 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-ARM Holdings, CDW, Doordash
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 12:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment ARM Holdings, CDW et Doordash.

POINTS FORTS

* ARM Holdings Plc ARM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 165 $ à 265 $

* CDW Corp CDW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 130 $

* Doordash DASH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 220 $ à 205 $

* Quidelortho Corp QDEL.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son

objectif de cours de 35 $ à 12,5 $

* Timken Co TKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Agilon Health AGL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 6,25 $ à 22 $

* Agilon Health AGL.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 27,5 $ à 48 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW relève son objectif de cours de 260 $ à 266 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* Alto Ingredients Inc ALTO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 5,5 $ à 10 $

* American Electric Power Company Inc AEP.O : Barclays relève son objectif de cours de 135 $ à 136 $

* Anheuser Busch Inbev SA BUD.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 94 $

* Api Group APG.N : Barclays relève son objectif de cours de 52 $ à 54 $

* Apollo Global Management APO.N : Barclays relève son objectif de cours de 125 $ à 131 $

* Apollo Global Management APO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 126 $ à 155 $

* Applovin Corp APP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 500 $ à 515 $

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 650 $ à 665 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Barclays relève son objectif de cours de 184 $ à 195 $

* ARM Holdings Plc ARM.N : HSBC relève son objectif de cours de 245 $ à 255 $

* ARM Holdings Plc ARM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 165 $ à 265 $

* ARM Holdings Plc ARM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 240 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Barclays relève son objectif de cours de 165 $ à 200 $

* Bellring Brands BRBR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 22 $ à 13 $

* Billiontoone Inc BLLN.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 140 $ à 130 $

* Billiontoone Inc BLLN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $

* Bloomin' Brands Inc BLMN.O : Barclays relève son objectif de cours de 7 $ à 9 $

* Blue Bird BLBD.O : Barclays relève son objectif de cours de 55 $ à 75 $

* Blue Bird Corp BLBD.O : Needham relève son objectif de cours de 78 $ à 86 $

* BorgWarner Inc BWA.N : Barclays relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Brightview Holdings Inc BV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Brightview Holdings Inc BV.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Bruker BRKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $

* CDW Corp CDW.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 144 $ à 123 $

* CDW Corp CDW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 130 $

* Celanese Corp CE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 53 $ à 68 $

* Cencora COR.N : Baird abaisse son objectif de cours de 420 $ à 339 $

* Cencora COR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 405 $ à 355 $

* Chemours CC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 17 $ à 24 $

* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Barclays relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Needham relève son objectif de cours de 308 $ à 325 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 320 $ à 335 $

* Clear Secure Inc YOU.N : D.A. Davidson passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Clear Secure Inc YOU.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 70 $

* Cognex Corp CGNX.O : Stephens relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $

* Coherent Corp COHR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 380 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Needham relève son objectif de cours de 23 $ à 29 $

* Corning GLW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $

* Corning GLW.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 180 $ à 220 $

* Corteva CTVA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 87 $ à 90 $

* Cummins CMI.N : Barclays relève son objectif de cours de 610 $ à 760 $

* CVS Health CVS.N : Barclays relève son objectif de cours de 93 $ à 101 $

* CVS Health CVS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* CVS Health CVS.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* CVS Health CVS.N : RBC relève son objectif de cours de 93 $ à 107 $

* Digi International Inc DGII.O : Stephens relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Dine Brands Global DIN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $

* Disney DIS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 138 $ à 139 $

* Doordash DASH.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 276 $ à 280 $

* Doordash DASH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 220 $ à 205 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 76 $ à 75 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 84 $ à 85 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 59 $ à 61 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Envista NVST.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 148 $

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 18 $ à 28 $

* Exelixis Inc EXEL.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $

* Flex Ltd FLEX.O : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 174 $

* Flex Ltd FLEX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 84 $ à 160 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 140 $ à 130 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Needham abaisse son objectif de cours de 150 $ à 135 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 83 $ à 92 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Fortinet Inc FTNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 73 $ à 75 $

* Fortinet Inc FTNT.O : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 107 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Scotiabank relève son objectif de cours de 85 $ à 110 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Stephens relève son objectif de cours de 94 $ à 115 $

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 66 $ à 68 $

* Global Payments Inc GPN.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 177 $ à 172 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 70 $ à 130 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 93 $ à 127 $

* Insulet Corp PODD.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 330 $ à 200 $

* Insulet Corp PODD.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 435 $ à 249 $

* Insulet Corp PODD.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 360 $ à 247 $

* Insulet Corp PODD.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 360 $ à 210 $

* Insulet Corp PODD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 325 $ à 280 $

* Insulet Corp PODD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 325 $ à 280 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 97 $ à 99 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 97 $ à 105 $

* Ionq Inc IONQ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 42 $ à 50 $

* ITT Inc ITT.N : Barclays relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 210 $ à 180 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 232 $ à 245 $

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Kraft Heinz KHC.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* Kraft Heinz KHC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 24 $ à 23 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 99 $ à 75 $

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Barclays relève son objectif de cours de 750 $ à 1.000 $

* Maplebear Inc CART.O : Barclays relève son objectif de cours de 65 $ à 69 $

* Marriott International MAR.O : Barclays relève son objectif de cours de 372 $ à 376 $

* Medline Inc MDLN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 55 $ à 53 $

* Medline Inc MDLN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 55 $ à 51 $

* Metlife Inc MET.N : Barclays relève son objectif de cours de 89 $ à 93 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays relève son objectif de cours de 33 $ à 36 $

* New York Times Co NYT.N : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 66 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève son objectif de cours de 68 $ à 73 $

* Openlane Inc OPLN.N : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $

* Owens Corning OC.N : RBC relève son objectif de cours de 134 $ à 148 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1.100 $ à 1.060 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Barclays relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 171 $ à 105 $

* PTC Inc PTC.O : Barclays relève son objectif de cours de 180 $ à 185 $

* Public Storage PSA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 352 $ à 349 $

* Quidelortho Corp QDEL.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 35 $ à 12,5 $

* Quidelortho Corp QDEL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 15 $ à 11 $

* Rapid7 RPD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6,5 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 264 $ à 270 $

* Remitly Global Inc RELY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : CIBC relève son objectif de cours de 81 $ à 86 $

* Revolution Medicines RVMD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 170 $ à 185 $

* Revvity RVTY.N : Barclays relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Stephens relève son objectif de cours de 475 $ à 510 $

* Royalty pharma RPRX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 50 $ à 66 $

* Sezzle Inc SEZL.O : KBW relève son objectif de cours de 85 $ à 115 $

* Sezzle Inc SEZL.O : Needham relève son objectif de cours de 94 $ à 122 $

* Sitime Corp SITM.O : Needham relève son objectif de cours de 450 $ à 850 $

* Snap Inc SNAP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6 $

* Snap Inc SNAP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $

* Snap Inc SNAP.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 6,5 $ à 6 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Strategy MSTR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 185 $ à 224 $

* Strategy MSTR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 385 $ à 395 $

* Taskus Inc TASK.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 13 $ à 9 $

* the New York Times Company NYT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 84 $ à 87 $

* Timken Co TKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Timken Co TKR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Uber UBER.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Uber UBER.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Uber UBER.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 114 $ à 118 $

* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 88 $ à 108 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 353 $ à 414 $

* Vse Corp VSEC.O : RBC relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $

* Walmart Inc WMT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Walt Disney Co DIS.N : Barclays relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Waters Corporation WAT.N : Barclays relève son objectif de cours de 400 $ à 425 $

* Wolfspeed Inc WOLF.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 28 $ à 40 $

* Yeti Holdings Inc YETI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 37 $ à 44 $

* Zillow Group Inc Z.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 84 $ à 76 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 72 $ à 52 $

* Zillow Group Inc ZG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 84 $ à 76 $

* Zillow Group Inc ZG.O : KBW relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $

Valeurs associées

AGILON HEALTH
27,760 USD NYSE +4,52%
ALLSTATE
217,850 USD NYSE -0,31%
ALPHATEC HOLDING
6,9900 USD NASDAQ -31,67%
ALTO INGREDIENTS
5,5600 USD NASDAQ -7,18%
AM ELECTRIC
132,5600 USD NASDAQ -3,27%
API GROUP
46,330 USD NYSE +1,65%
APOLLO GLB MGMT
129,490 USD NYSE -0,61%
APPLOVIN RG-A
468,8300 USD NASDAQ -1,94%
ARISTA NE
147,060 USD NYSE -13,62%
ARM HOLDING ADR
237,3000 USD NASDAQ +13,63%
ASTERA LABS
214,0100 USD NASDAQ -0,78%
BELLRNG BRNDS
11,090 USD NYSE +4,33%
BILLIONTOONE RG-A
81,7900 USD NASDAQ +2,37%
BIO-TECHNE
47,4050 USD NASDAQ -16,36%
BLOOMIN BRANDS
8,1100 USD NASDAQ +40,80%
BLUE BIRD
65,0400 USD NASDAQ +2,60%
BORGWARNER
59,400 USD NYSE +3,71%
BRIGHTVIEW HLDG
13,230 USD NYSE +12,40%
BRUKER
42,3000 USD NASDAQ +11,29%
CDW
109,0000 USD NASDAQ -20,32%
CELANESE
62,050 USD NYSE -9,98%
CENCORA
252,600 USD NYSE -17,43%
CHEMOURS
23,665 USD NYSE -15,30%
CIRRUS LOGIC
167,6900 USD NASDAQ -2,06%
CLEAR SECURE RG-A
60,960 USD NYSE +3,64%
COGNEX
62,2600 USD NASDAQ +5,83%
COHERENT
344,420 USD NYSE +2,54%
CORE SCIENTIFIC
24,5600 USD NASDAQ +10,68%
CORNING INC
181,560 USD NYSE +12,01%
CORTEVA
81,760 USD NYSE -2,57%
CUMMINS
715,460 USD NYSE +6,08%
CVS HEALTH
86,860 USD NYSE +7,71%
DIGI INTERNATION
58,8500 USD NASDAQ +0,70%
DINE BRANDS GLBL
27,195 USD NYSE -3,44%
DOORDASH RG-A
167,9700 USD NASDAQ +1,10%
DUTCH BROS RG-A
59,075 USD NYSE +3,35%
ENERGIZER HLDGS
18,970 USD NYSE +6,24%
ENVISTA HLDG
27,070 USD NYSE +3,36%
EOG RESOURCES
134,600 USD NYSE -4,44%
ETHOS TECH RG-A
23,1200 USD NASDAQ +9,83%
EXELIXIS
48,7000 USD NASDAQ +9,64%
FLEX
134,7300 USD NASDAQ +39,69%
FLUTTER ENTMT
99,100 USD NYSE -4,07%
FORTINET
89,9500 USD NASDAQ +0,03%
FRESHPET
54,9250 USD NASDAQ -8,72%
GLOBAL PAYMENTS
69,600 USD NYSE +0,14%
HOULIHAN LOKEY RG-A
147,270 USD NYSE -1,94%
HUT 8
108,9400 USD NASDAQ +35,31%
INSTACART (MAPLEBEAR)
40,1600 USD NASDAQ -8,18%
INSULET
151,2800 USD NASDAQ -9,70%
INTL FLAVORS&FRA
82,930 USD NYSE +17,18%
IONQ
52,520 USD NYSE +9,28%
ITT
216,720 USD NYSE +2,01%
JACK HENRY & ASS
142,8600 USD NASDAQ -4,34%
JAZZ PHARMACEUTI
228,4300 USD NASDAQ +7,62%
KENNAMETAL INC
43,275 USD NYSE +15,34%
KRATOS DEF&SEC
61,5200 USD NASDAQ +3,73%
LUMENTUM HLDNGS
944,2300 USD NASDAQ -5,06%
MARRIOTT INTL RG-A
358,9200 USD NASDAQ +1,24%
MEDLINE RG-A
42,0050 USD NASDAQ -7,31%
METLIFE
80,160 USD NYSE +0,25%
MURPHY OIL
38,950 USD NYSE -6,55%
NEW YORK TIMES -A-
83,710 USD NYSE +8,43%
OCCIDENTAL PETROLEUM
55,035 USD NYSE -7,31%
OSCAR HEALTH RG-A
19,825 USD NYSE +10,48%
OWENS CORNING
123,080 USD NYSE +0,12%
PARKER-HANNIFIN
902,450 USD NYSE +3,43%
PERFORMANCE FOOD
92,860 USD NYSE +6,63%
PRIMORIS SVCS
101,365 USD NYSE -50,05%
PTC
136,7650 USD NASDAQ -0,57%
PUBLIC STOR REIT
308,930 USD NYSE +3,38%
QUIDELORTHO
10,9600 USD NASDAQ -6,00%
RAPID7
6,5700 USD NASDAQ -1,65%
REINSURNCE GR AM
214,580 USD NYSE +0,53%
REMITLY GLOBAL
23,7300 USD NASDAQ -0,04%
RESTAURANT BRAND
77,175 USD NYSE -5,53%
REVOLUTION MEDIC
151,0700 USD NASDAQ +2,62%
REVVITY
99,080 USD NYSE +7,39%
ROCKWELL AUTOMAT
459,530 USD NYSE +5,48%
ROYAL PHARM RG -A
50,7200 USD NASDAQ +0,56%
SEZZLE
86,0200 USD NASDAQ +0,97%
SITIME
624,8200 USD NASDAQ +4,72%
SNAP-A
6,130 USD NYSE +0,66%
SOUTHWEST HLDGS
90,850 USD NYSE -3,01%
STRATEGY RG-A
186,8900 USD NASDAQ 0,00%
TASKUS RG-A
6,6800 USD NASDAQ +4,54%
THE KRAFT HEINZ
23,0700 USD NASDAQ +2,35%
TIMKEN
119,705 USD NYSE +9,09%
UBER TECH
79,085 USD NYSE +8,35%
UL SOLUTIONS RG-A
104,890 USD NYSE +0,15%
VERTV HOLDINGS RG-A
358,890 USD NYSE +5,27%
VSE
207,4500 USD NASDAQ +16,92%
WALMART
130,0800 USD NASDAQ -0,54%
WALT DISNEY
107,990 USD NYSE +7,44%
WATERS
349,210 USD NYSE +1,92%
WOLFSPEED
42,925 USD NYSE +17,12%
YETI HOLDINGS
42,455 USD NYSE +6,97%
ZILLOW GROUP RG-C
44,5300 USD NASDAQ +2,27%
ZILLOW GRP RG-A
44,8300 USD NASDAQ +2,16%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/05/2026 à 12:53:22.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires