TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autozone, Coursera, Lennar
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 09:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Autozone, Coursera et Lennar.

FAITS MARQUANTS

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 4100 dollars contre 4850 dollars

* Coursera Inc COUR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 219 $ contre 230 $

* Lennar Corp LEN.N : RBC passe de "sector perform" à "underperform"

* Vistagen Therapeutics VTGN.O : Maxim Group réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Albemarle ALB.N : RBC relève le cours cible de 120 à 159 dollars

* Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : KBW relève le cours cible de 11 $ à 13 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW ramène l'objectif de cours à 272 $, contre 275 $ auparavant

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 4100 $ contre 4850 $

* Avalo Therapeutics AVTX.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 39 $

* Bicara Therapeutics BCAX.O : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT 18 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; PT 91

* Camden Property Trust CPT.N : JP Morgan relève la note de sous-pondération à neutre

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC réduit le prix cible de 30 $ à 25 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 88 $ contre 87 $

* Coursera Inc COUR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $ auparavant

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Elf Beauty Inc ELF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 103 $ contre 137 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à

surpondérer

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 107 à 114 $

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW relève l'objectif de cours de 70 à 72 dollars

* First American Financial Corp FAF.N : KBW relève l'objectif de cours à 81 $ contre 79 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 50 $ à 58 $

* Halliburton Co HAL.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 27 à 29 dollars

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à

surpondérer

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Piper Sandler relève le prix cible de 21 $ à 35 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 54 $ à 62 $

* Innovex International Inc INVX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 20 $ à 27 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies réduit le prix cible à 219 $ contre 230 $

* Insmed Inc INSM.O : RBC réduit le prix cible de 215 $ à 195 $

* Insmed Inc INSM.O : TD Cowen réduit le prix cible de 269 $ à 241 $

* International Paper Co IP.N : RBC réduit le cours cible de 57 $ à 55 $

* Lennar Corp LEN.N : BTIG réduit le cours cible à 90 $ contre 96 $

* Lennar Corp LEN.N : KBW réduit le prix cible à 115 $ de 125

* Lennar Corp LEN.N : RBC ramène le cours cible à 95 $, contre 106 $ auparavant

* Lennar Corp LEN.N : RBC ramène le cours de l'action de "sector perform" à "underperform"

(sous-performance)

* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève le cours cible à 350 $, contre 220 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 200 $ à 275 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW relève le prix cible à 48 $, contre 46 $ auparavant

* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC augmente le prix cible de 315 $ à 325 $

* Nov Inc NOV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Piper Sandler relève le cours cible de 102 à 125 dollars

* P&G PG.N : JP Morgan ramène le cours cible à 157 $, contre 165 $ auparavant

* Pennymac Financial Services PFSI.N : KBW relève l'objectif de cours à 143 $ contre 138 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à

"outperform"

* Penumbra Inc PEN.N : JP Morgan relève le cours cible de 275 à 370 dollars

* Penumbra Inc PEN.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondérer

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : RBC réduit le prix cible de 48 $ à 46 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan réduit le prix cible de 23 $ à 21 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW relève le cours cible de 246 $ à 250 $

* Public Storage PSA.N : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré

* Public Storage PSA.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 301 $, contre 316 $ auparavant

* Rayonier Inc RYN.N : RBC réduit le cours cible de 27 à 25 dollars

* Regency Centers Corp REG.O : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* Regency Centers Corp REG.O : JP Morgan réduit le prix cible de 81 $ à 76 $

* Revolve Group Inc RVLV.N : Jefferies augmente le prix cible de 28 à 34 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : KBW relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $

* Sealed Air Corp SEE.N : Baird abaisse la note à neutre; réduit le cours cible à 42 $ contre 45 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 90 $ contre 95 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondéré à neutre;

* Smartstop Self Storage REIT Inc SMA.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 53 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW relève le prix cible de 78 $ à 81 $

* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC relève le cours cible de 49 $ à 53 $

* Udemy Inc UDMY.O : JP Morgan ramène le cours cible à 7 $ contre 8 $

* UDR Inc UDR.N : JP Morgan réduit la pondération de neutre à sous-pondéré; réduit le prix cible

de 42 $ à 40 $

* Union Pacific Corp UNP.N : RBC réduit le prix cible de 287 $ à 280 $

* Upstream Bio Inc UPB.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 51 $

* Valvoline Inc VVV.N : Jefferies rétablit la couverture avec une note d'achat; prix cible 40

* Valvoline Inc VVV.N : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 42

* Vistagen Therapeutics VTGN.O : Jefferies ramène la cote d'achat à "hold"; abaisse le prix cible de 15 $

à 0,9 $

* Vistagen Therapeutics VTGN.O : Maxim Group réduit la valeur de "buy" à "hold"

* Welltower Inc WELL.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre

* Worthington Enterprises WOR.N : Canaccord Genuity réduit le PT de 73 $ à 69 $

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/12/2025 à 09:56:24.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

Cette liste ne contient aucune valeur.
