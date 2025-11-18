information fournie par Reuters • 18/11/2025 à 18:43

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autodesk, Crowdstrike, Zscaler

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Autodesk, Crowdstrike et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aep AEP.O : Argus Research relève le cours cible de 125 à 128 dollars

* AES Corp AES.N : Jefferies relève le titre de sous-performance à "hold"; augmente le prix cible de 12 $ à 13 $

* Aflac Inc AFL.N : BMO augmente le prix cible de 108 $ à 111 $

* Alta Equipment Group Inc ALTG.N : Raymond James réduit le prix cible de 8,5 $ à 6,75 $

* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : KBW augmente le prix cible à 29$ de 26

* Angel Oak Mortgage REIT Inc AOMR.N : UBS réduit le prix cible à 9,75 $ de 10

* Aramark ARMK.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 46 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève l'objectif de cours à 367 $ contre 363 $

* Black Diamond Therapeutics BDTX.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 9 $

* Bumble BMBL.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 6,5 $ à 4,5 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 195 $ à 208 $

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 42

* Chimera Investment Corp CIM.N : UBS réduit le prix cible de 16 $ à 15,5 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : BMO augmente le prix cible de 40 $ à 45 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 76 $ à 40 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : BMO réduit le prix cible de 43 $ à 39 $

* Crowdstrike CRWD.O : Berenberg initie la couverture avec une note de maintien; prix cible 600

* Crowdstrike CRWD.O : Truist Securities augmente le prix cible de 550 $ à 600 $

* CubeSmart CUBE.N : UBS réduit le cours cible à 38 $ contre 42 $

* Danaos Corp DAC.N : Jefferies relève le cours cible de 105 à 110 dollars

* Deckers Brands DECK.N : Stifel relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Delek US Holdings Inc DK.N : UBS relève l'objectif de cours de 31 à 42 dollars

* Diversified Energy Company DEC.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance

* Dupont DD.N : RBC réduit le cours cible à 48 $, contre 100 $ auparavant

* Ekso Bionics Holdings, Inc. EKSO.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 4 $ à 6 $

* Elastic NV ESTC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 105 à 100 dollars

* Eli Lilly LLY.N : JP Morgan relève le cours cible de 1 050 $ à 1 150 $

* EPR Properties EPR.N : Truist Securities relève le cours cible de 55 à 57 dollars

* Equinix Inc EQIX.O : Truist Securities augmente le prix cible de 961 $ à 973 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : BMO réduit le prix cible de 70 $ à 69 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : UBS réduit le prix cible à 156$ de 160

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : KBW relève le cours cible de 48,5 $ à 52 $

* Ford F.N : Jefferies relève le cours cible de 12 $ à 15 $

* Gladstone Capital Corp GLAD.O : Jefferies ramène le cours cible de 31 $ à 23 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de 93 $ à 105 $

* GM GM.N : Jefferies augmente le prix cible à 75 $ de 55

* Honeywell HON.O : BofA Global Research ramène le cours de l'action d'achat à sous-performance

* Honeywell HON.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 205 $ contre 265 $ auparavant

* IBM IBM.N : HSBC relève l'objectif de cours de 205 à 227 dollars

* Illinois Tool Works ITW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de sous-performance à neutre

* Illinois Tool Works ITW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 220 à 255 dollars

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 227 $ contre 225 $ auparavant

* Installed Building Products Inc IBP.N : JP Morgan relève le prix cible de 223 à 245 dollars

* Invitation Homes Inc INVH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 37 $ contre 38 $

* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Benchmark réduit le prix cible à 130 $ de 150

* J&J Snack Foods Corp JJSF.O : Jefferies réduit le prix cible à 90 $ de 100

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Baird relève le cours cible de 160 à 209 dollars

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Deutsche Bank relève le prix cible à 210 $, contre 173 $ auparavant

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC augmente le prix cible de 155 $ à 194 $

* Kestra Medical Technologies KMTS.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; PT 32 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : BMO augmente le prix cible de 40 $ à 44 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : BMO relève la note de sous-performance à performance du marché

* Kodiak Gas Services KGS.N : William Blair initie la couverture avec une note de surperformance

* Legence Corp LGN.O : Jefferies relève la cote d'achat de "hold" à "buy"; augmente la prévision de cours de 39 $ à 49 $

* Legence Corp LGN.O : Stifel relève l'objectif de cours à 47 $ contre 36 $

* Lifemd Inc LFMD.O : B. Riley ramène l'objectif de cours à 10 $, contre 12 $ auparavant

* Lifemd Inc LFMD.O : BTIG réduit le prix cible à 10 $ contre 18 $

* Lumentum Holdings LITE.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 290

* Merck & Co Inc MRK.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 111 $ contre 110 $

* Meta META.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 140 $ à 750 $

* Metagenomi Inc MGX.O : Jefferies réduit le prix cible de 21 $ à 9 $

* Metlife Inc MET.N : BMO réduit le prix cible de 84 $ à 81 $

* MFA Financial Inc MFA.N : UBS réduit le prix cible à 10,25 $ de 10,5

* Natera Inc NTRA.O : UBS augmente le prix cible de 218 $ à 280 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : UBS réduit le prix cible à 30 $ contre 32 $

* National Vision Holdings Inc EYE.O : Barclays relève le cours cible de 28 à 30 dollars

* National Vision Holdings Inc EYE.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 29 à 35 dollars

* National Vision Holdings Inc EYE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 36 $ contre 34 $ auparavant

* National Vision Holdings Inc EYE.O : UBS relève le cours cible à 39 $, contre 32 $ auparavant

* Net Power Inc NPWR.N : Citigroup ramène le cours cible à 4 $, contre 6 $ auparavant

* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 124$ contre 127,50

* Nice Ltd NICE.O : Jefferies réduit le prix cible à 136$ de 152

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : JP Morgan réduit le prix cible de 30 $ à 22 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : Barclays augmente le prix cible de 112 $ à 152 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 155 $ de 130 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Stifel relève le prix cible de 212 à 250 dollars

* Okta Inc OKTA.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 95$ contre 112

* Okta Inc OKTA.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 145

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un PT de 50

* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève le prix cible de 173 à 180 dollars

* Oracle Corp ORCL.N : Baird réduit le prix cible à 315 $ contre 365 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen augmente le prix cible de 172 $ à 184 $

* Perspective Therapeutics Inc CATX.A : B. Riley réduit le prix cible à 11 $ contre 12 $

* Phillips Edison & Co Inc PECO.O : Barclays augmente le prix cible à 40$ de 38

* Primerica Inc PRI.N : BMO ramène le prix cible de 320 $ à 305 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : BMO augmente le prix cible de 92 $ à 94 $

* Public Storage PSA.N : UBS ramène le cours cible à 293 $, contre 295 $ auparavant

* Qualys Inc QLYS.O : Berenberg initie la couverture avec une note de maintien; prix cible de 165

* Rapid7 Inc RPD.O : Berenberg initie une couverture avec une note de maintien; prix cible 16

* Regency Centers Corp REG.O : Truist Securities réduit le prix cible de 81 $ à 77 $

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Royal Gold Inc RGLD.O : TD Cowen relève le cours cible de 261 $ à 263 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 114 $

* Sabra Health Care REIT Inc SBRA.O : UBS initie une couverture avec une note neutre et un prix cible de 20

* Sailpoint Inc SAIL.O : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat; PT 31,7

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : JP Morgan augmente le prix cible de 46 $ à 47 $

* Semtech Corp SMTC.O : Susquehanna relève l'objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Sentinelone Inc S.N : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 25

* Septerna Inc SEPN.O : JP Morgan relève le cours cible de 28 à 34 dollars

* Sharplink Gaming Inc SBET.O : B. Riley réduit le cours cible à 19 $, contre 32 $ auparavant

* Simon Property Group Inc SPG.N : Barclays augmente le prix cible à 186$ de 180

* Sun Communities Inc SUI.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 141 à 142 dollars

* Surgery Partners Inc SGRY.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 22$ contre 28

* Tanger Inc SKT.N : Barclays augmente le prix cible à 37 $ contre 35 $ auparavant

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 14$ contre 8

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente le prix cible à 213 $ contre 208 $

* Trip.Com Group Ltd TCOM.O : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 88 $

* Trupanion Inc TRUP.O : Stifel réduit le prix cible de 45 $ à 42 $

* Wec Energy Group Inc WEC.N : Jefferies augmente le prix cible de 123 à 124 $

* Whitestone REIT WSR.N : Truist Securities relève le cours cible de 14 à 15 dollars

* Yum Brands YUM.N : Stifel relève le cours cible à 160 $, contre 148 $ auparavant

* Zoetis Inc ZTS.N : Stifel ramène le cours cible à 130 $, contre 140 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 400

* Zymeworks Inc ZYME.O : Citigroup relève le prix cible de 22 $ à 35 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 26 à 32 dollars