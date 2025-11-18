Trump défend vigoureusement le prince héritier saoudien sur l'assassinat de Khashoggi

Donald Trump et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 18 novembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

En plus d'offrir à "MBS" une spectaculaire réhabilitation diplomatique, Donald Trump a défendu avec vigueur mardi le prince héritier saoudien concernant l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018.

"Vous parlez d'une personne extrêmement controversée. Beaucoup de gens n'aimaient pas ce monsieur dont vous parlez. Que vous l'aimiez ou pas, des choses se sont produites", a lancé le républicain de 79 ans en réponse à une question sur l'ancien chroniqueur du Washington Post.

Mohammed ben Salmane "n'était au courant de rien", a affirmé Donald Trump, qui s'en est pris violemment à la journaliste de la chaîne ABC qui posait la question. Il l'a accusée de chercher à "embarrasser" celui qu'il qualifie de "très bon ami".

Donald Trump (à droite) et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane assistent à un survol de la Maison Blanche par des avions de combat américains, le 18 novembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Reçu avec une garde à cheval, des coups de canon et un survol d'avions de combat F-15 et F-35, le dirigeant de facto du royaume saoudien a aussi eu droit aux louages du président américain, dans le Bureau ovale, pour son bilan "incroyable en matière de droits humains."

Résidant aux Etats-Unis, critique du pouvoir saoudien après en avoir été proche, Jamal Khasshoggi a été tué dans le consulat saoudien à Istanbul par des agents venus d'Arabie saoudite.

Son corps, démembré, n'a jamais été retrouvé. Les services secrets américains ont pointé une responsabilité directe de Mohammed ben Salmane, ce qui a quasiment gelé, pendant un temps, la relation entre les deux alliés.

- "Énorme erreur" -

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 18 novembre 2025 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

"C'est douloureux et c'est une énorme erreur et nous faisons de notre mieux pour que cela n'arrive pas à nouveau", a dit mardi le prince héritier saoudien, surnommé MBS.

Alors que son prédécesseur démocrate Joe Biden voulait le traiter en "paria", le président américain l'a reçu avec plus d'égards que tout autre dirigeant venu à la Maison Blanche depuis son retour au pouvoir en janvier.

Le prince gouverne le royaume, mais son père, le roi Salmane, reste le souverain en titre. La Maison Blanche lui réserve pourtant un accueil digne d'un chef d'Etat, dîner de gala compris.

Le républicain de 79 ans a tenu à montrer à son invité une galerie de portraits d'anciens présidents américains, dans laquelle Joe Biden est remplacé par une machine à signer, dans une référence moqueuse au déclin mental supposé de l'ancien président.

L'affaire Khashoggi a relégué au second plan les autres dossiers de la visite.

- Nucléaire, Israël -

Donald Trump a confirmé que les deux pays discutaient de la conclusion d'un accord-cadre sur le nucléaire civil, et il a promis d'accéder à la demande saoudienne d'avions de combat F-35.

Il espère en retour que l'Arabie saoudite rejoindra les accords d'Abraham, son grand projet de normalisation des liens entre les pays arabes et Israël.

Donald Trump et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à la Maison Blanche, le 18 novembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le dirigeant saoudien a temporisé: "Nous souhaitons faire partie des accords d'Abraham. Mais nous voulons également nous assurer que la voie vers une solution à deux Etats est clairement tracée", alors qu'Israël refuse toute création d'un Etat palestinien.

"Nous allons y travailler afin de nous assurer que nous pouvons créer les conditions propices dès que possible pour y parvenir", a déclaré Mohammd ben Salmane.

Il n'est toutefois pas venu les mains vides à Washington.

Le prince héritier a promis de porter à 1.000 milliards de dollars, contre 600 auparavant, le montant des futurs investissements saoudiens aux Etats-Unis, comme Donald Trump le réclamait avec insistance.

- Conflits d'intérêt -

Donald Trump accueille le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à la Maison Blanche, le 18 novembre 2025 à Washington ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Le président américain a aussi assuré mardi que les deux pays s'étaient entendus sur un partenariat de défense.

Mohammed ben Salmane veut des garanties américaines renforcées, à l'instar du Qatar qui, après avoir subi des frappes israéliennes, a obtenu un engagement américain à le protéger en cas de nouvelle attaque.

Comme souvent depuis le début du second mandat Trump, les relations diplomatiques se doublent de contacts familiaux et de liens financiers. Les fils du président et son gendre, Jared Kushner, qui joue un rôle informel de médiation au Moyen-Orient, sont en affaire avec l'Arabie saoudite.

Donald Trump a toutefois nié tout conflit d'intérêt: "Je n'ai rien à voir avec les affaires de ma famille. J'ai quitté cela".