 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 902,27
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les parents américains demandent au Sénat d'empêcher les chatbots d'IA de nuire aux enfants
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 23:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les commentaires de l'audition aux paragraphes 1-3, 8-11) par Jody Godoy

Trois parents dont les enfants sont morts ou ont été hospitalisés après avoir interagi avec des chatbots d'intelligence artificielle ont appelé le Congrès à réglementer les chatbots d'intelligence artificielle, mardi, lors d'une audition du Sénat américain sur les préjudices causés aux enfants par l'utilisation de cette technologie.

Les chatbots "doivent être dotés d'un certain sens moral", a déclaré Matthew Raine, qui a poursuivi OpenAI à la suite de la mort par suicide de son fils Adam en Californie, après avoir reçu des instructions détaillées sur l'automutilation de la part de ChatGPT.

"Le problème est systémique et je ne crois pas qu'ils ne puissent pas le résoudre", a déclaré M. Raine, ajoutant que ChatGPT ferme rapidement d'autres voies de recherche qui n'impliquent pas d'automutilation.

OpenAI a déclaré qu'elle avait l'intention d'améliorer les mesures de protection de ChatGPT, qui peuvent devenir moins fiables au cours d'interactions prolongées. Mardi, la société a déclaré qu'elle prévoyait de commencer à prédire l'âge des utilisateurs afin d'orienter les enfants vers une version plus sûre du chatbot.

Le sénateur Josh Hawley, républicain du Missouri, a convoqué l'audition. Le mois dernier, M. Hawley a lancé une enquête sur Meta Platforms META.O après que Reuters a rapporté que les politiques internes de l'entreprise permettaient à ses chatbots d'"engager un enfant dans des conversations romantiques ou sensuelles"

Meta a été invitée à témoigner lors de l'audition et a décliné l'invitation, a déclaré le bureau de M. Hawley. La société a déclaré que les exemples rapportés par Reuters étaient erronés et ont été supprimés.

Megan Garcia, qui a poursuivi Character.AI pour des interactions qui, selon elle, ont conduit au suicide de son fils Sewell, a également témoigné lors de l'audition.

"Le Congrès peut commencer par réglementer pour empêcher les entreprises de tester des produits sur nos enfants", a déclaré Mme Garcia.

Le Congrès devrait interdire aux entreprises d'autoriser les chatbots à s'engager dans des conversations romantiques ou sensuelles avec les enfants, et exiger une vérification de l'âge, des tests de sécurité et des protocoles de crise, a déclaré Mme Garcia.

Character.AI conteste les affirmations de Mme Garcia. L'entreprise a déclaré avoir amélioré les mécanismes de sécurité depuis la mort de son fils.

Une femme du Texas, qui a également poursuivi l'entreprise après l'hospitalisation de son fils, a également témoigné à l'audience sous un pseudonyme. Un tribunal a renvoyé son affaire en arbitrage à la demande de l'entreprise.

Lundi, Character.AI a de nouveau été poursuivie en justice, cette fois au Colorado, par les parents d'un adolescent de 13 ans décédé par suicide en 2023.

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
779,0000 USD NASDAQ +1,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un écran de télévision affiche des photos de Tyler Robinson, le 12 septembre 2025, soupçonné d'avoir tué l'influenceur conservateur Charlie Kirk à Orem, dans l'Utah ( AFP / Patrick T. Fallon )
    L'assassin présumé de Charlie Kirk comparaît pour la première fois, la peine de mort requise
    information fournie par AFP 17.09.2025 00:08 

    Tyler Robinson, le meurtrier présumé de l'influenceur ultraconservateur américain Charlie Kirk, a comparu mardi pour la première fois, quelques heures après avoir été formellement inculpé par les autorités de l'Utah, qui ont requis la peine capitale contre lui. ... Lire la suite

  • Des militaires montent la garde sur l'autoroute panaméricaine Nord, où des habitants ont bloqué la route lors d'une manifestation contre la fin des subventions au diesel dans la commune de San Miguel del Comun, près de Quito, le 16 septembre 2025 en Equateur ( AFP / Rodrigo BUENDIA )
    Equateur: état d'urgence face aux blocages routiers
    information fournie par AFP 16.09.2025 23:41 

    Le président d'Équateur Daniel Noboa a décrété mardi l'état d'urgence dans sept des 24 provinces du pays où des manifestants bloquent des routes pour protester contre la suppression des subventions sur le diesel. Les anciens présidents Lenin Moreno (2017-2021) ... Lire la suite

  • Des véhicules de la police stationnées à l'extérieur de l'hôpital DF Star de Brasilia où l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été admis après un malaise à son domicile, le 16 septembre 2025 ( AFP / Sergio Lima )
    Brésil: Bolsonaro admis à l'hôpital après un "malaise"
    information fournie par AFP 16.09.2025 23:14 

    L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été admis mardi dans un hôpital de Brasilia après un "malaise", quelques jours après sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État, a annoncé son fils aîné sur le réseau social X. Assigné à résidence ... Lire la suite

  • Le siège de YouTube à San Bruno (Californie) ( AFP / JOSH EDELSON )
    YouTube entre dans une nouvelle ère d'IA, avec un arsenal de nouveaux outils
    information fournie par AFP 16.09.2025 23:14 

    YouTube a franchi un cap mardi dans l'intégration de l'intelligence artificielle (IA), avec des outils de génération ou d'édition de vidéos susceptibles de faire sensiblement évoluer la plateforme. Pour le patron de la première destination vidéo mondiale, Neal ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank