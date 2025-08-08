Vents violents en Grèce : mort de trois personnes, incendies, trafic maritime perturbé

Des ferries à quai au port du Pirée, près d'Athènes, le 8 août 2025 ( AFP / Aris MESSINIS )

Deux touristes vietnamiens ont perdu la vie vendredi sur l'île de Milos en mer Egée, dans l'est de la Grèce, où des vents violents ont fortement perturbé le trafic des ferries au pic de la saison touristique, tandis que des feux de forêt ont fait un mort.

Les corps de deux personnes ont été retrouvés dans la matinée au large de la plage de Sarakiniko, sur l'île de Milos, dans les Cyclades.

"C'étaient des touristes vietnamiens faisant partie d'un groupe de croisiéristes. La femme est tombée à l'eau et l'homme a apparemment essayé de la sauver", a déclaré à l'AFP une responsable du bureau de presse de la police portuaire.

Selon la télévision publique Ert, il s'agit de sexagénaires : la femme est tombée dans l'eau pendant qu'elle marchait sur des rochers près de la plage avant d'être emportée par les vagues. L'homme est mort en tentant de la sauver.

- Fortes rafales -

Des rafales de 88 km/h, qui soufflent surtout en mer Egée, et des températures qui ont atteint 35°C dans certaines régions, sont en outre à l'origine de nombreux incendies à travers le territoire grec dont l'un très violent à Keratea, une commune à 43 km au sud-est d'Athènes, selon les autorités.

"Malheureusement, une personne âgée a été retrouvée morte" dans sa maison détruite par le feu à Keratea, a annoncé vendredi soir Vassilis Vathrakoyannis, le porte-parole des pompiers, au cours d'un point de presse diffusé en direct par l'Ert.

Le ministère grec de la Protection civile a placé certaines régions, surtout l'Attique - où est située Athènes -, l'est du Péloponnèse et la Crète (sud) "en vigilance rouge" en raison d'"un très fort risque d'incendies".

Au moins trois maisons ont brûlé, selon l'Ert, à Keratea que la population avait été appelée à évacuer par le ministère de la Protection civile.

- Ferries cloués au port -

Dix-huit bombardiers d'eau, sept hélicoptères et plus de 200 pompiers luttaient contre les flammes à Keratea, tandis qu'un épais nuage de fumée couvrait la région.

Le front du feu à Keratea "fait sept kilomètres", a déclaré son maire Dimitris Loukas à l'ERT, ajoutant que le vent compliquait les tentatives des bombardiers d'eau d'éteindre le feu.

Cet incendie s'est propagé dans la soirée à la commune proche de Palea Fokaia, selon les pompiers.

D'autres feux se sont déclarés à travers la Grèce, à Aspropyrgos, une zone industrielle à 50 km de la capitale, ainsi que dans l'ouest du Péloponnèse et sur l'île de Céphallonie en mer Ionienne (ouest).

Des passagers attendent un ferry dans le port du Pirée, près d'Athènes, le 8 août 2025 ( AFP / Aris MESSINIS )

Dans l'est, en raison de forts vents en mer Egée, le trafic maritime a été perturbé et la plupart de ferries assurant des liaisons avec les îles des Cyclades ou du Dodécanèse ont été contraints de rester à quai au Pirée, le grand port près d'Athènes.

En fin de matinée, au moins trois ferries sont finalement partis pour Paros et Santorin, dans les Cyclades, ainsi que pour la Crète, selon la police portuaire.

- "Manque d'informations" -

Dans l'attente d'un bateau pour Paros et Naxos, dans le même archipel, des voyageurs bloqués formaient une immense file d'attente devant un guichet et passaient des appels désespérés au téléphone dans le but de réorganiser leur périple en pleine saison estivale.

Sergi Gros, un fonctionnaire espagnol de 51 ans, a raconté à l'AFP qu'il s'efforçait de trouver un hébergement de dernière minute dans la capitale grecque pour deux nuits, ayant déjà perdu sa réservation sur l'île d'Astypaléa.

"Nous sommes arrivés tôt le matin au Pirée où on a été informé que le ferry était annulé", a-t-il dit, déplorant "un manque total d'informations".

Très exposée au changement climatique, la Grèce est chaque année touchée par de graves feux de forêt.

De nombreux incendies ont eu lieu depuis juin dans ce pays, dont un sur l'île de Chios (nord-est de l'Egée) qui avait dévasté plus de 4.000 hectares et un dans l'ouest de Péloponnèse en juillet sur plus de 1.000 hectares.

Il y a deux semaines, à la suite d'une canicule prolongée, avec des températures ayant dépassé les 45°C, un feu près d'Athènes avait entraîné des évacuations et endommagé des habitations.