TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autozone, Coursera, Lennar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Autozone, Coursera et Lennar.
FAITS MARQUANTS
* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 4100 dollars contre 4850 dollars
* Coursera Inc COUR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Insmed Inc INSM.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 219 $ contre 230 $
* Lennar Corp LEN.N : RBC passe de "sector perform" à "underperform"
* Vistagen Therapeutics VTGN.O : Maxim Group réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"
Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Albemarle ALB.N : RBC relève le cours cible de 120 à 159 dollars
* Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : KBW relève le cours cible de 11 $ à 13 $
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW ramène l'objectif de cours à 272 $, contre 275 $ auparavant
* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 4100 $ contre 4850 $
* Avalo Therapeutics AVTX.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 39 $
* Bicara Therapeutics BCAX.O : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT 18 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; PT 91
* Camden Property Trust CPT.N : JP Morgan relève la note de sous-pondération à neutre
* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC réduit le prix cible de 30 $ à 25 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 88 $ contre 87 $
* Coursera Inc COUR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $ auparavant
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Elf Beauty Inc ELF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 103 $ contre 137 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à
surpondérer
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 107 à 114 $
* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW relève l'objectif de cours de 70 à 72 dollars
* First American Financial Corp FAF.N : KBW relève l'objectif de cours à 81 $ contre 79 $
* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 50 $ à 58 $
* Halliburton Co HAL.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 27 à 29 dollars
* Helmerich and Payne Inc HP.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à
surpondérer
* Helmerich and Payne Inc HP.N : Piper Sandler relève le prix cible de 21 $ à 35 $
* Hut 8 Corp HUT.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 54 $ à 62 $
* Innovex International Inc INVX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 20 $ à 27 $
* Insmed Inc INSM.O : Jefferies réduit le prix cible à 219 $ contre 230 $
* Insmed Inc INSM.O : RBC réduit le prix cible de 215 $ à 195 $
* Insmed Inc INSM.O : TD Cowen réduit le prix cible de 269 $ à 241 $
* International Paper Co IP.N : RBC réduit le cours cible de 57 $ à 55 $
* Lennar Corp LEN.N : BTIG réduit le cours cible à 90 $ contre 96 $
* Lennar Corp LEN.N : KBW réduit le prix cible à 115 $ de 125
* Lennar Corp LEN.N : RBC ramène le cours cible à 95 $, contre 106 $ auparavant
* Lennar Corp LEN.N : RBC ramène le cours de l'action de "sector perform" à "underperform"
(sous-performance)
* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève le cours cible à 350 $, contre 220 $ auparavant
* Micron Technology Inc MU.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 200 $ à 275 $
* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW relève le prix cible à 48 $, contre 46 $ auparavant
* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"
* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC augmente le prix cible de 315 $ à 325 $
* Nov Inc NOV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : Piper Sandler relève le cours cible de 102 à 125 dollars
* P&G PG.N : JP Morgan ramène le cours cible à 157 $, contre 165 $ auparavant
* Pennymac Financial Services PFSI.N : KBW relève l'objectif de cours à 143 $ contre 138 $
* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à
"outperform"
* Penumbra Inc PEN.N : JP Morgan relève le cours cible de 275 à 370 dollars
* Penumbra Inc PEN.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondérer
* Potlatchdeltic Corp PCH.O : RBC réduit le prix cible de 48 $ à 46 $
* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan réduit le prix cible de 23 $ à 21 $
* Progressive Corp PGR.N : KBW relève le cours cible de 246 $ à 250 $
* Public Storage PSA.N : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré
* Public Storage PSA.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 301 $, contre 316 $ auparavant
* Rayonier Inc RYN.N : RBC réduit le cours cible de 27 à 25 dollars
* Regency Centers Corp REG.O : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré
* Regency Centers Corp REG.O : JP Morgan réduit le prix cible de 81 $ à 76 $
* Revolve Group Inc RVLV.N : Jefferies augmente le prix cible de 28 à 34 $
* Rocket Companies Inc RKT.N : KBW relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $
* Sealed Air Corp SEE.N : Baird abaisse la note à neutre; réduit le cours cible à 42 $ contre 45 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 90 $ contre 95 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondéré à neutre;
* Smartstop Self Storage REIT Inc SMA.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 53 $
* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW relève le prix cible de 78 $ à 81 $
* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC relève le cours cible de 49 $ à 53 $
* Udemy Inc UDMY.O : JP Morgan ramène le cours cible à 7 $ contre 8 $
* UDR Inc UDR.N : JP Morgan réduit la pondération de neutre à sous-pondéré; réduit le prix cible
de 42 $ à 40 $
* Union Pacific Corp UNP.N : RBC réduit le prix cible de 287 $ à 280 $
* Upstream Bio Inc UPB.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 51 $
* Valvoline Inc VVV.N : Jefferies rétablit la couverture avec une note d'achat; prix cible 40
* Valvoline Inc VVV.N : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 42
* Vistagen Therapeutics VTGN.O : Jefferies ramène la cote d'achat à "hold"; abaisse le prix cible de 15 $
à 0,9 $
* Vistagen Therapeutics VTGN.O : Maxim Group réduit la valeur de "buy" à "hold"
* Welltower Inc WELL.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre
* Worthington Enterprises WOR.N : Canaccord Genuity réduit le PT de 73 $ à 69 $
