TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Baldwin Insurance Group, Diamondback Energy, Visteon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Baldwin Insurance Group, Diamondback Energy et Visteon.
POINTS FORTS
* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan relève sa recommandation de “neutre” à
“surpondérer”
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de “neutre” à
“acheter”
* Visteon Corp VC.O : JP Morgan passe de “neutre” à “surpondérer”
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Amrize Ltd AMRZ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $
* Aramark ARMK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 63 $ à 70,5 $
* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan passe de “neutre” à “surpondérer”
* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Texas Capital Securities abaisse son objectif de cours de 173 $ à 167 $
* Darling Ingredients Inc DAR.N : Texas Capital Securities relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Gerdes Energy Research passe de “neutre” à “acheter”
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Gerdes Energy Research abaisse son objectif de cours de 4 $, le ramenant à 225 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Texas Capital Securities abaisse son objectif de cours de 229 $ à 219 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Berenberg relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $
* Q2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 60 $
* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $
* Texas Pacific Land (Dover) TPL.N : Texas Capital Securities abaisse son objectif de cours de 450 $ à 440 $
* Visteon Corp VC.O : JP Morgan passe de “neutre” à “surpondérer”
* Visteon Corp VC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 108 $ à 165 $
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