NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 989,50
-1,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autodesk, Crowdstrike, Zscaler
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 18:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autodesk, Crowdstrike et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève le cours cible de 363 à 367 dollars

* Crowdstrike CRWD.O : Berenberg initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 600 $

* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève le prix cible de 1 050 $ à 1 150 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : JP Morgan relève le PT à 245 $ contre 223 $

* Zscaler Inc ZS.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 400 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aep AEP.O : Argus Research relève le cours cible de 125 à 128 dollars

* AES Corp AES.N : Jefferies relève le titre de sous-performance à "hold"; augmente le prix cible de 12 $ à 13 $

* Aflac Inc AFL.N : BMO augmente le prix cible de 108 $ à 111 $

* Alta Equipment Group Inc ALTG.N : Raymond James réduit le prix cible de 8,5 $ à 6,75 $

* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : KBW augmente le prix cible à 29$ de 26

* Angel Oak Mortgage REIT Inc AOMR.N : UBS réduit le prix cible à 9,75 $ de 10

* Aramark ARMK.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 46 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève l'objectif de cours à 367 $ contre 363 $

* Black Diamond Therapeutics BDTX.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 9 $

* Bumble BMBL.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 6,5 $ à 4,5 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 195 $ à 208 $

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 42

* Chimera Investment Corp CIM.N : UBS réduit le prix cible de 16 $ à 15,5 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : BMO augmente le prix cible de 40 $ à 45 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 76 $ à 40 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : BMO réduit le prix cible de 43 $ à 39 $

* Crowdstrike CRWD.O : Berenberg initie la couverture avec une note de maintien; prix cible 600

* Crowdstrike CRWD.O : Truist Securities augmente le prix cible de 550 $ à 600 $

* CubeSmart CUBE.N : UBS réduit le cours cible à 38 $ contre 42 $

* Danaos Corp DAC.N : Jefferies relève le cours cible de 105 à 110 dollars

* Deckers Brands DECK.N : Stifel relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Delek US Holdings Inc DK.N : UBS relève l'objectif de cours de 31 à 42 dollars

* Diversified Energy Company DEC.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance

* Dupont DD.N : RBC réduit le cours cible à 48 $, contre 100 $ auparavant

* Ekso Bionics Holdings, Inc. EKSO.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 4 $ à 6 $

* Elastic NV ESTC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 105 à 100 dollars

* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève le cours cible de 1 050 $ à 1 150 $

* EPR Properties EPR.N : Truist Securities relève le cours cible de 55 à 57 dollars

* Equinix Inc EQIX.O : Truist Securities augmente le prix cible de 961 $ à 973 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : BMO réduit le prix cible de 70 $ à 69 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : UBS réduit le prix cible à 156$ de 160

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : KBW relève le cours cible de 48,5 $ à 52 $

* Ford F.N : Jefferies relève le cours cible de 12 $ à 15 $

* Gladstone Capital Corp GLAD.O : Jefferies ramène le cours cible de 31 $ à 23 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de 93 $ à 105 $

* GM GM.N : Jefferies augmente le prix cible à 75 $ de 55

* Honeywell HON.O : BofA Global Research ramène le cours de l'action d'achat à sous-performance

* Honeywell HON.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 205 $ contre 265 $ auparavant

* IBM IBM.N : HSBC relève l'objectif de cours de 205 à 227 dollars

* Illinois Tool Works ITW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de sous-performance à neutre

* Illinois Tool Works ITW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 220 à 255 dollars

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 227 $ contre 225 $ auparavant

* Installed Building Products Inc IBP.N : JP Morgan relève le prix cible de 223 à 245 dollars

* Invitation Homes Inc INVH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 37 $ contre 38 $

* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Benchmark réduit le prix cible à 130 $ de 150

* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Jefferies réduit le prix cible à 90 $ de 100

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Baird relève le cours cible de 160 à 209 dollars

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Deutsche Bank relève le prix cible à 210 $, contre 173 $ auparavant

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC augmente le prix cible de 155 $ à 194 $

* Kestra Medical Technologies KMTS.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; PT 32 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : BMO augmente le prix cible de 40 $ à 44 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : BMO relève la note de sous-performance à performance du marché

* Kodiak Gas Services KGS.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance

* Legence Corp LGN.O : Jefferies relève la cote d'achat de "hold" à "buy"; augmente la prévision de cours de 39 $ à 49 $

* Legence Corp LGN.O : Stifel relève l'objectif de cours à 47 $ contre 36 $

* Lifemd Inc LFMD.O : B. Riley ramène l'objectif de cours à 10 $, contre 12 $ auparavant

* Lifemd Inc LFMD.O : BTIG réduit le prix cible à 10 $ contre 18 $

* Lumentum Holdings LITE.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 290

* Merck & Co Inc MRK.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 111 $ contre 110 $

* Meta META.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 140 $ à 750 $

* Metagenomi Inc MGX.O : Jefferies réduit le prix cible de 21 $ à 9 $

* Metlife Inc MET.N : BMO réduit le prix cible de 84 $ à 81 $

* MFA Financial Inc MFA.N : UBS réduit le prix cible à 10,25 $ de 10,5

* Natera Inc NTRA.O : UBS augmente le prix cible de 218 $ à 280 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : UBS réduit le prix cible à 30 $ contre 32 $

* National Vision Holdings Inc EYE.O : Barclays relève le cours cible de 28 à 30 dollars

* National Vision Holdings Inc EYE.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 29 à 35 dollars

* National Vision Holdings Inc EYE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 36 $ contre 34 $ auparavant

* National Vision Holdings Inc EYE.O : UBS relève le cours cible à 39 $, contre 32 $ auparavant

* Net Power Inc NPWR.N : Citigroup ramène le cours cible à 4 $, contre 6 $ auparavant

* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 124$ contre 127,50

* Nice Ltd NICE.O : Jefferies réduit le prix cible à 136$ de 152

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : JP Morgan réduit le prix cible de 30 $ à 22 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : Barclays augmente le prix cible de 112 $ à 152 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 155 $ de 130 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Stifel relève le prix cible de 212 à 250 dollars

* Okta Inc OKTA.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 95$ contre 112

* Okta Inc OKTA.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 145

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un PT de 50

* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève le prix cible de 173 à 180 dollars

* Oracle Corp ORCL.N : Baird réduit le prix cible à 315 $ contre 365 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen augmente le prix cible de 172 $ à 184 $

* Perspective Therapeutics Inc CATX.A : B. Riley réduit le prix cible à 11 $ contre 12 $

* Phillips Edison & Co Inc PECO.O : Barclays augmente le prix cible à 40$ de 38

* Primerica Inc PRI.N : BMO ramène le prix cible de 320 $ à 305 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : BMO augmente le prix cible de 92 $ à 94 $

* Public Storage PSA.N : UBS ramène le cours cible à 293 $, contre 295 $ auparavant

* Qualys Inc QLYS.O : Berenberg initie la couverture avec une note de maintien; prix cible de 165

* Rapid7 Inc RPD.O : Berenberg initie une couverture avec une note de maintien; prix cible 16

* Regency Centers Corp REG.O : Truist Securities réduit le prix cible de 81 $ à 77 $

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Royal Gold Inc RGLD.O : TD Cowen relève le cours cible de 261 $ à 263 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 114 $

* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : UBS initie une couverture avec une note neutre et un prix cible de 20

* Sailpoint Inc SAIL.O : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat; PT 31,7

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : JP Morgan augmente le prix cible de 46 $ à 47 $

* Semtech Corp SMTC.O : Susquehanna relève l'objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Sentinelone Inc S.N : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 25

* Septerna Inc SEPN.O : JP Morgan relève le cours cible de 28 à 34 dollars

* Sharplink Gaming Inc SBET.O : B. Riley réduit le cours cible à 19 $, contre 32 $ auparavant

* Simon Property Group Inc SPG.N : Barclays augmente le prix cible à 186$ de 180

* Sun Communities Inc SUI.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 141 à 142 dollars

* Surgery Partners Inc SGRY.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 22$ contre 28

* Tanger Inc SKT.N : Barclays augmente le prix cible à 37 $ contre 35 $ auparavant

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 14$ contre 8

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente le prix cible à 213 $ contre 208 $

* Trip.Com Group Ltd TCOM.O : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 88 $

* Trupanion Inc TRUP.O : Stifel réduit le prix cible de 45 $ à 42 $

* Wec Energy Group Inc WEC.N : Jefferies augmente le prix cible de 123 à 124 $

* Whitestone REIT WSR.N : Truist Securities relève le cours cible de 14 à 15 dollars

* Yum Brands YUM.N : Stifel relève le cours cible à 160 $, contre 148 $ auparavant

* Zoetis Inc ZTS.N : Stifel ramène le cours cible à 130 $, contre 140 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 400

* Zymeworks Inc ZYME.O : Citigroup relève le prix cible de 22 $ à 35 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 26 à 32 dollars

Valeurs associées

AES
13,890 USD NYSE -0,25%
AFLAC
112,240 USD NYSE -0,02%
ALTA EQUIP GRP
4,380 USD NYSE -1,13%
AM ELECTRIC
123,9600 USD NASDAQ +0,19%
ANGEL REIT
8,383 USD NYSE -5,70%
ARAMARK
36,620 USD NYSE +1,62%
AUTODESK INC
292,7500 USD NASDAQ +0,27%
BLACK DIAMOND
3,9700 USD NASDAQ -1,00%
BUMBLE RG-A
3,5401 USD NASDAQ -0,84%
CARDINAL HEALTH
206,510 USD NYSE +0,15%
CARETRUST-REIT
36,970 USD NYSE +1,59%
CHIMERA INV REIT
11,875 USD NYSE +0,59%
CNO FINCL GROUP
40,230 USD NYSE +1,25%
COGENT COMM HLDG
19,5800 USD NASDAQ +5,84%
COREBRIDGE FINL
27,945 USD NYSE +0,43%
CROWDSTRIKE
519,6000 USD NASDAQ -1,92%
CUBESMART REIT
35,790 USD NYSE -0,67%
DECKERS OUTDOOR
83,720 USD NYSE +3,76%
DELEK US HLDGS
41,190 USD NYSE +3,08%
DIVER ENER
15,285 USD NYSE -0,23%
DUPONT DE NEMOURS
38,860 USD NYSE +0,50%
EKSO BIONICS
4,0600 USD NASDAQ -2,40%
ELASTIC
88,250 USD NYSE +0,91%
ELI LILLY & CO
1 038,129 USD NYSE +1,45%
EPR PRO REIT BR-SBI
50,520 USD NYSE +0,26%
EQUINIX REIT
774,7900 USD NASDAQ -0,27%
EQUITABLE HLDG
43,320 USD NYSE +0,97%
EXTRA SP ST REIT
129,655 USD NYSE -0,70%
FIGURE TECH RG-A
39,3500 USD NASDAQ -6,84%
FORD MOTOR
13,009 USD NYSE +1,04%
GENERAL MOTORS
68,140 USD NYSE +0,35%
GLADSTONE CAP
19,5900 USD NASDAQ +4,37%
GLOBUS MEDICAL RG-A
83,500 USD NYSE -0,18%
Gaz naturel
4,36 USD NYMEX +0,48%
HONEYWELL INTL
192,2590 USD NASDAQ -1,95%
IBM
292,520 USD NYSE -1,59%
ILLINOIS TOOL WO
240,650 USD NYSE -0,35%
INSMED
200,0100 USD NASDAQ +1,32%
INSTALLED BLDN P
247,060 USD NYSE +0,91%
INVITATION REIT
27,615 USD NYSE -1,46%
J&J SNACK FOODS
88,3600 USD NASDAQ +5,15%
JAZZ PHARMACEUTI
178,9050 USD NASDAQ +5,18%
KESTRA MEDICAL
26,2786 USD NASDAQ +4,70%
KILROY RLTY REIT
41,280 USD NYSE +2,15%
KODIAK GAS SER
33,350 USD NYSE +1,21%
LEGENCE RG-A
44,2200 USD NASDAQ +10,22%
LIFEMD
3,8400 USD NASDAQ -18,82%
LUMENTUM HLDNGS
248,1350 USD NASDAQ +2,51%
MERCK
97,490 USD NYSE +4,97%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
596,8899 USD NASDAQ -0,85%
METAGENOMI
1,7000 USD NASDAQ 0,00%
METLIFE
75,520 USD NYSE +0,03%
MFA FINA REIT
9,010 USD NYSE -0,93%
NATERA
210,9100 USD NASDAQ +2,36%
NATIONAL VSN HLD
25,6700 USD NASDAQ +4,95%
NATL ST REIT-SBI
28,725 USD NYSE -0,19%
NET PWR RG-A
2,680 USD NYSE -3,07%
NETFLIX
112,9201 USD NASDAQ +2,38%
NICE SP ADR
106,6100 USD NASDAQ -11,79%
NURIX THERAPEUTC-RG
12,6200 USD NASDAQ -1,33%
NUVALENT RG-A
104,9150 USD NASDAQ -2,86%
NVIDIA
183,9200 USD NASDAQ -1,44%
OKTA-A
81,7200 USD NASDAQ +0,80%
OMEGA HLTH REIT
45,130 USD NYSE +2,15%
ONTO INNOVATION
124,915 USD NYSE -1,83%
ORACLE
220,265 USD NYSE +0,18%
PAYLOCITY HOLDIN
144,1100 USD NASDAQ -0,83%
PHLS EDISON REIT
34,7100 USD NASDAQ +1,28%
PRIMERICA
258,750 USD NYSE +1,32%
PRUDENTIAL FINAN
102,690 USD NYSE -0,76%
PUBLIC STOR REIT
267,360 USD NYSE -1,09%
Pétrole Brent
64,50 USD Ice Europ +0,73%
Pétrole WTI
60,39 USD Ice Europ +1,21%
QUALYS
138,7500 USD NASDAQ -0,51%
RAPID7
13,4000 USD NASDAQ -0,45%
REGENCY CENT REITRG
69,5350 USD NASDAQ +0,59%
ROCKET PHARMACTC
2,9550 USD NASDAQ -2,80%
ROYAL GOLD
185,7900 USD NASDAQ +0,93%
RUBRIK RG-A
69,290 USD NYSE -0,49%
SABRA HC REIT
18,7150 USD NASDAQ +0,67%
SAILPOINT
18,7800 USD NASDAQ +1,57%
SCHOLAR RCK HLDG
39,0845 USD NASDAQ +7,17%
SEMTECH
62,9600 USD NASDAQ -2,63%
SENTINELONE RG-A
16,085 USD NYSE -0,43%
SEPTERNA
21,8000 USD NASDAQ +0,74%
SHARPLINK GAM
10,7650 USD NASDAQ +4,62%
SMN PRP GRP REIT
180,860 USD NYSE -0,08%
SUN COMMUN REIT
125,860 USD NYSE +0,13%
SURGERY PARTNERS
15,1450 USD NASDAQ +0,56%
TANGER
33,055 USD NYSE +0,30%
TANGO THERAPETCS
8,0000 USD NASDAQ +0,25%
TARGA RESOURCES
169,835 USD NYSE +0,91%
TRIP COM GRP SP ADS
72,7800 USD NASDAQ +2,67%
TRUPANION
36,5300 USD NASDAQ +0,52%
WEC ENERGY GROUP
112,120 USD NYSE +0,22%
WHITESTONE REIT
13,133 USD NYSE -0,06%
YUM BRANDS
149,050 USD NYSE +0,69%
ZOETIS RG-A
118,070 USD NYSE -0,64%
ZSCALER
295,3775 USD NASDAQ +0,16%
ZYMEWORKS
22,9500 USD NASDAQ -3,97%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/11/2025 à 18:43:27.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

