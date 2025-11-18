TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autodesk, Crowdstrike, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autodesk, Crowdstrike et Zscaler.
FAITS MARQUANTS
* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève le cours cible de 363 à 367 dollars
* Crowdstrike CRWD.O : Berenberg initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 600 $
* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève le prix cible de 1 050 $ à 1 150 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : JP Morgan relève le PT à 245 $ contre 223 $
* Zscaler Inc ZS.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 400 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aep AEP.O : Argus Research relève le cours cible de 125 à 128 dollars
* AES Corp AES.N : Jefferies relève le titre de sous-performance à "hold"; augmente le prix cible de 12 $ à 13 $
* Aflac Inc AFL.N : BMO augmente le prix cible de 108 $ à 111 $
* Alta Equipment Group Inc ALTG.N : Raymond James réduit le prix cible de 8,5 $ à 6,75 $
* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : KBW augmente le prix cible à 29$ de 26
* Angel Oak Mortgage REIT Inc AOMR.N : UBS réduit le prix cible à 9,75 $ de 10
* Aramark ARMK.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 46 $
* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève l'objectif de cours à 367 $ contre 363 $
* Black Diamond Therapeutics BDTX.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 9 $
* Bumble BMBL.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 6,5 $ à 4,5 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 195 $ à 208 $
* Caretrust REIT Inc CTRE.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 42
* Chimera Investment Corp CIM.N : UBS réduit le prix cible de 16 $ à 15,5 $
* CNO Financial Group Inc CNO.N : BMO augmente le prix cible de 40 $ à 45 $
* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 76 $ à 40 $
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : BMO réduit le prix cible de 43 $ à 39 $
* Crowdstrike CRWD.O : Berenberg initie la couverture avec une note de maintien; prix cible 600
* Crowdstrike CRWD.O : Truist Securities augmente le prix cible de 550 $ à 600 $
* CubeSmart CUBE.N : UBS réduit le cours cible à 38 $ contre 42 $
* Danaos Corp DAC.N : Jefferies relève le cours cible de 105 à 110 dollars
* Deckers Brands DECK.N : Stifel relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"
* Delek US Holdings Inc DK.N : UBS relève l'objectif de cours de 31 à 42 dollars
* Diversified Energy Company DEC.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance
* Dupont DD.N : RBC réduit le cours cible à 48 $, contre 100 $ auparavant
* Ekso Bionics Holdings, Inc. EKSO.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 4 $ à 6 $
* Elastic NV ESTC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 105 à 100 dollars
* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève le cours cible de 1 050 $ à 1 150 $
* EPR Properties EPR.N : Truist Securities relève le cours cible de 55 à 57 dollars
* Equinix Inc EQIX.O : Truist Securities augmente le prix cible de 961 $ à 973 $
* Equitable Holdings Inc EQH.N : BMO réduit le prix cible de 70 $ à 69 $
* Extra Space Storage Inc EXR.N : UBS réduit le prix cible à 156$ de 160
* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : KBW relève le cours cible de 48,5 $ à 52 $
* Ford F.N : Jefferies relève le cours cible de 12 $ à 15 $
* Gladstone Capital Corp GLAD.O : Jefferies ramène le cours cible de 31 $ à 23 $
* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de 93 $ à 105 $
* GM GM.N : Jefferies augmente le prix cible à 75 $ de 55
* Honeywell HON.O : BofA Global Research ramène le cours de l'action d'achat à sous-performance
* Honeywell HON.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 205 $ contre 265 $ auparavant
* IBM IBM.N : HSBC relève l'objectif de cours de 205 à 227 dollars
* Illinois Tool Works ITW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de sous-performance à neutre
* Illinois Tool Works ITW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 220 à 255 dollars
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 227 $ contre 225 $ auparavant
* Installed Building Products Inc IBP.N : JP Morgan relève le prix cible de 223 à 245 dollars
* Invitation Homes Inc INVH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 37 $ contre 38 $
* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Benchmark réduit le prix cible à 130 $ de 150
* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Jefferies réduit le prix cible à 90 $ de 100
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Baird relève le cours cible de 160 à 209 dollars
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Deutsche Bank relève le prix cible à 210 $, contre 173 $ auparavant
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC augmente le prix cible de 155 $ à 194 $
* Kestra Medical Technologies KMTS.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; PT 32 $
* Kilroy Realty Corp KRC.N : BMO augmente le prix cible de 40 $ à 44 $
* Kilroy Realty Corp KRC.N : BMO relève la note de sous-performance à performance du marché
* Kodiak Gas Services KGS.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance
* Legence Corp LGN.O : Jefferies relève la cote d'achat de "hold" à "buy"; augmente la prévision de cours de 39 $ à 49 $
* Legence Corp LGN.O : Stifel relève l'objectif de cours à 47 $ contre 36 $
* Lifemd Inc LFMD.O : B. Riley ramène l'objectif de cours à 10 $, contre 12 $ auparavant
* Lifemd Inc LFMD.O : BTIG réduit le prix cible à 10 $ contre 18 $
* Lumentum Holdings LITE.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 290
* Merck & Co Inc MRK.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 111 $ contre 110 $
* Meta META.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 140 $ à 750 $
* Metagenomi Inc MGX.O : Jefferies réduit le prix cible de 21 $ à 9 $
* Metlife Inc MET.N : BMO réduit le prix cible de 84 $ à 81 $
* MFA Financial Inc MFA.N : UBS réduit le prix cible à 10,25 $ de 10,5
* Natera Inc NTRA.O : UBS augmente le prix cible de 218 $ à 280 $
* National Storage Affiliates Trust NSA.N : UBS réduit le prix cible à 30 $ contre 32 $
* National Vision Holdings Inc EYE.O : Barclays relève le cours cible de 28 à 30 dollars
* National Vision Holdings Inc EYE.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 29 à 35 dollars
* National Vision Holdings Inc EYE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 36 $ contre 34 $ auparavant
* National Vision Holdings Inc EYE.O : UBS relève le cours cible à 39 $, contre 32 $ auparavant
* Net Power Inc NPWR.N : Citigroup ramène le cours cible à 4 $, contre 6 $ auparavant
* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 124$ contre 127,50
* Nice Ltd NICE.O : Jefferies réduit le prix cible à 136$ de 152
* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : JP Morgan réduit le prix cible de 30 $ à 22 $
* Nuvalent Inc NUVL.O : Barclays augmente le prix cible de 112 $ à 152 $
* Nuvalent Inc NUVL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 155 $ de 130 $
* Nvidia Corp NVDA.O : Stifel relève le prix cible de 212 à 250 dollars
* Okta Inc OKTA.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 95$ contre 112
* Okta Inc OKTA.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 145
* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un PT de 50
* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève le prix cible de 173 à 180 dollars
* Oracle Corp ORCL.N : Baird réduit le prix cible à 315 $ contre 365 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen augmente le prix cible de 172 $ à 184 $
* Perspective Therapeutics Inc CATX.A : B. Riley réduit le prix cible à 11 $ contre 12 $
* Phillips Edison & Co Inc PECO.O : Barclays augmente le prix cible à 40$ de 38
* Primerica Inc PRI.N : BMO ramène le prix cible de 320 $ à 305 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : BMO augmente le prix cible de 92 $ à 94 $
* Public Storage PSA.N : UBS ramène le cours cible à 293 $, contre 295 $ auparavant
* Qualys Inc QLYS.O : Berenberg initie la couverture avec une note de maintien; prix cible de 165
* Rapid7 Inc RPD.O : Berenberg initie une couverture avec une note de maintien; prix cible 16
* Regency Centers Corp REG.O : Truist Securities réduit le prix cible de 81 $ à 77 $
* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré
* Royal Gold Inc RGLD.O : TD Cowen relève le cours cible de 261 $ à 263 $
* Rubrik Inc RBRK.N : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 114 $
* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : UBS initie une couverture avec une note neutre et un prix cible de 20
* Sailpoint Inc SAIL.O : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat; PT 31,7
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : JP Morgan augmente le prix cible de 46 $ à 47 $
* Semtech Corp SMTC.O : Susquehanna relève l'objectif de cours de 65 $ à 80 $
* Sentinelone Inc S.N : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 25
* Septerna Inc SEPN.O : JP Morgan relève le cours cible de 28 à 34 dollars
* Sharplink Gaming Inc SBET.O : B. Riley réduit le cours cible à 19 $, contre 32 $ auparavant
* Simon Property Group Inc SPG.N : Barclays augmente le prix cible à 186$ de 180
* Sun Communities Inc SUI.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 141 à 142 dollars
* Surgery Partners Inc SGRY.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 22$ contre 28
* Tanger Inc SKT.N : Barclays augmente le prix cible à 37 $ contre 35 $ auparavant
* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 14$ contre 8
* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente le prix cible à 213 $ contre 208 $
* Trip.Com Group Ltd TCOM.O : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 88 $
* Trupanion Inc TRUP.O : Stifel réduit le prix cible de 45 $ à 42 $
* Wec Energy Group Inc WEC.N : Jefferies augmente le prix cible de 123 à 124 $
* Whitestone REIT WSR.N : Truist Securities relève le cours cible de 14 à 15 dollars
* Yum Brands YUM.N : Stifel relève le cours cible à 160 $, contre 148 $ auparavant
* Zoetis Inc ZTS.N : Stifel ramène le cours cible à 130 $, contre 140 $ auparavant
* Zscaler Inc ZS.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 400
* Zymeworks Inc ZYME.O : Citigroup relève le prix cible de 22 $ à 35 $
* Zymeworks Inc ZYME.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 26 à 32 dollars
