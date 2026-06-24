TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Bank of America, FedEx, JP Morgan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Bank of America, FedEx et JP Morgan.

POINTS FORTS

* Apogee Therapeutics APGE.O : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Bank of America BAC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* FedEx FDX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 360 $

* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 325 $ à 340 $

* Principal Financial PFG.O : BofA Global Research abaisse sa note de « neutre » à « sous-performance »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $

* Agilent A.N : Barclays relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Alpha and Omega Semiconductor Ltd AOSL.O : Stifel relève son objectif de cours de 36 $ à 42 $

* American Express Co AXP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 360 $ à 375 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Stifel relève son objectif de cours de 450 $ à 498 $

* Antero Resources AR.N : Barclays relève son objectif de cours de 43 $ à 45 $

* Apogee Therapeutics APGE.O : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »; relève son objectif de cours

de 110 $ à 135 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver »

* Astera Labs, Inc ALAB.O : Stifel relève son objectif de cours de 260 $ à 460 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Avantor AVTR.N : Barclays relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Backblaze Inc BLZE.O : William Blair relève sa recommandation de « sous-performance » à « en ligne avec le marché »

* Banc of California Inc BANC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Bank of America BAC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 67 $

* Bruker BRKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 53 $ à 60 $

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 1 $, le portant à 67 $

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research passe de « neutre » à « acheter »

* Carnival Corp CCL.N : HSBC relève son objectif de cours de 30,5 $ à 31 $

* Carnival Corp. CCL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* Carnival Corp. CCL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Celanese Corp CE.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 55,00 $ à 45,00 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 67 $ à 49 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 250 $ à 273 $

* Citigroup C.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Costar Group, Inc. CSGP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 33 $ à 26 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 208 $ à 225 $

* Dow Inc DOW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 88 $ à 85 $

* Ecolab Inc ECL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 325 $ à 330 $

* EQT Corp EQT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 74 $ à 65 $

* Evercore Inc EVR.N : BMO relève son objectif de cours de 333 $ à 390 $

* FedEx FDX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 356,73 $ à 359 $

* FedEx FDX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 360 $

* FedEx FDX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 442 $ à 326 $

* FedEx Corp. FDX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 376,00 $ à 378,00 $

* Fervo Energy FRVO.O : Barclays relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 57 $ à 60 $

* Flowserve Corp FLS.N : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Gartner, Inc. IT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 140 $ à 120 $

* Guardant Health GH.O : Barclays relève son objectif de cours de 120 $ à 150 $

* Hinge Health, Inc. HNGE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* Humana Inc HUM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 340 $ à 380 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Illumina ILMN.O : Barclays relève son objectif de cours de 122 $ à 145 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 96 $ à 88 $

* Invitation Homes, Inc. INVH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 325 $ à 340 $

* KB Home KBH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 52 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 265 $ à 275 $

* Macerich Co MAC.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 24 $ à 28 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Stifel relève son objectif de cours de 385 $ à 450 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Stifel relève son objectif de cours de 321 $ à 350 $

* Morgan Stanley MS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Natera NTRA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 280 $ à 260 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 360 $ à 320 $

* Northern Trust Corporation NTRS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 175 $ à 189 $

* Nucor Corp NUE.N : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »

* Odysight.Ai Inc ODYS.O : Benchmark relance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 6 $

* Okta Inc OKTA.O : Needham relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Onsemi ON.O : Stifel relève son objectif de cours de 90 $ à 107 $

* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 280 $ à 290 $

* Power Integrations Inc POWI.O : Stifel relève son objectif de cours de 82 $ à 95 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 114 $ à 125 $

* Principal Financial PFG.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 98,00 $ à 95,00 $

* Principal Financial PFG.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer »

* Principal Financial Inc PFG.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 113 $ à 125 $

* Procept Biorobotics PRCT.O : Evercore ISI lance la couverture du titre avec une note « surperformance »

* Procept Biorobotics PRCT.O : Evercore ISI lance sa couverture avec un objectif de cours de 30 $

* Prosperity Bancshares, Inc PB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Quince Therapeutics QNCX.O : Leerink Partners lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Quince Therapeutics QNCX.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 4 $

* Rapport Therapeutics RAPP.O : Leerink Partners lance la couverture avec une note « surperformer »

* Rapport Therapeutics RAPP.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 52 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 355 $ à 380 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 196 $ à 215 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 46 $ à 55 $

* Sotera Health Company SHC.O : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* State Street Corporation STT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 171 $ à 196 $

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $

* Sunstone Hotel Investors, Inc. SHO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $

* Take-Two Interactive Software TTWO.O : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

290 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Stifel relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $

* The Bank of New York Mellon Corporation BNY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 137 $ à 152 $

* The Goldman Sachs Group, Inc. GS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 000 $ à 1 195 $

* The New York Times Company NYT.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 87,00 $ à 80,00 $

* Twist Bioscience TWST.O : Barclays relève son objectif de cours de 65 $ à 95 $

* UnitedHealth UNH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Stephens passe de « neutre » à « surpondérer »

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Stephens relève son objectif de cours de 33 $ à 45 $

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 95 $ à 85 $

* Wingstop Inc WING.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 264,00 $ à 234,00 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $