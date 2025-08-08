L'Europe finit en ordre dispersé au terme d'une semaine chargée

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, alors qu'une semaine riche en résultats financiers et animée par l'entrée en vigueur de droits américains touche à sa fin, les investisseurs analysant aussi les dernières nouvelles concernant la Réserve fédérale américaine (Fed).

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,44% à 7.709,2 points. Le Footsie britannique a cédé 0,06% et le Dax allemand a perdu 0,19%.

L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,23%, le FTSEurofirst 300 0,19% et le Stoxx 600 0,19%.

Sur la semaine, le CAC 40 a pris 1,45% et le Stoxx 600 1,20%.

Les résultats globalement optimistes des entreprises et les paris de plus en plus sûrs sur de nouvelles baisses des taux d'intérêt par la Fed ont contribué à la remontée des actions européennes après leur plus bas niveau en cinq semaines vendredi dernier.

"Les actions ont globalement bien résisté (...) Les résultats ont été dans l'ensemble satisfaisants, peut-être grâce à une plus grande certitude autour du commerce", estime Richard Flax, directeur des investissements chez Moneyfarm.

Sur le front commercial, les droits de douane américains sur des dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis sont entrés en vigueur jeudi, dont les investisseurs ont absorbé sans difficulté l'instauration, pariant sur la poursuite de négociations commerciales avec Washington.

"Le choc (des droits de douane) est bien réel. La question est donc désormais de savoir quel sera son impact sur l'économie et les données, et quand il se fera sentir. Car jusqu'à présent, soyons honnêtes, il a été moins sévère que ce que beaucoup ne l'avaient prévu", selon Samy Chaar, économiste chez Lombard Odier.

Par ailleurs, les marchés concentrent aussi leur attention sur les annonces en provenance de la Maison blanche sur les nominations au sein du conseil des gouverneurs. Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu'il nommerait le président du Comité des conseillers économiques de la Maison blanche, Stephen Miran, pour occuper un siège vacant à la Fed pendant les derniers mois du mandat correspondant, après la démission surprise de l'un des sept gouverneurs, Adriana Kugler.

Bloomberg a par ailleurs rapporté jeudi que Christopher Waller, l'un des gouverneurs de Fed, était le candidat favori pour prendre la présidence de la banque centrale après la fin du mandat de Jerome Powell en mai prochain.

VALEURS

Munich Re a perdu 7,21% après avoir abaissé l'objectif de chiffre d'affaires annuel de sa division réassurance et fait état d'un résultat net largement inférieur aux attentes pour son segment Réassurance vie et santé ("life and health"), citant "une accumulation aléatoire d'importantes pertes distinctes".

A WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse de 0,53% pour le Dow Jones, de 0,77% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,92% pour le Nasdaq Composite.

CHANGES

Le dollar est sous pression vendredi et s'apprête à accuser un repli hebdomadaire. Le choix de Donald Trump de nommer temporairement Stephen Miran au siège vacant à la Fed alimentent les attentes d'une nomination d'un candidat accommodant pour remplacer le président Jerome Powell à la fin de son mandat.

Le dollar perd 0,28% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,01% à 1,1666 dollar.

La livre sterling cède un peu des gains enregistrés la veille, mais reste en petite hausse, et prend 0,02% face au dollar et 0,12% face à l'euro, après la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre qui a abaissé ses taux directeurs à l'issue d'un vote très serré, ce qui nourrit les anticipations sur une pause à venir dans l'assouplissement monétaire.

TAUX

Les rendements américains sont en hausse vendredi, le rendement à 10 ans, référence du marché, s'apprêtant à enregistrer sa première hausse hebdomadaire en trois semaines.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 3,9 points de base à 4,2829%. Le deux ans prend 2,4 points de base à 3,7582%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 4,9 points de base à 2,6850%. Le deux ans prend 3,3 points de base à 1,9581%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse après avoir baissé plus tôt dans la journée, après des informations de presse selon lesquelles les États-Unis et la Russie préparent un accord de trêve en Ukraine. Les perspectives économiques assombries par les droits de douane ont accentué la pression sur le brut.

Le Brent avance de 0,42% à 66,71 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,28% à 64,06 dollars.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)