TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-aTyr pharma, Clear Secure, Neumora Therapeutics

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont aTyr pharma, Clear Secure et Neumora Therapeutics.
FAITS MARQUANTS
* aTyr pharma Inc ATYR.O : RBC ramène le titre de "surperformance" à
"performance sectorielle"
* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une
note d'achat
* Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : JP Morgan passe de neutre à
sous-pondéré
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Jefferies relève l'objectif de cours à
550 dollars contre 453 dollars
* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : Jefferies relève le prix cible de 70 $ à 85
$
* aTyr pharma Inc ATYR.O : H.C. Wainwright ramène le prix cible d'achat à neutre
* aTyr pharma Inc ATYR.O : Jefferies réduit le prix cible de 17 $ à 3 $
* aTyr pharma Inc ATYR.O : RBC réduit le prix cible de "surperformer" à
"performer" dans le secteur
* aTyr pharma Inc ATYR.O : RBC réduit le prix cible de 16 $ à 1,50 $
* California Resources CRC.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de
8 $ à 67 $
* California Resources CRC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 65 $ à 68 $
* California Resources CRC.N : Texas Capital Securities relève le prix cible de
69,00 $ à 73,00 $
* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan passe de surpondéré à neutre
* Carmax Inc KMX.N : Stephens réduit le prix cible de 81 $ à 74 $
* Charles Schwab Corp SCHW.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 113 $ contre
114 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 166 $ à 169
$
* Cipher Mining Inc CIFR.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 9 $ à
13 $
* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson initie une couverture avec une note
d'achat
* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson initie une couverture avec un objectif
de prix de 45
* Coda Octopus Group Inc CODA.O : Alliance Global Partners relève l'objectif de
cours de 10 à 11 $
* Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O : Piper Sandler réduit le PT à 26$ de
30
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : RBC initie une couverture avec une note de
surperformance
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : RBC initie une couverture avec un objectif de
prix de 70
* Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies augmente le prix cible de 170 $ à 175 $
* Strategy MSTR.O : TD Cowen réduit le prix cible de 640 $ à 620 $
* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : TD Cowen réduit la cote de l'entreprise de
"acheter" à "détenir"
