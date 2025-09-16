information fournie par Reuters • 16/09/2025 à 09:38

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-aTyr pharma, Clear Secure, Neumora Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont aTyr pharma, Clear Secure et Neumora Therapeutics.

FAITS MARQUANTS

* aTyr pharma Inc ATYR.O : RBC ramène le titre de "surperformance" à

"performance sectorielle"

* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une

note d'achat

* Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : JP Morgan passe de neutre à

sous-pondéré

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies relève l'objectif de cours à

550 dollars contre 453 dollars

* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : Jefferies relève le prix cible de 70 $ à 85

$

* aTyr pharma Inc ATYR.O : H.C. Wainwright ramène le prix cible d'achat à neutre

* aTyr pharma Inc ATYR.O : Jefferies réduit le prix cible de 17 $ à 3 $

* aTyr pharma Inc ATYR.O : RBC réduit le prix cible de "surperformer" à

"performer" dans le secteur

* aTyr pharma Inc ATYR.O : RBC réduit le prix cible de 16 $ à 1,50 $

* California Resources CRC.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de

8 $ à 67 $

* California Resources CRC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 65 $ à 68 $

* California Resources CRC.N : Texas Capital Securities relève le prix cible de

69,00 $ à 73,00 $

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan passe de surpondéré à neutre

* Carmax Inc KMX.N : Stephens réduit le prix cible de 81 $ à 74 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 113 $ contre

114 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 166 $ à 169

$

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 9 $ à

13 $

* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une note

d'achat

* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson initie une couverture avec un objectif

de prix de 45

* Coda Octopus Group Inc CODA.O : Alliance Global Partners relève l'objectif de

cours de 10 à 11 $

* Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O : Piper Sandler réduit le PT à 26$ de

30

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : RBC initie une couverture avec un objectif de

prix de 70

* Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies augmente le prix cible de 170 $ à 175 $

* Strategy MSTR.O : TD Cowen réduit le prix cible de 640 $ à 620 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : TD Cowen réduit la cote de l'entreprise de

"acheter" à "détenir"