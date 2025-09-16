 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-aTyr pharma, Clear Secure, Neumora Therapeutics
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont aTyr pharma, Clear Secure et Neumora Therapeutics.

FAITS MARQUANTS

* aTyr pharma Inc ATYR.O : RBC ramène le titre de "surperformance" à

"performance sectorielle"

* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une note

d'achat

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le prix cible de 155 à 182 dollars

* Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : JP Morgan ramène la note de Neumora

Therapeutics Inc NMRA.O de neutre à sous-pondéré

* Nike Inc NKE.N : Citigroup relève le cours cible de 68 à 74 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AEP AEP.O : Mizuho réduit son objectif de cours à 113 dollars contre 116 dollars

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies augmente le prix cible de 453 $ à 550 $

* Alphabet Inc GOOG.O : TD Cowen relève le prix cible de 240 à 270 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Citigroup relève le prix cible à 280 $, contre 225 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Truist Securities relève le cours cible de 250 à 270 dollars

* Apple Inc AAPL.O : Bernstein initie une couverture avec une note de surperformance: PT 290

* Arista Networks Inc ANET.N : Needham relève le cours cible à 160 $ contre 155 $

* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 70 $ à 85 $

* aTyr pharma Inc ATYR.O : H.C. Wainwright ramène le prix cible d'achat à neutre

* aTyr pharma Inc ATYR.O : Jefferies réduit le prix cible de 17 $ à 3 $

* aTyr pharma Inc ATYR.O : RBC réduit le prix cible à 1,50 $ de 16

* aTyr pharma Inc ATYR.O : RBC réduit le cours de l'action de "surperformer" à "performer" à "performer dans le secteur"

* Autozone Inc AZO.N : Raymond James augmente le prix cible de 4 200 $ à 4 900 $

* Bel Fuse Inc BELFA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 140 à 175 dollars

* Benitec Biopharma Inc BNTC.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 35 $ à 29 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : UBS réduit l'objectif de cours à 26$ contre 27

* Bloom Energy Corp BE.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 44,00 $ à 85,00 $

* Blue Bird Corp BLBD.O : BTIG augmente l'objectif de cours à 65$ contre 55

* Boise Cascade Co BCC.N : BMO réduit le prix cible à 100 $ de 108

* Brandywine Realty Trust BDN.N : Truist Securities réduit le prix cible à 4 $ de 5

* California Resources CRC.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 8 $ à 67 $

* California Resources CRC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 65 $ à 68 $

* California Resources CRC.N : Texas Capital Securities augmente le prix cible de 69,00 $ à 73,00 $

* California Resources Corp CRC.N : Mizuho augmente le prix cible de 65 $ à 71 $

* California Resources Corp CRC.N : Stephens augmente le prix cible de 72 $ à 73 $

* California Resources Corp CRC.N : UBS relève le cours cible à 70 $, contre 63 $ auparavant

* California Resources Corp. CRC.N : Barclays relève le cours cible de 60 à 66 dollars

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan passe de surpondéré à neutre

* Carmax Inc KMX.N : Stephens réduit le prix cible de 81 $ à 74 $

* Charles Schwab SCHW.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 113 $ contre 114 $

* Chemours CC.N : Truist Securities augmente le prix cible à 21 $ contre 18 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 2 $ à 174 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 166 $ à 169 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : UBS augmente le prix cible de 122 $ à 130 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 9 $ à 13 $

* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat

* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson initie une couverture avec un objectif de prix de 45

* Coda Octopus Group Inc CODA.O : Alliance Global Partners relève son objectif de cours de 10 à 11 $

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Raymond James ajoute l'action à la liste des favoris actuels de ses analystes

* Coreweave Inc CRWV.O : Raymond James initie une couverture avec une note de surperformance

* Coreweave Inc CRWV.O : Raymond James initie la couverture avec un objectif de prix de 130

* CubeSmart CUBE.N : UBS réduit son objectif de cours à 42$ contre 45

* Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O : Piper Sandler réduit le cours cible à 26$ contre 30

* Dave & Buster'S Entertainment Inc PLAY.O : Truist Securities réduit le PT à 22$ de 27

* Dave & Buster'S Entertainment Inc PLAY.O : UBS réduit le prix cible à 25$ de 29

* Dell Technologies Inc DELL.N : Bernstein initie une couverture avec une note de surperformance

* Dell Technologies Inc DELL.N : Bernstein initie une couverture avec un prix cible de 175

* Dime Community Bancshares DCOM.O : Raymond James ajoute le titre à sa liste de favoris actuels des analystes

* Doordash DASH.O : Moffettnathanson relève le prix cible de 299 $ à 305 $

* Ecovyst Inc ECVT.N : Citigroup ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Ecovyst Inc ECVT.N : Citigroup augmente le prix cible de 10,5 $ à 10 $

* Evi Industries Inc EVI.A : D.A. Davidson relève le cours cible de 28 à 33 dollars

* Extra Space Storage Inc EXR.N : UBS réduit le prix cible à 160$ de 169

* Fedex FDX.N : Bernstein ramène l'objectif de cours de 249 $ à 247 $

* Hain Celestial Group Inc HAIN.O : Mizuho réduit le prix cible à 1,5 $ contre 2,5 $

* Hershey HSY.N : Goldman Sachs relève le cours de l'action de "vendre" à "acheter

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Bernstein initie une couverture avec une note de performance de marché

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Bernstein initie une couverture avec une note de 24 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : Bernstein relève le prix cible de 261 $ à 288 $

* HP Inc HPQ.N : Bernstein initie la couverture avec la note market-perform: PT 30

* Hyatt Hotels Corp H.N : Bernstein augmente le prix cible de 167 $ à 177 $

* IBM IBM.N : Bernstein initie une couverture avec une note de performance de marché: prix cible 280

* IGC Pharma Inc IGC.A : Alliance Global Partners réduit le prix cible à 3 $ contre 3,5

* Kenvue Inc KVUE.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 22 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Citigroup réduit le prix cible de 41 $ à 37 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : RBC initie une couverture avec un objectif de prix de 70

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : B. Riley réduit l'objectif de cours à 84 $ contre 109 $

* Lennox International Inc. LII.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 730 $, contre 753 $ auparavant

* Maplebear Inc CART.O : BTIG réduit le prix cible de 58 $ à 55 $

* Marriott MAR.O : Bernstein relève le cours cible de 309 à 327 dollars

* Meta META.O : HSBC relève le cours cible à 905 $ contre 900 $

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible de 155 à 182 dollars

* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 76 $ contre 74 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : UBS réduit le prix cible à 32 $ contre 39 $

* Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Newell Brands Inc NWL.O : Citigroup augmente le prix cible de 5,5 $ à 6 $

* Nike Inc NKE.N : Citigroup relève le prix cible de 68 à 74 dollars

* Orion Energy Systems Inc OESX.O : H.C. Wainwright ajuste le PT à 20$ de 2$ pour refléter le fractionnement d'actions à

raison de 1 pour 10

* Public Storage PSA.N : UBS réduit le prix cible de 305 $ à 295 $

* Rapport Therapeutics RAPP.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Rapport Therapeutics RAPP.O : Truist Securities initie une couverture avec PT $44

* Reddit Inc. RDDT.N : Oppenheimer relève le prix cible de 215 à 300 dollars

* Regal Rexnord Corporation RRX.N : Barclays réduit le prix cible à 161 $ contre 163 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies augmente le prix cible à 175 $ contre 170 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Bernstein initie une couverture avec une note de surperformance

* Sandisk Corp SNDK.O : Bernstein initie la couverture avec un objectif de prix de 120

* Sentinelone Inc S.N : Citigroup relève le prix cible de 19 $ à 20 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : Jefferies réduit le prix cible à 52 $ contre 55 $

* Stratégie MSTR.O : TD Cowen réduit le prix cible de 640 $ à 620 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Bernstein initie une couverture avec une note de performance de marché

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Bernstein initie une couverture avec un objectif de cours de 46

* TAT Technologies Ltd TATT.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat; PT 44

* Transmedics Group Inc TMDX.O : Evercore ISI initie une couverture avec une note de surperformance

* Groupe Transmedics Inc TMDX.O : Evercore ISI initie une couverture avec un prix cible de 155

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Truist Securities relève le prix cible de 5 $ à 6 $

* VF Corp VFC.N : Stifel ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente le cours cible de 15 $ à 16 $

* VSE Corp VSEC.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible de 199

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : TD Cowen passe de la cote d'achat à la cote de maintien

* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 18 $ à 25 $

* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 22 $ contre 14 $ auparavant

* Western Digital Corp WDC.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 115,00 $ contre 85,00

* Western Digital Corp WDC.O : Bernstein initie une couverture avec une note de performance de marché

* Western Digital Corp WDC.O : Bernstein initie une couverture avec un objectif de prix de 96

Valeurs associées

ALNYLAM PHARMA
461,7000 USD NASDAQ +0,12%
ALPHABET-A
250,8350 USD NASDAQ -0,31%
ALPHABET-C
251,0850 USD NASDAQ -0,27%
AM ELECTRIC
108,0500 USD NASDAQ -0,96%
AMAZON.COM
235,1300 USD NASDAQ +1,60%
APPLE
239,1202 USD NASDAQ +1,02%
ARISTA NE
142,280 USD NYSE -2,21%
ATLANTICUS HLDGS
73,4500 USD NASDAQ -3,55%
ATYR PHARMA
1,1404 USD NASDAQ +12,35%
AUTOZONE
4 234,805 USD NYSE +0,18%
BEL FUSE-A
122,9500 USD NASDAQ +1,01%
BENITEC BIOPHRM
13,5250 USD NASDAQ -1,28%
BLOOM ENERGY-A
71,435 USD NYSE +6,56%
BLUE BIRD
56,9700 USD NASDAQ +1,30%
BOISE CASCADE
82,950 USD NYSE -2,60%
BRANDYW REIT-SBI
4,420 USD NYSE -3,91%
BRL
13,670 USD NYSE -0,55%
CALIFORNIA RES
56,610 USD NYSE +0,55%
CARMAX
60,490 USD NYSE +0,12%
CHARLES SCHWAB
91,600 USD NYSE -0,54%
CHEMOURS
17,220 USD NYSE -0,40%
CHORD ENERGY
106,7300 USD NASDAQ +4,32%
CIPHER MINING
11,0050 USD NASDAQ +1,43%
CLEAR SECURE RG-A
37,980 USD NYSE +0,37%
CODA OCTOPUS GRO
8,0050 USD NASDAQ -1,66%
COREWEAVE
116,9000 USD NASDAQ -2,96%
CUBESMART REIT
40,950 USD NYSE +0,29%
DAVE & BUSTER'S
20,0141 USD NASDAQ -17,26%
DELL TECH RG-C
126,840 USD NYSE +0,07%
DIME COMMUNITY
30,3800 USD NASDAQ -1,40%
DOORDASH RG-A
259,4250 USD NASDAQ +0,52%
ECOVYST
9,065 USD NYSE -3,20%
EXTRA SP ST REIT
143,375 USD NYSE -0,30%
FEDEX
226,770 USD NYSE +0,44%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HAIN CELESTIAL G
1,5450 USD NASDAQ -4,63%
HERSHEY
191,070 USD NYSE +2,93%
HILTN WRLD HLDGS
272,720 USD NYSE +0,52%
HP
27,725 USD NYSE -0,13%
HP ENTERPRISE
24,545 USD NYSE -1,17%
HYATT HOTELS RG-A
141,370 USD NYSE +0,68%
IBM
257,247 USD NYSE +0,39%
INSTACART (MAPLEBEAR)
45,6900 USD NASDAQ -1,49%
KENVUE
18,145 USD NYSE -0,63%
KEURIG DR PEPPER
26,8650 USD NASDAQ +0,43%
KYMERA THERAP
48,1150 USD NASDAQ +1,77%
LANTHEUS HOLDING
52,0050 USD NASDAQ +0,51%
LENNOX INTL
550,745 USD NYSE -0,24%
MARRIOTT INTL RG-A
265,3150 USD NASDAQ +0,07%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
768,0100 USD NASDAQ +0,43%
MICRON TECHNOLOGY
157,8700 USD NASDAQ +0,06%
MONSTER BEVERAGE
65,3550 USD NASDAQ +1,56%
NATL ST REIT-SBI
31,000 USD NYSE +0,16%
NEUMORA
1,5450 USD NASDAQ +1,64%
NEWELL BRANDS
5,7950 USD NASDAQ -0,77%
NIKE -B-
72,230 USD NYSE -1,14%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
ORION ENRGY SYS
9,8000 USD NASDAQ +4,70%
PUBLIC STOR REIT
286,995 USD NYSE +0,18%
Pétrole Brent
68,34 USD Ice Europ +1,29%
Pétrole WTI
64,37 USD Ice Europ +1,77%
RAPPORT THERA
24,9600 USD NASDAQ +0,93%
REDDIT RG-A
262,190 USD NYSE -0,59%
REGAL REXNORD
139,780 USD NYSE -0,91%
ROSS STORES
146,8150 USD NASDAQ -0,16%
SENTINELONE RG-A
18,165 USD NYSE -0,74%
SKYWARD SPEC
45,4800 USD NASDAQ -0,11%
STRATEGY RG-A
326,4043 USD NASDAQ -0,42%
SUPER MICRO
45,0150 USD NASDAQ -0,80%
TAT TECH
37,9800 USD NASDAQ -1,53%
TRANSMEDICS GRP
117,9700 USD NASDAQ +3,22%
TRONOX HLDGS
4,935 USD NYSE -0,20%
VF
14,235 USD NYSE -3,39%
VSE
171,0700 USD NASDAQ +3,38%
WARNER BROS RG-A
17,9000 USD NASDAQ -8,02%
WEBTOON ENTR
19,1063 USD NASDAQ +27,72%
WESTERN DIGITAL
101,9350 USD NASDAQ -0,44%
