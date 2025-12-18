information fournie par Reuters • 18/12/2025 à 09:56

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autozone, Coursera, Lennar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Autozone, Coursera et Lennar.

FAITS MARQUANTS

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 4100 dollars contre 4850 dollars

* Coursera Inc COUR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 219 $ contre 230 $

* Lennar Corp LEN.N : RBC passe de "sector perform" à "underperform"

* Vistagen Therapeutics VTGN.O : Maxim Group réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Albemarle ALB.N : RBC relève le cours cible de 120 à 159 dollars

* Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : KBW relève le cours cible de 11 $ à 13 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW ramène l'objectif de cours à 272 $, contre 275 $ auparavant

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 4100 $ contre 4850 $

* Avalo Therapeutics AVTX.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 39 $

* Bicara Therapeutics BCAX.O : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT 18 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; PT 91

* Camden Property Trust CPT.N : JP Morgan relève la note de sous-pondération à neutre

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC réduit le prix cible de 30 $ à 25 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 88 $ contre 87 $

* Coursera Inc COUR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Elf Beauty Inc ELF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 103 $ contre 137 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à

surpondérer

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 107 à 114 $

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW relève l'objectif de cours de 70 à 72 dollars

* First American Financial Corp FAF.N : KBW relève l'objectif de cours à 81 $ contre 79 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 50 $ à 58 $

* Halliburton Co HAL.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 27 à 29 dollars

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à

surpondérer

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Piper Sandler relève le prix cible de 21 $ à 35 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 54 $ à 62 $

* Innovex International Inc INVX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 20 $ à 27 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies réduit le prix cible à 219 $ contre 230 $

* Insmed Inc INSM.O : RBC réduit le prix cible de 215 $ à 195 $

* Insmed Inc INSM.O : TD Cowen réduit le prix cible de 269 $ à 241 $

* International Paper Co IP.N : RBC réduit le cours cible de 57 $ à 55 $

* Lennar Corp LEN.N : BTIG réduit le cours cible à 90 $ contre 96 $

* Lennar Corp LEN.N : KBW réduit le prix cible à 115 $ de 125

* Lennar Corp LEN.N : RBC ramène le cours cible à 95 $, contre 106 $ auparavant

* Lennar Corp LEN.N : RBC ramène le cours de l'action de "sector perform" à "underperform"

(sous-performance)

* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève le cours cible à 350 $, contre 220 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 200 $ à 275 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW relève le prix cible à 48 $, contre 46 $ auparavant

* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC augmente le prix cible de 315 $ à 325 $

* Nov Inc NOV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Piper Sandler relève le cours cible de 102 à 125 dollars

* P&G PG.N : JP Morgan ramène le cours cible à 157 $, contre 165 $ auparavant

* Pennymac Financial Services PFSI.N : KBW relève l'objectif de cours à 143 $ contre 138 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à

"outperform"

* Penumbra Inc PEN.N : JP Morgan relève le cours cible de 275 à 370 dollars

* Penumbra Inc PEN.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondérer

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : RBC réduit le prix cible de 48 $ à 46 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan réduit le prix cible de 23 $ à 21 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW relève le cours cible de 246 $ à 250 $

* Public Storage PSA.N : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré

* Public Storage PSA.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 301 $, contre 316 $ auparavant

* Rayonier Inc RYN.N : RBC réduit le cours cible de 27 à 25 dollars

* Regency Centers Corp REG.O : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* Regency Centers Corp REG.O : JP Morgan réduit le prix cible de 81 $ à 76 $

* Revolve Group Inc RVLV.N : Jefferies augmente le prix cible de 28 à 34 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : KBW relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $

* Sealed Air Corp SEE.N : Baird abaisse la note à neutre; réduit le cours cible à 42 $ contre 45 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 90 $ contre 95 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondéré à neutre;

* Smartstop Self Storage REIT Inc SMA.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 53 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW relève le prix cible de 78 $ à 81 $

* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC relève le cours cible de 49 $ à 53 $

* Udemy Inc UDMY.O : JP Morgan ramène le cours cible à 7 $ contre 8 $

* UDR Inc UDR.N : JP Morgan réduit la pondération de neutre à sous-pondéré; réduit le prix cible

de 42 $ à 40 $

* Union Pacific Corp UNP.N : RBC réduit le prix cible de 287 $ à 280 $

* Upstream Bio Inc UPB.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 51 $

* Valvoline Inc VVV.N : Jefferies rétablit la couverture avec une note d'achat; prix cible 40

* Valvoline Inc VVV.N : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 42

* Vistagen Therapeutics VTGN.O : Jefferies ramène la cote d'achat à "hold"; abaisse le prix cible de 15 $

à 0,9 $

* Vistagen Therapeutics VTGN.O : Maxim Group réduit la valeur de "buy" à "hold"

* Welltower Inc WELL.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre

* Worthington Enterprises WOR.N : Canaccord Genuity réduit le PT de 73 $ à 69 $