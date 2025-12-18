 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autozone, Coursera, Lennar
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Autozone, Coursera et Lennar.

FAITS MARQUANTS

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 4100 dollars contre 4850 dollars

* Coursera Inc COUR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 219 $ contre 230 $

* Lennar Corp LEN.N : RBC passe de "sector perform" à "underperform"

* Vistagen Therapeutics VTGN.O : Maxim Group réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Mizuho réduit son objectif de cours à 17 dollars contre 22 dollars

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : BMO augmente le prix cible de 26 $ à 34 $

* Air Products APD.N : Mizuho ramène le cours cible de 300 $ à 290 $

* Albemarle ALB.N : Citigroup relève le cours cible de 100 à 150 dollars

* Albemarle ALB.N : Mizuho relève le cours cible de 110 à 132 dollars

* Albemarle ALB.N : RBC relève l'objectif de cours à 159 dollars, contre 120 dollars auparavant

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 100 à 105 dollars

* Allstate Corp ALL.N : William Blair ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du marché"

* American Airlines Group AAL.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 17 $

* Amrize AG AMRZ.N : Bernstein relève le prix cible de 65 $ à 70 $

* Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : KBW relève l'objectif de cours à 13$ contre 11

* Ardent Health Inc ARDT.N : Mizuho réduit le prix cible à 12$ de 20

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW réduit le prix cible à 272 $ contre 275 $

* Ashland Inc ASH.N : Mizuho augmente le prix cible à 70$ de 60

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 4100 $ contre 4850 $

* Avalo Therapeutics AVTX.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 39 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup relève le prix cible de 35 $ à 37 $

* Bicara Therapeutics BCAX.O : Mizuho initie une couverture avec une note neutre; PT 18 $

* Biogen BIIB.O : BMO augmente le prix cible de 150 $ à 165 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Mizuho relève le cours cible de 38 $ à 42 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre; PT 91

* Cabot Corp CBT.N : Mizuho augmente le prix cible de 72 $ à 80 $

* Camden Property Trust CPT.N : JP Morgan relève la note de sous-pondération à neutre

* Celanese Corp CE.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 56 $, contre 60 $ auparavant

* CF Industries Holdings Inc CF.N : Mizuho réduit le prix cible de 92 $ à 88 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Mizuho relève le prix cible à 200 $ contre 174 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC réduit le prix cible de 30 $ à 25 $

* Climb Bio Inc CLYM.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 9 $ à 11 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 88 $ contre 87 $

* Corteva CTVA.N : Citigroup relève le cours cible à 70 $ contre 68 $

* Coursera Inc COUR.N : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Delta Air Lines DAL.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de 87

* Dow DOW.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 26 $ à 25 $

* Dupont DD.N : Mizuho augmente le prix cible à 46 $ contre 44 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Citigroup relève le cours cible de 70 à 72 dollars

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : JP Morgan relève le cours cible de 90 à 100 dollars

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Elf Beauty Inc ELF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 103 $ contre 137 $

* Evergy Inc EVRG.O : Mizuho passe de "surperformer" à "neutre"; baisse le prix cible de 86 $ à 76 $

* Expro Group Holdings NV XPRO.N : Piper Sandler passe de neutre à sous-pondéré

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : JP Morgan relève le prix cible de 107 à 114 dollars

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW relève le cours cible de 70 à 72 dollars

* First American Financial Corp FAF.N : KBW relève l'objectif de cours de 79 à 81 dollars

* Formula One Group FWONA.O : Deutsche Bank ramène le cours cible de 110 à 108 dollars

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Mizuho relève le cours cible à 13 $ contre 11 $

* General Mills GIS.N : Bernstein ramène l'objectif de cours à 54 $ contre 55 $

* General Mills GIS.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 51 $ contre 50 $

* General Mills GIS.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 51 $ contre 50 $ auparavant

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 50 à 58 dollars

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Halliburton Co HAL.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 27 à 29 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 520 $ contre 505 $ auparavant

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 35 $ contre 21 $ auparavant

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Hut 8 Corp HUT.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 54 $ à 62 $

* Innovex International Inc INVX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 20 $ à 27 $

* Insmed Inc INSM.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 214,00 $ à 203,00 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies réduit l'objectif de prix à 219 $ de 230

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 195 $ contre 227 $

* Insmed Inc INSM.O : RBC réduit le prix cible de 215 $ à 195 $

* Insmed Inc INSM.O : TD Cowen réduit le prix cible de 269 $ à 241 $

* International Paper Co IP.N : RBC réduit le cours cible de 57 $ à 55 $

* Jabil JBL.N : Barclays relève le cours cible à 283 $ contre 267 $

* Kemper Corp KMPR.N : William Blair ramène le cours de l'action de market perform à underperform

* Lennar Corp LEN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 125,00 $ à 95,00 $

* Lennar Corp LEN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de neutre à sous-performance

* Lennar Corp LEN.N : BTIG réduit le prix cible de 96 $ à 90 $

* Lennar Corp LEN.N : KBW réduit le prix cible à 115 $ de 125

* Lennar Corp LEN.N : RBC ramène le cours cible à 95 $, contre 106 $ auparavant

* Lennar Corp LEN.N : RBC ramène le cours de l'action de "sector perform" à "underperform" (sous-performance)

* Lennar Corp. LEN.N : Barclays réduit le prix cible de 98 $ à 88 $

* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 125 $ à 110 $

* Manpowergroup MAN.N : BMO relève le cours à surperformer de "market perform"; augmente le PT à 44$ de 42

* Maze Therapeutics MAZE.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 34 $ à 50 $

* Merck & Co Inc MRK.N : BMO relève le cours de l'action à "surperformance" contre "performance du marché"; augmente le cours cible à

130 $ contre 82 $

* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 300,00 $ contre 250,00 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de neutre à achat

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 300 $ à 330 $

* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 280 à 300 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 350 dollars, contre 220 dollars auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible à 290 dollars, contre 270 dollars auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 350,00 $ contre 338,00 $

* Micron Technology Inc MU.O : Piper Sandler relève le prix cible de 200 à 275 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 300 à 500 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Barclays relève le prix cible de 240 à 275 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Wells Fargo relève le cours cible de 300 à 335 dollars

* Mosaic Co MOS.N : Mizuho réduit le prix cible à 28 $ contre 31 $

* Motorola MSI.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Motorola MSI.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 471,00 $ à 436,00 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW augmente le prix cible de 46 $ à 48 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform" à partir de "market perform

* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC augmente le prix cible de 315 $ à 325 $

* Nov Inc NOV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $

* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 178 $ à 176 $

* Old Dominion Freight Line ODFL.O : BofA Global Research augmente le prix cible de 149,00 $ à 165,00 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Piper Sandler relève le prix cible de 102 à 125 dollars

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de prix de 75

* Outfront Media Inc OUT.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 23 $ à 27 $

* P&G PG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 157 $ contre 165 $

* PayPal PYPL.O : Morgan Stanley réduit le cours à sous-pondérer de égal à égal

* PayPal PYPL.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 51 $ contre 74 $

* Pennymac Financial Services PFSI.N : KBW relève le cours cible de 138 $ à 143 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Penumbra Inc PEN.N : JP Morgan relève le cours cible de 275 à 370 dollars

* Penumbra Inc PEN.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondérer

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : RBC réduit le prix cible de 48 $ à 46 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan réduit le prix cible de 23 $ à 21 $

* Progressive Corp PGR.N : BMO réduit le cours cible de 256 $ à 253 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW augmente le prix cible de 246 $ à 250 $

* Progressive Corp PGR.N : William Blair réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du marché"

* Public Storage PSA.N : JP Morgan réduit le prix cible à 301 $ contre 316 $

* Public Storage PSA.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre

* Ranger Energy Services Inc RNGR.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré

* Ranger Energy Services Inc RNGR.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 15 $ à 17 $

* Rayonier Inc RYN.N : RBC réduit le cours cible à 25 $ contre 27 $

* Regency Centers Corp REG.O : JP Morgan ramène le cours cible de 81 $ à 76 $

* Regency Centers Corp REG.O : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* ResMed Inc RMD.N : Stifel réduit le prix cible de 270 à 260 dollars

* Revolve Group Inc RVLV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 34$ contre 28

* Rocket Companies Inc RKT.N : KBW relève le cours cible de 18 $ à 20 $

* RPM International Inc RPM.N : Mizuho ramène le cours cible de 138 $ à 128 $

* Savara Inc SVRA.O : Wells Fargo relève le cours cible de 7 à 9 dollars

* Sealed Air Corp SEE.N : Baird abaisse la note à neutre; réduit le prix cible à 42 $ de 45 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 90 $ contre 95 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondéré à neutre

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Citigroup passe de neutre à achat

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Citigroup réduit le prix cible de 392 $ à 390 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Mizuho réduit le prix cible de 400 $ à 390 $

* Slb SLB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 45$ contre 42

* Smartstop Self Storage REIT Inc SMA.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Sotera Health Co SHC.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Southwest Airlines LUV.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids et un PT de 45 $

* Spire Global Inc SPIR.N : Stifel réduit le prix cible de 17 $ à 14 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 53 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW relève l'objectif de cours à 81 $ contre 78 $

* Surgery Partners Inc SGRY.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 22 $

* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC augmente le cours cible de 49 $ à 53 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Wells Fargo relève le cours cible à 207 $ contre 205 $

* Taysha Gene Therapies Inc TSHA.O : BMO augmente le prix cible de 5 $ à 8 $

* Udemy Inc UDMY.O : JP Morgan ramène le cours cible de 8 $ à 7 $

* UDR Inc UDR.N : JP Morgan réduit la pondération de neutre à sous-pondéré; réduit le prix cible de 42 $ à 40 $

* Union Pacific Corp UNP.N : RBC réduit le prix cible de 287 $ à 280 $

* United Airlines Holdings UAL.O : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 145

* UPS UPS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 95,00 $ à 99,00 $

* Upstream Bio Inc UPB.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 51 $

* Valvoline Inc VVV.N : Jefferies rétablit la couverture avec une note d'achat; prix cible 40

* Valvoline Inc VVV.N : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 42

* Vistagen Therapeutics VTGN.O : Jefferies ramène la cote d'achat à "hold"; abaisse le prix cible de 15 $ à 0,9 $

* Vistagen Therapeutics VTGN.O : Maxim Group passe de "acheter" à "conserver"

* Vistagen Therapeutics Inc VTGN.O : William Blair abaisse la note de performance du marché

* Vital Farms Inc VITL.O : BMO réduit le prix cible de 60 $ à 50 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : Piper Sandler relève le cours cible de 80 à 95 dollars

* Welltower Inc WELL.N : JP Morgan passe de surpondéré à neutre

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Worthington Enterprises WOR.N : Canaccord Genuity abaisse le cours cible de 73 à 69 dollars

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
250,940 USD NYSE -0,40%
ACADIA HEALTHCAR
14,5300 USD NASDAQ +0,69%
ACADIA PHARMA
26,9300 USD NASDAQ -1,21%
AIR PROD&CHEMICA
246,480 USD NYSE +1,74%
ALBEMARLE
134,705 USD NYSE +2,79%
ALLISON TRANSMI
98,275 USD NYSE -0,45%
ALLSTATE
209,120 USD NYSE -0,21%
AMERICAN AIRLINE
15,5000 USD NASDAQ -3,06%
ANYWHERE RE
14,265 USD NYSE -3,45%
ASHLAND
59,780 USD NYSE +1,96%
AUTOZONE
3 396,700 USD NYSE -0,56%
AVALO THERAP
19,2500 USD NASDAQ +2,28%
AXALTA COAT SYST
31,905 USD NYSE +1,61%
BICARA THERAP
17,9800 USD NASDAQ -2,07%
BIOGEN
172,0950 USD NASDAQ +0,35%
BRGHTSPRNG HLTH
35,5850 USD NASDAQ -2,35%
BROWN & BROWN
80,640 USD NYSE -0,41%
CABOT CORP
67,560 USD NYSE -0,63%
CAMDEN REIT-SBI
107,805 USD NYSE +2,30%
CELANESE
41,540 USD NYSE +1,47%
CF INDUSTRIES HL
78,990 USD NYSE +1,88%
CHARLES RIV LAB
195,985 USD NYSE +0,41%
COLGATE-PALMOLIV
79,725 USD NYSE +0,98%
CORTEVA
66,410 USD NYSE +1,45%
COURSERA
7,800 USD NYSE -1,83%
DELTA AIR LINES
69,740 USD NYSE -1,98%
DOW
23,065 USD NYSE +1,07%
DUPONT DE NEMOURS
40,610 USD NYSE +0,37%
EASTMAN CHEMICAL
63,930 USD NYSE +0,41%
EDWARDS LIFESCIENCES
84,830 USD NYSE -0,57%
ELF BEAUTY
78,835 USD NYSE +0,08%
EVERGY
73,5800 USD NASDAQ +0,41%
EXPRO GRP HLDG
13,175 USD NYSE +4,40%
FD RLTY INV-SBI
101,710 USD NYSE +1,59%
FIDELITY NAT FIN
55,905 USD NYSE -2,71%
FRST AMER FINCL
63,700 USD NYSE -0,34%
GENERAL MILLS
48,640 USD NYSE +3,47%
GLACIER BANCORP
45,120 USD NYSE +1,74%
Gaz naturel
4,02 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
27,730 USD NYSE +1,97%
HCA HEALTHCARE
471,910 USD NYSE +0,45%
HELMERICH&PAYNE
28,015 USD NYSE +2,51%
HUT 8
40,1600 USD NASDAQ +13,32%
INSMED
198,4600 USD NASDAQ -1,10%
INTL PAPER
38,685 USD NYSE +0,18%
JABIL
216,300 USD NYSE +1,71%
KEMPER
41,130 USD NYSE +0,62%
LENNAR RG-A
112,190 USD NYSE -4,60%
LIBERTY FORMUL RG-A
88,0800 USD NASDAQ +1,10%
MANPOWERGROUP
29,510 USD NYSE +0,68%
MAZE THERA
38,4000 USD NASDAQ -4,83%
MERCK
99,210 USD NYSE +0,99%
MICRON TECHNOLOGY
225,5200 USD NASDAQ -3,01%
MOSAIC
24,035 USD NYSE +2,47%
MOTOROLA SOLTN
374,710 USD NYSE +2,96%
NMI HLDGS
40,4600 USD NASDAQ +0,82%
NORFOLK SOUTHERN
294,490 USD NYSE +0,18%
NOV
15,665 USD NYSE +2,29%
NUCOR
160,690 USD NYSE -0,96%
OLD DOMINION FRE
155,7600 USD NASDAQ -0,75%
ORMAT TECHNOLOGI
108,875 USD NYSE -2,03%
ORUKA THERA
28,3800 USD NASDAQ -1,94%
OUTFRONT MEDIA
24,505 USD NYSE +1,64%
PAYPAL HOLDINGS
60,1950 USD NASDAQ -1,85%
PENNYMAC REIT
12,735 USD NYSE +1,92%
PENUMBRA
309,240 USD NYSE +0,45%
PNNYMC FINL SVC
130,180 USD NYSE -0,20%
POTLATCHDELTIC
41,3000 USD NASDAQ +2,00%
PROCTER&GAMBLE
147,800 USD NYSE +1,79%
PROGRESSIVE (OHI
227,280 USD NYSE -1,95%
PUBLIC STOR REIT
267,220 USD NYSE -0,13%
Pétrole Brent
59,74 USD Ice Europ -1,52%
Pétrole WTI
55,98 USD Ice Europ -1,67%
RANGR EN SRVCS-A
13,410 USD NYSE -0,22%
RAYONIER REIT
22,455 USD NYSE +1,98%
REGENCY CENT REITRG
68,0400 USD NASDAQ +1,31%
RESMED
246,020 USD NYSE -0,53%
REVOLVE GROUP-A
27,400 USD NYSE -2,53%
ROCKET COS RG-A
18,165 USD NYSE -0,38%
SAVARA
6,1100 USD NASDAQ -7,56%
SEALED AIR
41,325 USD NYSE -0,78%
SHAKE SHACK RG-A
82,320 USD NYSE +0,81%
SHERWIN-WILLIAMS
328,040 USD NYSE +0,02%
SLB
38,545 USD NYSE +2,46%
SOTERA HEALTH
16,8100 USD NASDAQ +0,66%
SOUTHWEST AIRLIN
41,010 USD NYSE -2,80%
SPIRE GLOBAL RG-A
7,015 USD NYSE -24,49%
SPYRE THERAP
14,5000 USD NASDAQ +20,73%
SPYRE THERAP
33,0600 USD NASDAQ +0,27%
STEWART INFO.SER
71,510 USD NYSE -2,89%
SURGERY PARTNERS
15,8000 USD NASDAQ +2,33%
SYLVAMO
51,390 USD NYSE +0,16%
TARGA RESOURCES
182,340 USD NYSE +3,42%
TAYSHA GENE THER
5,4400 USD NASDAQ -6,53%
UDEMY
6,0500 USD NASDAQ +14,80%
UDR REIT
36,420 USD NYSE +2,65%
UNION PACIFIC
236,690 USD NYSE +0,37%
UNITED AIRLINES
110,2550 USD NASDAQ -1,98%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
100,970 USD NYSE +0,87%
UPSTREAM BIO
28,3400 USD NASDAQ -3,34%
VALVOLINE
30,065 USD NYSE -2,23%
VISTAGEN THERA
0,8610 USD NASDAQ -80,39%
VITAL FARMS
32,8150 USD NASDAQ -4,97%
WEATHERFORD INT
77,4050 USD NASDAQ -2,01%
WELLTOWER REIT
189,230 USD NYSE -0,61%
WESTLAKE
73,915 USD NYSE +0,78%
WORTHINGTON
54,820 USD NYSE -2,65%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/12/2025 à 13:36:47.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

