix cible de 9 $ à 6 $

* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : UBS réduit le prix cible de 8,6 $ à 6,5 $

* Trupanion Inc TRUP.O : Stifel augmente le prix cible de 41 $ à 45 $

* Turtle Beach Corporation TBCH.O : Oppenheimer relève le cours cible de 17,5 $ à 19 $

* Twilio Inc TWLO.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 119 $ contre 130 $

* Twilio Inc TWLO.N : UBS réduit le prix cible à 135 dollars, contre 150 dollars auparavant

* Uber UBER.N : Daiwa Capital Markets relève le cours cible à 86 $, contre 76 $ auparavant

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 63 $ contre 65 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : Truist Securities augmente le prix cible à 90$ de 83

* US Foods Holding Corp. USFD.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 87 $ contre 80 $

auparavant

* US Physical Therapy Inc USPH.N : Barrington Research relève l'objectif de cours à $103 contre

$98

* Uwm Holdings UWMC.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 7 $

* Vertex Inc VERX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 42 $

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Susquehanna augmente le prix cible à 15 $ de 10

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Susquehanna augmente le prix cible de neutre à positif

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : UBS relève l'objectif de cours de 11 à 12 dollars

* Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 2,50 $ contre 5,00

* Vital Farms Inc VITL.O : BMO augmente le prix cible de 44 $ à 50 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Jefferies augmente le prix cible de 46 $ à 52 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 41,00 $ à 48,00 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Stifel augmente le prix cible de 44 $ à 48 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 50 $ contre 46 $

* Warby Parker Inc WRBY.N : Stifel augmente le prix cible de 21 $ à 22 $

* Warby Parker Inc WRBY.N : UBS relève l'objectif de cours à 23$ contre 20

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Raymond James réduit le prix cible à 13 $ contre 14 $

* Warner Bros. Discovery, Inc. WBD.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 11 à 13 dollars

* Warner Music Group WMG.O : Wells Fargo relève le prix cible de 30 à 34 dollars

* Warner Music Group Corp WMG.O : Bernstein relève le prix cible de 34 $ à 35 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : JP Morgan relève le prix cible de 33 à 36 dollars

* Warner Music Group Corp WMG.O : TD Cowen augmente le prix cible de 36 $ à 46 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : UBS relève le prix cible à 40 $, contre 38 $ auparavant

* Watts Water Technologies WTS.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 283 $, contre 254 $

auparavant

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Stifel relève le cours cible de 290 à 300 dollars

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Stifel relève son objectif de 290,00 $ à 300,00 $

* Wynn Resorts WYNN.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 130 $ contre 128 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 123,00 $ contre 109,00 $ auparavant

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Stifel augmente le prix cible à 130 $ de 113 $

* Xeris Biopharma Holdings Inc. XERS.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 8 $ contre 7 $

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Raymond James relève le cours cible de 34 à 37 dollars

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Stifel relève le cours cible à 33 $ contre 31 $ auparavant

* Ziff Davis Inc ZD.O : Barclays relève l'objectif de cours à 40 $ contre 34 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Susquehanna relève le cours cible de 75 à 85 dollars

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 105 dollars contre 100 dollars

auparavant

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Raymond James relève le prix cible de 104 à 113 dollars

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : RBC relève le prix cible de 112 à 115 dollars

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Truist Securities relève l'objectif de prix à 104 $ contre

101 $ auparavant

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : UBS relève l'objectif de cours à 96 $ contre 91 $ auparavant