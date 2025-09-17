 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'assassin présumé de Charlie Kirk comparaît pour la première fois, la peine de mort requise
information fournie par AFP 17/09/2025 à 00:08

Un écran de télévision affiche des photos de Tyler Robinson, le 12 septembre 2025, soupçonné d'avoir tué l'influenceur conservateur Charlie Kirk à Orem, dans l'Utah ( AFP / Patrick T. Fallon )

Tyler Robinson, le meurtrier présumé de l'influenceur ultraconservateur américain Charlie Kirk, a comparu mardi pour la première fois, quelques heures après avoir été formellement inculpé par les autorités de l'Utah, qui ont requis la peine capitale contre lui.

Tyler Robinson, 22 ans, en combinaison verte antisuicide, portant une barbe de quelques jours, a brièvement comparu devant le juge Tony Graf qui lui a lu les chefs d'accusation retenus contre lui et a fixé la prochaine audience au 29 septembre.

Il l'a écouté sans manifester d'émotion particulière, se contentant de hocher la tête par moments.

L'accusé, dont le mobile précis demeurait jusque-là mystérieux, a justifié son acte auprès de ses proches par la "haine" véhiculée selon lui par Charlie Kirk, a souligné le procureur du comté de l'Utah, Jeffrey Gray, lors d'une conférence de presse.

Charlie Kirk a été assassiné le 10 septembre d'une balle dans le cou alors qu'il animait un débat sur un campus universitaire dans l'Utah, dans l'ouest du pays, un drame qui a ravivé les profondes fractures politiques américaines.

"Ce type diffuse trop de haine", a dit à ses parents Tyler Robinson, en référence à Charlie Kirk, pour expliquer son geste, a expliqué Jeffrey Gray. "J'en ai assez de cette haine. Il y a une haine avec laquelle on ne peut pas faire de compromis", a-t-il également écrit dans un message à la personne avec qui il vivait, a ajouté le procureur.

Il s'est livré à la police le 11 septembre sous la pression de ses parents, selon les autorités.

La peine de mort étant requise à son encontre, Tyler Robinson restera en détention sans possibilité de libération sous caution, a précisé Jeffrey Gray.

Depuis environ un an, Tyler Robinson, issu d'une famille conservatrice, s'était politisé et rapproché de positions plus à gauche, favorables aux droits des personnes LGBT et transgenres, selon sa mère, citée par le procureur.

L'accusé entretenait une relation amoureuse avec son colocataire, une personne "biologiquement masculine qui était en train de changer de genre", a-t-il confirmé.

- Circonstances aggravantes -

Un portrait de l'influenceur conservateur Charlie Kirk sur un dépliant lors d'une veillée à sa mémoire sur le campus de l'Arizona State University à Tempe, en Arizona, le 15 septembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Tyler Robinson est visé par sept chefs d'accusation, dont celui d'assassinat, "pour avoir intentionnellement ou sciemment causé la mort de Charlie Kirk dans des circonstances qui ont entraîné un grand risque de mort pour d'autres personnes", a-t-il précisé.

Les deux principaux chefs d'accusation sont assortis de circonstances aggravantes "parce que l'accusé est présumé avoir pris pour cible Charlie Kirk en raison de son expression politique et en sachant que des enfants étaient présents et assisteraient à l'homicide", a-t-il ajouté.

Lors d'une audience devant la commission judiciaire du Sénat, le directeur du FBI, Kash Patel, a déclaré mardi que les contacts de Tyler Robinson sur la plateforme Discord, qui auraient pu avoir connaissance de ses projets, faisaient "actuellement l'objet d'investigations et d'interrogatoires".

Figure de la droite américaine âgée de 31 ans, Charlie Kirk utilisait ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ses interventions dans les universités pour défendre Donald Trump et diffuser ses idées nationalistes, chrétiennes et traditionalistes sur la famille auprès de la jeunesse.

Le président américain, qui a reconnu son rôle dans son élection en novembre 2024, a été prompt à dénoncer la rhétorique de la "gauche radicale", accusée d'avoir influencé l'assassin présumé et donc d'être, au moins en partie, responsable de son acte.

Le vice-président JD Vance a répété ces attaques lundi en animant lui-même, sous les ors de la Maison Blanche, le podcast tenu jusqu'alors par Charlie Kirk. Il a assuré que beaucoup, à gauche, "développent un climat dans lequel de telles choses vont forcément se passer".

"C'est un vaste mouvement de terrorisme intérieur", est allé jusqu'à dire Stephen Miller, proche conseiller de Donald Trump.

Donald Trump, qui assistera dimanche à une cérémonie d'hommage à Charlie Kirk organisée dans un stade de l'Arizona (sud-ouest), a dit envisager de classer la mouvance "antifa" -- ou "antifasciste", terme générique qui désigne des groupes d'extrême gauche -- comme organisation "terroriste" intérieure.

