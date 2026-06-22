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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Baldwin Insurance Group, Diamondback Energy, Visteon
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 09:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Baldwin Insurance Group, Diamondback Energy et Visteon.

POINTS FORTS

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan relève sa recommandation de “neutre” à

“surpondérer”

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de “neutre” à

“acheter”

* Visteon Corp VC.O : JP Morgan passe de “neutre” à “surpondérer”

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Amrize Ltd AMRZ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $

* Aramark ARMK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 63 $ à 70,5 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan passe de “neutre” à “surpondérer”

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Texas Capital Securities abaisse son objectif de cours de 173 $ à 167 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : Texas Capital Securities relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Gerdes Energy Research passe de “neutre” à “acheter”

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 4 $, le ramenant à 225 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Texas Capital Securities abaisse son objectif de cours de 229 $ à 219 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Q2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 60 $

* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $

* Texas Pacific Land (Dover) TPL.N : Texas Capital Securities abaisse son objectif de cours de 450 $ à 440 $

* Visteon Corp VC.O : JP Morgan passe de “neutre” à “surpondérer”

* Visteon Corp VC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 108 $ à 165 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

ARAMARK
53,320 USD NYSE -0,36%
CHORD ENERGY
123,1200 USD NASDAQ -3,03%
DARLING INGREDIE
53,610 USD NYSE -0,31%
DIAMONDBACK ENG
183,5000 USD NASDAQ -1,07%
Gaz naturel
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OASIS PETROLEUM
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Pétrole Brent
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THE BALDWIN RG-A
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VISTEON
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VISTEON
113,8100 USD NASDAQ +3,09%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/06/2026 à 09:48:07.

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