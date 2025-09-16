Wall Street reste prudente à l'entame de la réunion de la Fed

Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en petite hausse mardi, attentiste au premier jour de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), à l'issue de laquelle les investisseurs attendent une première baisse des taux de la banque centrale américaine depuis décembre 2024.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones grappillait 0,04%, l'indice Nasdaq prenait 0,22% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,14%.

